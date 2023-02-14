Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?

Перед сезоном «парусники» воспринимались как интересная и перспективная, но, скорее, теоретическая, чем реальная команда.

Было понятно, что «Клипперс» строят, благо строят они это давно. Состав, заточенный под маленькую пятерку как важнейшую опцию. Атака с запредельным пространством вокруг двух суперзвезд. Защита с универсализмом, подпитываемым кучей вингов. Уже привычные многим командам вещи тут возведены в абсолют. Плюс Зубац, если вдруг нужен центр, и Уолл/Джексон, если вдруг нужен мелкий боллхэндлер, что скорее важно для регулярки, но для вариативности не помешает и в плей-офф.

И в таком формате все как бы должно работать. Однако только на бумаге. А в реальности оставались вопросы по здоровью и форме целого ряда исполнителей, благо состав и травматичный (в первую очередь речь о лидерах), и возрастной (выше средний возраст только у «Бакс», и те, кто моложе 25, в «Клипперс» минут почти не получают).

Сезон получился турбулентным, серии поражений чередуются с удачными отрезками, защитная на старте сезона команда полностью разворачивается и переформатируется в «накидаем вам сколько захотим», кто-то и звезд частенько травмирован, ротации постоянно перекраиваются, включая одних людей и вычеркивая других, а потом откатываясь обратно, сейчас следует одна из самых массовых перестроек лиги во время дедлайна...

«Клипперс» – какая-то слишком подвижная, постоянно меняющая форму структура, образ которой слишком сложно поймать.

Но нужно постараться. Потому что «Клипперс» только что взяли 8 из 12, и по количеству побед на Западе уступают только «Мемфису», «Денверу» и «Сакраменто» . Кажется, что сейчас мы видим как раз тех «Клипперс», которых ожидали до сезона.

Как они играют?

Оборона

В первой части сезона, когда звезды были травмированы, у «Клипперс» сложились дикие проблемы с креативом, нападение было одним из худших в НБА, и держались они только благодаря тому, что защита работала на высочайшем уровне.

С тех пор многое поменялось. Атака начиная с декабря – когда полноценно вернулся Ленард – в топ-10, а защита откатилась в середину таблицы .

Форсировать потери они реже не стали, подбирают в защите даже лучше, общий темп не вырос, Кавай и Джордж вроде не дыры в защите, а играют они теперь больше, чем раньше.

Так в чем дело?

Статистически просадка защитных показателей упирается в 2 фактора: реализация соперника с игры и количество штрафных бросков оппонента. Первый фактор достаточно рандомный: бросковая диета соперников «Клипперс» сильно не поменялась, доля открытых бросков соперников – тоже, но попадать те стали намного лучше. В первую очередь броски из-под кольца (до декабря было 62,6%, а начиная с декабря – 68,8%) и трешки «в лоб» (было 34%, сейчас 37,5% - 4-й показатель с конца в НБА).

По поводу трехочковых: показатель действительно максимально рандомный, потому что доля открытых и совсем открытых трешек у соперников «Клипперс» вообще-то сейчас ниже, чем на старте сезона. То есть против них лучше реализуют более сложные броски. И тут остается только работать и ждать, когда математика сделает свое дело.

Насчет бросков из-под кольца все интереснее. Тут, во-первых, можно говорить о том, что Зубац после возвращения Ленарда пропустил пару матчей и в целом стал играть на пару минут за матч меньше. Это точно не должно было положительно повлиять на защиту кольца. Во-вторых, мы видим этот прогресс в подборе на своем щите, и это часто связано с реализацией: страхующим приходится выбирать – активнее помогать под кольцом или отсекать своего от щита, и сейчас акцент передвинули в сторону последнего. Однако это скорее теория, чем наблюдение. Потому что на глаз нынешняя защита «Клипперс» выглядит более достойно. Согласованно и вариативно.

Глобально тут есть две опции, упирающиеся в положение тумблера, отвечающего за вкл/выкл центрового.

