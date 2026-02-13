🔥 «Атлетико» разгромил «Барселону» – 4:0! Гризманн, Лукман и Альварес забили, у Эрика Гарсии автогол и удаление, мяч Кубарси отменили

«Атлетико» разгромил «Барселону» в матче Кубка Испании.

«Атлетико » разгромил «Барселону» в первом полуфинальном матче Кубка Испании (4:0).

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Все голы мадридская команда забила до перерыва: отличились Антуан Гризманн, Адемола Лукман, Хулиан Альварес, а также Эрик Гарсия, забивший в свои ворота.

Во втором тайме судьи отменили гол защитника «Барса» Пау Кубарси из-за офсайда. В концовке Эрик Гарсия был удален с поля.

Кубок Испании. Полуфинал 12 февраля 20:00, Метрополитано Атлетико Завершен 4 - 0 Барселона Матч окончен Руджери 90’ +8’ Коке Ле Норман 90’ 87’ Фермин Лопес Мартин 86’ Ольмо 86’ Фермин Лопес Пубиль 86’ 85’ Эрик Гарсия Алекс Баэна 79’ 77’ Бальде Жоау Канселу 77’ Кубарси Араухо Лукман Альмада 73’ Альварес Серлот 68’ Гризманн Алекс Баэна 68’ Льоренте 51’ Симеоне 50’ 2 тайм Перерыв Альварес

45’ +2’ 37’ Касадо Левандовски Лукман

33’ 26’ Касадо Гризманн

14’ Эрик Гарсия

7’ Атлетико Муссо, Руджери, Ганцко, Пубиль, Молина, Лукман, Коке, Льоренте, Симеоне, Альварес, Гризманн Запасные: Хименес, Лангле, Ле Норман, Варгас, Серлот, Эскивель, Мендоса, Алекс Баэна, Альмада, Н. Гонсалес, Облак 1 тайм Барселона: Гарсия, Бальде, Эрик Гарсия, Кубарси, Кунде, де Йонг, Касадо, Фермин Лопес, Ольмо, Ферран Торрес, Ямаль Запасные: Эрнандес, Шченсны, Мартин, Торрентс, Левандовски, Кочен, Жоау Канселу, Берналь, Араухо, Маркес, Бардагжи

