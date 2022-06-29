Что команды НБА будут делать этим летом: за сколько подпишут Хардена? «Санс» расстаются с Эйтоном? На что рассчитывают «Лейкерс»?

Слухи о потенциальных переходах потихоньку разгоняются. Совсем скоро начнется трансферная жара с обменами, подписаниями и продлениями. Старт рынка свободных агентов – одно из самых насыщенных баскетбольных событий в году. Да, матчей нет, но количество важных и требующих анализа событий в единицу времени зашкаливает.

Чтобы было чуть проще разобраться в происходящем, вот вам лаконичный ликбез о нуждах каждой команды этим летом.

Команды, которые перестраиваются

«Оклахома», «Орландо», «Детройт», «Индиана» и «Хьюстон» сейчас вряд ли преследуют цели на рынке. Тут можно ожидать сброса ветеранов за пики и получения плохих контрактов с пиками. Это скорее общее направление, чем цель. Из чего-то проактивного напрашиваются разве что попытки перехватить молодого игрока, который либо пока не раскрылся, либо испытывает трудности при подписании нового контракта с прежней командой.

Случай «Тандер» немного особенный. Во-первых, какие ветераны, все уже давно распродано. Во-вторых, какие пики, мы и так держим штаб из трех сотрудников, которые просто пересчитывают наши пики.

«Индиана» тоже немного отличается, потому что перестройка началась не так давно, и тут еще остались очень интересные игроки, которых можно загнать задорого.

Но в целом вектор у всех 5 клубов примерно одинаковый.

«Юта»

«Джаз», судя по всему, уперлись в потолок. Больше того, они свое тупиковое положение осознают. Эта команда не претендует на большие победы, и в нынешней формации это не изменится. Нужны большие перемены.

Как все это починить, не очень понятно, потому что тут одно цепляется за другое.

В чем вообще была проблема «Юты» и Гобера? Соперник выпускал маленькую пятерку, которая вытягивала Руди на дугу, и Гобер либо не помогал под кольцом (а он должен помогать, потому что «Юта» запускает внутрь всех подряд), либо отдавал открытые трешки (потому что бросал своего на дуге и шел страховать, а на оставленного игрока никто не смещался). Эффект Руди в таком баскетболе уменьшался, а наказать маленькие пятерки соперников игрой в атаке он не мог.

Можно попробовать найти больше защитных краев, которые смогут защищаться один в один и не требовать постоянной подстраховки. А еще они должны грамотно работать в командной защите, когда Гобер (или кто там будет вместо него) все же идет помогать внутри против 5-аута соперников. Это решит часть проблем в защите. Но, как говорится, удачи в поисках, искать придется игроков трех, пока же ваш лучший оборонительный винг – Даниэль Хауз, и он свободный агент. Собственно, можно попробовать вообще без центра, но тогда нужно еще больше этих людей на позиции 2-4.

Другой вариант – найти центра, который будет страховать (хоть и не так, как Гобер), но при этом окажется опцией в атаке. Он будет давить размены и не позволит сопернику выпускать маленькие пятерки, благодаря чему в свою очередь, сможет чаще оказываться под кольцом в защите. Отлично, но ни Митчелл, ни Конли не грузили Гобера против разменов. Даже в тех ситуациях, где Руди занимал выгодную позицию и мог просто переложить мяч в кольцо в одно движение. Думаете, они будут играть на условного Эйтона? На того Эйтона, которому ни СиПи, ни Букер против «Далласа» мяч не давали? Человек с приличной подстраховкой в «краске», который при этом опция впереди, это Эмбиид. Или ЭйДи. Или Яннис. Им будут давать мяч, потому что они – звезды. А представить, что здесь будут играть на Хорфорда или Лопеса (не то чтобы они собирались в «Юту») трудновато, хотя оба и обладают навыками игры под кольцом, как и тот же Эйтон.

«Юта» не в той ситуации, где один обмен, пусть и крупный, решит все их сложности. Они слишком долго загоняли себя в этот тупик с потерей гибкости и переплатами. Тут нет полноценной второй звезды: тот же Богданович скорее тянет на третью опцию, отсюда и потребность в «шестом» игроке типа Кларксона, креатива основы не хватает. Нет защиты на периметре, нет глубины. Нужен кто-то лучше Конли, кто-то лучше О’Нила – они не тянут свои текущие роли.

И, судя по всему, все же нужна перезагрузка на «пятерке». Не потому, что Гобер плох, а потому, что текущая ситуация уже всех достала. Это как тренер, который со всеми разосрался: он может и прав, но толку-то. Понятно, что команда не хочет с ним работать, и это путь в никуда. Вонь из раздевалки «Юты» несется на всю НБА, это нужно исправлять. Плюс в плей-офф Гобер конечно на свои 40М не играет, он не то чтобы причина бед «Юты», но за такие деньги ждешь чего-то большего, чем «он нам вроде не мешает». В этом плане тоже напрашивается попытка его скинуть.

Вряд ли все это удастся сделать за одно лето, тут слишком много работы, а НБА все же не совсем 2К. Ресурсы у «Джаз» небогатые: все свои пики первого раунда, кроме 2024 (то есть ни пик 2023, ни пик 2025 они тоже обменять пока не могут), и куча контрактов, однозначно хороший из которых разве что только Богданович (19М), но он истекающий. Плюс есть МЛЕ налогоплательщика и пара торговых исключений по 9М.

«Шарлотт»

Все разговоры про «Хорнетс» в последнее время сводились к тому, что им нужен центр. Но вотони задрафтовали атлетичную данко-мухобойко-машину, и теперь все проблемы «шершней» – это переговоры о продлении Бриджеса (и в меньшей степени Коди Мартина).

Просто нормальный центр решает слишком много их проблем: даст подбор на своем щите, даст защиту кольца, позволит играть в более классическую оборонительную модель. В плей-ин центры «Хорнетс» были чем-то бессмысленным, они забирали пространство в атаке и не давали ничего взамен. Там было ясно, что маленькие пятерки – их лучшая опция. Но если Марк Уильямс окажется правильным игроком, это может изменить очень многое для «Хорнетс».

И уже тогда нужно смотреть, как все это будет работать вместе. В первую очередь – достаточно ли этой защиты под кольцом, или периметр слишком дыряв и там нужен оборонительный апгрейд (защитный винг не помешал бы в любом случае). Вряд ли это должно помешать им продлить Бриджеса. Даже если он не прибавит в обороне, и окажется, что защита команды недостаточно сильна, улучшать кадры можно будет за счет контрактов Хэйворда, Убрэ, Розира, Пламли и прочих. А вот трио Болл-Бриджес-Уильямс, плюс Вашингтон как бэк-ап Майлза и центр под маленькие пятерки – основа этой команды.

Так же есть вариант поискать запасного разыгрывающего. Но, если Хэйворд и Розир оба остаются, то спешить в этом плане некуда.

