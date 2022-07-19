Катар потратил больше миллиарда на спортивные телеправа. А потом пришла Саудовская Аравия и все украла

Не помогла даже ФИФА.

В последние месяцы мы потеряли часть элитного спорта. В России невозможно легально и без VPN посмотреть Лигу 1, Чемпионшип, Эредивизи, Формулу-1, НБА, НХЛ, WTA и многое другое . Под вопросом – подвисший новый телеконтракт АПЛ с «Матч ТВ», две Олимпиады .

Пока не ясно, каким будет выход. Если ситуация затянется, то не исключена идея с пиратством. В мировом футболе был похожий случай: Саудовская Аравия на государственном уровне поддерживала кражу чужого телесигнала, чтобы уколоть политического соперника и соседа – Катар.

Ссора между Саудовской Аравией и Катаром: ради домашнего ЧМ катарцы купили Неймара в «ПСЖ»

5 июня 2017-го прогремел международный скандал: ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, Йемен, Ливия и Египет разорвали любые связи с Катаром и запретили въезд катарским гражданам.

Почему? Катар обвиняли в поддержке терроризма.

В декабре 2015-го в пустыне Наджаф на юге Ирака сирийские боевики похитили членов королевской семьи Катара. Через два года Катар договорился о выкупе 26 заложников за миллиард евро: 700 миллионов достались высокопоставленным сотрудникам иракских спецслужб (за содействие в переговорах), а еще 300 заплатили сирийским боевикам. Именно эти 300 миллионов и возмутили другие страны Ближнего Востока – они увидели здесь финансирование терроризма.

Но в реальности причина глубже. Блокаду инициировали ОАЭ и Саудовская Аравия – самые могущественные (наряду с Катаром) страны Персидского залива.

У них с Катаром давние противоречия: политические (Катар строит арабское государство нового типа – с намеком на соблюдение прав человека), военные (Катар позволяет врагам саудитов – Турции и Ирану – размещать у себя военные базы) и даже спортивные (Катар первым из стран Ближнего Востока получил чемпионат мира). Ситуация с выкупом заложников стала поводом рассориться окончательно.

Блокада затронула не только экономику, но и спортивные активы. Саудовская Аравия и ОАЭ пробовали отнять у Катара чемпионат мира – не получилось (чтобы оставить ЧМ, Катар воспользовался мягкой силой и купил Неймара ).

Параллельно саудовцы атаковали важный медиаактив Катара – beIN Sports, главный спортивный канал Ближнего Востока (транслирует элитный футбол, Формулу-1, НБА, Уимблдон, Олимпиаду, ЧМ, НФЛ).

Дорогое удовольствие (сильно больше миллиарда евро за последние годы, только шестилетний контракт с Лигой 1 стоит 480 млн) оплачивают власти Катара. Формально канал зарегистрирован во Франции и даже находится в одном здании с «ПСЖ», но главный акционер – правительство Катара.

В июне 2017-го шесть стран Персидского залива заблокировали beIN на своей территории и запретили продажу их декодеров. Саудовская Аравия поступила еще жестче и конфисковала оборудование из местного филиала beIN.

Саудовская Аравия хейтила катарцев на их же канале: рассказывала о связях с террористами и пускала лозунг «спорт вне политики»

Саудовцы планировали заменить beIN собственным легальным каналом. Придумали название (PBS Sports) и лого. Но наступил август 2017-го, и в Саудовской Аравии начал вещание другой канал – beoutQ. Зрители узнали тот же beIN, но с десятисекундной задержкой и новым логотипом.

Власти Саудовской Аравии отрицали свою причастность и переводили вину на – почему-то – Колумбию и Кубу (местным властям пришлось оправдываться). Но все указывает на то, что beoutQ – проект саудитов.

Логотип – смесь так и не запущенного PBS Sports и beIN Sports.

Едкое название – одновременно пародирует beIN и высмеивает Катар (be out Qatar – «выйти из Катара»).

Одновременно с запуском beoutQ в Саудовская Аравии началась кампания по очернению репутации beIN и Катара. И это забавно: с одной стороны СА отрекалась от связи с beoutQ, с другой – убеждала, что beIN заблокировали по делу. Катарский канал изображали злым капиталистом, который скупил все спортивные права (правда) и продает подписку по высоким ценам (спорно).

Для блокировки канала тоже придумали оправдание: обвинили Катар в использовании beIN для оправдания международного терроризма и дискредитации Саудовской Аравии. Сделали даже сайт (сейчас недоступен), где собирали примеры негативных высказываний о Саудовской Аравии в эфире beIN. Эпизодов набралось немного, самый яркий случился через год: комментатора beIN обвинили в том, что во время матча открытия ЧМ-2018 он симпатизировал игрокам сборной России, а не саудитам.