Когда Зубац на паркете, «Клипперс», разумеется, играют в подстраховку. Ивица играет ниже уровня заслона, местами отступая совсем к кольцу, остальные по мере возможности тоже стягиваются на помощь внутрь.

Схема – рабочая против команд, у которых не все так гладко с броском. Понятно, что на бросающего боллхэндлера соперников нужно выходить высоко, да и команды с кучей шутеров растянут защиту так, что там не будет никакой возможности успевать ротироваться. Но против средненькой команды со средненьким качеством броскового потенциала – самое то, «дроп» все еще остается самой популярной защитной схемой в НБА, потому что он прост и по «регулярке» работает. Особенно, когда у тебя, как у «Клипперс», есть хороший рим-протектор, и нет совсем мелких игроков, которые будут умирать на заслонах, отдавая боллхэндлеру соперников слишком открытый бросок.

Когда Зубац садится, «Клипперс» переходят на маленькую пятерку (не всегда, ибо есть еще опция выпустить Брауна, а после дедлайна появился Пламли). Маленькие пятерки с универсальными защитниками играют в размен. Нельзя сказать, что здесь все гладко. Мэнн и Пауэлл мелковаты для переключения на крупных форвардов, а Моррис и Кавай не особо справляются с резкими защитниками, что отчасти и приводит к упомянутому выше росту фолов. То есть трудновато себе представить состав, где любой игрок может успешно защищаться против любого игрока соперников, даже если среди этих соперников нет центра. Какие-то проблемы тут будут, «Уорриорс» старались прятать Карри, а «Бостон» старался не разменивать «больших» на того же Карри, это нормально. Просто у маленького состава «Клипперс» таких проблемных мест оказывается заметно больше.

Однако именно этот вариант считается основным на плей-офф, и «Клипперс» надо бы заставить его работать. Во-первых, для этих целей приобрели Эрика Гордона. Он по идее должен быть универсальнее Джексона, хотя я не буду делать вид, что часто видел Гордона в этом сезоне. Но Эрик дает еще одного человека, которого можно попробовать как составляющую пятерки, играющей в тотальный размен в защите, и, возможно, с ним эта пятерка будет работать лучше.

Во-вторых, у Лю есть пара козырей в рукаве с точки зрения схем, используемых на минутах маленькой пятерки.

Так, и с маленькой пятеркой «Клипперс» не забывают страховать. Ленард, Батюм и Ковингтон (когда он играет) грамотно помогают в командной защите. Джексон тоже на удивление хорошо страховал, но теперь он в другом клубе. У «клипперсовского» смоллбола вообще есть эта интересная черта: они, может, и не самые универсальные, но тут всегда есть пара человек с нормальными инстинктами страхующих, что позволяет прикрывать индивидуальные мисматчи. Частенько, чтобы перекрыть подходы к кольцу, маленькая пятерка «парусников» переходит на игру в «зону» и старается справиться так. Опять же, согласованность и длиннорукость их вингов позволяют этим заниматься.

Вторая опция прикрыть определенный дефицит универсализма – игра в размен + сдваивание. Схема на бумаге попахивает проблемами, но по факту частенько работает. «Клипперс» разменивают пик-н-ролл и таким образом тормозят атаку, никого не оставляя открытым. А потом они сдваиваются на лидере соперников с мячом, чтобы тот не бил в размен, а был вынужден пасовать. И если успеть быстро рассосаться обратно после этого сдваивания, то половина атаки уже прошла, у соперника нет вообще ничего, а мяч не у их лидера, и можно активно мешать ему получить его обратно. Конечно, это «если успеть» – большое «если». Но практика показывает, что оно выполнимо. У одних соперников плоховато с пространством, и там можно расставлять приоритеты, к кому бежать в первую очередь. Когда успевать надо не ко всем, то успеть к тому, к кому надо, проще. У других оппонентов – проблемы со второстепенным боллхэндлером, который мог бы быстро раскидать защиту «Клипперс» после этого сдваивания на основном боллхэндлере.