«Чикаго»

У «Буллс» есть несколько ключевых уязвимостей, которые нужно исправить, если команда хочет чего-то большего, чем вылет в первом-втором раунде.

Во-первых, это Вучевич. С таким центровым защищаться на уровне плей-офф невозможно, его будет разбирать кто угодно. Проблема в том, что «Чикаго» это понял сейчас, а все остальные – год назад. И кому Вуча с его контрактом можно скинуть – большой вопрос.

Во-вторых, это недостаток пространства. Наверное, если бы Лонзо был здоров, с броском у «Чикаго» дела были бы получше. Но даже с Боллом броскового потенциала не хватает, и в некоторых пятерках Дерозан или Вуч будут третьим лучшим снайпером. Вряд ли это путь к успеху. И главный ресурс для усиления тут кроется в Патрике Уильямсе. Либо он научится бросать, либо его нужно менять. Иначе на Дерозане так и будет висеть по 10 человек, а наказать за это будет некому.

В-третьих, нужен защитник на крыло. Патрик, наверное, был лучшим вариантом в этой роли, но и он не блистал. На Востоке играют Тейтум, Дюрэнт, тот же Яннис, поэтому нужны крупные оборонительные края, у «Буллс» там кадров нет. И нет, Тристан Томпсон на «четверке» – не решение.

Но наиболее популярный вопрос по «Буллс» – это новый контракт Зака Лавина. С одной стороны, Лавина вроде как бесит роль второй опции, и действительно, как это Дерозан посмел играть в баскетбол лучше, чем Зак. С другой стороны, кто такой этот Лавин, чтобы «Чикаго» должен со всех ног нестись к нему и подписывать контракт на 5 лет с зарплатой в районе 45М за сезон.

Тем не менее, в последние дни принято считать, что стороны договорились, и Зак остается. Но первые три вопроса нужно как-то решать. Пики есть, МЛЕ есть, еще есть бай-эннуал и торговое исключение на 5М.

«Финикс»

Главная задача «Санс», видимо, сэкономить. Черт, я почти уверен, что именно Сарвер ныл по поводу того, что Лэйкоб все купил (для сохранения исторически укрепившейся аббревиатуры можно говорить, что Губер – второй совладелец «Уорриорс» – все купил). Единственная задача владельца – тратить деньги и не мешаться. И когда кто-то с этой задачей справляется хорошо, у остальных начинается истерика. Особенно у тех, кто не готов платить даже за сохранение состава команды-претендента: «Как они смеют быть не такими жлобами, как я?! Как они могут не урезать расходы, а увеличивать доходы?!» Сарвер вот-вот станет вторым человеком, которого заставят продать команду в НБА, и я просто надеюсь, что он перед уходом не успеет все обгадить.

«Финикс» раздумывает над тем, платить ли Эйтону, одному из ключевых исполнителей. «Финикс» раздумывает над тем, чтобы скинуть Джонсона, если они все таки станут платить Эйтону. Вообще, если ты действительно хочешь сэкономить, у тебя есть Шэмет и Шарич, которые на пару зарабатывают почти 20М – скинь их, и ты компенсируешь прибавку в зарплате Эйтона. Да, придется нагрузить их контракты пиками, но зачем тебе пики, если тебе плевать на драфт и твой немногочисленный (интересно, почему?) фронт-офис сконцентрирован на других задачах, вроде выдачи таких вот контрактов, за слив которых потом надо платить.

С другой стороны, если вы не собираетесь использовать Эйтона как опцию в атаке, а отношения с ним разрушены, возможно, действительно будет лучше обменять его на кого-то более нужного, а на «пятерку» найти ролевика (да просто переподписать Макги и Бийомбо). И в клатче играть маленьким составом. Но это, если рассматривается реальный переход на смоллбол в качестве важной опции. А если они хотят играть и побеждать с полноразмерным центром, то Эйтон – один из лучших вариантов в НБА. И менять его на что-то подешевле – выстрел себе в ногу. И если Деандре не нравится тренеру, я бы скорее избавился от вполне себе среднего тренера, чем от интересного молодого центра.

Еще «Финиксу» не помешало бы найти игрока, который будет идти к кольцу.

Из ресурсов – МЛЕ и все свои пики (буквально – все свои пики и ни одного чужого пика).

«Филадельфия»

После этого сезона «76-м» есть над чем подумать. В их игре немало слабых мест, которые чинятся только кадровыми решениями. Так, под Эмбиида нужен форвард с инстинктами страхующего, чтобы Джо при необходимости мог выйти повыше в защите и знал, что его прикроют сзади. Собственно, отсюда и слухи о Такере, который очень грамотно двигается в командной защите (ну и еще есть ощущение, что Мори просто пытается затащить сюда всех, кто когда-то играл за «Хьюстон»). Такой крупный форвард, который может встретить соперника под кольцом, если центра вытащили наверх, критически важен для работоспособности всей обороны, заточенной на подстраховку. Можно сделать и по-другому – перманентно усадить Джо в самый низ: когда соперник играет пик-н-ролл, Джо остается с тем, кто ближе к кольцу и, если это роллмен, то на игрока с мячом подстраховка стягивается уже с краев. Только это требует повышенной слаженности и самоотдачи всей команды, а периметр под такую защиту нужен дюже длиннорукий, в общем, вряд ли это вариант «Сиксерс».

В играх на вылет был очень заметен недостаток двусторонних игроков на периметре. Дэнни Грин играл так много как раз из-за того, что он-то и в защите не провалится, и в атаке свое попадет, а много ли таких у «Сиксерс»? Сам Грин травмировался, а вторым по полезности на обеих сторонах площадки игроком периметра был Харрис. Дальше либо игроки с проблемной обороной, либо Тайбулл с проблемной атакой. Для команды с серьезными амбициями это неприемлемый расклад, тут слишком много слабых мест. Опять же, Такер бы в этом плане сюда зашел. Интересовался Мори и Эриком Гордоном (естественно).

Собственно, «Сиксерс» уже начали трансферную кампанию, отдав истекающий контракт травмированного Грина с пиком за Мелтона – игрока с броском и защитой. Правда, в сравнении с прошлогодним составом это не получение двустороннего игрока, а замена одного такого человека на другого. Больше того, исходя из габаритов, Мелтон скорее замена Тайбуллу, чем Грину. Де’Энтони даст защитника в заднюю линию, который при этом не дерево в атаке, что важно. Но края нужно комплектовать игроками, которые были бы полезны на обеих половинах.

Так же не помешал бы запасной центр, с которыми у «Филли» вечные проблемы. С одной стороны, понятно, что Эмбиид – звезда, и брать на его позицию классного запасного – расточительство. Но без Джо команда всегда проваливается, так что кто-то качественный нужен. И это не должно быть слишком сложно, ведь приличные запасные центры часто доступны за минималку. Хотя можно верить и в прогресс Рида, если Док готов наигрывать его по дистанции сезона.

