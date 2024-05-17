«Вася сказал: «Ты неправ. Но я впрягусь». Люди «Эгриси» вспоминают жизнь с Уткиным

В последние годы Уткин посвящал много времени своему футбольному клубу. Приходил на все матчи «Эгриси» (на скамейке у него было место с телевизором), соблазнял команду миллионом премиальных за победу над 2Drots и плакал после бронзы в Медиалиге.

А еще – наслаждался общением и энергией команды. Редкое интервью Василия обходилось без упоминания кого-то из «Эгриси»: он признавался, что советует игрокам фильмы, пробует их музыку (и терпеть ее не может) и помогает со всем – от лечения травм до аренды жилья. Со стороны казалось, что в «Эгриси» Уткин нашел семью.

«Витя все меня допрашивал, правда ли, что я отношусь к ребятам из «Эгриси» как к детям, – вспоминал Василий в интервью Вадиму Кораблеву. – Не как к детям. Скорее, как к младшим братьям, это гораздо точнее. У нас доверительные отношения, но они взрослые люди и сами могут за себя постоять».

В этом материале игроки и работники «Эгриси» делятся, каково это – быть младшим братом Василия Уткина.

«Он ответил: «Никогда не бойся что-то делать. Жизнь так коротка». Кирилл Ларионов, ответственный за соцсети и перформансы

О Василии Уткине я знаю с детства. Я очень люблю играть в фифу и застал части, в которых он комментировал. Как же сильно удивила фраза: «Что тут скажешь – мимо. Мимее не бывает».

Конечно, я волновался перед встречей с Василием. Хотя я работаю в «Эгриси» с марта 2023-го, нам удалось пообщаться только в августе. Сказал ему, что добираюсь до тренировок «Эгриси» три часа. Он ответил: «Поближе место найти не мог?»

Чаще всего мы общались через звонки. Это были очень короткие разговоры. Каждый раз, когда мне звонил Василий, я думал, что где-то накосячил. Однажды меня так выгнали с пары на физмате. Василий позвонил – конечно, я вышел. Оказалось, что нужно подготовить пост об уходе из команды Артемия Пономарева. Вернувшись в кабинет, услышал от преподавателя: «Соберите вещи и покиньте кабинет, раз вы такой занятой».

Самая памятная история, связанная с Василием, случилась в третьем сезоне Медиалиги. Перед нашим матчем играл FC Bus. Они проиграли. Мы с Василием стояли на бровке, а навстречу шел злой Алан Гатагов. Он врезал по металлическому забору (тот стоял совсем рядом) ногой, и забор отлетел в нашу сторону. Я спрашиваю у Васи: «Вас не задело?» – «Если бы меня задело, то за ним бы уже ехала реанимация».

Я учился у него. В начале 2024-го мы играли первую товарку, против «Родины Медиа», а Василий не смог приехать. И так вышло, что после матча ему никто не сообщил счет.

Босс написал: «Кирилл, срочно позвони мне по телефону». Удивительно, что работая почти год в «Эгриси», я не обзавелся его телефоном. Я начал бегать по манежу «Спартака» в поиске номера. Но босс набрал меня быстрее.

Я поднял трубку и услышал: «Ну что, Кирилл, наконец-то у тебя появился мой номер?» Сразу извинился перед Василием и сказал, что побоялся его беспокоить спамом о разгроме. Он ответил: «Кирилл, никогда не бойся что-то делать. Жизнь так коротка».

После этого разговора я стал меньше бояться совершить ошибку. За что буду вечно ему благодарен.

«После посиделки он написал: «У меня, так вышло, ни семьи, ни детей. Но есть вы. Я и кайфую». Сева Антонов, голкипер

Я долго обращался к Василию на «вы», но в один момент он сказал, что можем перейти на «ты». Тогда я начал называть его папой, но Вася говорил, что не наш папа. Сошлись, что он мой бро, я его бро. Мы дружили: я ходил к нему на ночевки, иногда вместе зависали в баре. После бара – к нему.

С Васей у меня «совместная» татуировка. У меня много тату, и однажды на тренировке Вася поинтересовался – когда новая? Я ответил, что планирую, но денег пока нет. «Давай я оплачу, но сам выберу эскиз». Я согласился, и с тех пор на моем плече рысь в честь «Эгриси».

