Награды настоящие и необходимые.

Регулярный сезон НБА закончился, совсем скоро плей-ин, а потом и первый раунд. А значит, самое время подвести итоги гонок за индивидуальные награды сезона.

Лучший оборонительный игрок

Фаворитом на награду считают Джарена Джексона из «Мемфиса», который проводит блестящий сезон. Он настолько хорош, что его кандидатуру даже пытались подорвать вбросом про накрученную домашнюю статистику: мол, ему родные счетоводы на арене «Гризлис» записывают в актив то, чего он не делал. Но в большинстве случаев речь шла о моментах в духе «Джексон в прыжке ловит передачу соперника, по инерции улетает в аут и выбрасывает мяч обратно, где круглого ловит оппонент». Можно ли сказать, что Джексон толком не владел мячом? Наверное. А можно записать ему перехват и потерю, что и делали. Это стандартная практика, в НБА домашние команды в таких пограничных моментах получают нужный результат, просто посмотрите, что иногда засчитывают в качестве ассиста.

Проблема Джарена Джексона в том, что он играет слишком мало. Всего 63 матча и всего 28,5 минуты за матч – в сумме за сезон он провел примерно на 600 минут меньше, чем Лопес из «Бакс». Насколько нужно быть лучше, чтобы в такие сжатые сроки выдать больший суммарный эффект? Это не выглядит реалистично. И потом, не продиктован ли его блестящий сезон как раз скромными минутами? Он играет меньше, следовательно он свежее. А играет меньше он из-за фолов, потому что там, где другие игроки стараются быть осторожнее (чтобы не нахватать фолов и не сесть на банку раньше времени), Джексон играет максимально агрессивно. Быть круче в пересчете на минуту игрового времени чуть легче, когда этих самых минут у тебя меньше.

Джексон имел шикарный шанс в прошлом сезоне, когда был здоров, защита «Мемфиса» так же находилась в топе, а страхующие четвертые казались чем-то вроде отличительной черты сезона: он, Роб Уильямс, Мобли... И я действительно считаю, что тогда Джексон или тот же Уильямс и должны были забирать награду. Но в этом сезоне форвард «Мемфиса» просто слишком мало отыграл.

И для меня здесь все сводится к противостоянию Лопеса и Аллена.

У Лопеса доводы такие: «Бакс» без него в прошлом году были 14-й защитой в НБА, а с ним вернулись в топ. «Милуоки» не отдает ни лэй-апы, ни трешки, ни штрафные, ни щит, и центровой в середине всего этого. Он дичайше контестит все, что соперник пытается делать под кольцом.

В качестве контрагрументов можно привести следующее:

• да, защита «Бакс» прибавила по сравнению с сезоном, когда Брука, по сути, не было, но в прошлом году у них же вообще не было центра – только Яннис. То есть не факт, что они тогда настолько скатились, потому что им не хватало именно Лопеса, а не просто настоящего «большого».

• да, оборона «Бакс» крутая системно и статистически правильная, но Лопес играет в ней свою достаточно специфическую роль (играет блестяще, спору нет). Мог бы он так же сидеть под кольцом, если бы на мяче не защищался Холидэй, а с края не подтягивался Яннис?

В пользу Аллена же говорит то, что у «Кэвз» лучшая защита в НБА. И я знаю, что многие готовы номинировать от «Кливленда» Мобли, но я просто совсем с этим не согласен, а другого своего мнения у меня нет. Дело в том, что Аллен делает эту потрясающую штуку в духе праймового Гобера: на пик-н-ролле он может встретить игрока с мячом, при этом не упуская своего подопечного. Если лучшее, что ты можешь сделать для своей команды в атаке – это собрать двоих, то лучшее, что ты можешь сделать для своей команды в защите – это в одиночку двоих сдержать. И Аллен это и пытается делать. Получается, естественно, не всегда, но эффект от того, что ему в принципе это по силам, потрясающий. Настолько, что команда с Митчеллом и Гарлэндом выдает первую защиту в НБА.

С другой стороны, смущает, что против команды с Мобли и Алленом настолько часто атакуют из-под кольца. Чаще, чем против «Кэвс», с дистанции метра или ближе бросают только против 5 команд НБА (большинство из них не особо старались побеждать). Да, попадают против «Кливленда» по меркам таких попыток мало, но это все еще 62-63% точности (конкретно через Аллена – 55% с 2 метров и ближе). Против той же гоберовской «Юты» из-под кольца бросали очень редко, а там ведь даже не было Мобли (а Митчелл был). Хотя доля бросков из-под кольца – это выбор команды, и, видимо, «Кливленд» настолько верит в своих рим-протекторов, что готов с этим мириться.

