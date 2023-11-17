«Динамо» – главные в РПЛ по медиафутболу. Зачем им это нужно?

Готовимся к матчу с 2Drots.

Пора зафиксировать – из клубов РПЛ именно «Динамо» активнее всех заходит в медиафутбол.

За последние полтора года московский клуб провел суперматч с «Амкалом», стал организатором Московского Кубка Селебрити, а в субботу сыграет с 2Drots на «ВТБ Арене».

Из текста вы узнаете:

● Почему для «Динамо» важен медиафутбол?

● Как Марцел Личка отнесся к матчу с 2Drots?

● Какая аудитория смотрит медиафутбол (спойлер: «Динамо» проводило исследование!)

● Собирается ли «Динамо» создавать медиафутбольный клуб?

«Динамо» устроило шоу из матча с «Амкалом»: атмосфера как на концерте, разминка под Крида, гол Овечкина

Экспансия «Динамо» в медийный футбол началась весной 2022-го.

Тогда молодежная команда «Динамо сыграла товарищеский матч с «Амкалом». На тот момент еще не все в клубе и академии представляли, что такое медиафутбол. Тренер молодежки даже подумал, что игра будет с пермским «Амкаром».

Молодые динамовцы неожиданно уступили 0:3, но главный сюрприз ждал после матча – соцсети «Динамо» заметно выросли . Еще на игре представители клуба познакомились с президентом «Амкала» Германом Эль Класико. Спустя несколько встреч родился план матча «Динамо» – «Амкал».

«Динамо» решило ворваться в медиафутбол с козырей и превратить матч с «Амкалом» в шоу в духе Супербоула.

В качестве музыкальной звезды пригласили друга «Динамо» Егора Крида. Он согласился не просто отыграть 30-минутный концерт, но и отпраздновать день рождения в вип-ложе «ВТБ Арены». Поэтому за матчем с «Амкалом» наблюдали друзья Егора – блогер Эльдар Джарахов, фигуристка Евгения Медведева, Мот, Клава Кока, Джиган, Валерия и другие.

В такой атмосфере посвежела даже такой будничный ритуал как разминка команд – она проходила под треки Крида.

«Супер. Просто гениально! – радовался вратарь «Амкала» Федор Маслов. – Интересно, почему так не проводят матчи РПЛ? Крид вообще не мешает разминаться, на трибунах праздник, люди тусуются как на концерте».

Главной удачей стало подписание Александра Овечкина. Ови как раз прилетал в отпуск в Москву – клуб оперативно связался с легендой и буквально за день до матча с «Амкалом» он согласился сыграть. Стороны даже подписали символический контракт.

Ови вывел команду на поле с капитанской повязкой и создал вокруг себя два ярчайших момента.

Сначала силовым приемом убрал хавбека «Амкала» Майка Крапивникова. Ови тащил мяч по флангу, когда Крапивников попытался оттеснить его корпусом. Звезда «Кэпиталс» намного крупнее Майка, поэтому тот просто отлетел от Овечкина под смех комментаторов.

А на 10-й минуте Овечкин открыл счет: получил изящный пас от Смолова и вонзил с угла штрафной.

Сразу после гола Овечкина заменили, а капитанскую повязку он передал Фомину. Ови хватило 10 минут, чтобы стать игроком матча, а после он признался, что забить за футбольное «Динамо» было мечтой.

После замены Овечкина праздник не закончился: «Динамо» забило еще четыре, Крид прямо на поле праздновал день рождения и задул свечи, а голкипер «Динамо» Лещук поздравил рэпера куском торта в лицо.

Эффект от матча с «Амкалом»: 120 тысяч новых подписчиков в соцсетях, медиаклубы позвали в Кубок России

Первый опыт «Динамо» в медиафутболе получился однозначно удачным.

● 15 051 зритель на «ВТБ Арене» – столько собирает не каждый матч РПЛ и Кубка России.

● Благодаря участию Овечкина и Крида о матче написали лайфстайл медиа и рассказали на федеральном телевидении. Дошло даже до развлекательных сайтов, где редко обсуждают спорт – пост с голом Овечкина на Pikabu.ru cобрал 62 тысячи просмотров.

● Хайлайты Овечкина отлично смотрели на официальном ютуб канале «Динамо» – 95 тысяч собрал силовой прием и 150 тысяч – гол. Эти же видео на неофициальных каналах в ютубе собрали до полумиллиона просмотров.

По оценкам «Динамо» хайлайты матча суммарно на всех платформах собрали десятки миллионов просмотров .

● Как сообщает «Динамо», в следующий после игры месяц на соцсети клуба подписалось 120 тысяч человек. Большая часть пришла из контента связанного с матчем против «Амкала».

● По информации Sports.ru, именно суперматч «Амкал – «Динамо» убедил РФС пригласить медийные клубы в Кубок России .