За пропагандистские кампании отвечали близкие к власти люди.

Один из них – Сауд аль-Кахтани, бывший советник принца.

После убийства журналиста Washington Post Джамаля Хашогги он входил в число подозреваемых (якобы по его заданию велась слежка за оппозиционными правозащитниками и журналистами), но официальных обвинений ему не предъявили. В августе 2017-го он работал министром по кибербезопасности и (по версии катарской стороны) мог участвовать в запуске beoutQ. За неделю до старта вещания аль-Кахтани писал в соцсетях, что скоро зрители Саудовской Аравии снова будут смотреть спорт. Также Сауд организовывал атаки ботов, которые критиковали beIN.

«Саудовские герои будут воровать сигнал beIN и показывать его на beoutQ», – писал Абдулазиз Аль Мрисеул (босс популярной газеты Al Riyadi) в соцсети. Там же он объявил конкурс на самое смешное оскорбление beIN, приз – бесплатный декодер beoutQ.

Эфир beoutQ тоже загружали антикатарской пропагандой: в перерывах транслировали ролики, обвиняющие Катар в связях с террористами, лозунги «спорт вне политики» и «нет монополии».

Еще пара косвенных доказательств того, что beoutQ связан с властями Саудовской Аравии:

Во время ЧМ-2018 власти СА открыли 294 зоны для публичного просмотра матчей по beoutQ (канал ретранслировал все 64 игры).

BeIN отследили сигнал, он ведет в столицу Саудовской Аравии. «Сигнал передается базирующимся в Эр-Рияде спутниковым провайдером Arabsat, – рассказывал Independent управляющий директор beIN Том Кивени. – Их главный акционер – королевская семья Саудовской Аравии. Пиратство такого масштаба очень дорого и технически сложно организовать. Это не любители».

Лиги и федерации объединились для коллективного иска, но власти Саудовской Аравии приказали местным юристам игнорировать их

2 октября 2018 года Катар подал иск во Всемирную торговую организацию – Саудовская Аравия обвинялась в нарушении интеллектуальной собственности. В тот же день beIN Media Group в суде потребовала возмещения убытков – 1 миллиард долларов.

Но к 2018-му beoutQ перестал быть только катарской проблемой. Канал масштабировался, и подключить его можно было и в других странах. Ассортимент тоже вырос, ретранслировали не только beIN, но и английских топов – BBC и Sky Sports.

Это подтолкнуло к решительным действиям. На протяжении сезона-2018/19 группа федераций и лиг (точно входили Ла Лига, Бундеслига, Серия А, УЕФА, ФИФА и Азиатская федерация футбола) засыпала Arabsat требованиями остановить пиратское вещание. После игнора от провайдера группа инициировала судебное разбирательство. Согласно международному праву, требовался представитель в Саудовской Аравии – обратились к девяти юридическим фирмам и получили девять отказов. Предположительно, на юристов надавили власти Саудовской Аравии.

«Мы столкнулись с проблемой: не можем действовать на территории СА самостоятельно, а доступ к системе правосудия ограничен. beIN должны знать: мы полностью поддерживаем их интересы, и в этой борьбе идем плечом к плечу», – объяснял глава юридического отдела Премьер-лиги Кевин Пламб.

Летом 2019-го клубы и федерации опубликовали просьбу о помощи: «Невозможно нанять адвоката в Саудовской Аравии, который представлял бы наши интересы. Мы решим проблему beoutQ по-другому: просим министерство культуры Саудовской Аравии и правительство принять меры против beoutQ».

Как поступило правительство Саудовской Аравии? Игнор.

Саудовцы ушли в глухую оборону: представители страны отрицали связь с beoutQ и при любом удобном случае говорили о политизированности beIN. Была запущена петиция (собрала 115 тысяч подписей), призывающая ФИФА начать расследование в отношении Катара.

Турки Аль-Шейх (министр спорта СА и старший советник принца) написал в соцсетях, что отказал во встрече президенту УЕФА – потому что не любит лицемеров. УЕФА ответил, что Александер Чеферин никогда не слышал об этом человеке.

BeoutQ откровенно троллил катарцев. Между матчами Лиги чемпионов показывали короткометражный мультфильм: босс beIN (изображен наглым богачом) видит канал beoutQ, очень злится и требует помощи у ФИФА и УЕФА. После отказа он приходит домой и застает семью за просмотром beoutQ. Мультфильм заканчивается надписью: «Нет монополии, спорт вне политики».