В итоге я склоняюсь к Лопесу. В этом сезоне «Бакс» стали чуть меньше помогать внутри, что позволило им чаще оставаться с шутерами и отдавать сопернику меньше трехочковых. При таком раскладе можно было ожидать дополнительных проблем под кольцом, но Лопес этого не допустил. Потому что Брук контестит по 8 бросков в упор за матч, и соперник реализует это с процентом 51. И да, у Брука Лопеса лучший оборонительный рейтинг в НБА: когда он на паркете, «Бакс» пропускают по 106,6 очка за 100 владений. Хотя, может, Джексон и был лучше. Я не знаю. Потому что я поставил фильтр «не меньше 30 минут за матч».

В целом можно сказать, что Аллен делает в защите больше, а Лопес делает в защите лучше, и это до определенной степени вкусовщина.

Кто еще претендует на награду

Часто говорят, что от «Кливленда» нужно номинировать Мобли, а не Аллена, но мне кажется, что Джарретт, который всегда играет только центра, по дистанции матча оказывает большее влияние на оборону. То же самое касается вопроса Янниса/Холидэя/Лопеса: от «Бакс» может быть много претендентов, но в таком случае я всегда предпочту центрового, который напрямую вовлечен в пратически каждое владение.

Дрэймонд Грин проводит гениальный оборонительный сезон. Думаю, на Мистера Замка можно было хотя бы номинировать лучшего защитного баскетболиста в мире. Выиграть статуэтку, учитывая уровень обороны «воинов», трудновато, но при Грине эта защита очень даже в порядке, и тут еще вопрос, что круче – поднимать эту бедовую защиту «воинов» на хороший уровень или докручивать и так хорошую защиту «Бакс» до уровня топ-2. Где-то в списке претендентов он быть должен.

Очень круты были Кесслер из «Юты» и Тернер из «Индианы», они точно заслуживают упоминания. Нику Клэкстону, как вы увидите ниже, тоже есть, что сказать по этому поводу.

Худший оборонительный игрок

Трэй Янг просто восхитителен. Мужчина настолько плох в защите, что в него систематически бьют все подряд даже в регулярке. Он автоматически превращает в интересную опцию любого игрока, против которого защищается.

Плачущий убийца из «Далласа», который никогда не возвращается в защиту, в состоянии составить конкуренцию, но Дончич иногда может быть полезен в командной защите, и он просто крупнее, там все не настолько бедово.

Блок года

Не знаю, какой – лучший, но награждать точно нужно Клэкстона просто по совокупности

Лучший атакующий игрок

Эта награда, который год разыгрывается между Карри и Йокичем. Оба создают отличное движение в атаке своих команд, оба невероятно эффективные опции, стягивающие повышенное внимание защиты, оба делают своих партнеров лучше. Оба могут быть боллхэндлерами, а могут играть без мяча. Это несколько иной уровень по сравнению со всем остальными.

В этом сезоне Йокич эффективнее в плане реализации, но он и берет на себя меньше. Атака «Денвера» лучше атаки «Уорриорс», пусть Йокич и не играет с 2 ноншутерами сразу. И опять же, что сложнее – создать топовую атаку, когда у тебя хорошее пространство, или создать приличную атаку (10-я в НБА), когда у тебя куча народу без броска?

С другой стороны, то, что Никола сам – бросающий центр, отчасти и создает то самое пространство. Если бы у «Наггетс» был стандартный центр без броска, да еще и Гордон, то была бы та же жопа с пространством атаки, что и в «Голден Стэйт».

В общем, я бы поставил Николу чуть выше: он еще и матчей больше отыграл, но тут все плотно.

Кто еще претендует на эту награду

Тут нужно выделить Дэмиана Лилларда, который всеми силами держал на плаву «Портленд», и Шэя Гилджеса-Александера, который тащил нападение «Тандер».

Пас года

Худший атакующий игрок

В этой номинации я решил не учитывать новичков, будьте людьми, им и так тяжело.

Статистически выделяется Киллиан Хэйс. Из людей с нормальными минутами у него худшая реализация в НБА, TS% в районе 44. И он действительно выглядит плохо: броска нет, завершение из-под кольца проблемное, есть пас, но только базовый. Пока вообще не очень понятно, как его можно использовать в НБА, чтобы в этом был смысл.

Альтернативная опция – Диллон Брукс, тоже один из худших TS% в НБА, но по сравнению с Хэйсом роль Брукса заметно меньше: Киллиан много пасует (6 передач за матч при не самой высокой частоте потерь), Брукс только кидает «кирпичи», это его единственная роль на чужой половине. Диллон – серьезная проблема для атаки «Мемфиса», а самое хреновое, что сам он так не считает.

Дэйшен Никс из «Хьюстона» тоже выделяется. Из людей, которые так часто оказываются открытыми на дуге, его реализация выглядит наиболее удручающе – 31% на совсем открытых трешках.

Ну и Уэстбрук. Он делит с Джабари Смитом 5-й с конца TS% в НБА, он так же в десятке худших по частоте потерь (других игроков, которые в Топ-10 и там, и там у НБА нет). При этом у Расса процент задействования 26, что выше, чем у любого игрока с такой низкой реализацией или с таким большим количеством потерь. В общем, он сливает в унитаз достаточно большое количество владений. А, и это при том, что против него никто не защищается, он сам себя выносит.