В целом впечатления какого-то совершенного оружия защита «Клипперс» не производит. Игра с полноразмерным «большим» всегда будет уязвимой в матчах с определенными командами. А их маленькая пятерка, как уже говорилось, не так универсальна, чтобы разменивать все подряд и дальше стабильно справляться один в один, и вряд ли Гордон в корне это впечатление изменит. Там нужно закладываться на то, чтобы акцентировано страховать, что до определенной степени подрывает основную идею размена.

Вообще для «парусников» маленький состав – это в первую очередь 5 бросающих игроков впереди, а не ультрауниверсальный сверхплотный размен в защите. Больше того, зачастую они переходили на маленькую пятерку не потому, что она как-то дико хороша, а потому, что этот конкретный матч явно не для Зубаца, а других вариантов на «пятерке» нет. Да и они плюс-минус всегда должны были играть этой маленькой пятеркой на значимых минутах как раз потому, что, рано или поздно Зубац садился, а второй центр был играбелен далеко не всегда. Теперь приличный второй центр у «Клипперс» есть, с Пламли и Зу можно играть полноразмерной пятеркой весь матч (под плей-офф Пламли не супернадежный вариант даже на 10 минут со скамейки, но он заметно лучше того, что было).

В общем, у «Клипперс» есть вот эти 2 варианта защиты, позволяющие адаптироваться под конкретного соперника. И хотя ни один из этих вариантов не совершенен, ни один из этих вариантов также и не плох .

Их защита вряд ли будет выигрывать серии (хотя от Лю можно ждать интересных точечных ходов). Их защита должна заставлять соперника работать, пока атака «Клипперс» будет творить.

Нападение

В последних матчах у «Клипперс» топ-3 атака НБА.

Оставшись без звезд на старте сезона, «Клипперс» откатились на самое дно по нападению. И даже сейчас их атака по сезону идет только 22-й. Но с декабря (т.е. уже больше 30 матчей) они в десятке.

Атака «парусников» держится на 2 слонах: пространстве и звездах. Джордж и Ленард обостряют и дальше либо набирают сами, потому что вся подстраховка соперника растянута на дуге, либо скидывают на открытого, если кто-то из оппонентов все же оставил своего на периметре и пошел помогать.

Что касается шутеров, они попадают исправно, из регулярно играющих ролевиков, от которых хотелось бы ждать дополнительной точности, выделить получалось только Джексона: у него чуть меньше 35%, но его обменяли. Правда, заменяющий Джексона Гордон (на оставленную Кеннардом роль шутера без защиты и стабильного места в ротации очевидно брали Боунса) тоже за последние 4 сезона только в одном попадал больше 35% из-за дуги. Но остальные в порядке. Батюм, Моррис, Пауэлл, Мэнн – все попадают 37% или лучше, звезды тоже держат нормальную реализацию – 36% у Ленарда, 39% у Джорджа. Все перечисленные + Зубац собственно и составят ротацию «Клипперс» на плей-офф.

Что касается звезд, то давайте по порядку.

Ленард

Кавай начинал сезон трудно и по-настоящему вернулся не сразу. Но сейчас он вышел на плановые обороты. В последних 15 матчах он играет по 36 минут и набирает почти 28 очков за матч с эффективным процентом 58. Что важнее – его до усрачки боятся. Причем так было с самого его возвращения. Тогда казалось, что Ленард и близко не в форме, но соперники стабильно предпочитали кидать на Кавая сдваивания, запуская таким образом всю атаку «Клипперс».

Ленард, получающий мяч на средней спиной к кольцу – классика «Клипперс». Он сильный, он терпеливый, он может пройти или вынести джампер, и он находит оттуда свой бросок. Надо сказать, что иногда выглядит так, как будто Ленард не может оторваться от опекуна. Иногда механика броска выглядит кривоватой, а траектория полета мяча – плоской. И это несколько смущает.

