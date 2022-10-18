Точно фаворит?

В прошлом сезоне «Милуоки» внезапно столкнулся с травмой Брука Лопеса. Команда играла маленьким составом, защищать кольцо стало сложнее, и, несмотря на старания Адетокумбо с Холидэем, защита тогда просела. Зато атака прокачалась благодаря большим минутам Портиса, который тогда выглядел гораздо более интересным шутером, чем Лопес.

Теперь же все перевернулось в другую сторону. Лопес уже вернулся, и защита снова в топе. Но травмировался Миддлтон. И без него просело нападение. Сейчас Крис отчаянно старается вернуться, но пока не в состоянии дать столько, сколько «оленям» от него нужно. Все снова как-то не совсем так, как хотелось бы.

«Милуоки» – один из фаворитов сезона, они идут вторыми на Востоке, и у них серия из 14 побед. И мы вроде бы знаем, кто такие «Бакс». Они немного подкручивают свою игру туда и сюда каждый год, например, в этом сезоне стараются отдавать соперникам меньше трешек, и защита Лопеса тут предстает в новом свете – он все так же классно защищает кольцо, при том, что помощи в этом деле у него стало меньше. Однако общая модель игры «Бакс» примерно та же уже достаточно давно.

Тем не менее, в этом сезоне «олени» выглядят наверное максимально непредсказуемо за последние годы.

Их игра оставляет вопросы, и сегодня мы поднимем главные из них.

Что происходит с Яннисом?

Адетокумбо снова играет на уровне MVP. Его команда догоняет «Бостон», который относительно недавно выглядел оторвавшимся от пелотона лидером. Статистика грека привычно пугает соперников, а некоторые защитные метрики Адетокумбо намекают на то, что за DPoY от «Милуоки» должен бороться совсем не Лопес.

Вооот.

При этом нынешняя реализация с игры для Янниса – худшая за последние 5 лет. Эффективный процент в 55,8 пункта это на 2,5 ниже, чем в прошлом сезоне, и на 4 п.п. ниже, чем в чемпионском . Просто, чтобы перевести это в более понятные цифры: eFG 55,8% - это 1,116 очка за бросок. То есть, если вся атака «Бакс» – это только броски Янниса (и допустим, он вообще не теряет мяч и не встает на линию), это 111,6 очка за 100 владений. Это как 25-я атака в НБА. Его эффективный процент в 60 пунктов в чемпионском сезоне – это по тем же подсчетам 120 очков за 100 владений, что на 2,5 очка лучше первой атаки в НБА. Думаю, теперь важность этой разницы очевидна. И, забегая вперед, отсылок к чемпионскому сезону будет много, потому что именно на таком уровне «Бакс» и придется играть, если они вновь хотят победить.

Истинный процент попадания (учитывающий броски с линии) тоже упал, он теперь ниже 60%, до этого 2 года подряд (и в 3 сезонах из последних 4) было больше 63%.

Отчасти эти просадки можно объяснить возросшей с травмой Миддлтона нагрузкой. Но, наверное, даже более важную роль травма Криса сыграла в несколько другом направлении. Миддлтон – уверенный шутер, он готов бросать из пик-н-ролла. Это делает их двоечку с Яннисом такой успешной: соперник не может сильно концентрироваться на Адетокумбо и отдавать Миддлтону бросок, ведь он накажет. Конечно, нельзя забить и на грека, потому что давать ему открытую линию к кольцу – суицид. Однако Миддлтон в этом сезоне играет не часто, а Холидэй в роли боллхэндлера на пик-н-ролле – совсем не такая угроза, качество принимаемых решений там частенько оставляет желать лучшего, да и бросок выглядит менее стабильно. И хотя нынешние показатели Дрю по очкам из пик-н-ролла близки к показателям Миддлтона в чемпионском сезоне (у Криса было даже чуть хуже), общее влияние на атаку у него слабее, и это конечно сказывается на эффективности Адетокумбо. Крис мог проваливаться по реализации в отдельном матче, но его не переставали опекать, потому что репутация. У Холидэя такого снайперского резюме нет.

Часть вины, безусловно, и на самом Адетокумбо. Его короткий средний сейчас упал ниже 30%, а в последние 2 года там было 40+ . При этом доля этих бросков все еще в районе 20% от всех попыток грека с игры. Радует, что часть трешек в своей бросковой карте он заменил бросками из-под кольца (частота трехочковых упала на 5 п.п., частота бросков с метра и меньше выросла на 8 п.п.). Но этого недостаточно, чтобы перевесить умерший средний, там почти на всех дистанциях худшие показатели реализации за 3 года.