Я часто дружелюбно подкалывал Васю. Мой топ-5 прозвищ:

1) Хагрид

2) Нефор

3) Скуф

4) Олоф

5) Когда Вася покрасил волосы, то был для меня Fat Shady.

Когда его переодевали в Обеликса, я не мог затянуть ему пояс и уговаривал: «Вась, выдохни. ###### [Надоел]».

В барчике мы любили угорать, кидаться льдом, хихикать. Иногда он мне говорил: «Отсоси». Я говорил, что не буду сосать. Одна из моих любимых шуток: помяукать у Васи над ухом, а потом спрашивать, кто это мяукнул. Он не понимал, что происходит.

Вася не обижался. Мне кажется, он понимал, что это шутки. К тому же, мы были друзьями, и он тоже часто меня ########### [подкалывал]. Иногда настолько мастерски, что я не понимал. Частенько скидывал фото кубка Лиги Чемпионов и говорил, что мы с похожи. «Чем же?» – «Вы оба ушастые».

Он часто мне говорил: «Сева, я твой друг, а ты мой».

Вася много где говорил, что он одинокий по жизни. Один раз после вечерней посиделки в «Дом-12» (любимое место Васи, мы часто там собирались) он мне написал: «У меня, так вышло, ни семьи, ни детей. Но у меня есть вы. Я и кайфую».

Я безумно ему благодарен за все: за его теплые слова, за моральную поддержку, за поддержку, когда я получал травмы, за веселое совместное времяпрепровождение в барах и ресторанах. Он был для меня настоящим другом, наставником по жизни.

Вась, спасибо тебе, что сделал из «Эгриси» настоящую семью.

Он научил меня главному: никогда не сдаваться, верить в себя и идти вперед.

«Я ощущаю долг перед Васей, который готов отдавать снова и снова». Михаил Сушилин, защитник

В детстве я приходил с тренировки, сидел в своей комнате, а в соседней батя смотрел НТВ+. Я по голосу узнавал, кто вещает и какая программа идет. Не был заядлым фанатом, но знал их тусовку, интрижки, у кого с кем конфликты.

Я не волновался перед первой встречей. Но, когда увидел его в ресторане, начался небольшой мандражик. Подумал: «Ничего себе, до чего я дорос». Мы планировали обсудить мой переход в «Эгриси». Я сажусь, он спрашивает: «Что будешь заказывать?» А я же скромный парень из Гольяново – попросил чай. Он говорит: «Может, мясо? Десерт?» Я отказываюсь.

К нам подходит официантка, спрашивает, какой чай я буду. Я отвечаю, что черный. «С бергамотом?» – «Не-не, спасибо». И Вася при официантке шутит: «Миша, бергамот бесплатный». Я краснею, как последний человек на Земле. Думаю: «Ну зачем ты прижимаешь меня?» Подыграл, посмеялся, но внутренне нормально так окосел.

У нас есть игроки, которые могли сказать ему «Привет, Вася», пошутить. Мы общались в другом тоне, больше по работе. Но могли обсудить футбол, особенно когда собирались командой в «Джон Донне». Однажды после такой посиделки мы ехали с Василием на такси до его дома. Потом водитель удивился: «Это правда был он?»

Однажды Васе не понравилось, что во время посиделки в «Джон Донне» я много разговаривал. А я только-только пришел в «Эгриси». Через какое-то время он засобирался: «Такси ждет, проводите меня». Я проявил уважение и спросил: «Василий, вы уже уезжаете». Он отвечает: «А ты чего, со мной хочешь? У меня кровать большая».

При этом Вася являлся моей безусловной поддержкой в жизни. Он чувствовал, когда человеку плохо, помогал не только финансово, но и духовно. У меня был сложный момент в карьере: мало выпускали в «Пересвете», в «Эгриси» отошел на второй план. Пришла мысль, что я не нужен нигде. Большая спортивная дизмораль.

Я написал Васе и спросил, целесообразно ли мое нахождение в команде. Он привел меня в чувство: сказал, что я лидер, что видит во мне сильного игрока. Внутри меня загорелся фитиль, который продолжает полыхать и сейчас. Я ощущаю внутренний долг перед Васей, который готов отдавать снова и снова.

