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    Все 316 игроков, которых не сможет забрать «Вегас»

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    Их защитили клубы и контракты.

    Сегодня в НХЛ стартовал драфт расширения, в рамках которого новичок лиги – «Вегас» – в ближайшие три дня будет набирать себе игроков. Остальные 30 команд представили списки защищенных хоккеистов, которые «золотым рыцарям» не достанутся ни в коем случае.

    Каждый клуб имел право воспользоваться двумя схемами защиты: 1-3-7 (1 вратарь, 3 защитника и 7 нападающих) или 1-8 (1 вратарь и 8 полевых игроков в любом соотношении). 

    Игроков вроде Коннора Макдэвида или Ивана Проворова, которые провели в НХЛ/АХЛ не более двух сезонов, туда вписывать было не нужно – они изначально недоступны для драфта.

    А вот игроков, имевших в контракте пункт о запрете на перемещения (NMC – включает в себя полный запрет на обмен, отправку в фарм, выставление на драфт отказов или расширения) и не отозвавших его, нужно было защищать автоматически. 

    Те игроки, которые не попали в списки (в том числе ограниченно и неограниченно свободные агенты), могут быть выбраны «Вегасом». Кому-то из них это угрожать не будет, если их клубы договорятся о какой-нибудь компенсации новичку лиги за сохранение прав. Забирать можно максимум одного игрока из каждой команды, то есть всего должно быть выбрано 30 хоккеистов (в том числе минимум 3 вратаря, 9 защитников и 14 нападающих).

    Список защищенных игроков:

    Столичный дивизион

    «Айлендерс»

    Вратарь: Томас Грайсс
    Защитники: Джонни Бойчак (NMC), Ник Ледди, Трэвис Хэмоник, Адам Пелек, Райан Пулок
    Нападающие: Джон Таварес (NMC), Эндрю Лэдд (NMC), Андерс Ли
    Топ-3 незащищенных: Ярослав Галак, Николай Кулемин, Брок Нелсон

    «Рейнджерс»

    Вратарь: Хенрик Лундквист (NMC)
    Защитники: Райан Макдона, Марк Стаал (NMC), Ник Холден
    Нападающие: Дерек Степан, Рик Нэш (NMC), Матс Зуккарелло, Крис Крайдер, Кевин Хэйс, Джей Ти Миллер, Мика Зибанежад
    Топ-3 незащищенных: Антти Раанта, Михаэль Грабнер, Оскар Линдберг (UFA)

    «Питтсбург»

    Вратарь: Мэтт Мюррей
    Защитники: Крис Летанг (NMC), Джастин Шульц, Олли Мяяття, Брайан Думулин
    Нападающие: Сидни Кросби (NMC), Евгений Малкин (NMC), Фил Кессел (NMC), Патрик Хернквист
    Топ-3 незащищенных: Марк-Андре Флери (отказался от NMC), Карл Хагелин, Брайан Раст

    «Филадельфия»

    Вратарь: Энтони Столарц 
    Защитники: Шейн Гостисбеер, Радко Гудас, Брэндон Мэннинг
    Нападающие: Клод Жиру (NMC), Якуб Ворачек, Шон Кутюрье, Уэйн Симмондс, Валттери Филппула (NMC), Брэйден Шенн, Скотт Лоутон
    Топ-3 незащищенных: Михал Нойвирт, Мэтт Рид, Пьер-Эдуар Бельмар

    «Коламбус» 

    Вратарь: Сергей Бобровский (NMC)
    Защитники: Сет Джонс, Райан Мюррей, Дэвид Савар
    Нападающие: Ник Фолиньо (NMC), Кэм Эткинсон, Брендон Дубински (NMC), Скотт Хартнелл (NMC), Бун Дженнер, Брэндон Саад, Александр Веннберг
    Топ-3 незащищенных: Йоонас Корписало, Джек Джонсон, Вильям Карлссон

