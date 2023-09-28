Союз Лилларда и Янниса радикально меняет НБА. Все – о самом долгожданном обмене межсезонья

Летом Дэмиан Лиллард, который долгое время был одним из главных символов лояльности в НБА, запросил обмен из «Портленда». И все выглядело так, что игрок поедет в «Майами»: они главный претендент на него, сам Дэйм хочет именно в «Хит», и это просто вопрос времени, когда стороны договорятся по цене.

Время шло, а новостей не было. В последние недели слухов по теме стало больше: в списке претендентов на защитника появилась «загадочная» команда с Востока, потом стал раздуваться вариант с «Рэпторс». Тогда многие считали, что «Блейзерс» так хотят надавить на «Хит», чтобы заставить их улучшить предложение. В то же время появлялись неизвестной достоверности слухи о том, что сам «Майами» не собирается отдавать за Лилларда все на свете, потому что «а какие у «Портленда» варианты, им придется работать с нами».

А потом, как все и думали, Лиллард поехал в «Бакс».

Условия сделки:

«Милуоки» получает Дэмиана Лилларда

«Портленд» получает Холидэя, Эйтона, пик, два права обмена пиками и Тумани Камару (драфтовался в конце второго раунда «Финиксом»)

«Финикс» получает Нуркича, Грэйсона Аллена, Нассира Литтла и Кеона Джонсона

«Майами» получает отрезвляющего леща.

«Милуоки» пробивает стену

Вообще у «Бакс» была несколько пугающая ситуация: куча стареющих ветеранов и минимум ресурсов для усиления. У команды на глазах истекал срок годности, а Яннис уже начал разбрасываться фразами, ранившими фанатов «Бакс» в самое сердечко.

И вот они смогли влезть в сделку по Лилларду, притащив сюда грандиозный талант.

В атаке это будет какая-то неимоверная мощь, потому что пик-н-ролл Лиллард-Яннис – это вещь неубиваемая. Ты не можешь сидеть внизу, потому что Дэйм бросит, ты не можешь агрессивно стягиваться наверх, потому что Яннис завершит из-под кольца, и ты не можешь разменяться, потому что у какой команды есть 2 человека, способных защищаться и против Адетокумбо, и против Лилларда?

Это что-то вроде пик-н-ролла Карри с Грином, но гораздо лучше.

Потому что Яннис гораздо сильнее как завершающий. И да, грек не так здорово пасует, но когда ты настолько опасен как атакующая опция, к тебе привлечено повышенное внимание защиты, твои партнеры заметно более открыты, и все эти передачи становятся проще. До тех пор пока партнеры попадают открытые трешки, а там есть, кому попадать трешки, тут будет стабильно неудержимая атака. То, с чем у «оленей» часто бывали проблемки.

Это должно быть очень мощно, и я рад, что мы наконец посмотрим на Янниса рядом с топовым бросающим боллхэндлером. Это идеальное баскетбольное сочетание. Ну и вообще «оленям» не помешает клатчер и настоящий боллхэндлер.

С атакой понятно. Вопросы возникают в других аспектах.

Как такая команда будет защищаться? Раньше «Бакс» держали Лопеса под кольцом, пока Бледсоу, а после Холидэй лезли через заслоны. Лиллард не будет лезть через заслоны, он вообще один из худших оборонительных игроков в НБА, что очень комично сочетается с его образом лидера-тащера и такого жесткого чувака, который никогда не улыбается. Играть так же, как раньше, у «оленей» не получится, даже если Дэйма не кидать в защите на мяч, а двинуть его на «двойку» в обороне. У «Бакс» просто нет защитников на периметре, которые могли бы лезть через заслоны так, как этого требовала защитная схема Буденхольцера. Холидэй ушел, Картер ушел, даже Мэттьюза больше нет, там остались Бизли, Краудер и Коннатон, и никто из них не стопер на мяче.

Вообще Эдриен Гриффин вроде как и до обмена собирался перестраивать защиту на более агрессивную, чтобы форсировать больше потерь. В таком случае «большие» будут выходить выше. И так можно играть, когда у тебя в составе 2 центровых: Лопес выходит на уровень заслона, Адетокумбо прикрывает в «краске», рабочая схема. И максимально логичная для этого состава: она прикроет Дэйма (уязвимое место) и заставит на полную работать страхующего Янниса (сильное место). Но сможет ли Лопес работать в такой схеме? Она потребует от него гораздо больше подвижности. Брук огромен и совсем не молод. А теперь он будет чуть ли не в заступ играть на каждом заслоне? И потом это напрочь сожрет его сильные стороны, вы же убираете из-под кольца игрока, который в первую очередь рим-протектор. Стоит ли он тогда 25М в год?

Может, лучше кинуть Янниса на «пятерку», а Лопеса сделать четвертым, чтобы именно он страховал «краску», пока грек отрабатывает на заслоне в поле? Это интересно, по крайней мере, до тех пор, пока у соперника есть недееспособный в атаке игрок периметра, на котором можно спрятать Брука, чтобы Лопес мог всех страховать.

