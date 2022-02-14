«Финикс» доминирует в НБА. У них нет слабых мест: Крис Пол – мозг, Эйтон бетонирует защиту, исторически лучшие цифры в клатче

После прошлого сезона было достаточно распространено мнение о том, что «Санс» прыгнули выше головы. Мол, не так уж они и круты, а в финал попали во многом благодаря травмам. Не то чтобы так считали все, но подобные мысли высказывались нередко.

И вот прошла большая часть сезона. «Финикс» лидирует в регулярке, входит в топ-3 на обеих половинах площадки, у «Санс» в активе уже 2 серии с двухзначным числом побед, а еще они с запасом лучшая клатчевая команда НБА.

«Санс», как и прежде, выглядят клубом без слабых мест, а кое-где еще и прибавили.

Как работает их атака

Если посмотреть на нападение «Санс», там не так много отличительных черт. Они не чаще всех бросают из-за дуги (4-е место с конца по доле трешек), не так много атакуют кольцо (последние по броскам с дистанции метр или меньше). «Финикс» не в топе по подборам в нападении или штрафным броскам.

«Санс» играют в стандартный для сегодняшней НБА баскетбол, просто делают это лучше подавляющего большинства команд.

И продиктовано это кадрами.

Крис Пол и Девин Букер отлично инициируют нападение. Пол может сделать на пик-н-ролле все – набрать очки сам, заиграть роллмена, отпасовать в угол или наказать за размен. Букер – отличный забивала, который может атаковать с ведения, а может открываться без мяча. Кинешь под него сдваивание – Девин найдет открытого, разменяешься – сможет обыграть опекуна. Эти два креативщика – основа нападения «Санс».

И все же тут критически важно качество окружения. Потому что на периметре у «Санс» отличные снайперы. Бриджес, Джонсон, Букер, Краудер, Пол – все они могут попасть трешку, если их оставить на дуге. Подстраховка с периметра будет наказана. Эйтон – отличный завершающий, когда он ставит заслон и открывается к кольцу, Деандре по сути прижимает страхующего «большого» соперников к кольцу, не позволяя тому выходить на боллхэндлеров. Макги – тоже классный рим-раннер. Вместе это создает идеальное пространство для творчества лидеров.

И да, фирменная черта у атаки «Санс» все же есть, это огромное количество средних, которые сейчас не в большом почете («солнышки» в топ-3 и по количеству попыток со средней, и по их реализации). Только эти средние попытки получаются предельно открытыми как раз из-за того, что Эйтон уводит своего к кольцу, а остальные вытаскивают опекунов на дугу. «Финикс» не особо часто атакует из «краски» и не особо часто бросает из-под кольца, но они могут это делать. Выдернись на дугу – и Эйтон будет ставить сверху в каждом владении. Перегрузи «краску» – и на тебя прольется поток трешек. Соперники логично стараются избегать этих вариантов. В результате на средней появляется разреженное пространство. «Финикс» как бы играет несовременно, но успешен в такой игре именно за счет того, что у них есть все ресурсы для современного баскетбола. Они угрожают атаками из статистически правильных точек, таким образом получают свободу на средней. Для кого-то такой подход был бы тупиковым. А у «Санс» есть Пол и Букер, которые шикарно работают на средней. Они всегда будут достаточно эффективны, чтобы эта атака работала.

Пол со своими пик-н-роллами и 10 передачами за матч выглядит полноценным двигателем команды, несмотря на худшие в карьере 15 очков за матч. Букер, который в последних 15 матчах набирает больше тридцатки, тащер и прирожденный бомбардир. Боевая ротация «Санс» подразумевает, что кто-то из них на паркете всегда: Букер играет всю первую и третью, Пол – всю вторую и четвертую, так что атака никогда не проседает.

Как уже говорилось, на общем уровне нападения «Санс» сказывается и высокий уровень окружения.

Эйтон не просто рим-раннер. Он может бросить со средней, а может наказать за размен или смоллбол. Нет, Деандре не будет получать мяч на средней и работать спиной на ведении. Он просто задавит мелкого под щит и получит пас в той позиции, из которой переложит мяч в кольцо одним движением. Вообще то, как Эйтон работает позиционно, очень радует. Если он атакует, то сразу, потому что заблаговременно выиграл позицию. Эта позиционная грамотность касается и работы против уступающих в габаритах игроках, и его открываний к кольцу, когда Деандре уверенно оттесняет оппонента, расчищая себе проход под кольцо.

Бриджес уже давно не просто «поймал-бросил» парень на дуге. Он планомерно добавляет инструменты в свой арсенал. Сегодня Микал может бросить с ведения, открыться на заслоне, пройти к кольцу на встречном курсе или исполнить простую скидку. До звездного набора навыков еще далеко, но и от чисто ролевого функционала Бриджес уже прилично удалился.