    «Каролина»

    Вратарь: Скотт Дарлинг
    Защитники: Райан Мерфи, Джастин Фолк, Тревор Кэррик
    Нападающие: Джордан Стаал (NMC), Теуво Терявяйнен, Джефф Скиннер, Виктор Раск, Элиас Линдхольм, Брок Макгинн. Филлип Ди Джузеппе
    Топ-3 незащищенных: Кэм Уорд, Эдди Лэк, Ли Стемпняк

    «Нью-Джерси»

    Вратарь: Кори Шнайдер
    Защитники: Энди Грин, Джон Мур, Дэймон Сиверсон, Мирко Мюллер
    Нападающие: Тэйлор Холл, Трэвис Зэйджак, Адам Хенрик, Кайл Палмиери
    Топ-3 незащищенных: Бен Лавджой, Майк Каммаллери, Деванте Смит-Пелли 

    «Вашингтон»

    Вратарь: Брэйден Холтби
    Защитники: Дмитрий Орлов, Джон Карлсон, Мэтт Нисканен
    Нападающие: Александр Овечкин, Никлас Бэкстрем, Евгений Кузнецов, Маркус Юханссон, Андре Бураковски, Ларс Эллер, Том Уилсон
    Топ-3 незащищенных: Филипп Грубауэр, Брукс Орпик, Джей Бигл

    Атлантический дивизион

    «Баффало»

    Вратарь: Робин Ленер
    Защитники: Расмус Ристолайнен, Джейк Маккейб, Нэтан Болье
    Нападающие: Кайл Окпосо (NMC), Райан О’Райлли, Эвандер Кэйн, Тайлер Эннис, Маркус Фолиньо, Юхан Ларссон, Земгус Гиргенсонс
    Топ-3 незащищенных: Зак Богосян, Мэтт Моулсон, Линус Улльмарк

    «Бостон»

    Вратарь: Туукка Раск 
    Защитники: Здено Хара (NMC), Тори Крюг, Кеван Миллер
    Нападающие: Давид Крейчи, Патрис Бержерон, Дэвид Бэкес (все — NMC), Брэд Маршанд, Райли Нэш, Давид Пастрняк, Райан Спунер
    Топ-3 незащищенных: Мэтт Белески, Джимми Хэйс, Колин Миллер

    «Детройт»

    Вратарь: Джимми Ховард
    Защитники: Дэнни ДеКайзер, Майк Грин, Никлас Дженсен
    Нападающие: Франс Нильсен (NMC), Хенрик Зеттерберг, Энтони Манта, Томаш Татар, Андреас Атанасиу, Густав Нюквист, Джастин Абделькадер
    Топ-3 незащищенных: Петр Мразек, Даррен Хелм, Ксавье Улле

    «Монреаль»

    Вратарь: Кэри Прайс (NMC)
    Защитники: Джефф Петри (NMC), Ши Уэбер, Джорди Бенн
    Нападающие: Джонатан Друэн, Макс Пачиоретти, Эндрю Шоу, Алекс Гальченюк, Брэндан Галлахер, Пол Байрон, Филлип Дано
    Топ-3 незащищенных: Томаш Плеканец, Эл Монтойя, Алексей Емелин

    «Оттава»

    Вратарь: Крэйг Андерсон
    Защитники: Дион Фанюф (NMC), Эрик Карлссон, Коди Сиси
    Нападающие: Майк Хоффман, Дерик Брассард, Марк Стоун, Кайл Террис, Зак Смит, Жан-Габриэль Пажо, Райан Дзингел
    Топ-3 незащищенных: Бобби Райан, Марк Мето, Алекс Берроуз

    «Тампа-Бэй»