● Еще игра задала новые стандарты в организации матчдэя в России.

Теперь многие используют фишку с приглашением важной для клуба звезды. ЦСКА на матч против 2Drots позвали Даниэла Карвальо, а на игру против «Динамо» в BetBoom Братском кубке – Сейду Думбия. Подход зашел и в Медиалиге. В июне 2023-го на «Открытие Арене» сыграли две команды, связанные со «Спартаком» – «Бей Беги» и «Народная». На игру пригласили множество селебрити – от игроков красно-белых и Олега Романцева до звезды «Челси» Хакима Зиеша. И это снова сработало – Романцев в перерыве собрал вокруг себя толпу журналистов, а о приезде Зиеша написали все спортивные медиа.

А еще матч с «Амкалом» показал, что приглашенная музыкальная звезда может не просто выступить и уйти, но стать важной частью программы – общаться с футболистами и добавлять атмосферы.

Конечно, «Динамо» это не придумало – эти фишки используются в Северной Америке и в Европе. Но «Динамо» наглядно показало, что они могут прекрасно работать и в российском спорте.

У «Динамо» умный подход в медиафутболе: опираются на маркетинговые исследования и видят в нем точку роста

После матча с «Амкалом» медиафутбол занял важное место в жизни «Динамо».

«Последние три года «Динамо» придерживается определенной концепции развития, – рассказали Sports.ru в клубе. – Она строится как на сохранении и развитии целевой аудитории, которую мы ценим и уважаем, так на постоянном поиске новой (преимущественно молодой) аудитории.

Аудитория медиафутбола максимально приближена к клубам РПЛ. Ее отличает возраст (она помладше) и отсутствие любимой «якорной» команды в профессиональном футболе.

У нас есть исследования – мы изучили аккаунты медийных клубов и турниров, данные покупателей билетов на игру с «Амкалом» и матчи МКС-2023, организовали фокус-группы. Вот портрет среднего зрителя медиафутбола в России: мужчина, 15-17 лет, интересуется футболом. Интересуется европейскими чемпионатами, болеет за несколько зарубежных клубов, следит за ними через хайлайты в соцсетях. Но российским футболом не интересуется вообще, очень редко есть любимый игрок или команда. А еще редко смотрит матчи целиком, и почти всегда – еврокубки.

Мы считаем, что у такой аудитории можно и нужно системно выращивать интерес к нашему футболу. Медиафутбол – большая точка роста для всех клубов РПЛ, ФНЛ и Второй лиги».

Звучит логично – снижение интереса к футболу признают даже европейские топ-клубы. Они тоже полагаются на исследования аудитории. Если даже «Реалу» и «Ювентусу» тяжело привлекать зумеров, то что говорить о российских клубах?

При этом «Динамо» не просто ищет аудиторию, но и учится у медиафутбола.

«Мы считаем медиафутбол позитивным феноменом, – продолжают в «Динамо». – Все, над чем профессиональные работали недостаточно, ярко подсветили медиакоманды. Поэтому мы с удовольствием изучаем контент медийных команд и турниров: берем любопытные фишки и форматы, адаптируем их для своей аудитории. Это раскрывает развлекательный потенциал футбола и делает его чуть менее серьезным.

В конце концов, мы хотим отвечать на запросы нашей аудитории, а не отсиживаться в скорлупе».

Следующий шаг «Динамо» – организация BetBoom МКС-2023: возвращение классического медиафутбола и челленджи со Смоловым и Захаряном

Летом 2023-го (спустя год после матча с «Амкалом) «Динамо сделало следующий шаг в медиафутбол – выступило соорганизатором Московского Кубка Селебрити (или сокращенно – МКС). Это старейший турнир медиафутбола, он существует с 2020 года. МКС придумал президент «Амкала» Герман Эль Класико.

По информации Sports.ru, «Динамо» рассматривало разные варианты продвижения в медиафутболе, в том числе создание своей медиакоманды. Но пока решили сосредоточиться на организации турниров и точечных матчах против медийных топ-клубов.

МКС стал радикально новым опытом – «Динамо» перешло от продюсирования одного матча к организации целого турнира. Основная нагрузка легла на менеджмент, а звезды «Динамо» появлялись точечно – например, на жеребьевке турнира и на челленджах перед Суперфиналом.

Программа была такой: сборная звезд МКС сразилась с командой «Динамо» в серии челленджей. Профессионалов представляли Смолов, Захарян, Тюкавин, Гладышев, Эль Класико, легенда медиафутбола Ромарой. За сборную МКС сыграли персонажи из медиафутбольных клубов – рэпер Чипинкос, журналист Дмитрий Егоров, тиктокер Володя XXL и другие.

Получился настоящий медийный матч: голкипер «Динамо» Илья Купцов пропустил в «домик» от Фанки, Влад Бумага забивал с подачи Смолова, а легенда 2Drots Биг Смоук удивлял паненкой. А победу команде All star МКС принес сэйв Александра Будакова. В обычное время он работает риэлтором – все в духе классического медиафутбола.