Есть разговоры о продлении Хардена. Пока все сводится к тому, что Харден никуда не уходит, и вопрос только в том, на каких именно условиях он останется.

Параллельно команда рассматривает варианты по сбросу Харриса (за что-то подешевле) и Тайбулла (за пик), чтобы несколько сократить нагрузку на платежку.

Из ресурсов тут в основном права на обмен пиками (самих пиков толком нет) и, вероятно, МЛЕ налогоплательщика.

«Торонто»

В прошлом сезоне «Рэпторс» решили воплотить в жизнь идею любого здравомыслящего человека – напичкали команду крупными крайними и избавились от полноразмерных центров. Было весело, но на драфте «Торонто» поплыл и взял Колоко ростом 216 см, так что можно ожидать некоторого отхода от этого эксперимента.

Другая отличительная черта «Рэпторс» прошлого сезона – отсутствие ярко выраженной первой опции. Наверное, главным креативщиком был Ванвлит, а главным по набору очков Сиакам, но с прогрессом Ануноби и Барнса тут можно ждать, что человек пять будут отгружать по 18+ за матч, и никто не будет набирать больше 23.

В принципе, если удается сохранить Буше, а Колоко сразу готов давать хотя бы минут 15, других центров «Рэпторс» и не нужно. А основным приоритетом становится поиск кого-то стабильно бросающего. «Рэпторс» номинально играли маленькой пятеркой, то есть центра у них не было (хотя в то же время условный Барнс мог играть на «двойке», и какой это смоллбол?), но при этом бросковый компонент хромал. Все эти огромные винги как бы могут бросать, но никто из них не снайпер. Это и стало проблемой против «Сиксерс». Наверное, если бы Ванвлит был собой, они с Трентом и Ануноби дали бы достаточное пространство в старте. Но места нужно больше. И если Янг летом сваливает, на его место я бы скорее искал продвинутого снайпера, а не еще одного крупного защитного форварда.

Из ресурсов МЛЕ, бай-эннуал, пара торговых исключений в районе 5М и все пики.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» продолжает свою вызывающе медленную перестройку. Они ни на что толком не претендуют, но при этом не то чтобы сливаются. Как следствие, высоких пиков нет, результатов – тоже.

Задрафтованный (пусть и в солидном возрасте) в 2017-м Уайт уже был сброшен как лишний ветеран. Теперь вот идут разговоры о том, что Мюррея предлагают всем подряд. Никто не удивится, если и Уокеру нормального предложения не сделают. «Сперс» так медленно собирают талант, что полученные в начале этого процесса игроки уже уходят, и это все превращается в вычерпывание воды из дырявой лодки.

Выйти из порочного круга можно за счет резкого вброса таланта со стороны. Учитывая отсутствие действительно высоких пиков (можно верить, что однажды ты попадешь в нового Букера 13-м пиком, но так можно долго верить и ни разу не попасть), главным активом становится место под потолком или обмен. Если эти «Сперс» украдут условного Лавина, результаты должны подскочить. Но сложно сказать, где будет потолок такой команды и есть ли у нее действительно интересный потенциал (многое будет зависеть от того, как раскроются задрафтованные ранее Васселлы, Примо и Джонсоны).

Другой же выход подразумевает настоящую перестройку с обменом Мюррея на пики, а не игроков, и с реальным погружением на дно таблицы. Вариант «затопить уже эту лодку к чертовой матери» напрашивается как минимум пару лет. Но, я так понимаю, до тех пор, пока Поп тут, этого не будет.

«Сакраменто»

Судя по всему, что слышно от «Кингс», их цель – вылететь в первом раунде. Цель сама по себе забавная, потому что это не какой-то высокий результат, и при этом вредная – потому что ради этого невысокого результата сейчас ты жертвуешь более высокими результатами в перспективе. В итоге вылет в первом раунде – не первая ступень на пути к серьезным достижениям, а собственно само достижение. И да, сейчас в «Сакраменто» готовы поставить статуи перед ареной всем 15 игрокам команды, которая затащит «Кингс» хотя бы в плей-ин. Но те же болельщики через пару лет ранних вылетов начнут спрашивать: «А что дальше?» И будет очень обидно услышать, что «а ничего дальше». Легко представить исход, при котором окажется, что все, что могло быть дальше, вы отдали за то, что видите сейчас. Видели, как Халибертон вчера накидал 43 очка? Вот это могло быть дальше. Видели, как зарубились Айви и Матурин? Вот это могло быть дальше. А у «Кингс» «дальше» нет.

Это вполне вероятный расклад. Хотя винить их трудно, они слишком долго верили в «дальше», а оно, вместо того чтобы приближаться и превращаться в «сейчас», удалялось и становилось «еще дальше».

В итоге «Кингс» изменили формат своей перестройки, выменяв Сабониса. Потом они задрафтовали взрослого игрока на позицию, которую хотели закрыть (помните слухи о Коллинсе?). Они не берут людей на вырост и не хотят ждать.

И у них есть Фокс и Сабонис как пара лидеров, которые в принципе неплохо сочетаются. Пары большой-маленький всегда интересны, тут еще и добавляется то, что Фокс не совсем разыгрывающий, зато Сабонис отлично пасует по меркам центра, и они как бы друг друга дополняют. Есть Барнс, Холидэй и Харклесс на края, есть Мюррей, которого только что задрафтовали, но он достаточно взрослый и по идее может занять место на «четверке». Дэвис с Митчеллом могут что-то придумать со скамейки.

В целом уровень таланта не блестящий, но достойный. Наиболее уязвимым выглядит позиция второго номера. Да и там может помочь Дивинченцо. В прошлом сезоне он никуда не попадал, но нужно иметь в виду, что Донте много пропустил из-за травмы. В этом плане все должно стать лучше, вопрос только в том, удастся ли договориться по деньгам: у Дивинченцо закончился контракт, теперь он ограничено свободный агент. Вполне вероятен сценарий с подписанием квалифая: так и Дивинченцо не придется подписываться за копейки до конца жизни, и «Сакраменто» не рискует переплатить.

От «Кингс» можно ожидать попытки усиления крайних и поиска вариантов по сливу Холмса, который вряд ли будет сильно нужен в команде с Сабонисом.

«Портленд»

«Блейзерс» нужна... баскетбольная команда. Потому что ту, которая была раньше, они продали, и теперь надо найти новую. Это второй раз, когда все партнеры Лилларда в один момент собирают шмотки и валят. Когда-то уходили Мэттьюз, Олдридж, Батюм и Лопес. Тогда все это быстренько перезапустили, команда на следующий год снова вышла в плей-офф. В минувший дедлайн обменяли Макколлума, Ковингтона и Пауэлла. Остался только Нуркич, который свободный агент.

У «Блейзерс» сейчас в составе 2 игрока уровня основы: Лиллард и выменянный за пик Грант (три, если считать, что Нурк остается). Тут есть место под потолком, есть лишние пики и контракты на обмен, так что ресурсы для формирования новой команды имеются. Я просто не очень верю, что у них снова получится собрать стартовую пятерку нормального уровня за одно межсезонье.