    Вратарь: Андрей Василевский
    Защитники: Виктор Хедман (NMC), Антон Строльман, Брэйдон Коберн
    Нападающие: Стивен Стэмкос, Райан Кэллахан (оба — NMC), Никита Кучеров, Тайлер Джонсон, Ондржей Палат, Владислав Наместников, Алекс Киллорн
    Топ-3 незащищенных: Джейсон Гаррисон, Андрей Шустр, Седрик Пакетт

    «Торонто»

    Вратарь: Фредерик Андерсен
    Защитники: Морган Райлли, Джейк Гардинер, Коннор Кэррик
    Нападающие: Назем Кадри, Джеймс ван Римсдайк, Тайлер Бозак, Лео Комаров, Мэтт Мартин, Джош Ливо, Коннор Браун
    Топ-3 незащищенных: Керби Райхел, Брэндан Лайпсик, Мартин Маринчин

    «Флорида»

    Вратарь: Джеймс Раймер
    Защитники: Кит Йэндл (NMC), Аарон Экблад, Марк Пайсик, Алекс Петрович
    Нападающие: Джонатан Юбердо, Александр Барков, Ник Бьюгстэд, Винсент Трочек
    Топ-3 незащищенных: Райлли Смит, Джейсон Демерс, Джонатан Маршессо

    Центральный дивизион

    «Нэшвилл»

    Вратарь: Пекка Ринне
    Защитники: Пи Кей Суббан, Роман Йоси, Райан Эллис, Маттиас Экхольм
    Нападающие: Виктор Арвидссон, Филип Форсберг, Калле Йернкрук, Райан Джохансен
    Топ-3 незащищенных: Джеймс Нил, Колин Уилсон, Крэйг Смит

    «Сент-Луис»

    Вратарь: Джейк Аллен
    Защитники: Джей Баумистер, Алекс Пьетранджело, Джоэл Эдмундсон
    Нападающие: Райан Ривс, Патрик Берглунд (NMC), Владимир Тарасенко, Джейден Шварц, Владимир Соботка, Пол Штястны, Александр Стеен
    Топ-3 незащищенных: Йори Лехтеря, Дэвид Перрон, Дмитрий Яшкин

    «Чикаго»

    Вратарь: Кори Кроуфорд
    Защитники: Данкан Кит, Брент Сибрук, Никлас Ялмарссон
    Нападающие: Артем Анисимов, Мариан Госса, Джонатан Тэйвс, Патрик Кэйн, Томаш Юрчо, Рихард Паник, Райан Хартман
    Топ-3 незащищенных: Маркус Крюгер, Тревор ван Римсдайк, Вилле Покка

    «Миннесота»

    Вратарь: Деван Дубник
    Защитники: Райан Сутер (NMC), Джаред Сперджен, Юнас Брудин
    Нападающие: Чарли Койл, Микко Койву (NMC), Нино Нидеррайтер, Зак Паризе (NMC), Микаэль Гранлунд, Джейсон Поминвилл (NMC), Джейсон Цукер
    Топ-3 незащищенных: Эрик Стаал, Мэтт Дамба, Эрик Хаула

    «Колорадо»

    Вратарь: Семен Варламов
    Защитники: Тайсон Бэрри, Эрик Джонсон (NMC), Никита Задоров
    Нападающие: Рокко Гримальди, Мэтт Дюшен, Габриэль Ландескуг, Нэтан Маккиннон, Блэйк Комо, Мэтт Ньето, Свен Андригетто
    Топ-3 незащищенных: Кэлвин Пикар, Карл Седерберг, Михаил Григоренко

    «Виннипег»

    Вратарь: Коннор Хеллибак
    Защитники: Дастин Бафлин (NMC), Тайлер Майерс, Джейк Труба
    Нападающие: Брайан Литтл, Йоэл Армия, Матье Перро, Адам Лаури, Эндрю Копп, Марк Шайфли, Блэйк Уилер.
    Топ-3 незащищенных: Майкл Хатчинсон, Марко Дано, Тоби Энстрем (отказался от NMC)

    «Даллас» 