Короче, защита «Бакс» точно станет другой, а именно их оборонительная схема была визиткой «Милуоки» Бада. В то же время атака получит лютую дозу пик-н-роллов от классного боллхэндлера. Больше того, и баланс между атакой и защитой явно качнется в сторону нападения, «Бакс» станут более атакующей командой.

«Милуоки» преобразится в новом сезоне, и это интересно. Будут ли они лучше – вопрос спорный. При том, что Лиллард заметно выше уровнем, чем Холидэй, у Дрю в этой команде была системно важная роль, что делает эффект от замены непредсказуемым. Если Лиллард и Яннис здоровы весь сезон, а «Бакс» получают пару подходящих ролевиков (например, обменивают Портиса на кого-то более защитного в заднюю линию), то может получиться мощная команда с дичайшей атакой и приличной защитой .

Пока же там непонятно, кто будет пятым игроком в старте, не говоря о какой-то глубине (они все же обменяли двух игроков на одного). В то же время сам по себе размен защиты на атаку возбуждает, но успеха не гарантирует. А шансы у «Бакс» были и с Холидэем, и пока не похоже, что этих шансов стало сильно больше.

«Финикс» разменивает Эйтона на глубину

Ситуация с Эйтоном в «Санс» наконец разрешилась. Он делал для этой команды слишком мало, а зарабатывал слишком много. И это неприемлемо, когда у тебя такой ад в платежке. Плюс Деандре не то чтобы вписывался в командную химию. После смены владельца, прихода нового тренера и обмена СиПи, можно было ожидать какой-то нормализации, но «Финикс» терпеть не стал. И они разменяли Деандре на нескольких ролевиков подешевле. Что с точки зрения платежки и состава вполне осмысленно, это логичный ход по формату.

Другое дело, какую именно глубину они получили за счет этого даунгрейда на «пятерке» (каким бы переплаченным Эйтон ни был, он заметно лучше Нуркича). А получили они Литтла и Аллена. Грэйсон должен подвинуть из ротации Дэмиона Ли. Литтл – атлетичный форвард, который составит конкуренцию Диопу и Ватанабе. Такие ли это большие подвижки? Делает ли это принципиальную разницу? Год назад, когда Диоп еще нигде не закрепился, а Литтл вызывал всеобщий восторг, ответ казался бы очевидным, сейчас все более размыто.

«Санс» точно получили дополнительных исполнителей, кто-то из них (а то и оба) могут пролезть в ротацию плей-офф, плюсы такого хода понятны. Но достаточно ли они велики, чтобы оправдать просадку на «пятерке»?

У «Санс» теперь в старте центр, который не играет на уровне стартового центра.

И классных бэк-апов на этой позиции нет, что Юбэнкс, что Мету скорее третьи центры, чем вторые. Мы еще помним приличного в защите Нурка, но это было пару травм назад. Если Юсуф будет играть так же, как в прошлом сезоне, просадка на этой позиции будет огромной. Нынешний Нурк просто не может перебирать ногами. Значит ли это, что мы будем видеть от «Финикса» больше смоллбола? Меньше минут центрам, больше минут краям, приобретенная глубина позволяет это делать.

Повторюсь, исходя из ситуации в платежке, размен Эйтона на пару ролевиков напрашивался. И, наверное, «Санс» хотели бы получить ролевиков поинтереснее, но за Эйтона с его контрактом, судя по всему, никто большего не предлагал.

Тут возникает вопрос: а не стоило ли «Финиксу» подождать? Может, дальше подвернулся бы трейд поинтереснее. С другой стороны, команда и так сильно изменилась, и хотелось бы избежать дополнительных перетасовок по ходу сезона, да и просто не создавать дополнительной неловкости в раздевалке, связанной с присутствием Эйтона.

Понять логику «Финикса» можно, это вполне адекватный ход. Сработает ли он, покажет только время, я склоняюсь к тому, что нет. Когда окажется, что ни один из центров «Санс» не может играть в плей-офф, а Дюрэнт должен бегать по 48 минут на «пятерке», все станет очень плохо очень быстро , и Нассир Литтл тут не спасет. И да, кто-то, глядя на плей-офф Эйтона, может сказать, что и сам Деандре не блистал, но он точно был играбелен и в защите выглядел более чем достойно. На мой вкус, стоило либо оставить Эйтона и дать Вогелю с ним поработать, либо ждать другого предложения, в котором фигурировал бы центровой уровня основы.

Но «Финикс» может верить, что у Нуркича еще есть сезончик-другой в пороховнице, и когда Юсуф окажется в приличной команде, он начнет рвать и метать. «Финикс» может верить, что их маленькие пятерки будут работать. Шансы на это действительно есть.

Повторюсь, их логику понять не трудно, а безоговорочно выигрышных ходов в их ситуации не существовало, просто я склоняюсь к тому, что этот обмен не приблизил их к титулу. Хотя не факт, что они закончили, кто знает, тот же Аллен может быть обменян дальше.

