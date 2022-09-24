Перед матчем Иран – США скандалы везде – даже вокруг гимна и флага. Что и почему задевает власти Ирана?

Изучили символику страны.

На ЧМ-2022 крупным событием становится каждая церемония исполнения гимнов перед матчами Ирана: в первом туре иранцы воздержались от пения , во втором – прошептали слова. Стадион в это время свистел и гудел – и больше всех старались именно иранские фанаты. Это контрастирует с тем, как иранские футболисты и болельщики активно исполняли гимн во время ЧМ-2018 .

Перед матчем с США тема полыхает еще сильнее. Как сообщил CNN , после отказа от исполнения гимна в 1-м туре игроков сборной Ирана вызвали на встречу со Стражами исламской революции. Футболистам пригрозили, что их семьи столкнутся с «жестокостью и пытками», если в дальнейшем они не будут петь имн или присоединятся к любой другой политической акции.

По данным CNN, перед стартом ЧМ футболистам обещали «подарки и машины», но после истории с гимном начались только угрозы.

Напомним, что в Иране уже два месяца бушуют протесты, которые вспыхнули после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба» в Тегеране. Отказ от пения гимна был воспринят как шаг против властей Ирана. Почему так?

Почему этот гимн прочно ассоциируется с режимом?

Нынешний гимн – пятый в истории иранской государственности. При династии каджаров использовалась музыка без слов под названием «Здоровье шаха» (1873-1909, в 1914-м ее заменили на новую композицию). Династия Пехлеви обзавелась собственным «Имперским гимном» в 1933 году, который просуществовал вплоть до Исламской революции в 1979-м.

После падения монархии на один год гимн неофициально заменила патриотическая песня «О Иран!». Уже в 1980-м новые власти приняли собственный гимн «Живи вечно, Иран!». Он просуществовал 10 лет и ассоциировался у иранцев с правлением аятоллы Хомейни, ирано-иракской войной и массовыми репрессиями против инакомыслящих в первые годы после установления режима (так называемая иранская культурная революция ).

После смерти Хомейни в Иране в 1990-м создали новый гимн. Именно его сейчас не поют иранские футболисты. На момент принятия это был самый короткий гимн в мире после японского «Кими га е» .

Вчитываемся в слова:

«Над горизонтом взошло солнце Востока,

Свет истины в глазах Верующих,

Бахман – сияние нашей Веры,

Твое послание, О Имам, Независимость, Свобода, украшение наших Душ.

Шахиды, эхо ваших возгласов в ушах эпохи,

Будь незыблемым и вечно молодым.

Исламская Республика Иран!»

Помимо последней строчки – про вечность и незыблемость нынешнего режима (Исламская Республика) – в гимне также стоит обратить внимание на упоминание имама (отсылка к Хомейни) и бахмана (11-й месяц иранского календаря, в который в 1979 году опальный имам Хомейни вернулся в Иран и победила революция).

Сейчас многие иранцы поддерживают альтернативный гимн – его поет даже группа Coldplay

После смерти Махсы Амини в соцсетях распространились посты, в которых иранцы с помощью слов «За» или «Из-за» (на персидском звучит как Baraye) объясняли, почему они протестуют и хотят сменить режим.

Иранский певец Шервин Хаджипур попытался уловить суть этих чувств и на основе 31 твита выпустил песню. Шервин залил ее в инстаграм 28 сентября, а на следующий день его арестовали. Видео удалили меньше чем через 48 часов после публикации, но за это время его прослушали 40 миллионов раз. Песня ушла в народ.

Иранцы говорят, что Шервин выразил в ней всю боль нации (ниже дадим перевод).

Арест Шервина вызвал международную реакцию. «Эй, аятолла, оставь детей в покое», – написал сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс, репостнув клип с Baraye. 4 октября Хаджипура выпустили под залог. Его адвокат написал, что певцу на полгода запретили покидать страну, его также обвиняют в «пропаганде против системы» и «подстрекательстве к насильственным действиям».

