  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 🔥 «Атлетико» разгромил «Барселону» – 4:0! Гризманн, Лукман и Альварес забили, у Эрика Гарсии автогол и удаление, мяч Кубарси отменили
1786

🔥 «Атлетико» разгромил «Барселону» – 4:0! Гризманн, Лукман и Альварес забили, у Эрика Гарсии автогол и удаление, мяч Кубарси отменили

«Атлетико» разгромил «Барселону» в матче Кубка Испании.

«Атлетико» разгромил «Барселону» в первом полуфинальном матче Кубка Испании (4:0).

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Все голы мадридская команда забила до перерыва: отличились Антуан Гризманн, Адемола Лукман, Хулиан Альварес, а также Эрик Гарсия, забивший в свои ворота.

Во втором тайме судьи отменили гол защитника «Барса» Пау Кубарси из-за офсайда. В концовке Эрик Гарсия был удален с поля.

Кубок Испании. Полуфинал
12 февраля 20:00, Метрополитано
Логотип домашней команды
Атлетико
Завершен
4 - 0
Логотип гостевой команды
Барселона
Матч окончен
Руджери
90’
+8’
Коке   Ле Норман
90’
87’
Фермин Лопес   Мартин
86’
Ольмо
86’
Фермин Лопес
Пубиль
86’
85’
Эрик Гарсия
Алекс Баэна
79’
77’
Бальде   Жоау Канселу
77’
Кубарси   Араухо
Лукман   Альмада
73’
Альварес   Серлот
68’
Гризманн   Алекс Баэна
68’
Льоренте
51’
Симеоне
50’
2тайм
Перерыв
  Альварес
45’
+2’
37’
Касадо   Левандовски
  Лукман
33’
26’
Касадо
  Гризманн
14’
  Эрик Гарсия
7’
Атлетико
Муссо, Руджери, Ганцко, Пубиль, Молина, Лукман, Коке, Льоренте, Симеоне, Альварес, Гризманн
Запасные: Хименес, Лангле, Ле Норман, Варгас, Серлот, Эскивель, Мендоса, Алекс Баэна, Альмада, Н. Гонсалес, Облак
1тайм
Барселона:
Гарсия, Бальде, Эрик Гарсия, Кубарси, Кунде, де Йонг, Касадо, Фермин Лопес, Ольмо, Ферран Торрес, Ямаль
Запасные: Эрнандес, Шченсны, Мартин, Торрентс, Левандовски, Кочен, Жоау Канселу, Берналь, Араухо, Маркес, Бардагжи
Подробнее

Календарь Кубка Испании

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoКубок Испании
logoБарселона
logoАтлетико
онлайны
logoХулиан Альварес
logoАдемола Лукман
logoЭрик Гарсия
logoАнтуан Гризманн
1784 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Заметилт, если Барселона проигрывает то виноват всегда судья, поле, грубые соперники, но ни в коем случае не собственный проходной двор в защите
Ответ Дядя ТУРА
Заметилт, если Барселона проигрывает то виноват всегда судья, поле, грубые соперники, но ни в коем случае не собственный проходной двор в защите
Конечно, что можно ожидать от школьников?????
Ответ Дядя ТУРА
Заметилт, если Барселона проигрывает то виноват всегда судья, поле, грубые соперники, но ни в коем случае не собственный проходной двор в защите
Да где вы эти коменты берете?
Ойй какой ужас с цветом форм, ппц
Ответ D3SP7C1TO
Ойй какой ужас с цветом форм, ппц
В остальном вашу братию устраивает надругательство над барселонкой?)
Ответ Ilya Chistyakov
В остальном вашу братию устраивает надругательство над барселонкой?)
Или спать.
Посмотрел комменты. Фанаты Барселоны неожиданно очень заинтересованы качеством газона. Прям собрание агрономов)))
Ответ CherenkovF
Посмотрел комменты. Фанаты Барселоны неожиданно очень заинтересованы качеством газона. Прям собрание агрономов)))
Комментарий скрыт
Ответ CherenkovF
Посмотрел комменты. Фанаты Барселоны неожиданно очень заинтересованы качеством газона. Прям собрание агрономов)))
Это дань традициям. Вспомните Хави))
Если б все 38 игр сезона в Ла Лиги Атлетико играл с Барсой и Реалом,то были б чемпионами 🤣🤣🤣клянусь они почти всегда заряженые на такие матчи,вот сейчас просто сметают Барсу,счет вполне мог быть и 4:1 уже
Ответ Десятый номер
Если б все 38 игр сезона в Ла Лиги Атлетико играл с Барсой и Реалом,то были б чемпионами 🤣🤣🤣клянусь они почти всегда заряженые на такие матчи,вот сейчас просто сметают Барсу,счет вполне мог быть и 4:1 уже
Ты как будто футбол смотреть начал. Атлетико на Реал настраивается, а перед Барсой обычно раздвигает ноги. Симеоне для Барселоны - сладкий пирожочек.
Ответ Max Well
Ты как будто футбол смотреть начал. Атлетико на Реал настраивается, а перед Барсой обычно раздвигает ноги. Симеоне для Барселоны - сладкий пирожочек.
На этот раз матрасы видимо не стали слушать симиону и решили сыграть как с Мадридом на всю
Надо было Альбасете походу проигрывать
В полицию Мадрида поступают множество звонков, просят прекратить это безобразие 😁
Ответ Streetbor
В полицию Мадрида поступают множество звонков, просят прекратить это безобразие 😁
Участковый разберётся
Не дайте забить им восьмой терялся крик Кунде в шуме толпы…
Лапорта ушел, сразу бардак))
По сути это финал.
Ответ Кино Музыка
По сути это финал.
Финал на Камп Ноу будет👍
Ответ Raindrop Drop Top
Финал на Камп Ноу будет👍
Уже не будет)
Это сааааамый ужасный первый тайм Барселоны при Флике.
Защиты сегодня просто нет - Атлетико убегает в контратаки и делает все, что хочет.

Ладно, смотрим второй тайм )
Ответ Кирилл
Это сааааамый ужасный первый тайм Барселоны при Флике. Защиты сегодня просто нет - Атлетико убегает в контратаки и делает все, что хочет. Ладно, смотрим второй тайм )
Пора менять бутсы. Уже двузначное число падений. Ща пару лишних шипов прикрутят - и полетят)

И с Челси все-таки было хуже. Там даже выйти не могли осмысленно в атаку. Полный бесперспективняк был
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
18 минут назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
27 минут назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
38 минут назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
49 минут назадФото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
50 минут назад
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
58 минут назад
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
58 минут назад
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
59 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
1 минуту назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем