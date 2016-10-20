Все 316 игроков, которых не сможет забрать «Вегас»
Их защитили клубы и контракты.
Сегодня в НХЛ стартовал драфт расширения, в рамках которого новичок лиги – «Вегас» – в ближайшие три дня будет набирать себе игроков. Остальные 30 команд представили списки защищенных хоккеистов, которые «золотым рыцарям» не достанутся ни в коем случае.
Каждый клуб имел право воспользоваться двумя схемами защиты: 1-3-7 (1 вратарь, 3 защитника и 7 нападающих) или 1-8 (1 вратарь и 8 полевых игроков в любом соотношении).
Игроков вроде Коннора Макдэвида или Ивана Проворова, которые провели в НХЛ/АХЛ не более двух сезонов, туда вписывать было не нужно – они изначально недоступны для драфта.
А вот игроков, имевших в контракте пункт о запрете на перемещения (NMC – включает в себя полный запрет на обмен, отправку в фарм, выставление на драфт отказов или расширения) и не отозвавших его, нужно было защищать автоматически.
Те игроки, которые не попали в списки (в том числе ограниченно и неограниченно свободные агенты), могут быть выбраны «Вегасом». Кому-то из них это угрожать не будет, если их клубы договорятся о какой-нибудь компенсации новичку лиги за сохранение прав. Забирать можно максимум одного игрока из каждой команды, то есть всего должно быть выбрано 30 хоккеистов (в том числе минимум 3 вратаря, 9 защитников и 14 нападающих).
Список защищенных игроков:
Столичный дивизион
«Айлендерс»
Вратарь: Томас Грайсс
Защитники: Джонни Бойчак (NMC), Ник Ледди, Трэвис Хэмоник, Адам Пелек, Райан Пулок
Нападающие: Джон Таварес (NMC), Эндрю Лэдд (NMC), Андерс Ли
Топ-3 незащищенных: Ярослав Галак, Николай Кулемин, Брок Нелсон
«Рейнджерс»
Вратарь: Хенрик Лундквист (NMC)
Защитники: Райан Макдона, Марк Стаал (NMC), Ник Холден
Нападающие: Дерек Степан, Рик Нэш (NMC), Матс Зуккарелло, Крис Крайдер, Кевин Хэйс, Джей Ти Миллер, Мика Зибанежад
Топ-3 незащищенных: Антти Раанта, Михаэль Грабнер, Оскар Линдберг (UFA)
«Питтсбург»
Вратарь: Мэтт Мюррей
Защитники: Крис Летанг (NMC), Джастин Шульц, Олли Мяяття, Брайан Думулин
Нападающие: Сидни Кросби (NMC), Евгений Малкин (NMC), Фил Кессел (NMC), Патрик Хернквист
Топ-3 незащищенных: Марк-Андре Флери (отказался от NMC), Карл Хагелин, Брайан Раст
«Филадельфия»
Вратарь: Энтони Столарц
Защитники: Шейн Гостисбеер, Радко Гудас, Брэндон Мэннинг
Нападающие: Клод Жиру (NMC), Якуб Ворачек, Шон Кутюрье, Уэйн Симмондс, Валттери Филппула (NMC), Брэйден Шенн, Скотт Лоутон
Топ-3 незащищенных: Михал Нойвирт, Мэтт Рид, Пьер-Эдуар Бельмар
«Коламбус»
Вратарь: Сергей Бобровский (NMC)
Защитники: Сет Джонс, Райан Мюррей, Дэвид Савар
Нападающие: Ник Фолиньо (NMC), Кэм Эткинсон, Брендон Дубински (NMC), Скотт Хартнелл (NMC), Бун Дженнер, Брэндон Саад, Александр Веннберг
Топ-3 незащищенных: Йоонас Корписало, Джек Джонсон, Вильям Карлссон
«Каролина»
Вратарь: Скотт Дарлинг
Защитники: Райан Мерфи, Джастин Фолк, Тревор Кэррик
Нападающие: Джордан Стаал (NMC), Теуво Терявяйнен, Джефф Скиннер, Виктор Раск, Элиас Линдхольм, Брок Макгинн. Филлип Ди Джузеппе
Топ-3 незащищенных: Кэм Уорд, Эдди Лэк, Ли Стемпняк
«Нью-Джерси»
Вратарь: Кори Шнайдер
Защитники: Энди Грин, Джон Мур, Дэймон Сиверсон, Мирко Мюллер
Нападающие: Тэйлор Холл, Трэвис Зэйджак, Адам Хенрик, Кайл Палмиери
Топ-3 незащищенных: Бен Лавджой, Майк Каммаллери, Деванте Смит-Пелли
«Вашингтон»
Вратарь: Брэйден Холтби
Защитники: Дмитрий Орлов, Джон Карлсон, Мэтт Нисканен
Нападающие: Александр Овечкин, Никлас Бэкстрем, Евгений Кузнецов, Маркус Юханссон, Андре Бураковски, Ларс Эллер, Том Уилсон
Топ-3 незащищенных: Филипп Грубауэр, Брукс Орпик, Джей Бигл
Атлантический дивизион
«Баффало»
Вратарь: Робин Ленер