А еще в каждом матче есть несколько моментов, где видно, что соперник потерял позицию, и, если Кавай будет атаковать сразу, то найдет там легкий бросок. Особенно часто это происходит в борьбе за получение на средней, но встречается и в других ситуациях. И Ленард никогда этим не пользуется. Он играет в своем темпе и будет обыгрывать тебя, когда захочет и как захочет. Поэтому сначала Кавай остановится, позволит тебе вернуть позицию, а уже потом пойдет работать.

На вид впечатление производит смертоносное, особенно когда как ты видишь, как на нем постоянно сдваиваются на этой средней. Но вообще у Ленарда что пост-апы, что изоляции не особо эффективны – в районе 1 очка за владение (это по всему сезону в целом), атака «Клипперс» (напомню, 22-я в лиге по этому сезону) набирает 1,12 . И тут мы возвращаемся к тому, что его игра все еще «несколько смущает». Если в плей-офф на Ленарде перестанут сдваиваться, а он так и продолжит попадать 1 двухочковый из 2, то насколько успешной атакующей командой «Клипперс» смогут быть?

У Кавая еще пара месяцев, чтобы улучшить игру в посте. Со средней у него в районе 47-48%. А в реализации бросков из «краски», исключая броски непосредственно из-под кольца, он чуть просел по последним матчам, откатившись к 52% (раньше на этой дистанции было 55%). Опять же Кавай с этих 2 дистанций совершает больше половины своих бросков с игры и выдает там эффективность порядка 1 очка за бросок, что на короночку никак не тянет. Что-то должно измениться: либо доля этих бросков, либо их эффективность. Повторюсь, общая точность Ленарда сейчас высокая, но в первую очередь за счет пик-н-роллов (1,16 очка за владение) и реализации трешек и бросков непосредственно из-под кольца .

Джордж

ПиДжи в какой-то момент оказался на позиции единственной звезды «Клипперс», дождался возвращения Ленарда, но потом сам вылетел на пяток матчей и вернулся уже по сути в команду Кавая. И с тех пор (12 матчей) Джордж набирает по 23 очка с eFG% в 56 пунктов.

В отличие от Ленарда, Джордж в атаке больше уповает на высокий пик-н-ролл. Кстати, Лю и ротацию подгоняет под особенности лидеров. Так, Джордж и Зу оба садятся в первой, а Кавай играет ее полностью. В итоге Ленард на минутах без ПиДжи может играть свои пост-апы без мешающегося под кольцом Зубаца. А в начале второй Джордж и Ивица возвращаются, и ПиДжи может нормально играть пик-н-роллы со своим центром.

Как и у Ленарда, у Джорджа есть проблемы с эффективностью излюбленного приема. ПиДжи на пик-н-роллах набирает в районе 1 очка за владение. Он бросает из пик-н-ролла 5 раз за матч, еще 3 – из изоляции (0,89 очка за владение), это половина всех его бросков, и то, что визуально составляет основу его игры. И тут нет ничего заоблачно продуктивного, а вся эффективность берется из транзишна и трешек из «кэтч-энд-шута» .

Звезды так не играют, у Дончича в айзо 1,16 очка и 1,08 на пик-н-ролле, у Эмбиида в посте 1,12, у Йокича – 1,20, у Карри на пик-н-ролле 1,18, у Митчелла и Лилларда – по 1,11. Помните каваевские 47-55% в районе средней и короткой средней? У Дюрэнта там 57-61%.

Потому что звезду и ее коронный прием должны бояться, иначе все летит под откос.

А, ты уже не можешь так обыгрывать один в один? Отлично, мы разменяемся против тебя. Ты уже не так классно бросаешь из пик-н-ролла? Возможно, мы не будем на тебя так высоко выходить и за счет этого придушим остальную атаку.

Джорджа и Ленарда пока боятся. И пока атака «Клипперс» работает отлично. Но, если они не выведут свои основные приемы на звездный уровень эффективности, соперники подстроятся. Это просто вопрос времени.

