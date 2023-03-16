После прошлогоднего титула от «Уорриорс» в этом сезоне ждали многого. Клэй Томпсон должен был окончательно оправиться от травмы и прибавить, молодежь должна была прогрессировать, и все это вроде перевешивало тот факт, что летом «воины» отдали почти всю скамейку.

Династия перезагрузилась и была готова к новым свершениям.

Об этом еще до титула говорил Грин: не дайте нам победить в этом (2021/22) сезоне. Потому что прошлогодняя команда была как бы сыровата, с только что вернувшимся Клэем, с неопытным в плане плей-офф Уиггинсом и с накрученной ролью совсем молодого Пула. Тогда казалось, что все это еще не готово к возвращению в борьбу за титул. Но потом мы увидели сетку Запада, и стало понятно, что «воины» должны выходить хотя бы в финал конференции, а коллапс «Финикса» открыл и путь в большой финал, где парни Керра задушили атаку «Бостона» и забрали чемпионство. Прошлогодний «Голден Стэйт» не был какой-то непобедимой силой, но и тогда команда оказалась лучше и опытнее остальных. Это и подразумевал Дрэймонд: если вы позволите нам выиграть сейчас, то что будет, когда уже более обкатанная команда вернется через год?

Но постчемпионская регулярка пошла совсем не по плану. Отсутствие каких-то продолжительных отрезков хорошего баскетбола, позорный результат в выездных играх и итоговая борьба не за высокий посев, а просто за прямое попадание в плей-офф.

Этому можно найти причины (или отмазки, кому как нравится), но, как бы «воины» ни закончили сезон, уже очевидно, что регулярка в исполнении «Уорриорс» получилась слабой.

Что с ними не так

Часть проблем была предсказуема, часть – не особо.

Например, летом «Уорриорс» заметно перетрясли скамейку. Теперь команда собиралась больше полагаться на молодежь, и это вряд ли могло положительно повлиять на результаты в краткосрочной перспективе.

Получилось совсем слабенько. Дети растут медленно, в итоге к текущему моменту Уайзмен обменян, Муди и Болдуин играют редко (лично я в обоих верю, и Мозес сейчас начинает получать шансы), и только Куминга перед травмой выглядел как стабильная часть ротации (хоть и с плавающей ролью внутри этой ротации). По сути, никто из молодых не стал стабильно плюсовым игроком, а их минуты потихоньку уплывали к людям на двусторонних контрактах.

Другая проблема выглядела менее предсказуемо. Клэй, который достойно завершил прошлый сезон, этот начал ужасно. В плей-офф казалось, что он потихоньку приходит в себя после травмы и после межсезонья должен только набирать обороты. В итоге Клэй в начале регулярки выглядел очень плохо, форсил всякую ересь и вообще как будто поплыл психологически (ярчайший пример – его игра с «Санс», где он всем рассказывал, сколько у него титулов, чем не вызывал у соперников ничего, кроме жалости и сострадания). Объяснялось все это тем, что Томпсон не занимался летом – еще до начала сезона он рассказывал, что после завоевания титула и всех предыдущих травм у него появился «психологический блок».

Джордан Пул тоже проводит в лучшем случае посредственный сезон. В прошлом году казалось, что у товарища дичайший атакующий потенциал с уверенной трешкой, резким проходом, классным дриблингом и готовностью двигаться без мяча. Но, видимо, правый прямой от Грина сбил Джордану прицел, джампер просел и из-за дуги, и со средней. Плюс с травмами Карри выросла нагрузка на мяче, а Джордан ни разу не разыгрывающий. Пул нормально видит партнеров, в некоторых владениях он неплохо управляет атакой, читая игру на пару ходов вперед. Однако, когда он твой основной боллхэндлер весь матч, ошибок будет много, независимо от того, решил он сегодня единалить или наоборот готов легко расставаться с мячом. Это – плюс в НБА внезапно вспомнили про то, что «пронос» запрещен – привело к росту числа потерь защитника.