«Портленд» перелистывает страницу

Обмен Лилларда был неизбежен, оставалось узнать, что в итоге «Портленд» за свою легенду получит. И, честно говоря, ответа мы до сих пор не знаем.

Они получили пики, пару разменов пиками, они заменили плохой контракт Нуркича плохим контрактом Эйтона (он крупнее, но сам Эйтон заметно моложе). Они получили Камару, который, наверное, чего-то стоит, но это не точно. Потерян был Литтл, но на данном этапе непонятно, является ли он с его новым контрактом положительным активом. Главный входящий актив в сделке для «Блейзерс» – Холидэй. И он тут ненадолго. Дрю попробуют двинуть дальше. И вот, когда мы увидим, что получат за него, тогда и станет понятно, на что обменяли Лилларда.

Если представить, что Холидэй принесет команде пару пиков и истекающий, то итоговая сумма окажется такой: 3 пика и 2 размена пиками (которые, справедливости ради, имеют больше ценности, чем обычно, ибо никто не знает, где будут «Бакс» в 2028-м, а «Портленд» к тому моменту вполне может стать приличной командой).

Как будто маловато за игрока уровня Дэйма, столько получали за Деджонте Мюррэя. Но, видимо, «Портленд» поверил в Эйтона. Да, он переплачен, но он нормальный игрок, показывавший интересные проблески, он все еще достаточно молод, чтобы играть в команде Хендерсона-Шарпа через 3-4-5 лет. А что до денег, «Портленду» они в ближайшее время не понадобятся. Холидэя будут менять, Саймонс и Грант наверняка доступны, всех игроков с крупными контрактами будут пробовать менять.

Конечно, Гоберовско-Дюрэнтовского возврата «Портленд» не получил. Если для Холидэя найдут нормальный обмен, то сделка в целом приемлемая. Но вот, если за Дрю (а он, по сути, на истекающем – на следующий год опция игрока) получат мелочевку, то возникнет вопрос, а насколько там плохим было предложение «Майами» и не отказал ли им «Портленд» тупо из вредности, а не из каких-то объективных соображений .

Холидэй выходит на рынок

Не успели мы обменять Лилларда, как все сразу стали думать, куда обменять Холидэя. Понятно, что в перестраивающейся команде ему делать нечего. И сразу всплыли варианты.

Из интересного:

● Влезть третьей стороной в сделку по Хардену и отправить Холидэя в «Сиксерс». Дрю с его защитой и без потребности в мяче отлично сработается с Макси в задней линии, да и их защитная двоечка с Эмбиидом будет мощной.

● Избегая трехсторонок, напрямую обменять Холидэя в «Клипперс» на истекающий и пики. Опять же Холидэй, защищающийся на мяче, когда под ним всегда есть центр – это путь к успеху в защите. Холидэй в роли третьей опции в атаке – тоже логичная тема.

● Обсуждают еще и «Никс», у них есть истекающий, есть пики, есть мелкий гард, которого нужно прикрывать в защите, и есть тренер, которому точно понравится Холидэй.

● Еще есть предложение снова обменять Криса Пола и притащить Холидэя в «Уорриорс», дав «воинам» еще один хороший шанс на титул. Такой союз выглядит не оптимально. Если «Уорриорс» и станут вкладываться в обмен на усиление, то будут искать более атакующего игрока.

● Поехать в «Майами», если «Портленд» вообще готов с ними разговаривать, а Холидэй готов каждый день видеть Батлера на тренировках (на самом деле, мне кажется, что между ними чисто спортивная вражда, и, оказавшись в одной команде, они отлично сработаются).

«Майами» в пролете?

«Хит» все лето ждали Лилларда.

За это время они упустили 2 игроков прошлогоднего старта и приучили Хирро жить на чемоданах. Все это было бы забыто или перестало бы иметь значение, если бы Лиллард в итоге сюда приехал.

Но этого не произошло.

А из другой крупной рыбы на рынке остался только Харден. Не уверен, что он вполне укладывается в культуру «Хит», но город ему, думаю, понравится. Тем не менее, понятно, что Харден на данный момент игрок заметно ниже уровнем, чем Дэйм, а внезапно доступный Холидэй не то чтобы решает трудности команды в атаке. Достаточно ли будет получить кого-то из них?

Проблема в том, что ждать варианта получше нет никакой возможности. Их лучший игрок ни разу не молод, и если они сейчас ничего не предпринимают, то «Хит», по сути, упускают сезон. «Бакс» усилились, «Бостон» все еще хорош, против «Денвера» и так шансов не было, а вы сами только ослабли. И им нужно что-то делать в ближайшие дни-недели, чтобы снова дать Джимми Батлеру шанс. Но не факт, что на рынке существует достаточное для этого усиление.

И в этом ирония: «Майами» думали, что они – единственный вариант «Портленда», а в итоге может оказаться, что Лиллард был единственным вариантом «Майами» .

Фото: Gettyimages.ru/Steph Chambers, Jacob Kupferman, Patrick McDermott, Stacy Revere