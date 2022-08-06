«Челси» сделал Кукурелью самым дорогим левым защитником в мире. На что Тухель может рассчитывать?

В июне авторы Sports.ru собрали команды года в АПЛ без игроков «Ман Сити» и «Ливерпуля». В каждую из семи версий состава попал Марк Кукурелья. С мнением авторов согласен «Ман Сити»: клуб продал Александра Зинченко и все лето гонялся за защитником «Брайтона», но не готов был платить больше 40 млн фунтов.

Поэтому в гонку ворвался «Челси»: засыпал деньгами (пишут про 55+7 млн) и спокойно отпустил в «Брайтон» молодого Леви Колвилла, который может сыграть в центре и на левом фланге защиты.

Кукурелья стал самым дорогим левым защитником в мире. Он настолько хорош?

Если коротко: да.

•‎ Марк – машина прессинга, которая идеально подойдет Тухелю.

•‎ При этом он идеальное тактическое оружие: может сыграть и по всему флангу, и крайнего в тройке центральных защитников.

Кукурелья идеально читает игру, а прессинг прокачал у двух фанатиков в Ла Лиге

Давайте зафиксируем эволюцию Кукурельи перед «Челси».

• Марк – воспитанник «Барселоны» (с 12 лет в «Ла Масии»), но за первую команду сыграл всего 7 минут: в 2017-м выскочил на замену в Кубке Испании.

• В Испании Кукурелья провел три сезона за два очень похожих клуба («Эйбар» и «Хетафе»), заточенных на радикальную игру без мяча: компактность в обороне, агрессивный прессинг и быстрые атаки.

• В «Брайтоне» быстро стал важнейшим элементом сложной системы прессинга и даже поиграл крайним ЦЗ.

Основой «Эйбара»-2018/19, где началась взрослая карьера Марка, были 4-4-2 с производными в зависимости от соперника. Хоть в молодежке «Барсы» он играл только левого фулбэка, в первый же сезон на взрослом уровне продемонстрировал универсальность по вертикали всего фланга. Чаще всего испанец играл левого полузащитника, но выходил и защитником, и вингером.

Вингер Мендилибара и Бордаласа – это защитник в высокой позиции. Кукурелья невероятен в прессинге, поэтому тренеры ставили его выше, чтобы быстрее отбирать мяч.

В простой тактике Хосе Мендилибара Кукурелья был идеальным тактическим оружием, отшлифованным «Ла Масией». Схема игры «Эйбара» была максимально предсказуемой, но команда довела козыри до высочайшего автоматизма, поэтому стала грозой Ла Лиги: при 14-м зарплатном бюджете в чемпионате клуб добирался до 9-го места.

«Наша идея заключается в том, чтобы прессинговать и много времени проводить на чужой половине поля, особенно вблизи штрафной. Если нам это удастся, то обязательно будут шансы забить», – объяснял Мендилибар.

Карта прессинг-действий, которая демонстрирует уникальность «Эйбара»-2018/19:

Прессинг «Эйбара» заключался в насыщении центра поля, стягивании крайков внутрь и регулировании направления атаки соперника, в финальной стадии давления – зажимание игрока с мячом на фланге и отбор/вынос.

В дебютный сезон на взрослом уровне Марк стал важнейшим игроком для Мендилибара – наибольшее количество прессинг-действий и сумасшедший процент успешных (33%). Учитывая, что половина из них была на чужой половине поля, это действительно подвиг – 99-й перцентиль по версии Statsbomb (сравнивает значения со всеми игроками лиги в этом амплуа; 99-й перцентиль говорит о том, что Кукурелья был лучше 99% игроков лиги на этой же позиции).

Даже в такой однообразной заточенной на прессинг команде Кукурелья выделялся. Во-первых, конечно, скоростью, а во-вторых, что важнее, чтением игры. Скорее всего, на это повлияли именно шесть лет в «Ла Масии»: Марк феноменально предугадывает передачи (стабильно запрыгивает в 80-й и 90-й перцентили по перехватам) и финты оппонента.