Защитники: Расмус Ристолайнен, Джейк Маккейб, Нэтан Болье
Нападающие: Кайл Окпосо (NMC), Райан О’Райлли, Эвандер Кэйн, Тайлер Эннис, Маркус Фолиньо, Юхан Ларссон, Земгус Гиргенсонс
Топ-3 незащищенных: Зак Богосян, Мэтт Моулсон, Линус Улльмарк
«Бостон»
Вратарь: Туукка Раск
Защитники: Здено Хара (NMC), Тори Крюг, Кеван Миллер
Нападающие: Давид Крейчи, Патрис Бержерон, Дэвид Бэкес (все — NMC), Брэд Маршанд, Райли Нэш, Давид Пастрняк, Райан Спунер
Топ-3 незащищенных: Мэтт Белески, Джимми Хэйс, Колин Миллер
«Детройт»
Вратарь: Джимми Ховард
Защитники: Дэнни ДеКайзер, Майк Грин, Никлас Дженсен
Нападающие: Франс Нильсен (NMC), Хенрик Зеттерберг, Энтони Манта, Томаш Татар, Андреас Атанасиу, Густав Нюквист, Джастин Абделькадер
Топ-3 незащищенных: Петр Мразек, Даррен Хелм, Ксавье Улле
«Монреаль»
Вратарь: Кэри Прайс (NMC)
Защитники: Джефф Петри (NMC), Ши Уэбер, Джорди Бенн
Нападающие: Джонатан Друэн, Макс Пачиоретти, Эндрю Шоу, Алекс Гальченюк, Брэндан Галлахер, Пол Байрон, Филлип Дано
Топ-3 незащищенных: Томаш Плеканец, Эл Монтойя, Алексей Емелин
«Оттава»
Вратарь: Крэйг Андерсон
Защитники: Дион Фанюф (NMC), Эрик Карлссон, Коди Сиси
Нападающие: Майк Хоффман, Дерик Брассард, Марк Стоун, Кайл Террис, Зак Смит, Жан-Габриэль Пажо, Райан Дзингел
Топ-3 незащищенных: Бобби Райан, Марк Мето, Алекс Берроуз
«Тампа-Бэй»
Вратарь: Андрей Василевский
Защитники: Виктор Хедман (NMC), Антон Строльман, Брэйдон Коберн
Нападающие: Стивен Стэмкос, Райан Кэллахан (оба — NMC), Никита Кучеров, Тайлер Джонсон, Ондржей Палат, Владислав Наместников, Алекс Киллорн
Топ-3 незащищенных: Джейсон Гаррисон, Андрей Шустр, Седрик Пакетт
«Торонто»
Вратарь: Фредерик Андерсен
Защитники: Морган Райлли, Джейк Гардинер, Коннор Кэррик
Нападающие: Назем Кадри, Джеймс ван Римсдайк, Тайлер Бозак, Лео Комаров, Мэтт Мартин, Джош Ливо, Коннор Браун
Топ-3 незащищенных: Керби Райхел, Брэндан Лайпсик, Мартин Маринчин
«Флорида»
Вратарь: Джеймс Раймер
Защитники: Кит Йэндл (NMC), Аарон Экблад, Марк Пайсик, Алекс Петрович
Нападающие: Джонатан Юбердо, Александр Барков, Ник Бьюгстэд, Винсент Трочек
Топ-3 незащищенных: Райлли Смит, Джейсон Демерс, Джонатан Маршессо
Центральный дивизион
«Нэшвилл»
Вратарь: Пекка Ринне
Защитники: Пи Кей Суббан, Роман Йоси, Райан Эллис, Маттиас Экхольм
Нападающие: Виктор Арвидссон, Филип Форсберг, Калле Йернкрук, Райан Джохансен
Топ-3 незащищенных: Джеймс Нил, Колин Уилсон, Крэйг Смит
«Сент-Луис»
Вратарь: Джейк Аллен
Защитники: Джей Баумистер, Алекс Пьетранджело, Джоэл Эдмундсон
Нападающие: Райан Ривс, Патрик Берглунд (NMC), Владимир Тарасенко, Джейден Шварц, Владимир Соботка, Пол Штястны, Александр Стеен
Топ-3 незащищенных: Йори Лехтеря, Дэвид Перрон, Дмитрий Яшкин
«Чикаго»
Вратарь: Кори Кроуфорд
Защитники: Данкан Кит, Брент Сибрук, Никлас Ялмарссон
Нападающие: Артем Анисимов, Мариан Госса, Джонатан Тэйвс, Патрик Кэйн, Томаш Юрчо, Рихард Паник, Райан Хартман
Топ-3 незащищенных: Маркус Крюгер, Тревор ван Римсдайк, Вилле Покка
«Миннесота»
Вратарь: Деван Дубник
Защитники: Райан Сутер (NMC), Джаред Сперджен, Юнас Брудин
Нападающие: Чарли Койл, Микко Койву (NMC), Нино Нидеррайтер, Зак Паризе (NMC), Микаэль Гранлунд, Джейсон Поминвилл (NMC), Джейсон Цукер
Топ-3 незащищенных: Эрик Стаал, Мэтт Дамба, Эрик Хаула
«Колорадо»
Вратарь: Семен Варламов
Защитники: Тайсон Бэрри, Эрик Джонсон (NMC), Никита Задоров
Нападающие: Рокко Гримальди, Мэтт Дюшен, Габриэль Ландескуг, Нэтан Маккиннон, Блэйк Комо, Мэтт Ньето, Свен Андригетто
Топ-3 незащищенных: Кэлвин Пикар, Карл Седерберг, Михаил Григоренко
«Виннипег»
Вратарь: Коннор Хеллибак
Защитники: Дастин Бафлин (NMC), Тайлер Майерс, Джейк Труба
Нападающие: Брайан Литтл, Йоэл Армия, Матье Перро, Адам Лаури, Эндрю Копп, Марк Шайфли, Блэйк Уилер.
