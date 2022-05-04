Модрич не стареет: в 36 лет играет по 40 матчей и пробегает больше всех. Ему помогает ученый из Хорватии

В юности Луку хватало лишь на 30 минут на поле.

Футбол последних лет упорно раздвигает возрастные рамки.

33-летний Левандовски чуть не взял «Золотой мяч», а теперь переходит в «Барсу». 34-летний Бензема эту награду наверняка получит (если только Месси не отдаст еще пару ассистов). Тиаго Силва, Роналду, Кьеллини тоже все еще в топе – стариков, которые что-то решают, исторически много. И это мы еще не вспомнили Златана.

Но даже на их фоне Лука Модрич выглядит Гэндальфом среди хоббитов.

Луке 36, он самый возрастной игрок «Реала». 21-летний Родриго называет Луку папой и поздравляет с днем отца, ведь хорват всего на год моложе его настоящего папы.

Штука в том, что в 36 лет Лука играет едва ли не лучше, чем в год, когда ему отдали «Золотой мяч». В этом сезоне он отбегал уже 40 матчей, больше трех тысяч минут (пятый результат в «Реале») и отдает такие ассисты, что фанаты умоляют продлить с ним контракт.

Как это возможно?

У Модрича всегда были проблемы с атлетизмом: в детстве не брали никуда из-за худобы, в юности выносливости хватало только на 30 минут

Большую часть карьеры Модрич совсем не был атлетом.

Он родился в предвоенной Югославии, в детстве переболел бронхитом и недоедал. Щуплому пареньку отказывали все футбольные школы. «Что вам даст этот парень? Он слишком костлявый и слабый», – смеялся над 10-летним Лукой Ивица Джидич, вице-президент боснийского клуба «Зриньски».

Тренеры понимали, что Лука невероятно техничен и умен, но его худоба отпугивала. В то время югославские игроки были настолько круты, что техники и понимания игры было мало – нужен был еще и атлетизм. «Тогда ценили крепких футболистов, а Модрич был легким как лист», – вспоминал его детский тренер Миодраг Задар.

В 2001 году 15-летнего Модрича взяли в загребское «Динамо», но и там в него поначалу не очень верили. Два года он варился с молодежкой, а в 2003-м его отдали в годичную аренду в боснийский «Зриньски».

Физически слабый парень поехал в невероятно жесткую лигу, где местные громилы в подкатах отрывали нападающим ноги. Первое время юноше было очень тяжело: сложно поверить, но Лука мог выдержать на поле лишь 30 минут, а дальше просил замену и под свист трибун плелся на скамейку запасных. Модричу составили комплекс упражнений для развития выносливости, но Лука забросил тренажерку через месяц, когда понял, что физические нагрузки не для него.

Зато свои козыри – понимание игры и технику – он прокачал на максимум и за счет них выживал на поле. «Он все еще был слабым в единоборствах, но ловко научился избегать их», – вспоминал тренер «Зриньски» Богдан Зречко. Постепенно он адаптировался к местным условиям и просил замену уже не раньше 60-й минуты.

Интеллект помог Модричу выбраться из югославской трясины и запустить карьеру в Англии. Лука мог спокойно забить на физуху, выезжать на интеллекте и закончить в 32-33 года в «Тоттенхэме». Но жизнь изменилась после встречи c Влатко Вучетичем.

Модричу помогает профессор из Хорватии: он топит за эластичность мышц и жестко критикует Рамоса

Влатко 48 лет, он трудится доцентом кинезиологии (наука о движении) в загребском государственном университете. Еще в 2007-м Вучетич защитил кандидатскую, а в интернете легко найти научные работы Вучетича – вот, например, про взаимосвязь ударов по мячу и бегу на короткие дистанции. В молодости Влатко занимался спортом и даже становился чемпионом Хорватии по бегу на средние дистанции.

В Хорватии Влатко считается одним из главных специалистов по травмам. Он руководит центром спортивной диагностики, где проходят плановое обследование сотни хорватских спортсменов, в том числе футбольные сборные. А еще работает персонально примерно с 20 спортсменами.

Вучетич делает упор на два направления:

– Глубокую диагностику. Игроков измеряют по 40 морфологическим параметрам (то есть мышцам и костям): смотрят состав тела, анализируют двигательные навыки на предмет взрывной силы, гибкости, прыжков, спринта, ловкости, мощи и силы. В итоге получается подробнейший отчет на 20 страниц.