С новыми партнерами МКС заметно посвежел и прибавил в качестве матчдэя. Это было особенно заметно на Суперфинале – прямой эфир на «Матч ТВ», почти миллион просмотров на ютуб канале BetBoom МКС и 19 тысяч болельщиков на «ВТБ Арене».

« Есть ощущение, что мы снова вышли на следующий уровень , – радовался после финала Герман Эль Класико. – Очень рад, что получилось мощно. Новые партнеры открыли новые возможности: организация, федеральное телевидение, узнаваемость среди людей, не связанных с медиафутболом».

Турниры и матчи в медиафутболе – способ вернуть болельщиков «Динамо» на стадион

Одним из призов для победителя BetBoom МКС-2023 стал матч против «Динамо» на «ВТБ Арене». И это тоже часть глобальной стратегии клуба.

Как и другие команды, за последние сезоны «Динамо» столкнулось с оттоком зрителей на матчах РПЛ. Поэтому в клубе стараются проводить дополнительные матчи и турниры, которые вернут болельщиков на стадион.

В июле, параллельно с BetBoom МКС, «Динамо» организовало еще один турнир – двухматчевую битву с ЦСКА под вывеской BetBoom Братский кубок.

Почему братский? ЦСКА и «Динамо» дружат с начала 90-х. Считается, что болельщиков команд сблизила общая неприязнь к «Спартаку».

Формально BetBoom Братский кубок не относится к медиафутболу, но очень на него похож. Два матча включили в себя много фишек из медиафутбола. Например, появление суперзвезд: Сейду Думбия отыграл за ЦСКА 10 минут, Кевин Кураньи был почетным гостем.

Был и классический для медиафутбола формат челленджей – они прошли в перерыве одного из матчей. Участвовали медиафутболисты (Фил Воронин и Герман Эль Класико), зрители, футболистки, а еще хоккеисты «Динамо» – Дмитрий Рашевский и Андрей Миронов.

У турнира получилось вернуть зрителей на стадион. Матчи шли два дня подряд: ЦСКА не раскрыл цифры посещаемости «ВЭБ Арены» (судя по трансляции, заполнилось больше половины стадиона), а на «ВТБ Арену» пришли 17 тысяч .

Инсайды о матче с 2Drots: «Динамо» учится трэштоку, Тюкавин хочет забить, Личка выйдет на поле

В субботу «Динамо» откроет следующую главу в медиафутболе – матчем против 2Drots на «ВТБ Арене», перед которым выступит Obladaet и пройдет шоу в духе фильма «Убойный футбол». Полноценно оценить ивент мы сможем позже, но уже сейчас отметим некоторые детали.

Во-первых, «Динамо» продолжает играть по правилам медиафутбола и адаптировать его фишки.

За команду «Динамо» сыграет Герман Эль Класико. Была договоренность со звездой стендапа Нурланом Сабуровым, но помешали съемки. Зато согласился ветеран «Динамо» Владимир Рыков.

Еще на поле выйдут и тренеры обеих команд – Марцел Личка у «Динамо» и Дмитрий Кузнецов у 2Drots. Они сыграют по пять минут.

Игрокам «Динамо» придется стать медийными – на трех-четырех звезд повесят камеры и микрофоны . Плюс будут брать интервью прямо во время матча.

Во-вторых, «Динамо» научилось делать прогрев в стиле UFC. Наверняка вы помните о шумном трэштоке Адесойе Ойеволе: ассистент тренера заявил, что в медиафутболе «одни пенсионеры» и «дворовый футбол интереснее». Оказалось, это подготовленная акция.

« Мы решили, что раз «Динамо» в медиафутболе, то будем играть по его правилам , – объяснили Sports.ru в «Динамо». – И кажется, что наши Ойеволе и ветеран Олег Терехин справляются как минимум не хуже Некита и Слона».

В-третьих, игроки и тренеры «Динамо» воспринимают матч не как повинность, а как классный аттракцион, который и поможет клубу, и доставит удовольствие участникам.

«Когда Тюкавин узнал, что не поедет в сборную, сразу написал нашей пресс-службе: сказал, что очень сильно расстроился, но раз так вышло, то теперь хочет победить и забить 2Drots.

Марцел Личка спокойно одобрил матч – он понимает, что игра важна для роста аудитории клуба. Он легко согласовал все наши безумства вроде участия Германа и своего выхода на поле. Была лишь одна главная просьба – не ставить матч на воскресенье, чтобы не мешать циклу подготовки к ЦСКА», – уточняют представители «Динамо».

Окажется ли матч таким же прорывом, как игра с «Амкалом»? Узнаем уже в субботу.

Фото: ФК «Динамо»; https://t.me/celebrity_cup