Кэм Джонсон – продвинутый снайпер, который может упереться в защите. Не то чтобы частое сочетание. В «Финиксе» его нередко используют как человека, ставящего заслон на мяче. Пик-н-ролл Букера с Джонсоном соперники, как правило, вынуждены разменивать, ибо у Букера мяч, а оставить открытым Кэма, который так хорошо бросает, не вариант. Получается, если у оппонента и есть какой-нибудь классный защитник под Девина, Джонсон этого парня просто отцепит и уведет в сторону.

И думаю, для успеха «Санс» качество ролевиков не менее важно таланта звезд. Потому что Пол и Букер хороши, но на топ-5 игроков НБА не тянут, и на одном звездном потенциале лидеров эта команда вряд ли была бы там, где она сейчас. А вот когда у тебя вместо среднего 3&D игрока Микал Бриджес, когда у тебя вместо центрового типа «палка-втыкалка» Эйтон, это прилично задирает планку.

Как работает их оборона

Защита «Санс» по своей структуре тоже выглядит достаточно привычно для сегодняшней НБА. Есть страхующий Эйтон, есть достаточно универсальные игроки периметра. И вновь ключ к успеху – качество кадров.

Эйтон очень сильно помогает. Он, с одной стороны, по-настоящему «большой» и мощно мешает оппонентам под кольцом. С другой, Деандре достаточно мобилен, чтобы при необходимости выйти на соперника повыше, а то и вовсе разменяться. Плюсом идет грамотная работа один в один, и железные нервы, благодаря которым он никогда не ведется на замах. Эйтон – человек, не допускающий ошибок и не собирающий фолы. Возможно, он не так хорош, как самые крутые оборонцы, способные выдавать запредельные вещи и выключать суперзвезд. Потолок тут пониже. Но Деандре будет старательно и последовательно делать то, что положено, и в большинстве случаев этого более чем достаточно. Эйтон и его подстраховка – основа защиты «Санс». Но, безусловно, не вся защита.

Бриджес – один из лучших защитников на периметре. Когда кого-то нужно заткнуть, туда кидают Микала. Он уже привык обороняться и против боллхэндлеров, и против достаточно крупных крайних. У Бриджеса длинные руки и отличные инстинкты, это парень с которым можно заходить на серию с условным «Далласом» и не думать «что нам сделать с Дончичем?» Просто кинь туда Бриджеса, он будет давить на мяче, лезть через заслоны, выбивать мяч на ведении и блочить броски, которые кажутся недосягаемыми. Бриджес как раз из тех людей, которым талант позволяет исполнять в защите номера, доступные только сверхлюдям.

Пол в этом году лидирует в НБА по перехватам (уже перевалил за сотню). И в защите СиПи меня всегда поражали две вещи. Во-первых, он как будто не замечает заслонов. Что ты ни делай, Пол, вероятно, пройдет заслон достаточно быстро, он просто идеально занимает позицию. Во-вторых, у него дикий универсализм для человека с такими скромными габаритами. Когда Пол оказывается против форварда на средней, всегда кажется, что не Криса затолкают под кольцо, а форвард в итоге потеряет мяч. Там и ненормальная для маленького защитника сила, и полный набор трюков с «выдергиванием стула» из-под соперника и неожиданным перехватом на получении.

И дальше у «Санс» Краудер, Джонсон и Букер – ноль по-настоящему уязвимых мест. На периметре у «Финикса» получаются весьма универсальные клещи: каждый из этих игроков может переключиться на соседнюю позицию или постараться преодолеть заслон и загнать подопечного в лапы Эйтона.

Помогло и наличие запасного центра. В прошлом сезоне у «Санс» с этим были проблемы. Теперь, когда Эйтон садится, на паркет выходит вполне адекватный Макги (согласен, звучит так себе). Джавейл проводит хороший сезон, он всегда умел раздавать блок-шоты, но сейчас Макги и ногами перебирает старательно. Ему, очевидно, вообще по кайфу играть в «Санс», и самоотдача на хорошем уровне. В итоге Джавейл не только занял минуты запасного центра на регулярной основе, но и не дал «Санс» просесть, когда Эйтон вылетел с травмой, а Макги перевели в основу.

Будет ли это работать в плей-офф

Судя по всему, да. Дело в том, что плей-офф всегда превращается в игру слабых мест, а их у «Санс» как будто нет.

Можно ли выключить их атаку? Непонятно, как это сделать, у «Санс» есть ответ на любую защиту, которую можно придумать. Загрузишь «краску» – накажут с дистанции. Не будешь помогать под кольцом – разорвет Эйтон. Будешь размениваться, Пол, Букер и Деандре смогут наказать. В этом фишка – против них нет правильного ответа, и какую бы защиту ты под них ни кинул, они продолжат генерировать открытые броски.