Пула сейчас критикуют все: недовольство легко считывается и в поведении партнеров. В первую очередь выделяют убогое качество принятия решений: сложные броски, зажимание мяча, приводящее к потерям и так далее. Проблема только в том, что вся эта критика оценивает не процесс, а результат. В прошлом году Джордан творил плюс-минус то же самое дерьмо, генерируя дикие хайлайты, и все молчали, потому что тогда у него получалось. Стал ли он брать на себя больше? Ну да. Молодой и явно талантливый игрок, до этого прибавлявший в каждом сезоне, стал брать на себя больше, в чем сюрприз-то? Особенно на фоне пропустившего 26 матчей Карри, без которого в этой команде креативить с ведения, кроме Пула, никто толком и не мог (сейчас в этом плане подтянулся Томпсон).

Важно то, что эффективность Джордана просела тогда, когда от него ждали либо закрепления на прошлогоднем уровне, либо и вовсе прогресса.

Не помогли и те самые пропущенные Карри и Уиггинсом матчи. Эндрю уже пропустил 31 игру, Карри – 26. То есть без Стефа «Уорриорс» взяли 14 матчей и уступили в 12, это отличный результат для команды без лучшего игрока. Но не могло ли там быть 18-8, если бы Карри играл?

И нельзя обойти стороной важнейшую тему – выездные матчи. Там «Уорриорс» ужасны.

Часто говорят о неудачах в гостях как о некоем факторе, но это ведь не болезнь, это симптом. Почему они так плохо играют на выезде? Что, ветеранистая команда рассыпается под давлением чужих трибун? Или ребята из Сан-Франциско не могут контролировать себя и отправляются в дикий кутеж, оказавшись в мегаполисах типа Мемфиса и Оклахомы? В этом все дело, слишком часто о поражениях «воинов» в гостях говорят как о чем-то, не требующем пояснения, как о самодостаточном факте. При попытке объяснить, почему чемпионы так проваливаются на выезде, ничего более существенного, чем «они в гостях играют как-то глупо», аналитики придумать не могут.

Статистически разница по большому счету объясняется тем, что в гостях оборона «Уорриорс» разваливается, вместо 111 «домашних» очков они пропускают 123 на выезде. Основано это на том, что соперники при том же количестве попыток попадают на 3 трешки больше (11 из 35, когда «воины» дома, и 14 из 35, когда в гостях), плюс пара дополнительных очков соперника на штрафных . 9 очков на трешке, 2 на штрафных – вот собственно и вся разница.

В плане выходов на линию перепад небольшой и вполне уместный. На своей площадке команды чуть чаще бросают штрафные (в среднем по НБА разница – четверть штрафного за матч), а из 14 команд, которые чаще всего встают на линию дома, 9 – с Запада, и с ними «Уорриорс» играют чаще. Плюс, когда ты столько проигрываешь, велика вероятность, что эти штрафные – это умышленные фолы в концовках, а дома ты в основном побеждаешь, и фолить не приходится. Все эти вещи выглядят незначительными на фоне 82-матчевого сезона, но и 2 штрафных за матч – не пропасть.

Что же касается трехочковых, то на своей площадке «воины» пропускают намного больше примерно на тех же бросках. Частота открытых и «совсем открытых» трешек соперника дома примерно та же, что и в гостях. Разница в реализации.

Когда «Уорриорс» дома, соперник реализует 35% «совсем открытых» трехочковых. Когда чемпионы играют в гостях, те же броски попадаются с точностью 42,7% . Средний показатель по НБА на таких попытках – 37,4%. По идее домашний показатель «воинов» тут ближе к истине. Но это «истина» математическая, а истина жизненная в том, что можно сколько угодно играть в баскетбол на калькуляторе, но эта тенденция продолжается уже почти всю регулярку. Рано или поздно математика победит, но совсем не факт, что это произойдет в текущем сезоне.

Похожая картина на открытых трешках: дома «воины» пропускают 30,9%, а в гостях – 39,2% при среднем по НБА показателе реализации таких бросков – 34,6%. Что касается трехочковых с сопротивлением, их доля достаточно низка (порядка 3-4% от общего числа бросков, тогда как открытые попытки составляют 16-17%, а «совсем открытые» – 18-20%), но и тут есть схожая динамика. В «Чейз-Центре» соперники реализуют 25,4% таких бросков, а когда «Голден Стэйт» в гостях – 35% (в среднем по НБА попадают 29% таких бросков) .

Никто не в курсе, куда все это качнется (и качнется ли), когда Дрэймонду будет уже не так тяжело вставать с кровати и наступит пора важных матчей.