И, судя по всему, это то, к чему нужно готовиться. Грек прибавил в плане броска за последние годы. И в какой-то момент это было похоже на медленную, но правильную поступательную динамику. Но сейчас все выглядит так, что его бросок никогда не будет надежным оружием: он так и будет плавать в районе «приемлемого», то поднимаясь над этой планкой, то опускаясь под нее. В этом сезоне пока наблюдаем второй вариант.

Просели и штрафные. 64% с линии – хуже было только в одном сезоне за всю карьеру . Этот человек чаще всех в НБА встает на линию, но за 2 попытки в среднем набирает меньше 1,3 очка, когда средний показатель в НБА – 1,56. Собственно, это и пугает. Штрафные всегда были неким мерилом броска. Если у игрока не идет бросок, но есть нормальный процент с линии, в него можно верить, и наоборот, если трешки летят, а на штрафных меньше 70%, можно ожидать, что трешки лететь перестанут.

А тут нет ни броска, ни штрафных, и в таком виде ситуация выглядит пугающе однозначной: ну да, он не умеет бросать.

И хотя понятно, что игра Янниса – это в первую очередь террор под кольцом, этот зачаточный бросок был для него важным инструментом. Когда ты играешь в конференции Гранта Уильямса, тебе нужен запасной вариант, а Адетокумбо его как будто потерял.

Сможет ли он перезарядить бросок после перерыва на Матч звезд?

В этом вся проблема: джампер Адетокумбо абсолютно непредсказуем (как и его штрафные), маятник может качнуться в любую сторону, и ни «Бакс», ни их соперники не будут знать, чего ждать конкретно в этой серии, конкретно в этом матче. В плей-офф-2021 грек бросал штрафные еще хуже (59%), но мы все помним, что случилось в главном матче.

Что с главным боллхэндлером команды?

Как уже говорилось, Крис Миддлтон – важнейший элемент для «Бакс». Особенно в позиционной атаке, где именно Крис был основным боллхэндлером в важные минуты. Его бросок – это то, что позволяет запустить движение и раскрыть Янниса.

Но сейчас этот бросок просто не работает. По сезону у Криса эффективный процент с игры на бросках с ведения – 43. И, что особенно неприятно, цифры там падают с каждым годом. 54% в предчемпионский сезон, потом 51%, потом 49% и теперь вот 43% . Иными словами: что если дело не конкретно в этой травме, после которой Миддлтон еще не оправился, а в общем регрессе? С другой стороны, в последних 10 матчах эффективность Криса на бросках с ведения заметно подросла и составляет 55,4%.

Главное с точки зрения системной важности – эффективность после пик-н-роллов. Она, на самом деле, никогда не была заоблачной, но, по крайней мере не просела в сравнении с образцами прошлых сезонов. Там 0,94 очка за владение, и примерно на этом уровне эффективность пик-н-роллов держится у Криса уже давно. И для защитной команды в плей-офф этого вроде как хватало. Но пока Миддлтон играет мало и исполняет примерно в 2 раза меньше таких владений за матч, чем делал раньше.

Успеет ли он набрать форму, чтобы увеличить количество владений? Или в плей-офф придется сильнее полагаться на Холидэя? Они с Крисом всегда делили эту нагрузку, но пропорции могут сильно измениться, и из скорее первой опции на периметре Миддлтон может превратиться в заметно отстающую вторую.

В принципе, несложно представить, что Холидэй в течение месяца отлично валит свои джамперы, и «Милуоки» выносит всех подряд, не особо оглядываясь на кондиции Миддлтона.

Но все может пойти и в обратном направлении.

Недавно Холидэй выдал 11 матчей со средней реализацией трешек в 30%, ближе к старту сезона было 10 матчей со средней точностью в 29%, а где-то между этим – 16 матчей с точностью 44% . Это какая-то русская рулетка, только в барабане не 1 патрон, а 3.

И это, на самом деле, касается всей его игры в атаке. Где-то Холидэй выглядит как отличная вторая опция, способная тащить на себе команду на определенных отрезках, а где-то он не может отдать пас роллмену и раз за разом выбрасывает мяч в аут при попытке скинуть из прохода на дугу.