Однако Расс вроде подтянул реализацию в «Клипперс», а Никс как-то слишком ноунейм для такой важной награды. Так что остаются Хэйс против Брукса.

И я бы отдал награду Бруксу. Потому что у него талантливые партнеры, есть пространство, он сам по идее – четвертая опция, когда все здоровы. Он может жить на достаточно открытых бросках (в отличие от того же Хейза, который почти весь сезон является основным боллхэндлером сливающегося «Детройта»), и тут просто нет причин, по которым Диллон должен быть настолько плох в нападении.

Самый прогрессирующий игрок

Судя по всему, все свелось к дуэли Шэя и Маркканена.

Гилджес-Александер из молодого и талантливого в этом сезоне превратился в почти суперзвезду (или в суперзвезду). Он уже какой-то совсем неудержимый скорер, который всегда может выпустить мяч по кольцу. Арсенал движений позволяет стабильно создавать себе бросок, и в этом сезоне ШГА насоздавал на 31 очко за матч с хорошей реализацией (24 очка с гораздо менее хорошей реализацией в прошлом сезоне). При Шэе у «Оклахомы» атакующий рейтинг 116,1, это эквивалент седьмого нападения в НБА. Это у «Тандер», где нет полноценной второй опции, зато есть проблемные в плане броска Гидди и Дорт.

Первая, третья и четвертая причины того, что «Тандер» залезли в этом сезоне в плей-ин – Шэй Гилджес-Александер (вторая – Марк Дэйгнолт). И это тоже важный элемент прогресса, ШГА теперь не «набивает статку в сливающей команде», он приносит результат. Он упирается по мере возможностей в защите, местами отдает мяч Гидди, потому что Джошу так удобнее играть, и это все то, что помогает побеждать.

У Маркканена ситуация несколько иная, его прогресс происходил на более низком уровне, он ушел не с 24 очков за матч на 31, Лаури поднялся с 15 на 25. И при прочих равных чем ты лучше, тем сложнее тебе прибавлять.

Но тут прочие не равны. Шей ушел с около-звездного статуса на уровень, где можно бороться за основу на Матче звезд. Маркканен с позиции какого-то странного баскетболиста с непонятной ролью пробился на тот же олл-стар, стал лицом адекватной команды и превратился в одного из лучших скореров НБА (среди людей с приличной нагрузкой и нормальным количеством матчей/минут он 7-й по истинному проценту попадания).

И потом финн – это как раз тот, для кого и должна быть эта награда. Для людей полусписанных, чей прогресс оказывается несколько неожиданным. Маркканен, который никак не мог найти свое место в лиге и к шестому сезону оказался уже в третьем клубе, а потом выдал это скачок, когда в него уже перестали верить – это претендент, наиболее соответствующий духу награды, хотя в последние годы ее и стали чуть чаще отдавать звездам.

Кто еще претендует на награду

Микэл Бриджес очень мощно прибавил. Он начал показывать задатки креативщика еще в «Финиксе», когда им не хватало огневой мощи из-за травм. Но после обмена в «Нетс» игрок, которого еще год назад все видели как идеального ролевика, превратился в первую опцию. И Микэл в этой роли, как ни странно, выглядит органично, он прилично пасует и выходит на свой бросок так, как будто занимался этим всю жизнь.

Но выборка за «Нетс» все же невелика, да и вторая половина этой выборки выглядит существенно менее эффективно, чем первый десяток матчей за «Бруклин», и двум главным претендентам за награду Бриджес скорее уступает.

На принципиально иной уровень вышел Брансон, но после прошлогоднего плей-офф это как будто было ожидаемо (хотя лично я в Джейлена в «Никс» не сильно верил).

Очень неплохо прибавил Майлз Тернер. Его проходы стали интересным оружием, и в атаке это уже опция другого калибра. Одноклубник Тернера Халибертон тоже явно вышел на новый уровень звездности, и ведомая им атака была очень даже мощна.

Джош Грин закрепился в ротации «Далласа» серьезно прибавив в плане броска, больше того, ему даже доверяли обострять с ведения в команде с Ирвингом и Дончичем.

Меня еще очень порадовал Уэнделл Картер, прокачав бросок до 36% на 4 попытках, он превратился в полноценного 3&D центра, что позволяет «Орландо» иметь хоть какое-то подобие атакующего пространства.

Самый непрогрессирующий игрок

Синдром второго сезона явно накрыл Скотти Барнса. Прошлогодний лучший новичок как-то совсем не прибавил. Многие считают, что награду самому прогрессирующему нельзя отдавать второгодкам, ведь там прогресс слишком логичен. По такой логике самых непрогрессирующих игроков нужно как раз выбирать из второгодок, и там форвард «Торонто» выделяется.

Джейлен Саггс тоже не развивается, хотя он переформатируется: его нагрузка в атаке стала заметно меньше, зато эффективность поднялась (она все еще никуда не годится).