Здесь прочитал Одриосолу, корпусом повалил его на землю и покатил голевую:

«Эйбар» был прямолинеен в атаке: длинные передачи и обилие кроссов, за которые отвечал Кукурелья. Партнеры часто нагружали за спину на Марка, потому что он здорово оценивает ситуацию в штрафной и обладает хорошим первым касанием – в совокупности с молниеносной скоростью это создавало большую угрозу для соперников.

Андерлап (рывок из глубины фланга по диагональной траектории к штрафной) и прострел в касание, который закончился голом:

Выделяется также качественной доставкой с фланга, поскольку умеет находить сложные варианты в штрафной. Пусть здесь и не засчитали ассист, атака завершилась голом.

Все эпизоды выше – из исторической (единственной за всю историю) для «Эйбара» победы над богатыми соседями. Трибуны ревели, а президент клуба Амайя Горостижа после игры брызгалась шампанским с игроками.

«Эйбар» победил «Реал» 3:0; главным игроком, напрямую поучаствовавшим во всех голах, стал 20-летний Кукурелья.

Летом 2019-го Марк пошел на повышение – к тренеру, который мечтал о таком игроке: Пеп Бордалас затащил Кукурелью в уникальный «Хетафе».

«Он убедил меня перейти. Сказал, что еще с прошлого сезона высоко котировал меня. Плюс тренер видит меня на всем фланге – мне нравится это, не хочу быть привязанным к одной любимой позиции», – рассказывал Марк после перехода.

Бордалас, в отличие от Мендилибара, твердо верил в 4-4-2 и гораздо реже отступал от схемы. В «Хетафе» тоже возводили прессинг в абсолют, именно поэтому Пепе так хотел Марка в команду. Немного вводных о радикальнейшей системе, чтобы лучше понимать важность Кукурельи и его вклад:

Данные по сезону-2019/20:

• Самая высокая средняя линия активных оборонительных действий (51,3 метра) в топ-5 лигах;

• Самый низкий в Испании PPDA (5,5);

• Самая низкая доля активных оборонительных действий внутри своей трети (26,1%), и 2-4 значения по доле разрушенных владений соперника, не достигших их трети поля.

Немного контекста для понимания «Хетафе»: просто Кукурелья, летящий в прессинг в первой линии на третьей минуте:

Особенность прессинга «Хетафе» – персональные ориентировки, массивный капкан в центре поля и обилие тактических фолов. Встречают агрессивно в прием, не позволяя сопернику продвинуть мяч.

Бордалас обожал играть против топ-команд агрессивно и с персональным прессингом:

Тренер давал Кукурелье самых сложных оппонентов, потому что был уверен в нем больше, чем в других. После изменений правил ударов от ворот «Барса» здорово задействовала тер Стегена и его передачи через центр при розыгрышах от ворот, чтобы избавиться от мощного давления «Хетафе».

Гости так давили, что Месси приходилось опускаться очень глубоко, но Кукурелья так же глубоко его выжимал:

Следующий матч против «Барсы» (первый круг сезона-2019/20), Марку снова выдали задание играть по Лео, но Кукурелья и здесь выигрывает дуэль у Месси.

Как уже отмечалось, «Хетафе» создавал капкан в центре поля: открывали линии паса, а потом зажимали со всех сторон. Кукурелья делал это очень быстро:

Когда соперник продвинул мяч в более высокие позиции, важно не допускать передачи в свою глубину.

В эпизоде ниже Кукурелья выдергивается на соперника, чтобы выжать к флангу и заставить покатить назад, но в то же время дважды сканирует спину и тенью перекрывает линию самого опасного паса. Оппоненту не удалось продвинуть мяч в наиболее опасную зону.

Пепе требовал от игроков нарушать правила (фолили по всему полю), если их обыгрывали или проходили пасом. «Хетафе» стал самой неприятной командой в Испании: 762 фола и 135 желтых – колоссальный отрыв от второго места («Алавес», 677 фолов и 111 ЖК). Этот пиратский корабль нарушал правила 19 раз за матч.