ВТО установила вину правительства Саудовской Аравии. Но это не помогло

Летом 2020-го Всемирная торговая организация закончила разбор дела beoutQ. Комиссия из трех специалистов в отчете на 130 страниц подтвердила то, о чем и так все знали.

Согласно отчету, власти Саудовской Аравии не только отказались бороться с пиратством, но и рекламировали канал через медиа и высокопоставленных людей. К отчету прилагались твиты Сауда аль-Кахтани, в которых он рекламирует beoutQ еще до запуска канала – косвенная улика. Также ВТО подтвердила давление правительства Саудовской Аравии на юридические фирмы.

В 2019-м компания MarkMonitor по запросу ФИФА провела собственное расследование. Выводы те же: сигнал идет через Arabsat, сервис поддерживают влиятельные политики Саудовской Аравии.

BeIN и УЕФА выпустили радостные пресс-релизы о победе над пиратством и необходимости как можно скорее покончить с beoutQ.

Как поступила Саудовская Аравия? Игнор.

Устав бороться, beIN Sports пригрозила ударить по кошельку правообладателей: сократив будущие выплаты и отказавшись от некоторых турниров. Неприятная угроза, ведь beIN платит миллиарды, а beoutQ – ноль.

«Пузырь медиаправ вот-вот лопнет. Мы живем в мире, где исключительные права на показ перестали быть исключительными. Из-за beoutQ и пиратства в целом мы рассматриваем все спортивные права как неисключительные. Значит, будем платить за них другие деньги», – сказал гендиректор beIN Sports Юсеф Аль-Обейдли в октябре 2019-го.

В феврале 2020-го beIN не продлила права на Формулу-1, а летом сократила 100 человек (репортеры, ведущие и технические работники) из-за пандемии и «кошмарных случаев пиратства». Но федерации и лиги по-прежнему не могли повлиять на Саудовскую Аравию и beoutQ.

Страны примирил английский футбол: ради покупки «Ньюкасла» саудовцы отказались от beoutQ и выплатили миллиард евро компенсации

История с пиратством beoutQ могла тянуться вечно, но вмешался случай – в 2020-м правительство Саудовской Аравии (через PIF – фонд государственных инвестиций) решила купить «Ньюкасл». Саудовская Аравия вылезла из кокона неуязвимости, обозначила новые интересы в футболе, а значит – дала возможность давить на себя.

Гендиректор beIN Sports намекнул, что откажется от ТВ-контракта, если лига не заблокирует покупку – минус 650 млн фунтов (2 «Ньюкасла»). Текущая сделка действовала до конца сезона-2021/22.

Параллельно Аль-Обейдли разослал в клубы АПЛ письмо с призывом блокировать сделку: «Правительство Саудовской Аравии содействовало почти трехлетней краже коммерческих прав Премьер-лиги и, соответственно, уменьшению коммерческих доходов вашего клуба».

Перед каждой сделкой АПЛ проверяет, не навредит ли приход конкретного владельца имиджу АПЛ. Давление beIN сработало: лига на 4 месяца затянула проверку сделки, и в августе 2020-го саудовская сторона отозвала документы. Катарцы отблагодарили АПЛ: в декабре beIN и лига заключили новый ТВ-контракт до 2025 года (Reuters пишет о 500 миллионах долларов). Вы легко догадаетесь, владелец какого клуба был единственным проголосовавшим против.

А дальше наступила оттепель – ради «Ньюкасла» Саудовская Аравия уступила. В переговоры с АПЛ вступили не посредники (раньше саудовскую сторону представляла английская бизнесвумен Аманда Стэйвли – она же привела в АПЛ шейхов из ОАЭ), а напрямую саудовские чиновники и представители принца.

Саудиты согласились на все требования АПЛ: за пару недель прикрыли все пиратские каналы, ретранслирующие beIN, разрешили катарцам вещание в стране и предложили 1 млрд долларов в качестве компенсации. Взамен лига ускорила процесс одобрения сделки по «Ньюкаслу». Осенью 2021-го покупка завершилась, а в январе 2022-го Катар и Саудовская Аравия уведомили ВТО о примирении и взаимном снятии претензий.

«Террористы» снова превратились в соседей и партнеров.

Фото: globallookpress.com/Sharil Babu/dpa , Panoramic/Keystone Press Agency, Mehdi Taamallah/ZUMAPRESS.com, Simon Bellis via www.imago-image/www.imago-images.de; en.wikipedia.org; Gettyimages.ru/Charles McQuillan / Stringer, Tony Marshall / Stringer