Джейлен Грин тоже не то чтобы прибавил. Он набирает на 5 очков больше, но для этого ему потребовалось брать на 5 бросков больше (4 дополнительные попытки с игры и пара штрафных). Эффективность Грина только посыпалась, при том, что она и раньше была с трудом приемлемой.

Из очевидного регресса можно отметить Симмонса и Лаури, но у обоих проблемы со здоровьем. Так же сильно просел по подвижности Нуркич.

Нельзя забывать и про Джона Коллинса. Форвард, который в свое время заметно подтянул бросок (38% на 3 попытках по дистанции 4 последних сезонов), теперь снова откатился по реализации трехочковых (29% в этой «регулярке»). Проблески старательности в защите и работы на щитах тоже как-то испарились. И теперь это игрок, который может только открываться к кольцу на пик-н-ролле. При том, что он не центр.

В конечном итоге, если подходить к этой награде как «кто за текущий сезон потерял максимум стоимости», то это, вероятно, Бен Симмонс. И дело не только в травме, но и в том, как он играл, когда был здоров. В атаке пропало вообще все, мужчина боится даже смотреть в сторону кольца, в то время как некогда топовая оборона откатилась на вполне себе средний уровень. Все это на фоне постоянных проблем, которые не позволяют ему играть в баскетбол

Где-то тут нужно сказать про Брэдли Била. Помните, как он два года подряд набирал по 30+ за матч в регулярке? Так вот в прошлом сезоне Брэдли откатился на 23 очка, попутно просев по эффективности. Об этом как-то мало говорят, но вот по результатам прошлого сезона Бил явно должен был забирать эту награду (вместо этого ему дали супермакс с правом вето на обмен). И хотя реализация с тех пор вернулась на нормальный уровень, общая результативность так и осталась в районе 23 очков (это в нынешних условиях, где результативность всей НБА растет).

Тренер года

Явный фаворит здесь Майк Браун. Он пришел в «Кингс» и сразу вывел их в плей-офф, причем вывел с запасом. «Кингс» играют в веселый и узнаваемый баскетбол, их атака – в топе НБА, Киган Мюррей неплохо помогает уже в первый сезон, Фокс явно прибавил, Хертер вышел на более высокий уровень. По сути, тут все составляющие идеального кандидата на награду – результат, прогресс игроков и явно прослеживаемая рука тренера.

Отдельно нужно сказать, что приход Брауна то ли стал причиной, то ли совпал с повышенными ожиданиями от «Кингс». И болельщики, и игроки явно были на взводе перед новым сезоном. И вот когда «Кингс» начали сезон с 4 поражений подряд и с 6 проигрышей в 9 матчах, все это дело могло посыпаться: пришел очередной шарлатан, которого в приличную команду только ассистентом возьмут, опять у нас ничего не получится, и так далее. Но команда устояла, они продолжали гнуть свою линию, и результаты пришли.

И, судя по всему, Браун в итоге награду и заберет.

Знаете, что общего у Майка Брауна и Кавая Ленарда? Ну, кроме того, что они оба веселые ребята? Они, наверное, ближе всего подошли к тому, чтобы за 1 год в клубе наработать на статую перед ареной.

Кто еще претендует на награду

Награда тренеру года весьма специфическая по ряду причин. В том числе из-за огромного количества претендентов.

Марк Дэйгнолт вывел в плей-ин команду, стартовый состав которой сходу назовут немногие. «Оклахома» играет в интересный баскетбол со своим подвижным и бросающим центром и с пик-н-роллами, на которых заслоны ставят все подряд. При этом опять же молодежь развивается.

«Юта» Уилла Харди приятно удивила.

Дарвин Хэм спас сезон «Лейкерс» и смог извлечь максимум из усилений команды по ходу «регулярки».

Том Тибодо выстроил топовую атакующую (да) команду.

«Мемфис» Дженкинса в очередной раз превзошел ожидания, несмотря на то, что менеджмент каждый год пытается ослабить команду обменами, а Джа Морэнт каждый день пытается усложнить жизнь клубу.

Буденхольцер каждый год в топе Востока, несмотря на травмы.

«Кливленд» Бикерстаффа зашел в топ-10 по атаке, несмотря на то, что там временами по 3 небросающих игрока (и лидирует по защите, играя с двумя мелкими гардами).

Худший тренер

Не знаю, давайте выясним в комментариях.

Лучший «шестой» игрок

Судя по всему, претендентов на награду двое: Малкольм Брогдон и Иммануэл Куикли.

И это, на самом деле, радует. Потому что наконец-то у нас в претендентах не пулялки без защиты, которые слишком часто сливаются в плей-офф, и не ограниченные данкеры. Куикли и Брогдон – классные игроки с нормальным пасом и хорошей обороной. Таким людям вообще-то место в старте.

Статистика у ребят достаточно схожая: 14+3,5 передачи, у Брогдона повыше эффективность, у Куикли побольше доля бросков с ведения, то есть созданных самостоятельно.

