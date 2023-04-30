Звезды РПЛ тоже без ума от Winline Медиалиги. Обляков болеет за «Амкал», Умяров подписан на «Народную команду»

Лукина из ЦСКА звали сниматься в 2Drots.

Вчера стартовал третий сезон Winline Медиалиги. На Sports.ru объявлена неделя медийного футбола – число новостей и текстов о Медиалиге возросло в 2 раза. Одновременно выросло число, кхм-кхм, предсказуемых комментариев.

Вот один из самых заплюсованных под новостью о том, что «Матч ТВ» покажет матчи третьего сезона.

Действительно, кто смотрит Медиалигу?

Неправильный ответ: школьники, лудоманы, автор этого текста.

Правильный ответ: российские футболисты.

Да-да, в любви к медийному футболу признавалось множество футболистов: от Джикии и Соболева (которые вообще замутили свой клуб) до Александра Головина. «Лежишь перед игрой в отеле, делать нечего – включишь, посмотришь матчи. Все как в настоящем, реальном, живом футболе – только больше шоу, медийности, открытости, чем в профессиональном. Мне нравится», – рассказывал Головин «СЭ».

Мы расспросили пять игроков РПЛ об их увлечении медийным футболом и ожиданиях от третьего сезона.

Александр Зуев («Крылья Советов») – болеет за Александра Зуева

Cлежу за медийным футболом примерно полгода. Мне интересно, потому что там много бывших футболистов. Если не ошибаюсь, мой первый матч – «Амкал» против 2Drots. Запомнилось, что на трансляции было 60 тысяч онлайна. Меня это очень удивило.

Между 2Drots и «Амкалом» я выберу «дротов». Их челленджи на ютубе я смотрю чаще и с некоторыми ребятами знаком лично. Хотя в «Амкале» персонально болею за Леху Гасилина. Мы вместе выигрывали чемпионат Европы до 17 лет и брали серебро Евро U-19.

Буду болеть за «Титан» и персонально за Александр Зуева – думаю, понятно почему. И за Кутузиньо – хороший он парень. В общем, вперед, «Титан»!

Матвей Лукин (ЦСКА) – болеет персонально за легенду ЦСКА и тренера 2Drots

Слежу за медийным футболом достаточно давно. В 13 лет меня звали сняться в ролике 2Drots. Тогда не получилось, но я продолжил следить за ребятами, часто смотрел их челленджи. Медиалигу я смотрю с первого сезона. На заездах в отелях часто включаю 2Drots, «Амкал» и «Броуков».

Чего жду от третьего сезона? У меня очень много друзей играет в Медиалиге, в первую очередь буду следить за ними. Еще ожидаю, что введут какое-то новое правило – уже есть красный мяч и чистое игровое время.

Буду болеть за 2Drots. Мне их подход нравится больше, чем «амкаловский». К тому же, у них снималось много пацанов из ЦСКА. Еще у «Сахалинца» хорошие шансы, все-таки команда Миши Литвина играет в ПФЛ. Но надеюсь, что мои друзья из 2Drots победят.

Персонально буду болеть за Дмитрия Викторовича Кузнецова. Потому что это легенда ЦСКА, легенда российского футбола и очень сильный тренер. Не зря 2Drots стали двукратными чемпионами и с нами очень хорошо смотрелись.

Считаю, что уровень Медиалиги вырос. Пришло много профессионалов, и по футбольному второй сезон намного сильнее первого.

Смотреть за медиафутболом мне очень интересно, но сыграть я бы ни за кого не хотел. Оставлю это тем, кто мечтает о Медиалиге. Я думаю только о профессиональном футболе.

Забыл! Еще буду персонально следить за Димой Сычевым из 2Drots и за Филом Ворониным из «Амкала». Он болельщик ЦСКА, мы подписаны друг на друга. Хороший парень.

Дмитрий Цыпченко («Крылья Советов») – сравнивает 2Drots с «Реалом» и не верит в «Амкал»

За Winline Медиалигой я слежу с первого сезона. Началось с того, что мой друг по академии «Чертаново» начал играть за 2Drots. Я про Манну – вы наверняка помните его по голу в ворота ЦСКА.

От третьего сезона жду гола Дорохова – мне нравится за ним смотреть, он смешной и классный шоумен.

Кто победит? 2Drots. По составу они объективно сильнее, они «Реал Мадрид» Медиалиги. В «Амкал» я не верю. У них тоже сильный состав, а они даже в финал не могут выйти.

Наиль Умяров («Спартак») – единственный, кто верит в победу «Народной команды»

В первый раз я столкнулся с медийным футболом в 2022-м. Сначала смотрел за 2Drots в первом сезоне Медиалиги, а в сентябре меня позвали прокомментировать матч «На Спорте» – «БроукБойз».

Матч был очень эмоциональным: удаление в самом начале, давление на судью, много ругани на бровки. Отличия от профессионального футбола сразу видны, но думаю, что медийный для этого и создавался. Зрителям интересно смотреть на эмоции, на внутрянку футбола. Я тогда даже записал кружочек в свой телеграм: сказал, что меня очень впечатлил ажиотаж вокруг матча, в РПЛ такое не часто встретишь. И что Медиалига будет только набирать обороты.

После этого матча я начал следить за «Броуками». Времени у меня немного, поэтому смотрел в основном обзоры. В прямом эфире поймал пару матчей.

В третьем сезоне, естественно, болею за наших – Джику и Соболева (президенты клуба «Бей Беги» – Sports.ru). Интересно будет за «Народной Командой» посмотреть. Недавно я на них подписался, буду следить. Все-таки они наши ребята, спартаковские. Надеюсь, на них будут ходить болельщики, т.к. на «Спартак» активные фанаты сейчас не ходят по понятным причинам.

Кто победит? Скорее всего, 2Drots. Но еще «Народная Команда» неплохо усилилась. Плюс медийно качественно себя прокачивают, интересный контент делают. Будет интересно, если они выиграют.

Я понимаю людей, которые выбирают играть в Медиалиге, а не в Первой или Второй лиге. Наверное, по уровню МФЛ сейчас приблизилась ко Второй лиге. И по условиям там наверняка выгоднее.

Иван Обляков (ЦСКА) – за «Амкал» и Алексея Гасилина

За медиафутболом я слежу пару лет. Если не ошибаюсь, моим первым матчем было как раз главное дерби ютуба – «Амкал» против 2Drots. Не могу сказать, что постоянный зритель, но когда нечего делать могу посмотреть матч.

Сначала я смотрел канал 2Drots – челленджи на стрижку, исполнение штрафных. Мне как-то больше нравилось. Сейчас болею за «Амкал», потому что дружу и общаюсь с Лехой Гасилиным. Он познакомил меня с Германом Эль Класико и еще несколькими ребятами – с Филом Ворониным мы общаемся. Поэтому сейчас болею за «Амкал». К тому же мне больше импонирует, как они играют, их стиль

В третьем сезоне буду болеть за «Амкал». Но победить будет тяжело – 2Drots очень силен.

Фото: личный архив Ивана Облякова // https://t.me/nailumyarov18 // https://t.me/AleksZuev29