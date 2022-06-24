В «Баварии» чахнет форвард, которого считали главным талантом Германии. Он получал 5 млн в год, но сыграл лишь 13 минут

Провалился даже в Третьей лиге.

Мы привыкли критиковать молодых российских игроков за непрофессионализм, который мешает реализации потенциала. Смолов, Кокорин, Дзагоев – где бы они сейчас играли, если бы в 17-19 лет думали только о футболе? Но жизнь сложнее клише, и иногда все рушится даже у пацанов, которые строят карьеру осознанно.

22-летний Янн-Фите Арп – один из главных немецких талантов, рожденных в 2000-м и позже.

Он был лучшим бомбардиром юношеского чемпионата мира, первым из зумеров забивал в Бундеслиге и в 17 лет интересовал «Челси».

Но последние 2,5 года он чахнет в «Баварии» и арендах. Недавно Фите дал откровенное интервью немецкому журналу 11Freunde, в котором отрефлексировал раннюю славу.

Ниже – история о том, как может быстро погаснуть даже суперпрофи.

В 2017-м Арпа считали суперталантом, он мог перейти в «Челси» (но остался, чтобы сдать школьные экзамены)

Фите Арп – фанат «Гамбурга».

В пять лет впервые оказался на секторе ультрас «Имтех Арены» и с того момента топил за «динозавров». А в 10 лет – поступил в академию «Гамбурга».

На юношеском уровне Арп сиял, а стилем игры напоминал Харри Кейна и Мирослава Клозе. Его сильные стороны – подвижность и поиск мяча в штрафной.

За «Гамбург» U-17 Фите забил 37 мячей в 45 играх, а в мае 2017-го сделал самый быстрый хет-трик в истории Евро U-17 c в матче с Боснией. В октябре один из пяти его голов на ЧМ U-17 – колумбийцам – признали лучшим на турнире.

Во всех младших сборных Германии Арп был капитаном. Партнеры и тренеры отмечали его лидерские качества, зрелость и рассудительность.

«Арп хорош не только на поле. Высокий интеллект и целеустремленность выделяют его среди сверстников. Он без проблем справится с давлением и интегрируется в главную команду «Гамбурга», – говорил тренер сборной U-17 Кристиан Вюк.

В 2017-м Арпа признали самым талантливым немецким футболистом U-17 и наградили медалью Фрица Вальтера. Раньше ее получали Горетцка, Вернер и Гетце.

Летом 2017-го «Челси» выходил на «Гамбург» с прямым предложением. Но Арп проявил несвойственную 17-летним рассудительность: «Сейчас я думаю о школьных экзаменах и получении водительских прав. Для переезда в другую страну слишком рано».

Еще не сыграв за основу, Арп стал главной звездой «Гамбурга».

Клуб переживал не лучший период – проблемы с деньгами, депрессивная игра. В первых десяти турах «динозавры» проиграли семь раз. Осенью 2017-го главного тренера «Гамбурга» Маркуса Гиздоля мучили вопросом: даст ли он шанс Арпу? Будущий тренер «Локо» убеждал, что парню нужно отдохнуть после юношеского ЧМ и набраться опыта в «Гамбурге» U-17. Но быстро передумал.

За основу Фите дебютировал еще в сентябре 2017-го, а в конце октября выскочил на замену, пробил «Герту» и стал первым футболистом 2000 года рождения, забившим в Бундеслиге. В следующем матче форвард забил «Штутгарту» на домашней арене «Гамбурга» и сразу помчался к болельщикам – еще недавно он был частью фан-сектора.

Арп так полюбился фанатам «Гамбурга», что те придумали ему прозвище «Uns Fiete» («Наш Фите»). Это отсылка к легендарному нападающему Уве Зеелеру: он провел за «Гамбург» 519 матчей и получил прозвище «Uns Uwe». А после дебюта Фите он сказал: «Этот парень невероятен. Надеюсь, тренерский штаб будет и дальше помогать ему развиваться – это серьезный козырь для команды».