Но Куикли провел 80 матчей, а Брогдон – 67. И тут мы приходим к философской дилемме: хорошо ли для этой награды, что Куикли 20 матчей отбегал в старте? Или тут стоит говорить о том, что АйКью провел 60 матчей со скамейки, а Брогдон – 67, и остальные матчи не важны? Должны ли мы вообще учитывать его статистику в матчах, которые Иммануэл начинал? Потому что как резервист он набирал 12+3, а как стартер – 22+5, понятно, что эти «стартовые» показатели поднимают общую статистику по сезону.

Тема неоднозначная. Я просто склоняюсь к тому, что, раз награда называется «лучший шестой», а не «лучший запасной игрок», то и подходить к ней нужно соответствующе. «Шестой» это не только тот, кто первым выходит со скамейки, это также тот, кто должен вставать в старт, когда кто-то из основы травмирован. И поэтому игры Куикли в основе я скорее запишу АйКью в актив.

И в этом плане матч «Никс» с «Бостоном» (который Брогдон, к слову, пропустил, о чем никто не говорит (нет, я не серьезно) был достаточно показательным. Куикли двинули в основу из-за травмы Брансона, АйКью отбегал всю вторую половину и оба овертайма и набрал 38 очков. И хотя Иммануэль вышел там в старте, это было очень «по-шестому» в том плане, что ты фактически заходишь вместо игрока основы и даешь команде ускорение. В этом же вся идея «шестого».

Баскет-реф насчитал, что с Куикли на площадке нет-рейтинг «Никс» на 8 очков лучше, чем без него. Брогдон такого эффекта не производит отчасти потому, что «Бостон» и так слишком хорош. Нет-рейтинг с Брогдоном «+5», с Куикли «+6», но для «Никс» такая разница – это прогресс, для «Селтикс» – небольшой откат (без «Брогдона» разница на 2 очка лучше).

Так в этом и дело: там, где Куикли является одним из ключевых элементов «Никс», Брогдон для «Селтикс» – почти роскошь.

Кто еще претендует на награду

Часто говорят про Портиса, но его слишком прячут в защите, чтобы можно было сравнивать Бобби с двумя лидерами.

Малик Монк местами отлично феерит за «Кингс» и в другой год мог бы претендовать на награду.

Ближе всех к Брогдону и Куикли подобрался Ривс – те же 13+3 с повышенной эффективностью и важнейшая роль в преображении «Лейкерс». Думаю, что, если бы он отыграл побольше матчей, у него был бы хороший шанс, но, отставая на 500 минут от Куикли, конкурировать с АйКью тяжело (хотя Брогдона Ривс и должен в итоге опередить).

Данк года

Худший запасной игрок

На эту награду уверенно шел тот же Расселл Уэстбрук со своей способностью безбожно выбрасывать на ветер кучу владений. Человек, который, судя по его эффективности, с трудом понимал, где вообще кольцо, брал по 14 бросков за матч.

Было забавно наблюдать, как люди чуть ли не двигали Уэстбрука на «лучшего шестого», когда его команда была на дне (и играла с ним хуже, чем без него), а сам Расс обстреливал дужки, терял мяч и творил привычную дичь в защите, хотя, справедливости ради, по его меркам это почти хороший оборонительный сезон.

Но теперь он в основе другой команды, и все рады (особенно – «Лейкерс»).

Лучший новичок

По дистанции большей части сезона преобладало мнение, что в этой гонке есть только Банкеро, а все остальные заметно позади. Паоло – главная опция команды, он со своим атлетизмом действительно показывает суперзвездные задатки. И, если мы даем награду по принципу «кто по итогам первого сезона выглядит игроком, у которого будет лучшая карьера», то Банкеро – фаворит без особых конкурентов (ну, может, Матурин).

Однако конкретно в этом сезоне Паоло, будучи первой опцией, демонстрирует абсолютно мусорную реализацию. Да, он набирает 20 очков, так он и бросает почти 20 раз за матч – больше 15 раз с игры и больше 7 штрафных (т.е. еще 3-4 атаки, которые он завершает). В итоге там эффективный процент в 46 пунктов, что на 4 п.п. ниже, чем плохо, а его руки местами выглядят до неприличия деревянными, чтобы в этом плане можно было верить в скорый и стремительный прогресс.

В то же время Уокер Кесслер провел потрясающий первый сезон, будучи чертовски полезным в настоящей команде НБА, которая до последнего сохраняла шансы на плей-ин, даже несмотря на сливной обмен в дедлайн. Молодой центровой отлично защищает кольцо, рубится на щитах, перебирает ногами и совсем не безнадежен в атаке.

Джейлен Уильямс (тот, что поменьше) – один из ключевых игроков «Оклахомы», которая уже в плей-ин. Джей-Даб выходит на большие минуты и показывает хорошую реализацию с игры. И да, объем атакующей нагрузки тут меньше, но доля бросков, создаваемых самостоятельно, примерно такая же, как у Паоло.

