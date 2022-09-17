«Я вдохновлял вас, теперь – ваша очередь». Как Роналдо помогает этой сборной Бразилии?

Бразильцы восхищают. Легкий выход в плей-офф и разгром Южной Кореи в 1/8. Карнавальный футбол и молодые звезды. И даже Неймар не раздражает (почти). У Бразилии серьезные шансы на первое чемпионство с 2002-го.

И в этом бразильцам помогает секретное оружие – Роналдо. Он тоже в Катаре, опекает и вдохновляет игроков.

Роналдо – идол для многих в сборной Бразилии. Неймар играл против него, Жезусу он помогал с травмой колена

Давайте разберемся, почему вообще Роналдо так важен именно для этой версии сборной.

Костяк Бразилии-2022 составляют игроки, родившиеся в 90-е: Алиссон (1992), Неймар (1992), Каземиро (1992), Фред (1993), Маркиньос (1994), Рафинья (1996), Габриэл Жезус (1997), Ришарлисон (1997), Милитао (1998). Они еще зацепили позднюю версию Роналдо. Пока они увлекались футболом и записывались в первые школы, Роналдо ковал величие Бразилии в новом веке. В лайв-режиме они наблюдали кошмар 1998-го и величие 2002-го. Поэтому если копнуть биографии игроков, у многих останутся личные истории, связанные с Роналдо.

Для Винисиуса Феномен был понятным ориентиром. В 2018-м Винни перешел в «Реал» и сразу же обозначил амбиции: «Я хочу сделать для клуба то же, что и Роналдо». На тот момент Зубастик работал послом «Реала», поэтому он провел Винни первую экскурсию по «Бернабеу».

«Я часто смотрю записи голов Роналдо, – говорил Винисиус в августе 2022-го после гола «Сельте». – Он любил забивать при выходе один на один и рассказывал мне секреты – как лучше обыграть голкипера».

Габриэл Жезус с детства фанател от Роналдо. По ходу карьеры именно Зубастик был ориентиром и мотиватором. Вот слова Габи после победы над «Реалом» в 1/8 ЛЧ в феврале 2020-го (в том матче он прессингом дважды заставил ошибиться защитников): «Хочу стать великим нападающим. Работаю каждый день, чтобы стать таким же, как Роналдо».

В январе 2018-го Жезус серьезно травмировал колено. За советом и помощью он обратился к Зубастику. «Я большой поклонник талантов Роналдо, и мне посчастливилось с ним познакомиться, – рассказывал Габи FourFourTwo. – Роналдо остается скромным человеком и очень приятным собеседником. Когда у меня была травма, он откликнулся: помог советом и рассказал о своем опыте».

В игровом смысле у Фабиньо наверняка были другие ориентиры, но он тоже восхищается Зубастиком. «Я бы хотел сыграть рядом с Феноменом, – рассказывал он Sky Sports. – Я бы мог назвать Пеле, но я не видел его игру. А Роналдо на моих глазах выиграл Кубок мира. Невероятный форвард: темп, мощь, техничность. Если играть, то рядом с ним».

А Неймару повезло даже сыграть против Роналдо. Суперзвезды пересеклись в 2009-м, в финале Лиги Паулиста: 17-летний Ней только-только начинал разрывать за «Сантос», а 32-летний Роналдо восстанавливался от травм в «Коринтианс». В документальном фильме DAZN показали архивные кадры матча: Пеле напряженно всматривается из вип-ложи, когда суперзвезды сходятся на предматчевом рукопожатии, затем Неймар смеется, когда оказывается в штрафной рядом с Роналдо.

«Это было действительно странно, очень странно, – вспоминает Неймар тот день. – Видеть Роналдо по телевидению это одно, а играть против него – совсем другое. Я думал: «Вау, я играю против своего кумира». После он подарил мне свою джерси. Я взял ее, но мы проиграли. Мы проиграли финал! Все не может быть идеальным, правда?»

Ришарлисон – главный фанат Роналдо в этой сборной. Два года назад на самоизоляции он выбривал легендарную прическу.

Через год нападающий тогда еще «Эвертона» попросил Эдерсона из «Манчестер Сити» снова выбрить прическу Роналдо.

Как вы уже догадались, Ришарлисон боготворит Зубастика. Ориентируется на его игру, перед матчами пересматривает видео голов. А при первой личной встрече (в 2019-м на рекламном мероприятии) не мог говорить от шока:

«Я просто не знал, что мне делать. Просто оцепенел. Твой образец для подражания стоит прямо перед тобой. Ты боготворил его в детстве, а он вот тут! Безумный момент. Со мной был друг, который предложил сделать совместное фото – оно сейчас висит у меня дома. Я до сих пор смотрю видео Роналдо, – но теперь посматриваю и некоторые мои голы».

В Катаре Роналдо лично вдохновляет игроков: Родриго тер ему ноги, Ришарлисон учил танцам и плакал

А чем занимался Роналдо в последние годы и как он оказался в Катаре?

Вы не поверите, но теперь Зубастик стримит киберспорт.

В ноябре 2021-го Роналдо объявил о запуске на твиче и ютубе Ronaldo TV. Там Роналдо стримит игры (официальный партнер – Call Of Duty), комментирует киберспорт и болтает о футболе. Проект продюсирует ODDZ – креативное агентство Роналдо. Глобальная цель – общаться с молодой аудиторией.