Нужны края. Нужна скамейка.

Не очень ясно, что делать с Саймонсом (по слухам – будут оставлять). Он вроде и неплох, но это такая дыра в защите, что выпускать их вместе с Лиллардом нельзя. Получается он чистый запасной под дорогущей главной звездой, ну и сколько ему можно платить? В то же время в другой команде Саймонс может найти роль позначимее, и для этой условной команды он будет стоить дороже. В общем, если он уходит, то нужен и еще один игрок с навыками боллхэндлера (а в идеале не один). Если он не уходит, то вы либо ему переплачиваете, выпуская на ограниченные минуты, либо закладываетесь на лютые проблемы в обороне, предоставляя им с Дэймом много совместного игрового времени.

Смущает их пик на драфте. Шарп явно не готов играть (полгода назад он не был готов и к студенческим матчам, ас тех пор не играл в баскетбол). Если это пик под текущую команду и Лилларда – странный выбор. Поможет он нескоро. Если это на обмен – тоже странно, потому что пик очень бастоопасный. И коли менять, то надо либо прямо сейчас, пока сезон не начался, либо года через два, когда/если Шарп начнет раскрываться и получит ценность.

Особенно интересно это казус с Шарпом сочетается с тем, что у «Блейзерс» нет команды в Джи-лиге. То есть либо Шарп не играет вообще, либо играет в НБА. Иногда это помогает развитию, и у «Портленда» есть успешные истории в этом плане. Но, когда речь о настолько сырых ребятах, отсутствие второй команды вряд ли поможет.

Кстати, угадайте, у какой еще команды НБА нет представителя в Джи-лиге (подсказка: команда в Джи-лиге стоит денег).

«Нью-Йорк»

«Никс» будут искать боллхэндлера. Были слухи о Кайри, Бронсоне, Митчелле, а на драфте они как будто хотели боллхэндлера Айви. И пока действительно нет ощущения, что у «Никс» есть приводящая сила атаки. Но что у них вообще есть?

Есть нормальные центровые, правда, самый талантливый и по совместительству самый травматичный из них теперь свободный агент.

Есть интересная задняя линия на скамейке – Куикли, Беркс, Роуз. Это моя любимая часть в «Никс».

И есть Барретт, как главная надежда.

Это не так много. Кто в этих «Никс» вообще играет на уровне основы? Баррет, Рэндл и центр? Можно ли к ним добавить Куикли? Мне хочется думать, что да. Но заинтересованность «Никс» в боллхэндлере оставляет сомнения по поводу готовности АйКью.

Нет приличных крайних, кроме Барретта. Нет снайперов и пространства (тут бы двинуть Рэндла на центра и разгрузить «краску», но мы понимаем, что Тиббс на такое не пойдет, потому что защиты у таких составом не будет). Нет игроков уровня первой или хотя бы второй опции в серьезной команде с нормальной атакой. Рэндл был таким в сезоне-20/21, но ни до, ни после на этом уровне не играл. Барретт выглядит как игрок, который на такой уровень может выйти когда-нибудь, но пока там та же эффективность, что и у Рэндла в пост-контрактный год.

«Никс» нужно многое, но с ресурсами у них не очень. Если не считать молодежь, вокруг которой вроде как строятся, тут из привлекательных активов только пики. За слив Кембы вон пришлось доплачивать понижением на драфте. Но этот сброс Уокера (и отказ от пика в первом раунде) освободил место под потолком. И у них есть лишние пики. Собственно позже был скинут тот самый Беркс (с Ноэлем), и теперь у «Никс» будет место на Бронсона.

Проблема в том, что Джейлен никакой не спаситель, и не звезда. Он не затащит вашу команду в топ. Тут нет пространства, которое было в «Далласе» и которое позволяло Бронсону крутиться в «краске» как кура-гриль на вертеле. Тут нет рядом Дончича, который может создавать удобные ситуации для атаки. В общем, никто не удивится, если в «Никс» эффективность Бронсона обрушится. А если и его утащить не удастся, то тратить место под потолком как будто и не на что.

Судя по всему, план «Никс» – подписать Бронсона, и следующим летом, когда многие контракты позаканчиваются, а Фурнье станет истекающим, намутить еще кого-то.

«Новый Орлеан»

«Пеликанс» очень неплохо закончили предыдущий сезон, зайдя в плей-офф и пободавшись с «Санс». И та команда выглядела современно и правильно, особенно варианты с Нэнсом на «пятерке».

Для «рыбоедов» сейчас важно посмотреть, как это все может работать, когда в систему интегрируется Зайон. И до того, как все будет проверено, больших шагов ожидать не стоит. Можно, наверное, попробовать скинуть одного из «больших», потому что Валанчюнас и Хейз вряд ли смогут играть с Зайоном, и одного из них можно разменять на центра попроще плюс доплату. Да и единственный крупный ход, которые «Пелс» могут предпринять – обмен Валанчюнаса на Тернера – тоже завязан на позиции центрового. Но Майлз просто слишком здорово подходит для игры с Зайоном, это было понятно еще год назад, и с тех пор ничего не изменилось потому что ни один, ни другой с тех пор не играли.

Можно, наверное, посмотреть, что дадут за Грэма, но мне было бы интересно взглянуть на их пару с Уильямсоном.

В остальном «Пеликанс» ждут. По крайней мере, если никто им не предложит Дюрэнта за Зайона.

«Миннесота»

«Миннесота» любопытна. В плей-офф проскальзывала явная проблема: с одной стороны, нам нужен Вандербилт, чтобы прикрывать Таунса в защите. С другой, Вандербилт ничего не дает в атаке и мешает нам там. Идеальным решением был бы прогресс Макдэниелса как двусторонней замены, но закладываться на это пока нельзя. А защитный телохранитель Таунсу необходим.

Может, это будет форвард (типа того же Вандербилта, но с броском), а, может, это будет и центр (Карл сместится на «четверку», в плей-офф его частенько ставили в защите не против центров).

Возможно ли, что под это они и задрафторвали Кесслера – огромного рим-протектора? Среди центровых страхующих найти все же проще. Но там сложнее найти тех, кто бросает. Если тебе мешался под кольцом Вандербилт, то Кесслер может мешаться еще сильнее.

Я бы на их месте пробовал найти своего Такера, но это многие пробуют, а удается мало кому.

Другая дилемма – Расселл, который очень талантлив, но не может защищаться и проходить к кольцу. Что делать с ним? Можно ли его использовать для получения страхующего? И тогда у вас Беверли, Эдвардс, Таунс, тот самый страхующий и, видимо, новичок Мур на «двойке». Наверное, надежнее было бы постараться заполучить разыгрывающего уровня Джонса/Морриса и двинуть Пэта на «двойку».