Киган Мюррей играет в старте команды, идущей на третьем месте в конференции, и бьет рекорд по трехочковым для новичков. При этом в старт он попал не автоматом, он туда пробивался.

Эти люди играют меньшую роль в своих командах, чем Банкеро, но их команды заметно сильнее. И хотя количество побед не принято учитывать в гонке за лучшего новичка, нельзя так же игнорировать то, что новичку проще получить более высокую роль в команде без амбиций. При этом да, Банкеро берет на себя заметно больше, его роль сложнее, и нет ничего удивительного в том, что это пагубно сказывается на реализации.

Как настолько разных игроков сравнивать, я, честно говоря, не в курсе. Но, когда мы думаем о новичках этого сезона, большинство первым вспомнит Банкеро, он в большей степени определил этот сезон, и это, наверное, склоняет чашу в его пользу.

Кто еще претендует на награду

На старте сезона очень мощные задатки показывал Матурин, из него в итоге должен выйти толк. Но на данный момент защитник «Индианы» чуть отвалился в этой гонке.

Худший новичок года

Думаю, к этому вопросу стоит подходить со следующей позиции: если бы после первого сезона, мы бы снова провели драфт, кто из игроков опустился бы больше всего? И тут есть два основных претендента: Джабари Смит и Джонни Дэвис.

Джабари – 3-й пик драфта, и он дал мало поводов для оптимизма. 12 очков и катастрофическая реализация. Больше всего смущает его бросок, который был одним из основных козырей форварда перед драфтом. В первом сезоне он выдал 30% на трешке и 34% на дальней средней. Если здесь не починится (а вроде были проблемы в школе), то вообще не очень понятно, зачем его драфтовали в лотерее.

Джонни Дэвиса «Вашингтон» брал под 10-м пиком, рассчитывая, что получит готового игрока (мужчине уже 21 год). Он попадает каждый 4-й трехочковый и на 0,7 ассиста совершает 0,6 потери. В итоге Дэвис почти не играл за «Уизардс» (меньше 400 минут в сезоне).

И пока все выглядит так, что награду заслуживает именно Дэвис: Джабари еще 19, он несколько прибавил в броске в последнее время. О том, что Джонни Дэвис вообще существует, в НБА многие уже забыли (или хотят забыть).

Хасл года

Просто Уокер Кесслер решил, что матч заканчивать рано.

Лучший второгодка

Судя по всему, тут соревнуются Мобли и Вагнер.

Эван борется за защитную пятерку по итогам сезона, его команда будет иметь преимущество своей площадки в первом раунде, а Франц делает всего понемногу в команде, не претендующей ни на что.

Есть мнение, что набор навыков Мобли с его антропометрией и защитными инстинктами сложнее заменим и более полезен. Но мне настолько нравится атакующий потенциал Франца, что я просто не могу пройти мимо.

Вагнер может вести мяч или открываться, может бросать и проходить, и он не дыра в защите. Мне кажется, что Франца можно встроить в любую схему, и это большой плюс. Особенно учитывая то, что ни Мобли, ни Вагнер пока не выглядят как суперзвезды, а если ты не суперзвезда, тебе придется подстраиваться.

Кто еще претендует на награду

Никто не претендует, но стоит выделить Шенгюна. Сейчас, когда на Западе 2 из 3 лучших команд регулярки построены вокруг пасующего центра, турок выглядит перспективно.

Худший второгодка

Очевидно, тот, кто в обозримом будущем не сыграет в НБА. Джошуа Примо, не научившийся застегивать ширинку, вылетел из лиги, попутно скомпрометировав «Сперс», которые всеми воспринимаются как команда-семья, а по факту повели себя как команда-секта и попытались ничего не замечать (извините за каламбур).

Лучший клатчер лиги

Принято считать, что тут все достаточно очевидно: Фокс лидирует в НБА по очкам, набранным в концовках. 194 очка, никто в НБА не пробил и 160. И нельзя сказать, что лидер «Сакраменто» отыграл намного больше этих клатчей, чем остальные: у него 1,21 очка за минуту в концовках, тут он тоже первый.

Раньше у Деаарона были проблемы с тем, чтобы стабильно выходить на свой бросок по заказу, но прокачанный средний превратил его в абсолютно неудержимую опцию в клатче. У Фокса огромная нагрузка (больше 40% задействования в клатче) с отличной реализацией (TS% выше 60).

При этом очень хорошие шансы на награду должны быть у Эмбиида. У Джоэла процент задействования в клатче почти 38, TS% - больше 63, но главное – нет-рейтинг «Филадельфии» с Эмбиидом в клатче «+31». Они пропускают там по 85 очков за 100 владений. При том, что как опция Фокс в клатче оказывается опаснее, набирая больше очков за владение, защита «Сиксерс», во многом завязанная на Эмбииде, по какой-то причине просто душит соперников в клатче, это чего-то стоит.