Третья опция

Часто «парусникам» сватают разыгрывающего, но Нэйт Данкан уже говорил о странности этой темы – зачем им нужен разыгрывающий? По регулярке он может и не помешал бы (отсюда вполне логичный эксперимент с Уоллом), но в важные минуты мяч все равно будет либо у Ленарда, либо у Джорджа. Там не нужен боллхэндлер на полную ставку. А вот игрок, который может выходить и помогать в атаке одной из звезд, пока другая сидит, нужен. У «Клипперс» это Пауэлл.

И Норман в порядке, начал сезон так себе, но уже достаточно давно держит высокий уровень по реализации. Эти проходы и трешки Пауэлла тут очень нужны и отлично сочетаются с ролью такого вторичного креативщика.

С другими помощниками тут не густо.

Был Джексон, которого колбасило во все стороны по реализации. Теперь вот будет Гордон, который давненько не играл в конкурентных условиях и люто просел по доле бросков из-под кольца. Моррис – точечная опция, он ни разу в сезоне не набирал больше 22 очков

А вот Пауэлл – точно скорер и в этом сезоне скорер дико эффективный. Именно на его бомбардирские способности будут закладываться в плей-офф. В принципе, просить слишком много от Нормана не собираются, и есть все основания полагать, что защитник справится.

Джордж, Ленард и примкнувший к ним Пауэлл в итоге и будут двигать атаку этих «Клипперс». На данный момент эта атака шикарна. Но по поводу игры приводящих элементов есть оговоренные выше опасения.

В целом же главное впечатление от этих «Клипперс» – ощущение ненадежности . Оно было и до сезона из-за травматичности звезд и возраста костяка. Но тогда казалось, что при благоприятных раскладах этой команде доступен самый высокий уровень. Теперь в этом есть сомнения.

Их маленький состав как будто подрастерял универсализм в защите (формально там все те же люди, просто они уже не в той форме, что раньше, в первую очередь – Моррис). А их лидеры, приводящие в движение атаку, не выглядят как безоговорочные игроки топ-10. В каких потенциальных сериях у «парусников» будет лучший игрок на паркете?

На Западе шансы есть у всех (да, даже после обмена КейДи), и «Клипперс» – не исключение. Но, если раньше было ощущение, что здоровые «парусники» могут быть командой, возвышающейся над остальными, то теперь они в где-то в группе. И внутри этой группы они ближе к «Далласу» с их новоявленной второй звездой и проклятому Шарпом «Мемфису», чем к «Финиксу» с Дюрэнтом и уверенно идущему «Денверу». А это явно не то, где «Клипперс» хотели быть. Отсюда и эта активность в дедлайн с попытками усилить основную ротацию. Однако пока есть сомнения в том, что этого окажется достаточно.

P.S. Еще пара наблюдений по поводу «Клипперс»

Очень заинтриговал бросок Батюма. Николя часто ловит мяч высоко и в одно короткое движение сразу выпускает его по кольцу. Выглядит странновато, но Батюм это дело попадает. Теория, естественно, в том, что накрыть такой бросок сложнее, просто потому что, релиз получается быстрее, ты начинаешь движение не с уровня пояса, а по сути, от лица. Расстроило только, что когда он переводил в овертайм матч с «Никс», Батюм все же решил по классике опустить мяч и уже потом выполнить полноценный бросок, хотя передачу Джордж отдавал точно в батюмовский бросковый карман, то есть в лицо.

Второе наблюдение – это то, насколько прекрасен Терренс Мэнн. Человек превратился в какого-то идеального ролевика, который умеет все. Мэнн местами обостряет с ведения и может отдать передачу, он вообще играет номинального разыгрывающего в старте. Бросок не то чтобы уверенный (попыток еще маловато), но достойный, жить с этим можно. Есть отличная чуйка на открывания к кольцу. Есть хорошая игра в защите, как персональной, так и командной. А еще Мэнн борется на щитах (0,9 подбора в атаке – больше только у Кавая и центров) и при любой возможности несется в транзишн.

Фото: Gettyimages.ru/Harry How; REUTERS/Kamil Krzaczynski, Jerome Miron, Gary A. Vasquez, Jayne Kamin-Oncea, Brett Davis