В принципе тут есть МЛЕ, бай-эннуал и пики для получения нужных кадров в старт, а скамейка с Бизли, Маклаглином, Кесслером и Муром выглядит неплохо (если никто из новичков не выходит в старте).

«Милуоки»

Пока все выглядит так, что для «Милуоки» главная потребность – крупный форвард (типа того, которого они отпустили прошлым летом). Им нужен этот человек, чтобы, переводя Янниса на «пятерку», они не были слишком мелкими.

Так же не помешает просто еще один игрок в ротацию, потому что против «Бостона» команда выглядела совсем неглубокой. С другой стороны, если бы был Миддлтон и был бы дополнительный форвард с защитой (а не Портис), то эта проблема была бы и не так важна.

И нужно сохранять или апгрейдить Мэттьюза.

Из ресурсов – МЛЕ налогоплательщика.

«Мемфис»

«Мемфису» все еще не хватает броскового потенциала. Морэнт будет проходить и стягивать подстраховку, но нужно, чтобы кто-то за это наказывал. Тут из уверенных снайперов один Бэйн. Мелтона обменяли, Тайус Джонс сейчас свободный агент. Это 2 из 4 самых точных игроков команды на дистанции.

Сохранить Джонса – важно, но это может оказаться дорого для игрока, который подменяет твоего лидера и при этом редко будет играть вместе с этим лидером (следовательно получит не так много минут).

Андерсона нужно отпускать, его неспособность бросать здесь слишком бросается в глаза. И заменять его кем-то более двусторонним. Часто говорят о том, что «мишкам» нужен какой-нибудь крутой околозвездный винг, но я бы скорее смотрел в сторону правильных ролевиков на этой позиции. Кто-то, кто не постесняется бросать и не провалится в защите. Этого будет достаточно. Возможно, эту роль потянут задрафтованные игроки.

И естественно, как это часто бывает с молодыми командами, есть большой вопрос: а Джексон это центр или «четверка»? Есть ощущение, что в атаке Джаррен раскроется только в роли «пятого». Но чем больше он играет центра, тем больше у него возможностей сфолить, а в этом плане Джексон свои шансы не упускает. Решение тут будет важным в том плане, что, если Трипл-Джэй играет «четверку», а рядом с ним еще центр и Джа, то оставшиеся 2 игрока в пятерке должны быть действительно продвинутыми снайперами. Если же Джексон играет центра, то нужен форвард с габаритами, который будет помогать на щитах и в подстраховке.

В любом случае, кажется, что держать в команде Джексона, Тилмана, Кларка и Адамса – не совсем целесообразно. Понятно, что Адамс играет в регулярке, а Тилман в плей-офф/плей-ин, но все равно как-то это слишком.

«Майами»

Будем реалистами, «Майами» нужен кто-то, кто поможет в атаке. Лаури, Хирро, Бэм да даже Оладипо – каждый из них может выглядеть интересно в отдельно взятом матче, но никто из них не тянет на стабильную топ-2 опцию в команде с чемпионскими замашками. Этот плей-офф еще раз показал, что Батлер в состоянии быть первой скрипкой на любом уровне, но ему нужен партнер, на которого можно положиться. Особенно, учитывая возраст и историю травм Батлера. Его провалы в 4 и 5 играх серии с «Селтикс» многие связывают со здоровьем, но проблема в том, что травмы для Джимми не редкость, тут нужна подстраховка. Понятно, что любая команда без своего лучшего игрока вряд ли будет на что-то претендовать, но «Хит» должны быть готовы пережить матчи, в которых Батлер не тянет суперзвездный уровень. Лучший вариант для такой подстраховки – вторая звезда. Хотя есть пример «Уорриорс», там тоже не было стабильной второй опции, лидер начал плей-офф на скамейке из-за травмы, а в итоге вон оно что. И были бы Хирро с Лаури здоровы, может, и «Майами» бы смог исполнить похожий номер.

Все же, если «Хит» кто и нужен, то это человек, который протащит их через пару плохих или пропущенных матчей Батлера. Человек, который сможет поддерживать атаку на плаву, пока Джимми сидит, что позволит не перегружать Батлера минутами (а тогда и травм избежать легче). Человек, который просто поднимет общее качество атаки. Отсюда разговоры о Лавине (воссоединение Дерозана с Лаури в «Чикаго»?), Биле и Митчелле. Сейчас вот всплыли слухи об Ирвинге.

Реалистичность этих вариантов оставляет вопросы, но показывает, какого калибра усиление в атаке ищут «Хит». Меньшее им вряд ли сильно поможет.

И надо оставлять Такера. Можно по МЛЕ (до 10М), можно по правам нон-Берда (Такер там получит 8,4М в первый год контракта вместо 7,3М, которые были прописаны в отклоненной им опции). Второй вариант предпочтительнее для команды, и не столько из-за экономии, сколько из-за того, что оставляет возможность использовать МЛЕ на кого-то еще.

Что касается остальных свободных агентов – при желании можно сохранить и Мартина, и Оладипо. Вопрос только в том, договорятся ли по цене, а все инструменты для переподписания игроков у «Хит» есть (на Дипо полные права Берда, Мартин вообще ограниченно свободный агент).

Ресурсы для обменов и подписаний примерно такие: исключение среднего уровня (порядка 10М), бай-эннуал исключение (порядка 4М) и почти все свои пики первого раунда (кроме 2025-го).

«Лейкерс»

У «озерников» ситуация бедовая. Окружение Леброна и Дэвиса весьма слабое. Мэло и Монк были в топ-5 по минутам за матч в прошлом сезоне. Брэдли, Стэнли Джонсон, Хортон-Такер, Остин Ривс – это все ротация «Лейкерс» (что многое вам расскажет о Бэйзморе, который из этой ротации умудрился вылететь). Кроме Леброна, Дэвиса и Ривса, все игроки либо односторонние, либо вообще, ну вы поняли.

Тут нужно усиливать примерно все. Сейчас у них в платежке Леброн, Дэвис, Уэстбрук, Такер и Нанн (плюс опции команд на Джонсона, Гэбриэля и Ривса). Все.

А, например, Монк – свободный агент. Он провел хороший сезон за минималку, но у «Лейкерс» нет на него прав Берда. Удастся ли его сохранить – тот еще вопрос.

Ситуация в целом похожа на «Портленд», только вместо места под потолком тут контракт Уэстбрука, а вместо пиков тут нет пиков (хотя справедливости ради и Леброн с Дэвисом наверное поинтереснее Гранта с Лиллардом).

Чтобы с такими вводными получить усиление, нужно действительно надеяться на то, что условный Кайри подпишется с вами за 6 миллионов налогового исключения. Или верить, что за истекающий контракт Уэстбрука кто-то отдаст вам что-то ценное. Недавно был репорт максимально олицетворяющий абсурдность ситуации: сайн-н-трэйд Ирвинга в «Лейкерс» подразумевает третью команду, которая возьмет Расса и отдаст ценные активы. То есть кто-то должен по доброй воле ценой своих страданий помочь «Нетс» и «Лейкерс». Ну и кто готов стать этим добряком, которого всем будет жаль? Если же исходить из более или менее адекватных раскладов, то тут просто нет ресурса, чтобы получить достаточное количество хороших игроков. Нет пиков, нет денег, нет ценных контрактов, зато есть целая куча дыр в составе.