Топ-3 незащищенных: Майкл Хатчинсон, Марко Дано, Тоби Энстрем (отказался от NMC)
«Даллас»
Вратарь: Бен Бишоп
Защитники: Стивен Джонс, Эса Линделль, Джон Клингберг
Нападающие: Джейми Бенн (NMC), Тайлер Сегин, Радек Факса, Валерий Ничушкин, Джейсон Спецца (NMC), Бретт Ритчи, Антуан Руссель
Топ-3 незащищенных: Антти Ниеми, Кари Лехтонен, Дэн Хэмьюс
Тихоокеанский дивизион
«Анахайм»
Вратарь: Джон Гибсон
Защитники: Хампус Линдхольм, Кэм Фаулер, Кевин Биекса (NMC)
Нападающие: Кори Перри (NMC), Райан Гецлаф (NMC), Райан Кеслер (NMC), Рикард Ракелль, Якоб Сильверберг, Эндрю Кольяно, Антуан Верметт
Топ-3 незащищенных: Сами Ватанен, Джош Мэнсон, Клэйтон Стоунер
«Аризона»
Вратарь: Чед Джонсон
Защитники: Оливер Экман-Ларссон, Алекс Голигоски (NMC), Коннор Мерфи, Люк Шенн
Нападающие: Тобиас Ридер, Джордан Мартинук, Энтони Дюклер, Ник Казинс
Топ-3 незащищенных: Джейми Макгинн, Александр Бурмистров, Брэд Ричардсон
«Калгари»
Вратарь: Майк Смит
Защитники: Марк Джиордано, Дуги Хэмилтон, Ти Джей Броди
Нападающие: Джонни Годро, Шон Монахан, Михаэль Фролик, Микаэль Баклунд, Майкл Ферланд, Кертис Лазар, Сэм Беннетт
Топ-3 незащищенных: Алекс Чейссон, Трой Брауэр, Мэтт Стэйджан
«Эдмонтон»
Вратарь: Кэм Тэлбот (NMC)
Защитники: Андрей Секера (NMC), Оскар Клефбом, Адам Ларссон
Нападающие: Райан Нюджент-Хопкинс, Милан Лучич (NMC), Джордан Эберле, Марк Летестю, Патрик Марун, Зак Кэссиан, Леон Драйзатль
Топ-3 незащищенных: Бенуа Пулио, Ииро Пакаринен, Гриффин Райнхарт
«Лос-Анджелес»
Вратарь: Джонатан Куик
Защитники: Дрю Даути, Алек Мартинес, Джейк Маззин, Дерек Форборт
Нападающие: Анже Копитар (NMC), Джефф Картер, Тайлер Тоффоли, Таннер Пирсон
Топ-3 незащищенных: Дастин Браун, Мариан Габорик, Тревор Льюис
«Сан-Хосе»
Вратарь: Мартин Джонс
Защитники: Брент Бернс, Марк-Эдуард Влэшик, Джастин Браун
Нападающие: Джо Павелски, Логан Кутюр, Томаш Гертл, Мелкер Карлссон, Янник Хансен, Райан Карпентер, Крис Тирни
Топ-3 незащищенных: Миккел Бедкер, Джоэл Уорд, Пол Мартин
«Ванкувер»
Вратарь: Якоб Маркстрем
Защитники: Александр Эдлер, Кристофер Танев, Эрик Гудбрэнсон
Нападающие: Даниэль Седин (NMC), Хенрик Седин (NMC), Луи Эрикссон, Брендон Саттер, Свен Берчи, Маркус Гранлунд, Бо Хорват
Топ-3 незащищенных: Лука Сбиса, Дерек Дорсетт, Рид Буше
Фото: globallookpress.com/David Becker, Joel Marklund/Bildbyrån; Gettyimages.ru/Joel Marklund, Kirk Irwin, Dilip Vishwanat, Doug Pensinger, Harry How, Elsa
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