– Профилактику травм с помощью упражнений на эластичность мышц. Влатко обожает тренировку с эластичной лентой (такая продается в любом спортмагазине). Он убежден, что индивидуально подобранные упражнения могут спасти спортсмена от травм. Программа тренировок подбирается в зависимости от того самого отчета и задач спортсмена, но это всегда упражнения на растяжку. Об эффективности такого подхода говорит статистика – по заверениям Влатко, 95 процентов его клиентов не получают травмы.

«Мои упражнения помогают поддерживать эластичность мышц, – рассказывал Влатко сайту net.hr. – Мышцы должны быть крепкими и сильными. Но также они должны быть достаточно растянутыми, иначе могут порваться. Это способствует долголетию, помогает избегать травм.

Я всегда говорил, что меня пугает физическая форма Рамоса. Он любит тяжелоатлетическую технику, много работает с весами, но постоянно травмируется. Такие упражнения не развивают эластичность мышц. Он большой, но какой в этом смысл, если постоянные травмы?»

Вучетич помог Хорватии запрыгнуть в финал ЧМ-2018 – он считается важной частью успеха. После этого Модрич поверил в подход Влатко

Вучетич и Модрич впервые встретились в 2005-м, когда Лука проходил диагностику для загребского «Динамо». После он тестировался в центре еще пять-шесть раз и ни разу не попал в число самых атлетичных в команде.

В 2014-м Влатко помогал сборной Хорватии – перед чемпионатом мира обследовал 53 потенциальных игрока. Модрич дважды проходил тестирование, в том числе с измерением уровня лактата в крови. Влатко отозвал полузащитника в сторону и детально рассказал, как можно улучшить тренировки. Чуть больше чем через год (в ноябре 2015-го) они начали постоянное сотрудничество. Почему именно в этот момент? Точно неизвестно: может, Лука ощутил старение (ему как раз пробило 30), а может, последствия от первой серьезной травмы – в 2015-м хорват повредил подколенное сухожилие, а потом почти сразу – колено (суммарно минус 200 дней).

Они работают дистанционно. Вучетич присылает из Загреба свежие тренировки, раз в месяц Лука гоняет на диагностику. Влатко вспоминает, что первое время Лука не доверял доктору наук. «Он выполнял не все упражнения, иногда забывал, – рассказывал Вучетич. – Ощущался скепсис. Это логично, он играл на топ-уровне еще до нашей встречи».

Отношения потеплели после чемпионата мира-2018. Вучетич приехал в Россию со сборной Хорватии и помогал игрокам сохранить идеальную форму на протяжении всего турнира. В Хорватии считают, что именно благодаря Влатко Манджукич (33 года), Модрич (32), Чорлука (32), Ракитич (30) без травм и на высоком уровне провели семь матчей после изнурительного сезона. Лука тоже впечатлился – и с тех пор не забывает про упражнения Вучетича.

Модрич = невероятное усердие. Отдыхает три дня в году, в матчдэй тратит по 4 часа на упражнения Влатко

Вучетич редко дает интервью, но работа с Модричем сделала его звездой – приходится делать исключение. Благодаря ним мы можем практически полностью реконструировать тренировки Модрича.

• Цель Влатко – профилактика травм. А чтобы их избежать, нужно держать мышцы в тонусе с помощью дополнительных тренировок. Для этого Модрич приезжает на базу минимум за 30 минут до старта клубной тренировки. Лука делает полный комплекс упражнений до и после матча, даже если проводит на поле всего несколько минут. Влатко рассказывал, что однажды Модрич сыграл две минуты, но дополнительные занятия и массаж (его тоже рекомендовал Влатко) отняли четыре часа.

Лука делает дополнительные тренировки и в сборной Хорватии. Эластичная лента всегда при нем, даже в отпуске. Вот еще несколько важных деталей:

• Модрич сфокусирован на конкретных группах мышц. Объяснение Вучетича: «Мы работаем над профилактикой мышц, которые расположены вокруг тазовой области. Нужно избегать перенапряжения приводящих мышц, задней поверхности бедра, четырехглавых мышц. Еще у него должны быть сильные мышцы ступней и голени».

• Вучетич присылает тренировки каждый день. 10 лет назад он планировал занятия на месяц, потом – на неделю. В итоге понял, что только ежедневное планирование помогает подобрать именно ту тренировку, которая нужна телу спортсмена прямо сейчас.

• Сайту Sportske Novosti Влатко подробно описал тренировки Модрича: «Всегда есть комплекс тонизирующих упражнений, с эластичной лентой длиной около 6 метров (они нужны для профилактики), и комплекс для всех групп мышц, со специальным сегментом для мышц нижних конечностей.