Наверное, можно скинуть куда-то Расса, если нагрузить его пиками и принять взамен не самый веселый контракт (условно Хэйворда). Но принято считать, что Джинни Басс послала лесом Леброна и его шайку, сказав, что вы сами Расса сюда притащили, сами и расхлебывайте, а пики отдавать и дальше засирать будущее клуба я не стану.

«Лейкерс» нужно надеяться на чудеса (как вариант – магию имени) и попробовать как-то нереально попасть с минималками. Проблема в том, что даже удачное попадание в минималку – это попадание в минималку. Людей уровня третьего-четвертого игрока приличной команды там обычно нет.

«Клипперс»

«Парусники», несмотря на травмы лидеров, продолжали усиливаться и платить. Они последовательно и многократно обменивались на усиление и в итоге собрали достаточно мощный состав вокруг двух достаточно мощных звезд. Общая идея ясна – универсализм, пространство и маленькая пятерка. И здоровые «Клипперс», возможно, лучше всех в НБА к такой игре готовы кадрово.

По сути, главная задача на лето – сохранить Батюма. Но на него теперь есть права раннего Берда, так что заплатить достойно «Клипперс» смогут.

Можно еще попробовать обменять Кеннарда на кого-то поинтереснее (на данный момент именно Люк выглядит главным кандидатом на следующий обмен на повышение). Например, Кеннард и пара пиков в 40-х годах за Гордона.

Или можно поискать разыгрывающего, который помог бы устаканить нападение при необходимости. Собственно, Уолл уже одной ногой в «Клипперс». Он здесь будет в тему. Даст боллхэндлера и игрока, нацеленного на проход. Для пятерок, где нет Зубаца и кто-то из пары звезд сидит, Уолл может быть очень полезен.

Наверное, было бы не лишним сохранить Хартенштайна, чтобы по дистанции регулярки не слишком уповать на маленькую пятерку.

Но в целом «Клипперс» выглядят достаточно укомплектованными.

Что еще они могут сделать? Завезти денег куда-нибудь в «Оклахому», чтобы «Тандер» кинули Портеру 10-15М в год, и таким образом украсть Отто из «Уорриорс»? Думаю, они могут рассуждать такими категориями.

«Кливленд»

У «Кавальерс» был очень интересный сезон. Они выстроили мощную оборону с двумя башнями и двинули Маркканена на тройку.

Главной проблемой «Кэвс» было то, что вся их атака – это Гарлэнд. Для решения проблемы был выписан Леверт. Сработало так себе: Карис никакой не шутер и не то чтобы распасовщик, то есть работу самого Гарлэнда ни на мяче, ни без мяча он никак не упрощает. В защите дает мало чего, что усложняет их сочетаемость с Дариусом. А в качестве самостоятельной опции Леверт как-то ни разу и не эффективен. Его eFG% всю карьеру стабильно ниже 50. Для контекста: в прошлом году за «Кливленд» получали минуты 26 человек, среди них Лаверт – 20-й по эффективности. Так себе расклад для игрока, который в первую очередь должен набирать очки.

Атаку все еще нужно чинить. Можно надеяться на повышение качества ключевых игроков. Может, Секстон вылечится и его сохранят, может, Леверт выдаст удачный сезон (и из пары Леверт-Секстон к старту сезона должен остаться только один), а может, и Мобли прибавит в самостоятельности. Внутренних вариантов в принципе достаточно, но гарантированно хороших нет. Проще поверить в успех, если «Кливленд» постарается создать более благоприятные условия вокруг креативщиков. В первую очередь – взять пару снайперов для создания пространства. А то против «Атланты» был момент, когда Гарлэнд уже явно просел и не мог таскать мяч, но усадить его на банку нельзя, потому что тогда у «Кэвс» просто не останется шутеров. И эта тема с бросковым потенциалом напоминает о более важном и глобальном вопросе.

Стоит ли закладываться на игру с парой Аллен-Мобли в долгосрочной перспективе? Играть с двумя «большими» сегодня модно, но у всех, кто этим занимается, один из пары может бросать: Хорфорд, Джексон, Лопес, да даже Валанчюнас, закрывавший сезон, выходя в паре с Хэйсом, бросает лучше, чем любой из пары «больших» «Кливленда». Больше того, разлучение с Алленом должно помочь раскрыть Мобли впереди, где он чаще будет роллменом и ему легче будет работать под кольцом. Потому что сейчас Мобли в атаке выглядит непонятно.

И нужно смотреть игрока на крыло. Маркканен не потянет там защиту, Окоро слишком недееспособен в атаке. Нетрудно поверить в Мобли, но есть ощущение, что для командной защиты полезнее держать такого игрока в роли страхующего, а не кидать его на первую опцию соперника на периметре.

Из ресурсов – МЛЕ, истекающий Лава, бай-эннуал и все пики, кроме 2023-го.

«Денвер»

«Наггетс» должны в этом сезоне наконец получить назад Портера и Мюррея. Это позволит вывести атаку команды на принципиально новый уровень. Учитывая то, что тут уже есть Йокич с Гордоном, единственная позиция для усиления – «двойка». Получить туда игрока с хорошей обороной было бы в тему. Если этого человека можно кинуть в защите на мяч, то в свою очередь Гордон может стать игроком, который защищается против вингов соперника.

По слухам, «Наггетс» уже скинули Монте Морриса и Бартона за Кентавиуса. Если это так, то «Денвер» со значимыми шагами вероятно закончил. Искать замену Моррису вряд ли будут, с возвращением Мюррея и прогрессом Хайленда дополнительные кадры на единицу не нужны, роль третьего разыгрывающего и Иш Смит потянет.

Еще было бы не лишним переподписать Казинса, он может быть кем-то вроде скамеечной версии Йокича, и для «Наггетс» это удобно – играть в примерно одинаковый баскетбол все 48 минут.

«Даллас»

«Мэверикс» уже начали кампанию, обменяв кучу людей, которые не играли в плей-офф, на Вуда. Кристиан должен дать опцию в передней линии, он вполне укладывается в идею игры с пятью шутерами. В принципе Вуд может заменить и Пауэлла (как роллмен), и Бертанса (как шутер), и кого-то еще (как самостоятельная опция).

В плей-офф у «Далласа» часто были проблемы с тем, чтобы найти нужное количество играбельных людей. Пауэлла выпускали в старте не от хорошей жизни – нужно было постараться выжать из него хотя бы эти 3-4 минуты в каждой из половин. Бертансу пытались найти минуты. Пробовали выпускать защитных специалистов без броска. Им нужны кадры. И мне кажется, приобретение Вуда тут развязывает руки.

