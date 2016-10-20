Все 316 игроков, которых не сможет забрать «Вегас»

Их защитили клубы и контракты.

Сегодня в НХЛ стартовал драфт расширения, в рамках которого новичок лиги – «Вегас» – в ближайшие три дня будет набирать себе игроков. Остальные 30 команд представили списки защищенных хоккеистов, которые «золотым рыцарям» не достанутся ни в коем случае.

Каждый клуб имел право воспользоваться двумя схемами защиты: 1-3-7 (1 вратарь, 3 защитника и 7 нападающих) или 1-8 (1 вратарь и 8 полевых игроков в любом соотношении).

Игроков вроде Коннора Макдэвида или Ивана Проворова, которые провели в НХЛ/АХЛ не более двух сезонов, туда вписывать было не нужно – они изначально недоступны для драфта.

А вот игроков, имевших в контракте пункт о запрете на перемещения (NMC – включает в себя полный запрет на обмен, отправку в фарм, выставление на драфт отказов или расширения) и не отозвавших его, нужно было защищать автоматически.

Те игроки, которые не попали в списки (в том числе ограниченно и неограниченно свободные агенты), могут быть выбраны «Вегасом». Кому-то из них это угрожать не будет, если их клубы договорятся о какой-нибудь компенсации новичку лиги за сохранение прав. Забирать можно максимум одного игрока из каждой команды, то есть всего должно быть выбрано 30 хоккеистов (в том числе минимум 3 вратаря, 9 защитников и 14 нападающих).

Список защищенных игроков:

Столичный дивизион

«Айлендерс»

Вратарь: Томас Грайсс

Защитники: Джонни Бойчак (NMC), Ник Ледди, Трэвис Хэмоник, Адам Пелек, Райан Пулок

Нападающие: Джон Таварес (NMC), Эндрю Лэдд (NMC), Андерс Ли

Топ-3 незащищенных: Ярослав Галак, Николай Кулемин, Брок Нелсон

«Рейнджерс»

Вратарь: Хенрик Лундквист (NMC)

Защитники: Райан Макдона, Марк Стаал (NMC), Ник Холден

Нападающие: Дерек Степан, Рик Нэш (NMC), Матс Зуккарелло, Крис Крайдер, Кевин Хэйс, Джей Ти Миллер, Мика Зибанежад

Топ-3 незащищенных: Антти Раанта, Михаэль Грабнер, Оскар Линдберг (UFA)

«Питтсбург»

Вратарь: Мэтт Мюррей

Защитники: Крис Летанг (NMC), Джастин Шульц, Олли Мяяття, Брайан Думулин

Нападающие: Сидни Кросби (NMC), Евгений Малкин (NMC), Фил Кессел (NMC), Патрик Хернквист

Топ-3 незащищенных: Марк-Андре Флери (отказался от NMC), Карл Хагелин, Брайан Раст

«Филадельфия»

Вратарь: Энтони Столарц

Защитники: Шейн Гостисбеер, Радко Гудас, Брэндон Мэннинг

Нападающие: Клод Жиру (NMC), Якуб Ворачек, Шон Кутюрье, Уэйн Симмондс, Валттери Филппула (NMC), Брэйден Шенн, Скотт Лоутон

Топ-3 незащищенных: Михал Нойвирт, Мэтт Рид, Пьер-Эдуар Бельмар

«Коламбус»

Вратарь: Сергей Бобровский (NMC)

Защитники: Сет Джонс, Райан Мюррей, Дэвид Савар

Нападающие: Ник Фолиньо (NMC), Кэм Эткинсон, Брендон Дубински (NMC), Скотт Хартнелл (NMC), Бун Дженнер, Брэндон Саад, Александр Веннберг

Топ-3 незащищенных: Йоонас Корписало, Джек Джонсон, Вильям Карлссон

«Каролина»

Вратарь: Скотт Дарлинг

Защитники: Райан Мерфи, Джастин Фолк, Тревор Кэррик

Нападающие: Джордан Стаал (NMC), Теуво Терявяйнен, Джефф Скиннер, Виктор Раск, Элиас Линдхольм, Брок Макгинн. Филлип Ди Джузеппе

Топ-3 незащищенных: Кэм Уорд, Эдди Лэк, Ли Стемпняк

«Нью-Джерси»

Вратарь: Кори Шнайдер

Защитники: Энди Грин, Джон Мур, Дэймон Сиверсон, Мирко Мюллер

Нападающие: Тэйлор Холл, Трэвис Зэйджак, Адам Хенрик, Кайл Палмиери

Топ-3 незащищенных: Бен Лавджой, Майк Каммаллери, Деванте Смит-Пелли

«Вашингтон»

Вратарь: Брэйден Холтби

Защитники: Дмитрий Орлов, Джон Карлсон, Мэтт Нисканен

Нападающие: Александр Овечкин, Никлас Бэкстрем, Евгений Кузнецов, Маркус Юханссон, Андре Бураковски, Ларс Эллер, Том Уилсон