В этом плане показательна их нынешняя результативность на последних минутах, когда ставки растут, а уровень сопротивления поднимается. Клатч – это как бы филиал плей-офф в регулярке. И «Финикс» в этом году в упорных концовках выдает нет-рейтинг «+45» . В клатче они выигрывают 45 очков на 100 владений. Много ли это? У второй лучшей команды показатель «+22». Последней командой, которая переваливала за «+30», были «Уорриорс» в 2016 году. Больше «+40» не было ни у кого с 97-го (более ранних данных я не нашел). И хотя защита «Санс» в концовках очень хороша (90 очков за 100 владений, второе место в лиге), ключ к успеху – бесперебойное нападение. Их атакующий рейтинг в клатче 135. Знаете, сколько команд выдавали атакующий рейтинг в концовках выше 130 с 97-го? Правильно, нисколько, «Санс» – первые.

Чтобы как-то затормозить это дело, нужно выдать сверхчеловеческую оборону. Но даже «Бакс», которые в прошлогоднем финале защищались на неадекватно высоком уровне, по итогу пропускали по 112,1 очка за 100 владений (это как 18-я защита в той «регулярке»). Чтобы реально прижать атаку «Санс», нужно закладываться на то, что кто-то будет мазать (мысленно посмотрел на Краудера). Тогда у защиты появится шанс, за счет которого можно работать и действительно глушить нападение «Санс». Верить в это, наверное, можно, но «Финикс» всегда может просто выпустить Джонсона вместо Краудера.

Можно ли сломать их защиту?

Вот здесь шансов против «Санс» как будто больше. Собственно, так они и проиграли финал – некому было опекать Янниса. Эйтон делал, что мог, но и он не справлялся. Плюс, когда через Янниса играют пик-н-ролл, Эйтон, по сути, не мог страховать (и отойти от Янниса), в результате чего боллхэндлеры «Бакс» получали относительно открытые броски. Но с прошлогодним Яннисом вообще было непонятно что делать, и, если его партнеры хоть что-то попадают, то вы огребаете.

«Санс» по большей части играют в подстраховку, а это не всегда вариант, иногда нужно размениваться. Теоретически «Финикс» может это делать. У них наберется состав на маленькую универсальную пятерку. И, в отличие от какой-нибудь «Юты», «Финикс» действительно может играть без центра, у них хорошие оборонцы на периметре, которые теоретически могут выжить даже без крупного страхующего. Однако «Санс» такие составы обкатывают крайне редко. Мы видели что-то такое в финале, потом видели в этом сезоне против «Уорриорс», но у «финиксовских» сочетаний без центров игрового времени крайне мало. Тем не менее, кадры для этого есть. Да и с Эйтоном можно очень по-разному расставлять акценты в защите. Гибкость присутствует, варианты тоже, это главное.

Что еще может пойти не так?

Были вопросы по глубине. Кто те 7-8 человек, которые будут играть в плей-офф? С первыми шестью понятно – основа и Джонсон. Кто дальше, Пэйн? Он просел в этом сезоне по эффективности и сейчас травмирован, никто не в курсе, в каком состоянии он подойдет к плей-офф. Пэйтон? Тот, которого «Никс» из ротации вывели после 2 матчей плей-офф? На Нейдера и Джексона надеяться сложно, и придется видимо верить в Шэмета. Лэндри в прошлом году играл за «Нетс» в плей-офф, получал нормальные минуты и хорошо попадал из-за дуги.

Тогда получается, что Макги будет подменять Эйтона (если не станут переключаться на маленький состав), а Джонсон и Шэмет и/или Пэйн будут подменять всех остальных. На план совсем без слабых мест, честно говоря, не тянет. Однако под дедлайн «Санс» добавляют Крэйга и Холидэя, и это уже другой разговор. Тори в прошлом сезоне был их восьмым игроком по минутам в плей-офф, Аарон – нормальная альтернатива Пэйну, если у того все пойдет наперекосяк.

И сейчас, если посмотреть на другие команды, и прикинуть, кто обладает более внушительной глубиной, то там вариантов не так много. «Уорриорс» как бы глубокие, но есть какое-то ощущение, что это глубина под регулярку, а в плей-офф все эти полезные по регулярке скамеечники будут с трудом играбельны. «Юта» без Инглса на глубокую команду не тянет. «Филадельфия» потеряла глубину, выменяв себе Джеймса Хардена. «Бакс», наверное, глубоки, если все пойдет по плану, и все ветераны, включая Лопеса, будут здоровы. «Майами», даже если будут здоровы, на глубокую команду не похожи, все эти Мартины, Винсенты и Струсы еще толком не играли в плей-офф. В общем, нельзя сказать, что кто-то прям намного глубже «Санс» и прикончит «солнечных» на минутах запасных.

А больше и придумать ничего не получается. И, чем больше мы углубляемся в «Санс», тем больше понимаем, что это лучший клуб НБА, эта команда лишена действительно слабых мест.

Фото: Gettyimages.ru/Steph Chambers, Christian Petersen