Кристиан должен бросать, в отличие от Пауэлла, и вряд ли он будет хуже Бертанса в защите. После приобретения Вуда можно обменять на что-то толковое и более играбельное как Дуайта, так и Дависа. Их минуты все равно заберет Вуд. Да, для получения чего-то ценного придется нагружать Пауэлла и Бертанса пиками (они есть) или принимать не самые удобные контракты. Но не факт, что это проблема. Главное, теперь у вас есть лишние контракты на обмен (хотя нельзя быть уверенным, что Кьюбан психологически готов расстаться с Пауэллом).

Больше того, возвращение Хардуэя вместе с приобретением Вуда облегчает расставание с кем-то из пары Динуидди-Бронсон просто из-за того, что дефицита креативщиков больше нет. Вообще, обмен Бронсона напрашивался, как только «Даллас» получил Спенса. Но с тех пор Бронсон воссиял, и с точки зрения баскетбольной составляющей правильнее конечно было бы сохранить именно его.

Проблема в том, что Бронсон – неограниченно свободный агент. «Даллас» мог выпустить его с детского контракта год назад и переподписать как ограниченно свободного агента, но решил дать ему побегать еще год за копейки и потерять по пути слово «ограниченно». «Даллас» мог дать Бронсону продление по ходу этого сезона, но был не уверен, чего Джейлен стоит. И теперь с человеком, которого они, грубо говоря, кинули дважды, им придется договариваться (хотя по факту непродление Бронсону пошло только на пользу – теперь он получит больше). В то же время «Никс» мечтают о Бронсоне, готовы дать ему повышенную роль, а еще в «Нью-Йорке» отдельный штаб из 3 людей подсчитывает связи организации с Бронсоном: у нас работает его отец, отец его агента (который по совместительству его предыдущий агент), у нас в составе Роуз, скорешившийся с Бронсоном еще во времена «Чикаго»... В общем, переподписание Джейлена в «Мэвс» может быть непростым.

«Голден Стэйт»

Вряд ли у «Уорриорс» есть какие-то внешнеполитические задачи на это межсезонье. Главное тут – сохранить то, что есть.

Нужно переподписывать Луни, что может быть не дешево, но с точки зрения правил легко выполнимо.

Нужно постараться сохранить Портера и Пэйтона. По идее Отто можно выписать налоговое МЛЕ (около 6М), а Гари переподписать по ранним правам Берда (до 10М).

Игудала, Тоскано, Бьелица, Ли – тоже все свободные агенты. Андре вполне может закончить карьеру, за остальных на рынке вряд ли будет серьезная борьба. Если согласятся на минималки, можно оставлять, если не согласятся – можно относительно безболезненно заменить другими ребятами на минимальных контрактах. Это все же люди с дальнего конца скамейки.

И будут вестись переговоры по продлению Уиггинса и Пула.

Если всех важных людей сохранить, можно вполне уверенно смотреть в будущее: молодые должны прибавлять, Клэй продолжит набирать форму, и команда может стать еще сильнее просто за счет внутреннего ресурса.

«Вашингтон»

Для «Вашингтона» это лето по идее должно быть летом Била. Но, судя по последним новостям, Брэдли остается. Получается, строимся дальше.

Если посмотреть на прошлогоднюю команду, их самым уязвимым местом была позиция первого номера: Бил не совсем плеймейкер, а хороших номинальных разыгрывающих не было.

Можно попробовать решить эту проблему трансфером, можно понадеяться на задрафтованного Дэвиса. Он не позиционируется как классный пасующий, но если Дэвис зайдет как скорер, а рядом с ним Бил и Кузма, плюс есть много места впереди благодаря Порзингису, то, возможно, «Вашингтон» обойдется и без чистого плеймейкера, набирая свое за счет индивидуальных действий в нормальном пространстве.

Хотя, если информация о сделке с «Наггетс» подтверждается, то «Уизардс» подстраховались и взяли Морриса, который может достойно работать на позиции первого номера (как минимум на тех минутах, когда некоторые ключевые опции отдыхают, и успешно играть один в один будет трудно).

А еще Дэвис должен дать хорошую оборону, и с вингами «Вашингтона» тут может получиться прикольный защитный периметр.

В целом ситуация несколько напоминает «Кингс» – вроде все есть, тут много неплохих игроков, нет откровенно провисающих позиций. Вот только Бил по меркам первой звезды, Порзингис по меркам второй звезды и Кузма по меркам третьей звезды – так себе исполнители. У них недобор таланта на ключевых позициях. И, как и «Кингс», «Вашингтону» бы вероятно было лучше перестраиваться, а не строиться.

«Бруклин»

Хехей.

Наверное, главное для «Нетс» – найти нормального кадровика, способного помочь им избегать работы с сотрудниками, на которых нельзя положиться.

Пока не очень понятно, что потребуется «Бруклину», потому что не очень понятно, что от «Бруклина» останется через неделю. И продление Ирвингом опции в этом плане ничего не меняет. Кайри мог отклонить опцию, только если бы уже придумал сайн-н-трэйд, но Ирвинг вариантов не нашел, и чтобы не рисковать деньгами, активировал опцию еще на один год (у интересных команд просто не было места, чтобы подписать Кайри как свободного агента). Вряд ли у защитника от этого прибавилось желания играть за «Нетс». И вряд ли «Нетс», которые 2 дня назад разрешали Ирвингу искать варианты для собственного перехода, теперь мечтают провести еще сезон с Кайри в составе. Если уж на то пошло, провернуть обмен проще, чем сайн-н-трэйд, хотя бы потому что теперь не нужно заморачиваться с жестким потолком.

Если взять за отправную точку то, что Кайри уходит, а Дюрэнт остается, то начинать нужно с правильного возврата за Ирвинга. Очевидных звезд за него никто не отдаст, а пики не особо укладываются в процесс построения команды вокруг Дюрэнта. Таким образом придется разбивать защитника на нескольких ролевиков. Если серьезно относиться к списку Ирвинга (6 команд, в которые он готов перейти), наиболее интересно там выглядят «Клипперс» и «Маверикс», им есть что отдать, у них действительно качественные ролевики. Но на кой черт этим командам связывать свою судьбу с Ирвингом, никто не в курсе (особенно «Клипперс», которые уже вроде как подписали Уолла). Безоговорочно нужен Ирвинг только в «Лейкерс», и это больше связано с тем, насколько крут Уэстбрук, чем с тем, насколько крут Ирвинг.

Ситуация с Кайри сложная, потому что ни он, ни «Нетс» самостоятельно решить вопрос не могут. Потенциальный переход – это обмен, в котором должны быть заинтересованы и игрок, и обе команды. «Нетс» не отдадут Кайри просто так, а ни одна команда не предложит нормальную компенсацию за Ирвинга, если не будет уверена в его желании к ним приходить. И главная неувязка в том, что правильных вариантов стороны могут просто не найти, и тогда придется терпеть этот цирк еще какое-то время.