    Вратарь: Бен Бишоп
    Защитники: Стивен Джонс, Эса Линделль, Джон Клингберг
    Нападающие: Джейми Бенн (NMC), Тайлер Сегин, Радек Факса, Валерий Ничушкин, Джейсон Спецца (NMC), Бретт Ритчи, Антуан Руссель
    Топ-3 незащищенных: Антти Ниеми, Кари Лехтонен, Дэн Хэмьюс

    Тихоокеанский дивизион

    «Анахайм»

    Вратарь: Джон Гибсон
    Защитники: Хампус Линдхольм, Кэм Фаулер, Кевин Биекса (NMC)
    Нападающие: Кори Перри (NMC), Райан Гецлаф (NMC), Райан Кеслер (NMC), Рикард Ракелль, Якоб Сильверберг, Эндрю Кольяно, Антуан Верметт
    Топ-3 незащищенных: Сами Ватанен, Джош Мэнсон, Клэйтон Стоунер

    «Аризона»

    Вратарь: Чед Джонсон
    Защитники: Оливер Экман-Ларссон, Алекс Голигоски (NMC), Коннор Мерфи, Люк Шенн
    Нападающие: Тобиас Ридер, Джордан Мартинук, Энтони Дюклер, Ник Казинс
    Топ-3 незащищенных: Джейми Макгинн, Александр Бурмистров, Брэд Ричардсон

    «Калгари»

    Вратарь: Майк Смит
    Защитники: Марк Джиордано, Дуги Хэмилтон, Ти Джей Броди
    Нападающие: Джонни Годро, Шон Монахан, Михаэль Фролик, Микаэль Баклунд, Майкл Ферланд, Кертис Лазар, Сэм Беннетт
    Топ-3 незащищенных: Алекс Чейссон, Трой Брауэр, Мэтт Стэйджан

    «Эдмонтон»

    Вратарь: Кэм Тэлбот (NMC)
    Защитники: Андрей Секера (NMC), Оскар Клефбом, Адам Ларссон
    Нападающие: Райан Нюджент-Хопкинс, Милан Лучич (NMC), Джордан Эберле, Марк Летестю, Патрик Марун, Зак Кэссиан, Леон Драйзатль
    Топ-3 незащищенных: Бенуа Пулио, Ииро Пакаринен, Гриффин Райнхарт

    «Лос-Анджелес»

    Вратарь: Джонатан Куик
    Защитники: Дрю Даути, Алек Мартинес, Джейк Маззин, Дерек Форборт
    Нападающие: Анже Копитар (NMC), Джефф Картер, Тайлер Тоффоли, Таннер Пирсон
    Топ-3 незащищенных: Дастин Браун, Мариан Габорик, Тревор Льюис 

    «Сан-Хосе»

    Вратарь: Мартин Джонс
    Защитники: Брент Бернс, Марк-Эдуард Влэшик, Джастин Браун
    Нападающие: Джо Павелски, Логан Кутюр, Томаш Гертл, Мелкер Карлссон, Янник Хансен, Райан Карпентер, Крис Тирни
    Топ-3 незащищенных: Миккел Бедкер, Джоэл Уорд, Пол Мартин

    «Ванкувер»

    Вратарь: Якоб Маркстрем
    Защитники: Александр Эдлер, Кристофер Танев, Эрик Гудбрэнсон
    Нападающие: Даниэль Седин (NMC), Хенрик Седин (NMC), Луи Эрикссон, Брендон Саттер, Свен Берчи, Маркус Гранлунд, Бо Хорват
    Топ-3 незащищенных: Лука Сбиса, Дерек Дорсетт, Рид Буше

    Фото: globallookpress.com/David Becker, Joel Marklund/Bildbyrån; Gettyimages.ru/Joel Marklund, Kirk Irwin, Dilip Vishwanat, Doug Pensinger, Harry How, Elsa

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    • Sports.ru

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