«Все началось с пандемии, – рассказывал Зубастик бразильской газете Globo. – На самоизоляции я глубже погрузился в мир киберспорта. Начал играть, мне захотелось общаться с фанатами. К тому же я часто смотрел чужие стримы, и меня все сильнее затягивала виртуальная вселенная. Так появилась идея создать что-то свое».

Получается неплохо: у Ronaldo.TV 367 тысяч подписчиков на твиче и 397 тысяч – на ютубе .

На время чемпионата мира Роналдо вынырнул из мира киберспорта и стал партнером Fifa Plus – нового стримингового сервиса ФИФА. Роналдо разрешили брать картинку и делать эксклюзивные интервью с игроками бразильской сборной. Ради этого он и полетел в Катар.

Уже на месте оказалось, что главная миссия Роналдо не стримить и делать шоу, а вдохновлять бразильских игроков. После матчей они заглядывают в студию Ronaldo.TV. Некоторые приходят к соведущей Роналдо, а с самыми важными гостями болтает лично Зубастик. Приходили трое – Каземиро, Родриго и Ришарлисон. И если Каземиро был сдержан, то зумеры дали волю эмоциям.

Родриго из того поколения, которое больше фанатело от Неймара. Но даже он знает о магии Зубастика: когда интервью закончилось, он потер ноги Роналдо, а потом – свои (главное, чтобы случайно не забрал и его травмы). Это очень развеселило Роналдо.

Визит Ришарлисона в студию после матча с Южной Кореей получился самым эмоциональным.

Сначала счастливый Зубастик попросил научить его «танцу голубя» (так Ришарлисон отмечает голы). Запросто.

Дальше Роналдо взял с Ришарлисона обещание – сделать стрижку в стиле Зубастика из 2022-го, если Бразилия пробьется в финал. А затем Ришарлисон неожиданно заплакал.

«Я волнуюсь, когда вижу его, – объяснил парень. – Потому что он мой кумир, как и Неймар. В детстве вдохновлял меня. Думаю, вы видели мои фото с той самой прической».

Роналдо ответил по-королевски: «Когда-то я вдохновлял вас, теперь ваша очередь. Вы вдохновляете миллионы бразильцев и миллионы детей своим искусством, голами, непосредственностью, с которой играете, своими чувствами. Вы – наша гордость».

Роналдо постоянно вписывается за игроков: писал мотивационное письмо Неймару (обещал послать его к черту), защищал травмированного Габи Жезуса

Теплые слова, сказанные Ришарлисону – обычное дело для Роналдо. Формально он ведущий ютуб-канала, но на деле – ментор этой сборной. Кажется, что роль возникла сама собой – божественный статус и авторитет Зубастика наложились на присутствие в Катаре.

Все началось еще до чемпионата мира. Роналдо написал Неймару письмо. Зубастик хотел взбодрить форварда, и поэтому угрожал послать его к черту.

«Это были эмоции болельщика, – объяснял Роналдо. – А как можно по-другому? Я написал ему, что вся Бразилия будет следить за игрой, и он не имеет права сыграть плохо. Или отправится к черту! Только шестая звезда на футболках сделает из него игрока, достойного поклонения».

ЧМ стартовал, а Роналдо продолжил. Когда в сборной происходит неприятная ситуация и появляется намек на давление – Зубастик превращается в щит.

После травмы Неймара в матче с Сербией он написал открытое письмо с поддержкой. Полный текст здесь , а вот лучший момент:

«Именно поэтому сегодня я говорю тебе: возвращайся сильнее, умнее, голоднее до побед! Добро, которое ты делаешь на поле и за его пределами, намного больше, чем чужая зависть. Ни на секунду не забывай пройденный путь, который сделал тебя легендой мирового футбола. Бразилия любит тебя! Настоящим болельщикам нужны твои голы, дриблинг, смелость и радость!

Не обращай внимания на трусов и завистников, сосредоточься на любви, и пусть ненависть станет лишь топливом.

Я прошу всех, кто прочитал, послать поддержку и позитив нашей сборной, Неймару, Данило и остальным игрокам».

В матче против Камеруна Габи Жезус травмировал колено. Прогноз – минимум три месяца вне игры. 6 декабря форварда прооперировали, а 7-го Роналдо опубликовал открытое письмо Жезусу. Оно особенно теплое, ведь Габи знаком с Роналдо с 16 лет:

«Мы не можем контролировать слова других и живем в темное время нормализации языка ненависти. Но мы можем фильтровать то, что доходит до наших ушей. Пусть твое самоощущение не зависит от слов других. Никогда не забывай о том, кто ты и по какому сложному пути пошел».

Слова не очень оригинальные, но важно, кто их произносит. Неймар наверняка проникся, потому что Зубастик и сам проходил через гигантское давление в 2002-м. Габи Жезус помнит, что Роналдо тоже мучился с коленом.

«Лишь за несколько недель до турнира мы узнали, что Роналдо тоже будет в Катаре, – рассказывал Лукас Пакета. – Честно говоря, это очень приятно. Он живет отдельно, но он часть команды. Когда такие игроки постоянно поддерживают тебя, это что-то особенное. Здесь и Кафу, и Роберто Карлос, но поддержка Феномена особенно сильная. Парни чувствуют это».

Побед Бразилии хочется хотя бы ради того, чтобы посмотреть, кому открытое письмо Роналдо напишет перед финалом.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse; eastnews.ru/Acero/AlterPhotos/ABACAPRESS.COM; Instagram/ronaldo