В некоторые дни на клубных тренировках используют упражнения на взрывную силу мышц, тогда я добавляю прыжки с лентой, имитацию передач и ударов, а также бег с кратковременной сменой направления с мячом и без».

• В отпуске Модрич продолжает вкалывать: снова растяжка с лентой, плавание, теннис. За год Лука отдыхает в лучшем случае 10 дней, но иногда набирается меньше. Вучетич рассказывал AS, что в 2021-м Модрич не тренировался три дня.

• Разумеется, Лука не употребляет алкоголь. Винные брейки с Анчелотти и Пирло отложены до конца карьеры.

Вероятно, секрет Модрича именно в невероятном усердии. Все игроки делают разминку, многие тренируются дополнительно, но Лука вкалывает ежедневно и по-умному – именно так, как нужно его телу.

«Успех Модрича – это порядок, работа и дисциплина, – объяснял Влатко газете Sportske novosti. – Он крайне заинтересован в том, чтобы играть на высоком уровне. Если бы все игроки придерживались режима и занимались по индивидуальной фитнес-программе, то они бы тоже играли на высоком уровне в таком возрасте. Но немногие способны на такие жертвы. Лука часто тренируется дома в собственном спортзале, пока у остальных выходной. Такие спортсмены – редкость».

Модрич – король в свои 36 лет: играет минимум 40 игр за сезон, а против «Челси» пробежал больше всех

Дополнительные тренировки для Модрича – это не возможность нарастить мышцы. Лука думает о здоровье, а не об инстаграме.

Модрич легко уворачивается от серьезных травм и почти не пропускает матчи. С 2015-го он отыгрывал как минимум 40 игр в каждом сезоне. Единственное исключение – сезон-2016/17, когда он выбыл на 39 дней из-за проблем с коленом. Солидно для игрока старше 30 лет.

Характерно, что главных успехов Лука достиг уже в приличном возрасте. В 33 – третья подряд Лига чемпионов и финал чемпионата мира. 36 лет – регулярное восхищение Вадима Лукомского.

Интеллект и видение поля всегда были при нем, но с возрастом только прогрессировали. А физика никуда не исчезла – Модрича не нужно прятать в защите как Месси или перепридумывать для него роль как для Роналду. Даже вокруг 36-летнего Модрича можно строить игру без ущерба для результата, это ощущает «Реал» прямо сейчас.

Телепортируемся в недавний четвертьфинал Лиги чемпионов. Модрич отдал волшебный ассист Бензема – это запомнили все. А вот незаметные цифры: в первой игре в Лондоне Модрич пробежал 10,95 километра, в ответном матче – уже 13,72 километра за 120 минут. В обеих играх Модрич был лидером по пробегу. А после выхода в полуфинал нашел силы бурно радоваться раздевалке.

¡CUIDADO, LUKA! El festejo viral de Modric en el vestuario del Real Madrid, tras ganar la serie vs. PSG en la #CHAMPIONSxESPN.



📹 @realmadrid pic.twitter.com/qRPDd9NvqP — SportsCenter (@SC_ESPN) 10 марта 2022 г.

«Мы поддерживаем Луку в идеальной форме, он постоянно находится между 85 и 100 процентами готовности, – объясняет Вучетич. – До работы со мной он мог продержаться в высоком темпе минут 65, не больше. Сейчас он спокойно выдерживает и 90, и 120 минут».

В конце апреля мадридская газета AS устроила фанатам «Реала» праздник – клуб готовит для Модрича новый контракт (действующий истекает летом). Предлагают 1+1 и место в клубной структуре после окончания карьеры. Вопрос только в том, когда Лука завершит карьеру.

«Как долго я буду играть в футбол? – размышляет Лука. – Я не знаю, честно. Возможно, до 40 лет, а может, чуть больше или меньше. Посмотрим. Все необходимо делать постепенно. Сейчас я получаю удовольствие от своей игры. Я хорошо готов и в физическом, и в психологическом планах, и много делаю ради этого».

«Он как Ибрагимович, – финализирует Влатко. – Такие парни играют столько, сколько захотят».

Модрич и Моуринью = ❤️ Жозе сражался с Леви за трансфер, а хорват жалеет, что работал с Моуром всего год

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Ruben Albarran / PRESSINPH; Gettyimages.ru/Stuart Franklin/Bongarts; kif.unizg.hr