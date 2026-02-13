Матч окончен
🔥 «Атлетико» разгромил «Барселону» – 4:0! Гризманн, Лукман и Альварес забили, у Эрика Гарсии автогол и удаление, мяч Кубарси отменили
«Атлетико» разгромил «Барселону» в матче Кубка Испании.
«Атлетико» разгромил «Барселону» в первом полуфинальном матче Кубка Испании (4:0).
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Все голы мадридская команда забила до перерыва: отличились Антуан Гризманн, Адемола Лукман, Хулиан Альварес, а также Эрик Гарсия, забивший в свои ворота.
Во втором тайме судьи отменили гол защитника «Барса» Пау Кубарси из-за офсайда. В концовке Эрик Гарсия был удален с поля.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Защиты сегодня просто нет - Атлетико убегает в контратаки и делает все, что хочет.
Ладно, смотрим второй тайм )
И с Челси все-таки было хуже. Там даже выйти не могли осмысленно в атаку. Полный бесперспективняк был