53

«Арсенал» не смог обыграть «Брентфорд» – 1:1. Льюис-Поттер ответил на гол Мадуэке

«Брентфорд» и «Арсенал» сыграли вничью в матче АПЛ.

«Брентфорд» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 26-го тура АПЛ (1:1).

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 26 тур
12 февраля 20:00, Брентфорд Комьюнити
Логотип домашней команды
Брентфорд
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Арсенал
Матч окончен
Хенри   Хики
90’
+5’
Уаттара
86’
81’
Инкапиэ   Калафьори
81’
Троссард   Мартинелли
Ярмолюк   Хендерсон
73’
Льюис-Поттер   Дамсгор
73’
  Льюис-Поттер
71’
70’
Мадуэке   Сака
61’
  Мадуэке
Йенсен
53’
46’
Эзе   Эдегор
2тайм
Перерыв
30’
Дьокереш
20’
Габриэл
Эндрюс
18’
Янельт
4’
Брентфорд
Келлехер, Хенри, ван ден Берг, Айер, Кайоде, Янельт, Ярмолюк, Льюис-Поттер, Йенсен, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Вальдимарссон, Донован, Фуро, Дамсгор, Коллинз, Пиннок, Хики, Бентт, Хендерсон
1тайм
Арсенал:
Райя, Инкапиэ, Габриэл, Москера, Тимбер, Райс, Субименди, Троссард, Эзе, Мадуэке, Дьокереш
Запасные: Эдегор, Габриэл Жезус, Льюис-Скелли, Нергор, Мартинелли, Сака, Калафьори, Аррисабалага, Уайт
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoБрентфорд
logoНони Мадуэке
logoКин Льюис-Поттер
53 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Меня веселит, как Райя реагирует на давление в своей штрафной во время угловых Брентфорда. Интересно, он видел угловые своей команды?
Игроки арсенела были такие грустные, когда их толкали в собственной штрафной))
Хозяева передоминировали доминатора даже в топтании вратаря.
Классический Арсенал. Пошлооо.

Как там Лукомский писал? "Как они могут проиграть"?

Да, бл***, как угодно.)
Ответ Vals
Классический Арсенал. Пошлооо. Как там Лукомский писал? "Как они могут проиграть"? Да, бл***, как угодно.)
Как обычно
трусливая игра от Арсенала, никак не хотят быть чемпионами, все как всегда
Ответ estkto
трусливая игра от Арсенала, никак не хотят быть чемпионами, все как всегда
Думаете всё ?
И весны не дождались ?
Но пока , будем объективны , чемпионский фарт на месте ))
Чувствуют болельщики Арсенали, что сзади воздух теплее стал...
пушкарный отскок... Тьяго просто запорол все, что можно было запороть. увы
Сити догонит и перегонит арсенал
Честно говоря, лютый отскок
Брентфорд возил арсенал знатно, у тех единственный момент был на последних минутах, благо Мартинелли доказал, что из бразильского у него только паспорт)
Ответ LazyScouser
Брентфорд возил арсенал знатно, у тех единственный момент был на последних минутах, благо Мартинелли доказал, что из бразильского у него только паспорт)
Мартинели как и все игроки Арсенала всё время бьют низом видимо никто в команде не умеет мяч поднимать , все игроки у Артеты деградировали