«Вася в диком испуге замирает на пороге и смотрит, как мы кричим друг на друга и на него». Митяй, главный продюсер

Вася умел работать с молодежью, поэтому общение с ним сразу пошло очень легко. А со временем я узнал, что мы можем и пошалить вместе – для меня это стало внезапным. Мы подружились, и он взял меня на работу в свой продакшн.

Все меня зовут Митяй, но Вася называл Гансом. С чем это связано, знает только он. У нас были простые отношения: я мог его послать, а он меня.

У нас с оператором есть традиция спорить на щелбан. В один съемочный день мы поспорили, в какое время Вася зайдет в студию. Взяли интервал в минуту, чтобы было интереснее. Я выбрал 13:45, а он – 13:46. Я вижу, что моя минута заканчивается, а его скоро начнется. Встаю, вздыхаю, что проиграл. И в эту секунду слышу, как Вася подходит к двери. Я начинаю орать: «Заходи быстрее!» Оператор встает и кричит: «Неееет, Василий, стойте!» Вася в диком испуге замирает на пороге и смотрит, как мы кричим друг на друга и на него. Озираясь в испуге, он начинает жонглировать одной ногой. В растерянности ставит ногу за порог, а затем вторую (хороший фитнес получился). Я понимаю, что победил, прыгаю к нему и даю пять. Вася понимает, что ему ничего не грозит, проходит мимо нас и спокойным голосом говорит: «Мудаки».

Как я понял позже, он подумал, что мы хотели облить его водой.

«Он как-то показал Митяю и Севе несколько танцевальных па, которые потом сделали не один веселый вечер». Павел Чепурин, голкипер

Вася повлиял на каждого человека, в жизни которого оказывался хотя бы ненадолго и вскользь.

После какого-нибудь успешного дела Вася часто повторял фразу из «Гарри Поттера»: «Шалость удалась». Мне кажется, к своей помощи другим он относился именно так – никогда не переоценивал ее.

Кому-то, как мне, он дал новую профессию и, по сути, новую жизнь. С его подачи я попробовал себя комментатором и теперь комментирую аргентинский чемпионат и Первую лигу. Кого-то научил готовить свое любимое ризотто – вроде бы мелочь, шалость, но ведь теперь Вася навсегда в жизни и в памяти этого человека. Митяю и Севе он как-то показал несколько танцевальных па, которые потом сделали не один веселый вечер. Для Струна он вообще был папой – мы иногда даже называем нашего капитана «Сына» и обращаемся к нему «Игорь Васильевич».

Но, конечно, мы все были для Васи детьми. Которые 19 марта осиротели.

Вася давал мне советы по комментированию. Говорил быть естественным в эфире. Рекомендовал погонять мяч в первые минуты или не пренебрегать паузой. Вася считал, что не нужно постоянно болтать в эфире: паузы для восприятия важны не меньше, чем слова.

А еще напоминал, что зритель приходит на футбол, а не на комментатора. Комментатор – это важная часть игры, но все-таки только часть. Нельзя быть важнее футбола.

«Не каждый друг так подстрахует твой зад». Алексей Кошлаков, полузащитник

Я один из тех, кто был в «Эгриси» еще до Василия. Первые месяца три я просто не понимал его юмор, потому что тупой. В то время мы часто собирались узким кругом: покушать и поговорить на футбольные и житейские темы. Так душевно, тепло, обо всем и ни о чем. Я стал общаться с ним на спокойном, как с любым другом. Матч Португалия – Испания на ЧМ-2018 мы смотрели всей семьей.

У меня тоже есть яркая история, связанная с Василием. Мы со Струном (капитаном «Эгриси» Игорем Струниным) работали на Таганке, а нашим соседом был ресторан Budweiser. Вася приехал пообедать и встретиться с другом – вроде это был Журавель. Пригласил нас с Игорем за стол. И мы часа два вместо работы слушали их истории и разговаривали про «Эгриси» и футбол. Кайфовое было время.