Тут все туманно. Просто думаю (награду вручают впервые, так что нельзя быть уверенным), что под клатчевостью понимают способность положить важный бросок. И в этом плане да, Фокс – лучший в этом сезоне.

Кто еще претендует на эту награду

Нужно отметить Дерозана и Ирвинга, они в этом сезоне выдавали высокую реализацию с приличной нагрузкой в клатче.

Худший клатчер лиги

Как ни больно это говорить, статистически концовки чаще всех порет Дариус Гарлэнд из «Кливленда». Из людей с приличной нагрузкой у него вторая с конца реализация в клатче и вторая с конца частота потерь.

По совокупности этих двух факторов, кроме Дариуса, рядом с «топом» только Джордан Пул и Зак Лавин и... Тейтум и... Яннис. Но Гарлэнд от них нормально так оторвался.

MVP

В этом году у нас получилась шикарная гонка с тремя крутыми претендентами: Йокичем, Эмбиидом и Адетокумбо.

И у каждого здесь свои сильные стороны.

Йокич генерирует потрясающую атаку «Денвера». Из людей с нормальным игровым временем лучший атакующий рейтинг в НБА у центрового «Наггетс». Второй – у Аарона Гордона. Третий – у Кентавиуса Колдуэлл-Поупа.

Эта же тройка лидирует по нет-рейтингу – разнице за 100 владений (у всех двузначные плюсовые показатели, четвертый в лиге Холидэй, у него +9,2). При том, что Йокич проблемен в защите, он настолько гениален в атаке, что все равно выдает лучшую разницу в НБА, играя в команде, где, кроме него, никто на Матч всех звезд даже не претендует. Да и не то чтобы в защите его прикрывали претенденты на DPoY, хоть подбор ролевиков там и хороший. Правда в том, что по дистанции регулярки защита Йокича достаточна для того, чтобы держать нормальный командный уровень на своей половине площадки.

И, судя по всему, Йокич и должен быть самым ценным игроком, потому что он приносит своей команде максимум пользы.

А еще он дичайше влияет на нет-рейтинг, ведь без Николы эта команда сразу разваливается. Но тут есть спорная тема: Майк Мэлоун часто выпускает пятерку из одних запасных, которая сразу же огребает (скамейка у «Наггетс» так себе), что искусственно накручивает разницу в нет-рейтинге центрового. Мы знаем, что серб может выводить в заметный плюс любое сочетание игроков, но в этом сезоне он слишком много играет со стартовой пятеркой, что упрощает задачу.

Тем не менее, это не стартовая пятерка с Харденом (с которым Эмбиида плюс-минус до марта тоже не особо разводили по минутам, разве что во вторых половинах упорных матчей), и не стартовая пятерка с Холидэем и Лопесом, и создавать там настолько плюсовой результат – это историческая фигня.

Эмбиид – лучший скорер регулярки, человек, против которого никто не может защищаться 1 в 1, что провоцирует сдваивания и запускает атаку. Возможно, Эмбиид – самый страшный игрок для соперников в плане того, какое внимание защиты он к себе приковывает (тут либо он, либо Карри). По ощущениям, ни на ком в НБА так часто не сдваиваются, а это в теории лучшее, что можно сделать для атаки своей команды – быть настолько опасным, что против тебя придется защищаться вдвоем. Эмбиид просто недостаточно продвинут как плеймейкер в плане своевременности паса и способности к манипуляции защитой, чтобы монетизировать эти дабл-тимы в статус лучшего атакующего игрока и стабильно быть ключевым звеном командного нападения. Он, скорее, скорер (который, к слову, всегда может закинуть и через двоих), чем игрок, который и является атакой. В любом случае защиту соперника Джо гнет стабильно.

Яннис – лидер лучшей команды в НБА, лучший защитник из трех кандидатов. Грек представляет собой такой хрестоматийный ответ на вопрос об MVP.

Однако, когда вы включаете матч «Филли», то видите, как Эмбиид доминирует и делает что хочет – зарабатывая штрафные пачками и постоянно собирая двоих. Когда вы смотрите матч «Денвера», вы понимаете, что это про Йокича, что он управляет игрой. У Янниса в этом сезоне таких игр, где он подминает под себя баскетбол, было как будто меньше.

И потом Адетокумбо отыграл меньше матчей, чем конкуренты, с меньшим количеством минут за матч, то есть, при прочих равных, дал чуть меньше ценности (хоть разница в проведенных играх и не велика). При этом «Бакс» были очень даже жизнеспособны, когда Яннис пропускал матчи. Насколько он здесь критически важен? Так же, как Эмбиид для «Сиксерс» или Йокич для «Наггетс»?

У «Милуоки» 10 побед и 6 поражений в играх без Янниса, 12-6, если добавить матчи, где грек отбегал меньше 10 минут. У «Сиксерс» 9-6 без Эмбиида. У «Денвера» без Йокича 4-7. Расписание там было разным, и прямо так сравнивать неправильно, но даже при поправке на эту разницу в качестве оппонентов «Бакс» без Янниса выглядели сильнее, чем «Наггетс» и «Сиксерс» без их лидеров. А «Денвер» без Йокича страдал сильнее остальных.