Baraye быстро стала неофициальным гимном иранских протестов по всему миру. Ее поют женщины в метро Шираза , иранские студенты и даже школьники. Даже Coldplay вместе с иранской актрисой Гольшифте Фарахани исполнили Baraye на концерте в Буэнос-Айресе, который одновременно транслировался в 3400 кинотеатрах в 81 стране.

Экс-полузащитник «Баварии» и футбольный лидер иранских протестов Али Карими тоже делился песней в соцсетях. Она же играет за пределами стадионов перед и после матчей Ирана на ЧМ – иранцы так собираются в группы. Ниже перевод протестного гимна:

За танцы в переулках;

Из-за страха при поцелуях;

За мою сестру, твою сестру, наших сестер;

За смену заржавевших умов;

Из-за стыда от нищеты;

За стремление к нормальной жизни;

За ребенка-мусорщика и его мечты (отсылка к видео, где мальчик-сборщик мусора на вопрос «Какая у тебя мечта?» ответил «А что такое мечта?»);

Из-за этой диктаторской экономики;

Из-за этого ядовитого воздуха;

Из-за улицы Вали-Аср и засохших деревьев на ней;

Из-за Пируза ( имя иранского гепарда ) и его исчезновения;

Из-за несправедливо запрещенных на улицах собак;

Из-за постоянных слез;

За то, чтобы эти сцены никогда не повторялись (в оригинальном видео на этом моменте писатель Хамид Эсмаилион, который потерял жену и дочь в сбитом Ираном по ошибке пассажирским самолетом – 176 жертв, теперь он один из лидеров протеста);

За улыбающиеся лица;

За учеников и их будущее;

Из-за этого принудительного рая;

За элиту, сидящую в тюрьме;

За заброшенных детей афганских беженцев;

За все эти «за», которые не кончаются;

Из-за всех этих бессмысленных лозунгов;

За крушение фальшивых зданий (здесь помимо переносного смысла может быть еще отсылка к майским протестам в Абадане после обрушения здания);

За ощущение покоя;

За солнце после этих долгих ночей;

Из-за таблеток от беспокойства и бессонницы;

За мужчин, родину, прогресс;

За дочерей, которые хотят быть сыновьями (из-за неравноправия);

За женщин, жизнь, свободу;

За свободу, свободу, свободу.

Новый скандал: сборная США выложила флаг Ирана без эмблемы Исламской Республики. Тренер американцев уже извинился

Перед матчем Ирана и США от политики никуда не деться. На днях официальный аккаунт сборной США выложил в соцсетях таблицу группы B, при этом на иранский флаг не нанесли эмблему Исламской Республики – оставили только зеленую, белую и красную полосы.

Эти цвета существовали на иранском флаге с начала XX века, то есть еще до революции. Тогда в центре был изображен лев с мечом, символ еще из древней Персии. Сейчас этот флаг можно увидеть и на иранских демонстрациях, и на трибунах стадионов в Катаре.

В 1980-м старый флаг заменили на каллиграфическую версию слова Аллах. Эмблема состоит из четырех полумесяцев и меча посередине. Вдобавок в зеленую и красную полосы 22 раза вписаны слова «Аллах акбар» (Бог велик). Это отсылка к 22-му дню бахмана (11-й месяц иранского календаря), когда произошла революция.

Британская газета The Guardian написала, что американцы убрали символ Исламской Республики в поддержку иранских женщин . Разгорелся скандал – Федерация футбола Ирана в ответ направила жалобу в комитет по этике ФИФА, потребовав отстранить США на 10 матчей за оскорбление достоинства страны.

Вскоре неправильный флаг удалили из соцсетей сборной США. На предматчевой пресс-конференции главный тренер американцев Грегг Берхалтер постарался максимально снизить градус напряжения:

«Игроки и персонал ничего не знали о том, что было размещено. Иногда некоторые моменты – вне нашего контроля. Все, что мы можем сделать – это принести извинения от имени игроков и персонала. Но мы в этом не участвовали. Мы понятия не имели о том, что выкладывает Федерация футбола США. Для нас главное – этот матч. Конечно, наши мысли с иранским народом... вся страна, вся команда – все. Но мы сосредоточены на этом матче».

Фото: REUTERS/Molly Darlington, Hannah Mckay