Топ-3 незащищенных: Филипп Грубауэр, Брукс Орпик, Джей Бигл

Атлантический дивизион

«Баффало»

Вратарь: Робин Ленер

Защитники: Расмус Ристолайнен, Джейк Маккейб, Нэтан Болье

Нападающие: Кайл Окпосо (NMC), Райан О’Райлли, Эвандер Кэйн, Тайлер Эннис, Маркус Фолиньо, Юхан Ларссон, Земгус Гиргенсонс

Топ-3 незащищенных: Зак Богосян, Мэтт Моулсон, Линус Улльмарк

«Бостон»

Вратарь: Туукка Раск

Защитники: Здено Хара (NMC), Тори Крюг, Кеван Миллер

Нападающие: Давид Крейчи, Патрис Бержерон, Дэвид Бэкес (все — NMC), Брэд Маршанд, Райли Нэш, Давид Пастрняк, Райан Спунер

Топ-3 незащищенных: Мэтт Белески, Джимми Хэйс, Колин Миллер

«Детройт»

Вратарь: Джимми Ховард

Защитники: Дэнни ДеКайзер, Майк Грин, Никлас Дженсен

Нападающие: Франс Нильсен (NMC), Хенрик Зеттерберг, Энтони Манта, Томаш Татар, Андреас Атанасиу, Густав Нюквист, Джастин Абделькадер

Топ-3 незащищенных: Петр Мразек, Даррен Хелм, Ксавье Улле

«Монреаль»

Вратарь: Кэри Прайс (NMC)

Защитники: Джефф Петри (NMC), Ши Уэбер, Джорди Бенн

Нападающие: Джонатан Друэн, Макс Пачиоретти, Эндрю Шоу, Алекс Гальченюк, Брэндан Галлахер, Пол Байрон, Филлип Дано

Топ-3 незащищенных: Томаш Плеканец, Эл Монтойя, Алексей Емелин

«Оттава»

Вратарь: Крэйг Андерсон

Защитники: Дион Фанюф (NMC), Эрик Карлссон, Коди Сиси

Нападающие: Майк Хоффман, Дерик Брассард, Марк Стоун, Кайл Террис, Зак Смит, Жан-Габриэль Пажо, Райан Дзингел

Топ-3 незащищенных: Бобби Райан, Марк Мето, Алекс Берроуз

«Тампа-Бэй»

Вратарь: Андрей Василевский

Защитники: Виктор Хедман (NMC), Антон Строльман, Брэйдон Коберн

Нападающие: Стивен Стэмкос, Райан Кэллахан (оба — NMC), Никита Кучеров, Тайлер Джонсон, Ондржей Палат, Владислав Наместников, Алекс Киллорн

Топ-3 незащищенных: Джейсон Гаррисон, Андрей Шустр, Седрик Пакетт

«Торонто»

Вратарь: Фредерик Андерсен

Защитники: Морган Райлли, Джейк Гардинер, Коннор Кэррик

Нападающие: Назем Кадри, Джеймс ван Римсдайк, Тайлер Бозак, Лео Комаров, Мэтт Мартин, Джош Ливо, Коннор Браун

Топ-3 незащищенных: Керби Райхел, Брэндан Лайпсик, Мартин Маринчин

«Флорида»

Вратарь: Джеймс Раймер

Защитники: Кит Йэндл (NMC), Аарон Экблад, Марк Пайсик, Алекс Петрович

Нападающие: Джонатан Юбердо, Александр Барков, Ник Бьюгстэд, Винсент Трочек

Топ-3 незащищенных: Райлли Смит, Джейсон Демерс, Джонатан Маршессо

Центральный дивизион

«Нэшвилл»

Вратарь: Пекка Ринне

Защитники: Пи Кей Суббан, Роман Йоси, Райан Эллис, Маттиас Экхольм

Нападающие: Виктор Арвидссон, Филип Форсберг, Калле Йернкрук, Райан Джохансен

Топ-3 незащищенных: Джеймс Нил, Колин Уилсон, Крэйг Смит

«Сент-Луис»

Вратарь: Джейк Аллен

Защитники: Джей Баумистер, Алекс Пьетранджело, Джоэл Эдмундсон

Нападающие: Райан Ривс, Патрик Берглунд (NMC), Владимир Тарасенко, Джейден Шварц, Владимир Соботка, Пол Штястны, Александр Стеен

Топ-3 незащищенных: Йори Лехтеря, Дэвид Перрон, Дмитрий Яшкин

«Чикаго»

Вратарь: Кори Кроуфорд

Защитники: Данкан Кит, Брент Сибрук, Никлас Ялмарссон

Нападающие: Артем Анисимов, Мариан Госса, Джонатан Тэйвс, Патрик Кэйн, Томаш Юрчо, Рихард Паник, Райан Хартман

Топ-3 незащищенных: Маркус Крюгер, Тревор ван Римсдайк, Вилле Покка

«Миннесота»