Минуты Уайзмена, проблемы с обороной и форма Клэя на старте сезона, неопытность скамейки, дичь имени Пула или травмы – все это играло свою роль на определенных отрезках регулярки. И это важные факторы, с которыми нужно работать при подготовке команды к плей-офф. Это реальные проблемы, из-за которых «Уорриорс» болтаются в районе 50% побед.

С точки зрения распределения домашних и гостевых результатов в регулярке наибольшее влияние оказывает такой вот непредсказуемый и слабо контролируемый фактор, как реализация соперником открытых бросков. 29-7 дома и 7-26 в гостях. Почему? Да потому что так получилось.

Почему в «Уорриорс» продолжают верить и оправдана ли эта вера?

«Голден Стэйт» идет в районе 50% побед, их нет-рейтинг – 12-й в НБА и 5-й на Западе.

При этом букмекеры говорят, что «Уорриорс» – пятые в списке фаворитов на титул (третьи среди команд Запада) . А, например, RAPTOR – статистическая модель от сайта 538 – ставит «воинов» шестыми среди претендентов на титул. Не то чтобы это что-то значило (там у них «Гризлис» – фавориты Запада), это просто к тому, что и букмекеры, и ботаники, и аналитики находят какие-то причины продолжать считать шансы «Голден Стэйта» приличными.

Таких причин – по большому счету – две.

Во-первых, нынешний Запад не выглядит пугающе. У всех соперников «Голден Стэйт» есть свои проблемы. Защита Йокича у «Наггетс», травма Дюрэнта и непонятки с пятым-шестым игроками у «Санс», эксперименты с Уэстбруком и защита у «Клипперс», проблемы с Джа Морэнтом и травмы «больших» у «Гризлис», неопытность (и та же защита) у «Кингс», травмы, отсутствие глубины (и снова защита) у «Мэверикс». Тут просто нет команд, при взгляде на которые возникает ощущение безнадеги и неизбежного поражения.

И на этом фоне «Уорриорс» выглядят вполне адекватным вариантом, который ничем не хуже остальных команд Запада (особенно учитывая то, что будет «во-вторых»).

Топ Востока сильнее, но и с «Селтикс» или «Бакс» играть можно.

«Зеленых» «Уорриорс» уже видели. «Селтикс» с тех пор стали опаснее, но они гораздо страшнее выглядели на старте сезона, а сейчас уже трудно сказать, что «Бостон» на каком-то принципиально новом уровне, где «воинам» ничего не светит.

А защита «Милуоки», прямо скажем, не нацелена на то, чтобы противостоять постоянному движению людей, готовых бросать из-за дуги, и атака «Уорриорс» против «оленей» должна работать.

И тут мы приходим к «во-вторых».

Во-вторых, «Уорриорс» – это чемпионская команда. При прочих равных легче верить в тех, кто уже побеждал. Их ветераны прошли через многое и были успешны, а их костяк с прошлого сезона сохранился. Не очень понятно, когда вернутся (и вернутся ли Пэйтон и Уиггинс), но, если все здоровы, то это, по сути, та же команда, что и год назад, только с Дивинченцо на месте Портера. Основа плюс Дивинченцо, Пул и Пэйтон – это 8 человек, которых в плей-офф обычно достаточно (при такой ротации габаритов на скамейке маловато, но, когда у тебя в старте два центра, с этим жить можно).

В регулярке может смущать их глубина, потому что играют то Тай Джером, то Джамайкл Грин, то Энтони Лэмб, то все сразу, что настораживает. Каждый из этих ребят – неплохой кандидат на роль 10-го или 11-го игрока, но вряд ли кто-то из них должен в каждом матче получать хорошие минуты. Однако к играм на вылет это уже утратит значение, основная (узкая) ротация у «Голден Стэйт» в порядке. И, если будет нужно, для тех же габаритов можно выпустить бросающего Грина или атлетичного Кумингу, но уже на точечные минуты, которые эти господа должны потянуть. Бьелица в прошлогоднем финале за 6 матчей отбегал в сумме 29 минут, и «Бостон» запомнил каждую из них.