Арп мечтал провести в «Гамбурге» всю карьеру. Но из-за проблем с деньгами его рано продали в «Баварию»

Сказка быстро кончилась. Арп остался единственным светлым пятном депрессивного «Гамбурга». По итогам сезона-2017/18 клуб вылетел из Бундеслиги. Фите больше не забивал, но полюбился фанатам и был чуть ли не единственным игроком «динозавров», к которому не возникло претензий.

Летом Фите заинтересовал несколько иностранных и немецких клубов. Bild писал, что «Бавария» готова выкупить Арпа и отправить на сезон в «Хоффенхайм» к Нагельсманну. Но Фите настроился остаться и вернуть «Гамбург» в Бундеслигу.

В интервью он восхищался клубным патриотизмом Харри Кейна и говорил, что мечтает провести в «Гамбурге» всю карьеру, но в то же время понимает неизбежность перехода в топ-клуб.

Вряд ли Фите ожидал, что простится с любимой командой так скоро. В феврале 2019-го (посреди сезона Бундеслиги 2) «Гамбург» сообщил о продаже Арпа в «Баварию» – за 3-8,5 млн евро (контракт с «динозаврами» истекал летом 2020-го).

Фите намекнул, что его вынудили уйти.

«Мне не особенно хотелось переезжать, но «Бавария» настаивала, – объяснил Арп в интервью 11Freunde. – «Гамбургу» становилось все хуже, а тренер Бернд Холлербах не ставил меня в состав. Клуб намекнул, что продажа поможет закрыть финансовые дыры.

Ради «Гамбурга» я бы послал «Баварию». Но я чувствовал, что руководство неправильно трактует мои сигналы».

Период в «Баварии» – катастрофа. Зарплата – 5 млн в год, один матч за три сезона

В «Баварии» все началось сказочно. Щедрая зарплата (по информации Sport Bild – 5 млн евро в год), сборы с основой, комплименты Нико Ковача (помните, что он тренировал «Баварию»?): «Уверен, в будущем Фите попадет в сборную Германии».

Но прошло три года, и у Арпа не больше шансов сыграть за основу «Баварии», чем у Кокорина за «Фиорентину».

• Сезон-2019/20 Арп начал в заявке первой команды ( даже забил «Тоттенхэму» на предсезонном турнире), но затем получил три подряд травмы и пропустил полгода. В это время Ковача сменил Ханси Флик. Тот не видел Арпа в основе – чемпионат Фите доиграл в Третьей лиге за «Баварию-2».

• Перед стартом сезона-2020/21 Фите окончательно перевели в «Баварию-2». Писали, что это дисциплинарное решение тренерского штаба, но Арп пояснил: «Я сам попросил. Меня не беспокоила игра за вторую команду, я хотел использовать этот год как трамплин, который запустит мою карьеру на долгие годы».

Фите впервые играл на таком низком уровне и неожиданно провалился: пять голов в 30 матчах.

А «Бавария-2» вылетела в Четвертую лигу.

• Летом 2021-го Фите ушел в аренду – в «Хольштайн Киль» из Бундеслиги 2. Чтобы сделка состоялась, «Бавария» согласилась выплачивать Арпу большую часть зарплаты. Арп признает, что заслужил понижение:

«После прошлого сезона я видел себя в«Меппене» (аутсайдере Третьей лиги – Sports.ru), а «Хольштайн» после моих последних проблем выглядит как счастливый билет в лотерее».

За три года Арп сыграл всего 13 минут за первую команду «Баварии» – в октябре 2020-го, в первом раунде Кубка Германии против «Дюрена» (5-й дивизион). Никто не ожидал, что Фите сразу вытеснит Левандовского, но надежды явно не оправдались.

С дебюта Арпа прошло пять лет, а голы «Штутгарту» и «Вердеру» так и остались единственными в Бундеслиге. Отчасти такой провал объясним травмами – за три сезона в «Баварии» Арп пропустил из-за повреждений 120 дней. Но кажется, настоящая причина глубже.