Но вообще проблем у «Нетс» гораздо больше. Даже если допустить, что Кайри и Дюрэнт оба на месте, и все у них хорошо, их окружение все еще так себе. Куча «больших», куча мелких гардов, и зияющая дыра на том месте, где должны быть винги. Причем часть этого окружения сейчас свободные агенты: Браун, Клакстон, Драгич, Гриффин, Олдридж, Драммонд... Не то чтобы всех их нужно сохранять, но Браун, Клакстон и Драммонд были местами полезны. Места под потолком, чтобы просто подписать кого-то на их место в случае ухода, нет. И да, даже если нужных людей сохраняют, а ненужных отпускают, «Бруклину» все еще нужно заметное усиление на крыло. И я не уверен, что без того же обмена Ирвинга им удастся получить кадры правильного уровня.

Места в платежке нет. Есть МЛЕ налогоплательщика. Есть несколько торговых исключений (пара по 11М, еще одно на 6М), которые можно нагрузить второраундными пиками, или пиком 2027. Есть интересные (но не слишком) молодые Томас и Шарп. Плюс контракты Миллса, Карри и Харриса (последний наименее интересный как актив, но позволит уравнять зарплаты в более крупной сделке). А еще можно скинуть Клакстона по сайн-н-трэйду, но Ник вроде и самим нужен.

«Бостон»

«Селтикс» провели мощный сезон и дошли до финала, где наконец встретили команду, способную указать «зеленым» на их слабые места.

Во-первых, «Бостон» оказался не так глубок, как хотелось бы. За пределами стартовой пятерки не было ни одного человека, вызывающего доверие. У Уайта и Гранта были удачные моменты в этом плей-офф, но были и совсем невыразительные. А дальше идут люди, которых и по регулярке не всегда можно выпускать. Если посмотреть на ротацию прошлого сезона, там в лидерах по минутам за матч стартовая пятерка, плюс Уайт и Грант, плюс сброшенные на ходу Шредер и Ричардсон, а дальше уже Тайс с Лэнгфордом (только потом – Притчард). То есть это состав из восьми-девяти человек под регулярку, состав из семи человек под плей-офф и состав из 5 человек под серию всей жизни.

Тут нужен апгрейд, нужны дополнительные качественные игроки. Причем структура «Бостона» такова, что им плевать, на какой позиции эти качественные игроки выступают (кроме центра, да и то не факт).

Во-вторых, важным аспектом является розыгрыш. По ходу сезона Смарт частенько выглядел как настоящий первый номер. Тейтум заметно прибавил как пасующий. И атака в итоге наладилась. Но под давлением все посыпалось, а наладить нормальное нападение так никто и не смог. В принципе, тут можно верить в то, что Тейтум и Смарт продолжат прогрессировать, команда в целом получит дополнительный сезон игры в правильное нападение, и проблема станет менее выраженной. А можно и попробовать найти кого-то на стороне. Кого-то, кто сможет давать розыгрыш, когда один из пары Смарт-Тейтум сидит. Рубио вон свободный агент.

Из ресурсов у «Селтикс» почти все свои пики (кроме 2028-го) и куча торговых исключений на внушительные суммы – 17М, 9М, 7М, 6М. С этим можно как минимум забирать ветеранов из лотерейных команд, то есть Терренса Росса. И есть исключение среднего уровня.

«Атланта»

В плей-офф «Хоукс» выглядели как команда, у которой нет ничего, кроме скамейки и Хантера. Их первая звезда облажалась, их вторая звезда не существует в природе, их защита дико уязвима, а суммарный снайперский потенциал основы оставлял желать лучшего.

При этом понятно, что они строятся вокруг Янга, вряд ли одна серия может перечеркнуть все, что мы видели от него раньше. И понятно, что для Янга с его игрой нужен центр-данкер, который будет резко открываться к кольцу из пик-н-ролла, то есть Капела здесь в тему, хоть ему теоретически и можно подобрать альтернативу (или заменить на Оконгву, а за счет Капелы усилить другую позицию).

Если рассматривать скамейку как нечто состоятельное (хорошо бы переподписать Райта, а может – и Уильямса) и исходить из того, что Янг, Хантер и Капела здесь нужны, мы приходим к тому, что «ястребам» требуется пара вингов в основу – второй номер и форвард. Это должны быть люди с реально продвинутой защитой (хотя бы один из них), потому что прикрывать Янга – задача со звездочкой. Богданович, Хертер и Коллинс могут местами выглядеть достойно в обороне, но тут нужно больше. И да, потенциальные новобранцы должны уметь бросать. Так что, если есть вариант схватить Ануноби, нужно делать это, не оглядываясь на цену. И потом подписать кого-то подешевле с нормальной защитой на «двойку» (Гари Харрис?).

Что касается поиска второй опции в атаке, тут все сильно усложняется. Если искать двустороннего игрока с задатками в креативе, придется залезать уже на звездную территорию, особенно после того, как Грант ушел с рынка. Тут самый реалистичный вариант – верить в прогресс Хантера. Хотя всегда есть Брогдон, если вас не смущает его здоровье.

Были еще слухи о том, что «Хоукс» и «Сперс» пытаются обменять Джона Коллинса на Деджонте Мюррея. Это интересно для «Атланты» в плане обороны и формально дает вторую опцию в креативе, но не очень понятно, как Мюррей и Янг должны делить мяч в атаке. Деджонте еще не настолько хорошо бросает, чтобы играть чистого «второго», Янг до сих пор не показывал готовности играть без мяча (и был дико хорош, играя на мяче).

Из ресурсов у «Атланты» исключение среднего уровня, истекающий контракт Гало, все собственные пики 1 раунда, пик «Шарлотт» в следующем году и куча дополнительных второраундных. В принципе, с этим можно и залезть на ту самую звездную территорию, просто не очень понятно, кто из доступных звезд укладывается в формат искомого игрока.

***

Переговоры по подписанию свободных агентов начнутся совсем скоро. Естественно, за несколько секунд команды и игроки по всей лиге сумеют согласиться на многомиллионные контракты. И спустя мгновение после того, как переговоры со свободными агентами станут легальными, ваш телефон будет разрываться от постоянных уведомлений Воджа, Шамса и прочих. И тогда кто-то скажет «началось». И он, конечно, будет прав.

Фото: Gettyimages.ru/Dejounte Murray, Jacob Kupferman, Jonathan Daniel, Ron Jenkins, Cole Burston, Carmen Mandato, Rob Carr, Lachlan Cunningham, Steph Chambers, Patrick Smith, Jonathan Bachman, David Berding, Adam Glanzman, Elsa, Christian Petersen, Quinn Harris, Sarah Stier, Ethan Mito/Clarkson Creative, Tom Pennington, Kyle Terada/USA TODAY Sports, Scott Taetsch, Al Bello, Kevin C. Cox, Tim Nwachukwu