Что же касается основы, то у стартовой пятерки Карри-Томпсон-Уиггинс-Грин-Луни нет-рейтинг почти «+22» . Сочетание провело вместе всего 27 матчей, но отыграло 331 минуту, это 14-я по игровому времени пятерка в НБА. Из тех сочетаний, у которых нет-рейтинг выше, чем у основы «воинов», никто не отыграл и 200 минут. А из тех сочетаний, что в топ-30 количеству совместных минут, к «Уорриорс» никто и близко не подбирается по разнице на 100 владений (2-е место у основы «Денвера» с «+13»). По сути, здоровый стартовый состав «Уорриорс» – лучшая пятерка в НБА.

Карри, когда играет, играет на уровне MVP. Под 30 очков с eFG% за 62 (1,24 очка за бросок). Он завершает из-под кольца лучше, чем когда-либо, а его трешка, после прошлогоднего отката на территорию простых смертных, снова вернулась на дикие 43%.

Грин потрясающ в защите, а без Карри он еще и подтаскивал атаку. Принято считать, что Дрэймонд, хоть и классный пасующий, зачастую становится проблемой для нападения «Уорриорс». Это так, когда речь заходит о пространстве, но способность Дрэймонда управлять атакой все равно важна, и, когда Карри не выходил, именно на минутах Грина игра впереди выглядела осмысленно.

Пул, как уже говорилось, проводит кошмарный сезон. Его вклад в плане способности зарабатывать штрафные и продолжать атаковать соперника с ведения, даже когда Карри нет на паркете, имеет высокую ценность, но реализация с игры слишком слабая.

Зато во второй половине регулярки расцвел Клэй. Он поймал ритм, перестал форсировать сложные броски и гораздо увереннее выходит на свои попытки. У Томпсона после Нового года 25 очков за матч при 43% из-за дуги и истинном проценте попадания за 60 (а eFG% сейчас на уровне 58 пунктов). В первой половине сезона было 19 очков и 38% на трешке при истинном проценте 53 (eFG% 51). Эта версия Томпсона вполне может подменить Пула в плане атакующего креатива. Это немного другой тип обострения, но свои броски Томпсон находит, а повышенное внимание защиты соперника к Клэю на дуге позволяет ему и партнерам помогать.

Луни в этом сезоне один из 5-6 лучших игроков по частоте подборов в атаке (в зависимости от того, какую именно метрику использовать).

Из Дивинченцо лепят стопера на мяче, но он не забывает попадать 40% из-за дуги, лезть на щит и отдавать по 3 передачи за матч, а еще у него все в порядке с мозгами, и он легко понимает игру «Уорриорс».

Все необходимые кадровые составляющие (опять же, если допустить возвращение Пэйтона с Уиггинсом) на месте.

Бонусом Керр расширяет арсенал.

Так в список защитных схем тренер добавил бокс-эдн-уан и прочую мерзость, тренируя своих шакалов толпой душить звезду соперника. Причем это не просто «давай приколемся», это вполне рабочие вещи, которые позволили убрать «Портленд», «Миннесоту» и «Клипперс» (все достаточно близки в таблице), играя без Карри и Уиггинса. «Уорриорс» никогда не стеснялись адаптировать защиту под соперника, но такие вот радикальные оборонительные схемы на больших минутах скорее новшество. Ту же «зону», по ощущениям, используют чаще, чем раньше.

Начиная с февраля «Голден Стэйт» отлично подбирает в атаке (топ-10 по проценту подборов на чужом щите), за что спасибо в первую очередь Луни, но вообще подбирают в нападении все. До этого «Дабс» при Керре чужой щит никогда не брали и всегда по этому показателю были в нижней половине таблицы.

Местами в атаке играется не характерный для «Уорриорс» испанский пик-н-ролл (это как обычный пик-н-ролл, только с дополнительным заслоном, который ставится против защитного «большого»). Сама по себе тема набрала популярность еще пару лет назад, но «воины» ее как-то не трогали, а теперь гоняют ее по несколько раз за матч. И если соперник не хочет размениваться в защите (см. «Милуоки»), это очень рабочая тема.

В здоровом состоянии эта команда более чем способна воссоздать прошлогодний уровень.

Тут нормально двигается мяч. С теми, кто в «Голден Стэйт» давно, в этом плане и так все понятно, но и Дивинченцо отлично понимает баскетбол «воинов», Куминга явно прибавил в этом плане и откровенно кайфует от этого, Муди вот весь сезон сидел на банке, а потом вышел и отлично резал в свободные зоны.