При том, что все трое близки, Яннис чуть отстает от пары центров. И дальше мы, по сути, пытаемся понять, где зазор между Йокичем и Эмбиидом больше – в атаке или в защите. Потому что оборона тут – территория Эмбиида, а в атаке предпочтительнее Йокич, несмотря на все сдваивания на Эмбииде. Потому что Никола намного лучше как пасующий и несколько опаснее без мяча. Черт, возможно, если бы он хуже пасовал, на нем бы и сдваивались не реже, чем на Джо.

Никола своими ассистами создает по 24,5 очка за матч, плюс к его собственноручно набираемым 24,8. Это под полтинник. У Эмбиида 33,3 набранных очка и 10,9 созданных – меньше 45 в сумме. Йокич эффективнее как скорер (но на заметно меньшем объеме) и создает лучшее нападение в НБА (124,3 очка за 100 владений), Эмбиид в этом плане заметно отстает: атакующий рейтинг 119,0, и его по этому показателю опережает Харден (хоть и совсем чуть-чуть).

В защите у Эмбиида явное преимущество в плане способности оборонять кольцо. Там он может быть полезен: это опция, которой Никола лишен. Против серба из-под кольца (с дистанции до 2 метров) попадают все – 65,3%, хуже, из тех, против кого там атакуют часто, только Вучевич. Но и Эмбиид в этом плане тоже никакой не топ – через него грузят 62,8%, это хуже, чем у Сабониса, не говоря уж о настоящих рим-протекторах типа Лопеса, Аллена, Гобера, Мобли, Порзингиса, Пелтля, Дэвиса, Клэкстона, Кесслера, Адамса, Зубаца, Джексона, Картера, Хорфорда и Капелы. Надо также отметить, что Эмбиида достаточно легко поднять в воздух памп-фейком. Бонусом идет то, что «Филадельфия» – худшая из трех команд с номинантами в составе по подбору, как в защите, так и в атаке, так и по сумме. «Сиксерс» – 20-е по проценту подборов («Бакс» и «Наггетс» в топ-4), это никого не смущает в разговоре о кандидатуре их центра на MVP?

В этом все дело. Когда рассуждают об MVP и сравнивают Янниса, Николу и Джо, то говорят, что есть как бы Йокич, который плох в защите, а есть два крутых оборонительных игрока.

Штука же в том, что тут 3 уровня.

Есть Йокич с его проблемами.

Есть Эмбиид, который лучше Николы под кольцом (и моментами прям крут, но по дистанции сезона упомянутые выше цифры не впечатляют), а в поле огребает не хуже Йокича. Джо в последнее время пробует размениваться, но ничем хорошим это, как правило, не заканчивается, и в итоге его точно так же, как Николу, прячут заступами или пытаются оставить под кольцом с помощью зонной защиты.

И есть Яннис, который действительно оборонительный игрок уровня защитной пятерки (против него, кстати, из-под кольца попадают вообще реже, чем мажут, но объем выборки заметно меньше).

Это же видно и по общим цифрам в защите: да, «Филли» с Эмбиидом лучше, чем «Денвер» с Йокичем. На полтора очка. И разница между этими людьми в атаке просто больше. Поэтому нет-рейтинг у Йокича и лучше. Поэтому команда без второй звезды и выдает такой же результат, как команда, где вторая звезда – Харден. Даже при том, что в матчах без Николы «Наггетс» нещадно огребали.

В общем, не уверен, что тут есть правильный или неправильный ответ, у всех 3 игроков есть свои преимущества, и все трое в этом году были шикарны.

Если бы MVP выбирал я, то выбрал бы Йокича. Немного уверенности в своей правоте мне добавляет то, что Никола играет в наиболее интересный и смотрибельный баскетбол, хотя это к делу и не особо относится.

Комбинация года

И так как баскетбол все же командная игра, закончим комбинацией года. Стив Керр нарисовал розыгрыш, в результате которого открытыми оказались сразу 4 игрока.

Настоящих лауреатов наград (тех, которые я не выдумал) мы узнаем по ходу плей-офф. Регулярка же на этом закончена. Теперь начинается мясо.

Фото: East News/AP Photo/Derik Hamilton; Gettyimages.ru/Justin Ford, Tim Heitman, Elsa, Stacy Revere, Kevin C. Cox, Thearon W. Henderson, Sarah Stier, Takashi Aoyama, Carmen Mandato, Justin Tafoya; globallookpress.com/IMAGO/Shaina Benhiyoun/SPP, Chris Young/Keystone Press Agency, ARIANA RUIZ/Keystone Press Agency, IMAGO/Andrea Vilchez/SPP, Colleen Claggett/Keystone Press Agency, Ringo Chiu/Keystone Press Agency