Фите мешают ментальные проблемы: он слишком сильно переживал неудачи (после вылета с «Гамбургом» улетал в канадский лес) и разучился радоваться успехам

Арп не растерял скорость, технику или голевое чутье. Похоже, проблема в ментальности. Арпу не сорвало голову от успеха, скорее наоборот – он слишком самокритичен.

Впервые Фите поделился переживаниями в 2019-м, после трансфера в «Баварию».

«Многим ранняя слава кружит голову, – рассуждал Арп. – Но со мной было наоборот. Каждый раз, когда газета писала, какой я великий игрок, я сидел дома и говорил себе: «Нет, нет, ты не так уж хорош». Это застряло у меня в голове, и я больше не принимал мелкие радости. Я как-то привык все преуменьшать и стал закрепощенным. Меня не трогала критика, но и успехам я не радовался. Меня это не устраивает – эмоции от футбола очень важны».

В декабре 2021-го Арп дал интервью 11Freunde (перевод лучших фрагментов доступен здесь ).

• О потерянной юности: «Я никогда в жизни не тусовался. C выпускного ушел в 23:30, потому что на следующий день играли с «Дюссельдорфом». Но это твой крест, если ты становишься профессионалом в 16 лет.

В школе я перестал быть просто хорошим футболистом из старшей школы – ко мне относились как к игроку «Гамбурга». Когда пятиклассники в столовой хотели сфотографироваться со мной, это действовало на нервы. В плохие дни я был для них высокомерным футболистом. Мои учителя спрашивали, в какой я форме, как там дела с вылетом из Бундеслиги.

В какой-то момент это стало очень утомительно. Раньше в моей жизни были футбол и школа. А потом остался только футбол».

• О вылете из Бундеслиги и завышенных требованиях к себе: «Мне казалось, что я вылетел с «Гамбургом» дважды – как болельщик и как игрок. Я два дня не выходил из родительского дома, лежал под одеялом с опущенными шторами. Тогда я сказал: к черту все! И купил билеты в Канаду.

Когда добрался, поселился один в лесном домике, смотрел на деревья и гадал, что на самом деле пошло не так. Я понял, что не забил достаточно голов».

• О сомнениях в себе и одиночестве: «Моя карьера выглядит так: 4 сезона, 2 вылета, 1 чемпионство и 1 сезон бесконечных отставок. Что не так, почему я не могу отыграть обычный год? С 10 или 12 голами и прочным местом в основе.

Понимаете, вы можете чувствовать себя одиноко даже с большим количеством денег. Но об этом нельзя говорить. Если я пожалуюсь, что мне плохо, у меня проблемы со сном или что-то еще, другие скажут: ну окей, зато он много зарабатывает».

• О реакции на неудачные матчи: «Вспоминаю игру с «Фрайбургом». Я четвертый раз подряд вышел в стартовом составе. Моим оппонентом был Чаглар Сеюнджю. Он просто съел меня, выставив глупым юнцом. Ему только 21 год, но он все равно меня полностью переиграл. В следующие недели я выходил только со скамейки. Мои ноги словно заклинило».

Сезон-2021/22 Фите в клубе «Хольштайн Киль» на севере Германии – вдали от Мюнхена и поближе к родному Гамбургу.

Надеялся, что там будет психологически проще. Кажется, не сработало: три гола в 25 матчах.

***

Арп не бежал навстречу топ-клубу и большой зарплате, избегал внимания, критиковал себя. Но карьера все равно не складывается.

Виноват в этом и менеджмент «Гамбурга», который воспользовался шансом поправить финансовое положение и слишком рано – после пары удачных матчей – продал юниора «Баварии».

Сейчас Арпу 22 года. Он завис между подающим надежды и взрослым, но найти себя еще не поздно.

В мае 2022-го Фите вернулся в расположение «Баварии». Его контракт действует до 2023-го, но Bild написал, что клуб отпустит Арпа и выплатит компенсацию – 3 миллиона евро.

Скорее всего, Фите вернется в «Хольштайн Киль».

Фото: globallookpress.com/Jvºrgen Fromme, Oryk HAIST, SVEN SIMON, Axel Heimken, Franz Waelischmiller