Два не бросающих в передней линии (Грин и Луни) по идее могут быть проблемой. Но, когда на одной стороне Карри играет пик-н-ролл с Кевоном, а на другой Дрэймонд ставит заслон под Клэя, воспользоваться этой уязвимостью «воинов» тяжеловато. Иногда такая атака выглядит трудоемко, но она работает, да и запасной план в виде перехода на игру с одним «большим» уже давно обкатан.

Защита, как уже говорилось, вариативна, и единственный вопрос – кадровый: будут ли здесь все те же Пэйтон с Уиггинсом, когда придет время важных игр.

И это может звучать как оправдание, но в нынешнем сезоне большинство неудачных отрезков (или слишком ранних завершений удачных отрезков) пересекались с одним или несколькими из следующих факторов :

• Клэй, медленно набирающий форму (но теперь это вроде в прошлом);

• травма Карри (но теперь Стеф вернулся);

• лютые проблемы на своем щите, подрывающие защиту (но в январе и марте «Уорриорс» в топ-10 по подборам в защите, в феврале были 13-ми);

• недееспособность скамейки, где люди пачками улетали в дикий минус (но с 1 января скамейка «Уорриорс» в топ-10 по коллективному +/-);

Постоянно было что-то, и «Уорриорс» никак не могли начать показывать высокий уровень результатов на сколько-нибудь значимом отрезке. И это не оправдывает нынешние результаты. Проблемы были у всех, и «Уорриорс» просто оказались менее устойчивы по дистанции регулярки .

Ряд проблем уже решен, и команда смогла дожить до этого момента с топ-6 посевом. Дальше должно быть проще. И хотя Уиггинса все еще нет, а Пул продолжает обстреливать дужки, если до конца сезона «воины» с вернувшимся Карри не разгонятся, это будет тревожным сигналом. Потому что команда с амбициями на каком-то этапе должна показать зубы и выдать нормальный мужицкий стрик хотя бы побед на 8 или взять 9 из 10, что-то такое.

Пока у «Уорриорс» есть отдельные составляющие, но прекрасно сосуществуют и дополняют друг друга эти составляющие только в воображении.

Мы представляем, как к той жопоразрывающей стартовой пятерке начала сезона с Уиггинсом добавляется адекватная игра скамейки образца 2023-го.

Мы представляем, как уже вернувшийся Карри и уже набравший форму Клэй создают мощную атакующую двоечку, как в старые-добрые. Но в этом сезоне до недавнего времени нам преимущественно показывали то одного, то другого, а что-то одновременно мощное от обоих (от каждого в отдельности, и от них, как от дополняющей друг друга пары) стало проскакивать только в последних матчах.

Мы вспоминаем, как кадрово очень похожая команда работала в прошлом году и к чему это привело.

И все же перед тем как «зарядить хату на ГС», хотелось бы увидеть, как эта команда в этом сезоне выдает 2-3 недели хорошего баскетбола. Благо и стимул есть (борьба за прямое попадание в плей-офф), и ресурсы вроде имеются (как уже говорилось, часть проблем решена, и теперь должно быть проще).

Что же касается перспектив на плей-офф, тут слишком многое сводится к ситуации Уиггинса и здоровью Пэйтона. Без них будет явный дефицит защиты на периметре, что скажется в потенциальных сериях с «Финиксом» и «Клипперс». Больше того, отсутствие Эндрю и Гари это – просадка по общему уровню исполнителей в ротации. Если вместо 35 минут Уиггинса в плей-офф ты получаешь 35 минут Лэмба+Куминги, это не к добру. Если нет Пэйтона, то тебе нужно пихать в обойму еще кого-то. Просадка по общему таланту может привести к тому, что варианта «давайте сократим минуты Пула, потому что он проблема в защите, и выпускать мы его будем в основном, когда Карри отдыхает» уже может не быть.

Так что, чтобы выбраться с Запада, «воинам» понадобятся все.

Если эти все у них будут, то возвращение в финал вполне реально.

Подкаст про баскетбол

Фото: REUTERS/Petre Thomas-USA TODAY Sports, Kelley L Cox-USA TODAY Sports, Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports, Alonzo Adams-USA TODAY Sports, Cary Edmondson-USA TODAY Sports