Вратарь: Деван Дубник

Защитники: Райан Сутер (NMC), Джаред Сперджен, Юнас Брудин

Нападающие: Чарли Койл, Микко Койву (NMC), Нино Нидеррайтер, Зак Паризе (NMC), Микаэль Гранлунд, Джейсон Поминвилл (NMC), Джейсон Цукер

Топ-3 незащищенных: Эрик Стаал, Мэтт Дамба, Эрик Хаула

«Колорадо»

Вратарь: Семен Варламов

Защитники: Тайсон Бэрри, Эрик Джонсон (NMC), Никита Задоров

Нападающие: Рокко Гримальди, Мэтт Дюшен, Габриэль Ландескуг, Нэтан Маккиннон, Блэйк Комо, Мэтт Ньето, Свен Андригетто

Топ-3 незащищенных: Кэлвин Пикар, Карл Седерберг, Михаил Григоренко

«Виннипег»

Вратарь: Коннор Хеллибак

Защитники: Дастин Бафлин (NMC), Тайлер Майерс, Джейк Труба

Нападающие: Брайан Литтл, Йоэл Армия, Матье Перро, Адам Лаури, Эндрю Копп, Марк Шайфли, Блэйк Уилер.

Топ-3 незащищенных: Майкл Хатчинсон, Марко Дано, Тоби Энстрем (отказался от NMC)

«Даллас»

Вратарь: Бен Бишоп

Защитники: Стивен Джонс, Эса Линделль, Джон Клингберг

Нападающие: Джейми Бенн (NMC), Тайлер Сегин, Радек Факса, Валерий Ничушкин, Джейсон Спецца (NMC), Бретт Ритчи, Антуан Руссель

Топ-3 незащищенных: Антти Ниеми, Кари Лехтонен, Дэн Хэмьюс

Тихоокеанский дивизион

«Анахайм»

Вратарь: Джон Гибсон

Защитники: Хампус Линдхольм, Кэм Фаулер, Кевин Биекса (NMC)

Нападающие: Кори Перри (NMC), Райан Гецлаф (NMC), Райан Кеслер (NMC), Рикард Ракелль, Якоб Сильверберг, Эндрю Кольяно, Антуан Верметт

Топ-3 незащищенных: Сами Ватанен, Джош Мэнсон, Клэйтон Стоунер

«Аризона»

Вратарь: Чед Джонсон

Защитники: Оливер Экман-Ларссон, Алекс Голигоски (NMC), Коннор Мерфи, Люк Шенн

Нападающие: Тобиас Ридер, Джордан Мартинук, Энтони Дюклер, Ник Казинс

Топ-3 незащищенных: Джейми Макгинн, Александр Бурмистров, Брэд Ричардсон

«Калгари»

Вратарь: Майк Смит

Защитники: Марк Джиордано, Дуги Хэмилтон, Ти Джей Броди

Нападающие: Джонни Годро, Шон Монахан, Михаэль Фролик, Микаэль Баклунд, Майкл Ферланд, Кертис Лазар, Сэм Беннетт

Топ-3 незащищенных: Алекс Чейссон, Трой Брауэр, Мэтт Стэйджан

«Эдмонтон»

Вратарь: Кэм Тэлбот (NMC)

Защитники: Андрей Секера (NMC), Оскар Клефбом, Адам Ларссон

Нападающие: Райан Нюджент-Хопкинс, Милан Лучич (NMC), Джордан Эберле, Марк Летестю, Патрик Марун, Зак Кэссиан, Леон Драйзатль

Топ-3 незащищенных: Бенуа Пулио, Ииро Пакаринен, Гриффин Райнхарт

«Лос-Анджелес»

Вратарь: Джонатан Куик

Защитники: Дрю Даути, Алек Мартинес, Джейк Маззин, Дерек Форборт

Нападающие: Анже Копитар (NMC), Джефф Картер, Тайлер Тоффоли, Таннер Пирсон

Топ-3 незащищенных: Дастин Браун, Мариан Габорик, Тревор Льюис

«Сан-Хосе»

Вратарь: Мартин Джонс

Защитники: Брент Бернс, Марк-Эдуард Влэшик, Джастин Браун

Нападающие: Джо Павелски, Логан Кутюр, Томаш Гертл, Мелкер Карлссон, Янник Хансен, Райан Карпентер, Крис Тирни

Топ-3 незащищенных: Миккел Бедкер, Джоэл Уорд, Пол Мартин

«Ванкувер»

Вратарь: Якоб Маркстрем

Защитники: Александр Эдлер, Кристофер Танев, Эрик Гудбрэнсон

Нападающие: Даниэль Седин (NMC), Хенрик Седин (NMC), Луи Эрикссон, Брендон Саттер, Свен Берчи, Маркус Гранлунд, Бо Хорват

Топ-3 незащищенных: Лука Сбиса, Дерек Дорсетт, Рид Буше

Фото: globallookpress.com/David Becker, Joel Marklund/Bildbyrån; Gettyimages.ru/Joel Marklund, Kirk Irwin, Dilip Vishwanat, Doug Pensinger, Harry How, Elsa