За два сезона при Бордаласе у Кукурельи самое низкое количество фолов на 90 минут среди партнеров. К тому же этот добряк получил всего 17 желтых за 72 игры, для сравнения: Мата – 23 ЖК за 42 игры, Арамбарри – 22 за 67, Суарес – 28 за 45.

Кукурелья – возможно, идеальный игрок в сознании Бордаласа, вполощение бойца, которого хотел этот тренер. Манера отбора совпадала с той, что Пепе прививал игрокам. Только Марка не нужно было учить – он уже делал это лучше всех.

•‎ Марк заранее определяет, на кого будет выдвигаться, а потом ждет передачу. За полсекунды до паса резко стартует.

•‎ Следующая фаза – первое касание мяча оппонентом. Как только он поднимает ногу, чтобы принять мяч, Марк делает микропрыжок – толкается вперед и в воздухе ждет, в какую сторону соперник примет мяч. В момент прыжка одна нога согнута, другая находится в воздухе и регулирует следующий шаг.

•‎ Когда оппонент делает касание, Марк ставит поднятую ногу в направлении движения мяча (здесь – вправо со стороны Кукурельи, стопа повернута внутрь).

•‎ Затем раскидывает руки и начинает сближаться широким шагом – в этом сильно помогает микропрыжок, за счет которого он сохраняет инерцию.

•‎ Далее Марк просто агрессивно сближается – соперник в испуге катит назад.

Марк – левша на мяче, но в отборе одинаково хорош обеими ногами. Кукурелья здорово ловит сложные тайминги для вступления в отбор.

Поскольку «Хетафе» вынуждал соперников выносить мяч, футболисты должны были хорошо играть наверху. Марк дико прогрессирует в этом компоненте – для роста 172 см это шикарные проценты выигранного воздуха:

36% в сезоне-2019/20

41% в сезоне-2020/21

54% в сезоне-2021/22 (в АПЛ)

Кукурелья забирает верх в том числе благодаря грамотной игре корпусом.

Взрывные стартовые шаги помогают набрать отличную скорость в момент рывка к точке падения мяча, далее он здорово прыгает и разворачивает тело – за счет преимущества в динамике бьет оппонента спиной и дотягивается.

Разумеется, так происходит не всегда. Иногда он просто перепрыгивает громил за счет сильного прыжка. Порой не понимаешь, как он оказался выше оппонента с форой в 20 сантиметров.

Нередко и сам открывался под навес, здесь удачно прочитал траекторию мяча, перестроился и забил.

Опять Кукурелья, опять головой!

С мячом Кукурелья был спрятанным на фланге плеймейкером. Партнеры чаще всего искали передачами именно Марка – он и наиболее частый адресат, и самый продвигающий вперед мяч игрок.

Наибольшее число касаний в атакующей трети и с отрывом лучшее количество созданных моментов для партнеров. «Хетафе» чаще всех использовал навесы с фланга (в пересчете на равное владение), адресантом обычно выступал, разумеется, Марк. Не должно вызывать удивление, что именно он стал лучшим ассистентом команды при наибольшем числе передач под удар.

Козырями испанца в атаке были скорость в сочетании с видением поля и коридоров для открываний (он обожает андерлап рывки).

Хорошее первое касание становилось дополнительным преимуществом Марка при навесах, когда защитники не успевали перестроиться в штрафной.

У многих молодых фланговых игроков, которых хвалят за скорость и проходы, нередко встречаются проблемы со сбросом мяча после ведения, у Кукурельи и близко нет таких проблем.

Несколько изящных примеров.

Здесь агрессивно встретил соперника, положил корпусом на землю, убежал от четверых (осторожно, может показаться, что это Месси)…

...здорово оценил ситуацию и не сделал ошибочный пас налево или направо ближнему. Возможно, выбрал лучший вариант, потому что есть сомнения, что Молина выиграл бы ту дуэль.

Совсем другой эпизод: «Хетафе» получает опаснейшую контратаку, сзади – пустота, но Кукурелья бежит на игрока с мячом, изначально проигрывая 5-7 метров.