По идее в плане креатива с использованием заслонов Янниса должен немного помочь Инглс, но вряд ли «оленям» хочется закладываться на большую роль для ветерана. Еще есть хэнд-оффы и пик-н-роллы с Алленом, которые иногда выглядят вполне рабочими, но по сезону их эффективность ниже 0,9 очка за владение.

Варианты есть. И «Милуоки» нужно, чтобы сработало хоть что-то (даже необязательно, чтобы это был один и тот же вариант в каждом матче). Но надежности нет. Что будет их основной опцией, когда прижмет? Эти вот непредсказуемые в плане результативности пик-н-роллы? Пост-ап Янниса? Так туда греку никто не может закинуть мяч.

Кто такой Джей Краудер в 2023 году?

По большому счету существуют две версии «Милуоки». Первая – их классика, их оптимальный стартовый состав с Яннисом и Лопесом впереди. Вторая – относительный смоллбол с Адетокумбо в роли единственного «большого». По распространенному мнению вторая версия должна получать больше минут в плей-офф, и с определенными соперниками, защита против которых требует большей мобильности, это действительно так. И в том же чемпионском сезоне игровое время Лопеса сокращалось с каждой серией, начиная со второго раунда.

Но такой переход создает ряд проблем. Ты двигаешь Янниса на «пятерку», кого теперь ставить «четвертым»? Ты сокращаешь минуты Лопеса, достаточно ли ты глубок, чтобы при этом не просесть по уровню таланта? В чемпионских «Бакс» эти проблемы решались Такером, встававшим на «четверку» и лютыми минутами для основного трио в играх на вылет, где Миддлтон и Холидэй играли по 40 минут за матч, Яннис – по 38 (да, это много, у чемпионских «Лейкерс» и «Уорриорс» лидеры в плей-офф играли по 36).

Теперь же на эту позицию «четвертого» при Яннисе, играющем центра, должен зайти Краудер. По крайней мере, он оптимально вписывается сюда по формату – сильный, упертый, вроде как с броском. Когда-то «Хит» пытались заменить Такером ушедшего Краудера, теперь «Бакс» проворачивают обратную рокировку.

Вот только Краудера никто не видел на паркете слишком давно, а в прошлогоднем плей-офф ветеран не блистал. В какой он форме? Что он может дать команде не на бумаге, а на паркете? Это только предстоит узнать. «Милуоки», судя по всему, на ветерана закладываются. Потому что иначе их «четверка» с Яннисом-центром – это Портис, которого нещадно прячут в защите, что все заметно усложняет. Этим «Бакс» нужно, чтобы Краудер был в порядке.

И если так, то с упомянутыми выше минутами же проблем возникнуть не должно. Даже при маленьком составе это Холидэй, Миддлтон, Адетокумбо, Коннатон и Краудер, плюс Аллен, Инглс и Картер с Мэттьюзом и Портисом как запасные. Команда-то как будто стала глубже. Можно сказать, что Аллен и Портис привезут в защите и их нужно/можно выпускать только, когда ситуация позволяет. Можно предположить, что Мэттьюз, Краудер, Инглс и Миддлтон не потянут совсем уж большие минуты, и это накладывает определенные ограничения на выстраивание ротации. Но даже так тел, скорее всего, хватает на то, чтобы играть без Лопеса какие-то увеличенные минуты.

А вот если Краудер не в форме, то все подвисает. Основная смоллбольная пятерка становится слишком мелкой. А ротация в целом под серии, где Лопес будет менее уместным, будет подразумевать нездоровое увеличение минут для кого-то из обоймы (условно либо вообще не сажать Холидэя, либо давать Картеру по 30 минут, когда на нормальном уровне он может дать только 20).

Просто не очень хочется быть командой, которая настолько зависит от ветерана, не игравшего 9 месяцев.

Нынешний «Милуоки» вот такой.

На данный момент команда выглядит очень непредсказуемо, тут слишком много слишком важных переменных. Часть из них должна решиться к концу регулярки: будет понятно, кто такой Краудер и в каком состоянии Миддлтон. Другая часть – бросок Янниса и плеймейкерские способности Холидэя, вероятно, будут в подвешенном состоянии до последнего.

С одной стороны, такая неопределенность для одного из главных претендентов на титул – не самый приятный расклад.

С другой – «Бакс», которые всегда были относительно академичными и предсказуемыми, точно стали менее прогнозируемыми, что, наверное, интереснее.

Фото: REUTERS/Benny Sieu-USA TODAY Sports, Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports, Matt Marton-USA TODAY Sports