Василий мне безмерно много помогал в первые 3-4 года в «Эгриси». Он был мне настолько близок и выручал в таких ситуациях, о которых я просто не могу вам рассказать, извините. Но я могу с уверенностью сказать, что не каждый друг так подстрахует твой зад. А тут – президент команды, великий человек. Индивидуальный подход к каждому простому парнишке удивлял и поражал.

В последние годы мы общались реже и только про «Эгриси» (я был капитаном второй команды). Я где-то обижался, как маленький, не понимал. Много раз обижался. А вечером 19 марта сидел на кухне, смотрел на «Матч ТВ» программу, посвященную Васе, и вспомнил одну его фразу. Он произнес ее на стадионе «Гераклион» в мой день рождения – 1 августа 2023-го. Я ему напомнил, что у меня сегодня праздник. А он ответил: «Я запамятовал, мой друг, прости. Ты уже взрослый мужик, отец двоих детей, у тебя все замечательно сложилось. Посмотри, сколько у меня других обормотов, которых нужно поставить на ноги».

«Он помнил все и обо всех». Дмитрий Ломоносов, тренер вратарей

У Василия Вячеславовича была особая любовь к вратарям. Я бы даже сказал – сильный трепет. Поэтому мы обменивались мнениями по вратарским вопросам. Как-то Вячеславович позвонил с утра: «Дим, я тут поговорил с Кафановым [тренер вратарей «Ростова» и сборной России – Спортс] по поводу того, как действовать вратарю при штрафных, которые будут в новом сезоне». Тогда лига хотела отодвинуть стенку на большее расстояние, чем общепринято. Меня удивило, что такой локальный момент обсуждался с тренером РПЛ и сборной.

Помню еще одну историю. К нам пришел вратарь Саша Макаров. Отработал в команде всего ничего и травмировал плечо. Не сильно, но не мог тренироваться в полную. Рассказав об этом Василию Вячеславовичу, я не предполагал, что он проникнется. Но Василий практически сразу записал его к доку. В одну из лучших клиник в Москве по спортивной медицине. Саню направили на процедуры, которые быстро вернули его в строй.

Для Вячеславовича было все равно, какой у тебя статус. Если ты играешь или работаешь в «Эгриси», поддержка обеспечена.

Расскажу еще историю. Однажды Елагин праздновал юбилей, и Василий Вячеславович выложил в соцсетях, как они веселились. Я очень люблю голос Елагина, и мне всегда было интересно, что он за человек и чем живет. Спустя неделю мы сидим с Василием на тренировке. Я спрашиваю: что там было, что пили и ели.

Василий внезапно прерывает рассказ про тосты, шутки и количество выпитого и обращается ко мне: «У тебя у самого какой напиток в фаворе?» Я отвечаю, что пью белое сухое, люблю молодые и легкие вина. Вячеславович объясняет, что такие вина очень популярны в Португалии. Я о диалоге быстро забыл.

В первом туре четвертого сезона мы играли с «Родиной Медиа». За три дня до игры мне позвонил Вася – рассказал, что завтра собирается на конференцию и планирует словесный батл с Текилой. Спросил: «Ты уверен, что мы не обосремся? Чтобы весь мой спич на конференции не был зря». Я ответил: мы очень серьезно поработали и пацаны проявят себя даже с чемпионом. «Тогда я предлагаю спор: выигрываем – 4 бутылки вина тебе, ничья – 2 бутылки. Ты же любишь сухое белое. Новая Зеландия пойдет?»

Мы проиграли, но мне врезалось в память, что Василий помнил все обо всех. Он не просто так спрашивал, как у тебя дела. Ему действительно было интересно, и он запоминал любую деталь, связанную с человеком.

«Он спрашивает о самочувствии: «Может, тебе девочку вызвать для разнообразия?» Алексей Клюкин, голкипер

Я очень трепетно относился к Василию. Этот человек поверил в меня. После четвертого сезона Медиалиги устроил просмотр в «Ростове». Василий видел во мне перспективу и жалел, что я не попал в Кафанову раньше.

Когда я был в Ростове, мы постоянно общались: он советовал, куда сходить, что посмотреть. И вот, на второй день я лежу, отдыхаю, переписываюсь с Васей. Он спрашивает о самочувствии. «Все с кайфом» – «Может, тебе девочку вызвать для разнообразия?» Он еще использовал старомодное выражение – «фирма платит».