Обычный защитник побежал бы страховать центр, но Марк бежит на оппонента (угадайте, кто выиграл забег).

Эпизод демонстрирует, насколько испанец уверен в своих силах – скорости и физической мощи. Эта уверенность послужит ему хорошим бонусом в следующем клубе.

В Англии Кукурелья тоже освоил новую роль. Если в Испании дебютировал вингером, то в АПЛ стал центральным защитником

После двух выдающихся сезонов в «Хетафе» летом 2021-го Кукурелья отправился в очередной особенный клуб – «Брайтон» Грэма Поттера можно уверенно считать одним из самых сложных тренерских проектов в истории АПЛ.

Поттер использует множество схем по ходу сезона, даже в течение 90 минут его команда может сменить схему три-четыре раза. Вариация ролей футболистов «Брайтона» сравнима с «Манчестер Сити»: игроки настолько же умны и универсальны, но стоят в разы дешевле.

В настолько полярной системе (относительно «Эйбара» и «Хетафе») Кукурелье потребовалась минимальная адаптация: испанец быстро влился и засверкал на поле.

«Марк замечателен как на поле, так и вне его. Отличный парень, которого все любят. Он играет в настолько оживленном стиле, что его энергией пользуется вся команда.

Для нас он как глоток свежего воздуха. У него огромное желание играть в футбол, много бегать как с мячом, так и без мяча, вступать в отборы – все что угодно. Думаю, болельщики обязательно полюбят его», – восхищался осенью главный тренер «Брайтона».

За сезон в «Брайтоне» у Кукурельи было три роли: 18 раз выходил фулбэком в четверке защитников, 8 в роли вингбэка и 9 матчей отыграл на позиции крайнего ЦЗ в тройке.

Поттеру привычнее играть именно с тройкой сзади, однако в начале сезона травмировались то Дэн Берн, то Адам Уэбстер, поэтому Грэм вынужденно использовал четверку защитников и ставил Марка налево. Кажется, это помогло быстрой адаптации Кукурельи (ведь он уже играл фулбэком в Испании).

Вероятно, Марка купили потому, что он просто-напросто обороняется лучше Соли Марча, а в атаке дает сравнимый потенциал.

В предыдущем до трансфера Кукурельи сезоне-2020/21 «Брайтон» получал много забросов за спину, с Марком они стали менее опасными – он быстрее возвращался и нейтрализовывал их лучше Марча.

Вот, к примеру, такой отрыв он отыграл у Нето и жестко отобрал мяч.

В Англии много столкновений и ситуаций, где необходима физическая сила и энергия. Удивительно, но даже с такими габаритами Марк выигрывает большинство дуэлей, причем в очень жесткой манере.

Нет объяснений, как он умудряется это делать. От Кукурельи в прямом смысле отлетали Кавани, Пукки, Сака и Милнер!

Марез и Бернарду, кажется, сдавались заранее, но все равно падали на газон от плеча испанца.

Один из труднейших для «Брайтона» матчей против «Ливерпуля», где Кукурелья просто не давал Салаху дышать. Здесь не дал убежать после диагональной передачи за спину.

Мо раздергивает оппонента финтами корпусом, чтобы оторваться, но Кукурелья не отлипает, прессингует и заставляет отдать египтянина неточный пас.

Далее Марк ускоряется в атаку. Показательна его позиция относительно всей линии защитников «Брайтона» – настолько большой объем беговой работы проделывал Кукурелья.

Марк очень часто подключается в атаку (87-й перцентиль среди крайних защитников по касаниям мяча в финальной трети).

Однако его свобода в подключениях была ограничена. «Брайтон» активно атаковал полуфланги, но делали это полузащитники (за редкими исключениями – центральные защитники), поэтому от Кукурельи требовались открывания строго по флангу.

Эпизод после выигранного подбора: Марк видит большой коридор в линии «Сити», но все равно забегает по флангу. В «Хетафе» или «Эйбаре» он бы точно ворвался через полуфланг.

Поттер требовал, чтобы фулбэки/вингбэки создавали ширину, растягивая соперника по горизонтали – это одна из догм Грэма.