Конечно, я отказался. Как бы я провел ее на базу?

Мы с ним много вспоминали матч против 2Drots и то, как я проехался по газону после отбитого пенальти. Он сказал: «Я думал ты бежишь ко мне». А я ответил, что понимал: в таком случае его снесет толпа. Мы смеялись над этим и я пообещал, что в новом сезоне обязательно побегу к нему. Знал бы я, что уже этого не произойдет, побежал бы в тот раз.

«Один раз мы засобачились, и он говорит: Ты что, мудак? И я мудак». Кир Воробьев, креативный директор

У меня с Васей были очень сложные отношения. Потому что я несколько раз его подставлял. В частности, я думаю, его работа на Первом канале была под вопросом из-за меня. Потому что я чуть непрозрачнее, чем надо, намекнул корешу, что на ЧМ-2018 на Первом будет звездный комментатор. И он сразу, как придурок, пошел узнавать в пресс-службу канала правда ли, что Уткин будет комментировать. Вася очень злился.

На мой взгляд, он ко мне всегда относился не очень. Может быть, это как раз знаменитое Васино общение с подчиненными. Но мне кажется, что он видел во мне частичку себя, поэтому так общался. Он меня и ##### [к черту] посылал, и говорил, что был бы рад, если бы никогда меня не знал. Близко к сердцу я принял только одну фразу: что я ничего не делаю для «Эгриси». Меня задело, потому что я считаю, что это не по факту – я жопу рву для развития «Эгриси». А в остальном я с улыбкой воспринимал его слова, потому что это Вася. Один раз мы засобачились, и он говорит: «Ты что, мудак?» Я говорю: «Да». И он отвечает: «И я мудак».

У нас с Васей были очень странные диалоги – совсем не похожие на общение с другими людьми. Диалоги либо короткие, либо длинные – где он объяснял мне, почему я мудак. Третьего сценария не дано. Однажды он в редакции включил «21 шутку» (шоу Кира на ютубе – Спортс). Смотрим пять минут, он нажимает на паузу и говорит: «Ну, видишь? Никто не смеется». А там половина людей еле смех сдерживала.

У Василия в команде были любимчики: есть футболист, к которому он относился просто иначе – а есть я, который его раздражал постоянно. Васе был нужен рядом чувак, который его бесит.

По поводу истории с Васей. Давай я начну издалека. Я работал на «Евроспорте» в 2014 году – еще до того, как Discovery стало нашим руководством. Григорий Телингатер (сейчас он журналист «Чемпионата») сделал интервью с экс-защитником «Локомотива» Родолфо. Тот рассказал, что Красножан сдавал какой-то матч. Красножан подал в суд на «Евроспорт», на Телингатера и на Родолфо – якобы за клевету. И как поступило руководство «Евроспорта»? Они не просто не встали на защиту журналиста, который делал свое дело, а хотели оштрафовать Гришу на его оклад и сказали, чтобы он сам судился. Гриша офигевал, и мы в редакции офигевали, как нашего журналиста просто бросили.

И на контрасте – Вася.

В начале года у меня был конфликт с человеком из медиафутбола, и Вася за меня впрягся. Хотя он не считал, что я прав. Я говорил, что не надо за меня впрягаться, потому что я сам вляпался и сам должен разгребать. Вася сказал: «Ни хрена. Мы одна команда и стоим друг за друга». В «Евроспорте» человек сделал свое дело, а холдинг сказал: «Все, ты нас подставил, обрек на суд и так далее, иди в жопу». А Вася сказал: «Чел, ты неправ, но я все равно за тебя впрягусь». И это очень сильно характеризует его как друга. Может быть, он меня другом не считал, но он меня считал одним из чуваков, которые с ним делают общее дело. И он за таких впрягался.

Есть очень много историй, какой Вася классный друг. Если ты с ним дружил, он тебе всегда помогал, всегда подсказывал, всегда прикрывал. И даже если вы не близко общались в данный момент, он все равно помогал. Или хотя бы прикладывал усилия, чтобы помочь.

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Песня про 2Drots, Обеликс и слезы после бронзы в Медиалиге. Главные моменты Уткина в «Эгриси»

Фото: ФК «Эгриси»; Winline Медиалига