Зимой после отъезда Дэна Берна в «Ньюкасл» начался новый этап в карьере Кукурельи. Неизвестно, готов ли был сам Поттер отпускать важнейшего защитника, но 15+3 млн евро – большие деньги за такого игрока как Берн, поэтому владельцы клуба могли принять решение без тренера.

Однако вполне вероятно, что Поттер одобрил трансфер, поскольку видел потенциал Кукурельи в новой роли.

Если разделить сезон «Брайтона» на два отрезка (до трансфера Берна и после), получим такие числа:

Ожидаемые забитые голы/90: 1,22 – 1,42;

Ожидаемые пропущенные пропущенные/90: 1,17 – 1,35;

Ожидаемые очки: 1,40 – 1,45.

Важно: весной Поттер иногда использовал четверку сзади, но с другой стороны, и осенью периодически выставлял тройку защитников.

Приведенные цифры служат доказательством того, что отъезд Берна и новая роль Кукурельи не повлияли на команду негативно.

Наоборот, левый фланг стал более динамичным. Обычно схема выглядела так:

Поттер использует тройку сзади, чтобы улучшить развитие атаки и продвижение мяча. Кукурелья гораздо лучше Берна тащил мяч выше, а оборонялся в рамках системы не сильно хуже.

«Вилла» прессингует, но Марк обводит Уоткинса, Мак Аллистер стягивается и открывает линию паса на Мопе.

И снова Кукурелья быстро поднимается с мячом, Мопе стягивается – Марч получает шикарный пас от испанца и убегает 1 на 1 с голкипером.

Все команды Кукурельи становятся монстрами в прессинге. «Хетафе» и «Эйбар» давили больше всех, а «Брайтон» – успешнее всех

Инфографика показывает процент успешных давлений на соперника, лидеры – «Брайтон» и «Ман Сити».

Кукурелья крайне важен для системы прессинга, которую несколько сезонов ставил тренер. Это был трудный путь становления, в начале которого «Брайтон» за раскованную игру наказывал чуть ли не каждый, а сейчас – единицы, поэтому цена за важного игрока оправданна.

Поттер любит возвращать мяч в высоких позициях, для этого использует необычную систему 2-3 сзади. Когда «Брайтон» в атаке, два центральных защитника располагаются глубоко в центральном круге, а перед ними – линия из трех игроков. Выглядит вот так.

Тройка равномерно заполняет центр и служит для быстрой остановки контратак. Когда соперник отбирает мяч, его мгновенно встречают эти ребята – игроки варьируются, но Кукурелью видим там особенно часто.

С недавних пор «Брайтон» использует агрессивнейшую расстановку на угловых, ранее на это осмеливался только «Брентфорд»: все футболисты приходят в штрафную, еще трое располагаются на ее границе (зона подбора). Сзади – пустота.

Опять же, все ради возвратов в высоких позициях, но вряд ли бы Поттер рискнул это делать без Кукурельи. Он фантастически обороняется на больших пространствах за счет предугадывания действий оппонента и молниеносной скорости.

Здесь остановил Рашицу (очень быстрый игрок) благодаря тому, что идеально выждал тайминг, когда Милот ткнет мяч вперед. Оттолкнул плечом и вернул мяч в атаку.

Кукурелья – второй самый прессингующий игрок «Брайтона». Большую часть попыток он набил играя на фланге, но даже на позиции центрального защитника выдвигался и давил.

Речь не о том, чтобы похвалить Марка – он делает строго то, что просит тренер. Речь о том, насколько он эффективен даже на позиции крайнего ЦЗ; по крайней мере, в системе Поттера.

У Грэма испанец играл в настолько агрессивной роли, что активно прессинговал даже в финальной трети. Ни один центральный защитник в АПЛ не выдвигается так часто, к тому же так далеко. Важная оговорка – в лиге не так много команд с тройкой ЦЗ, сравниваем только с такими системами, потому что из двойки выдвигаться точно никто не будет.

Посмотрите, c какой позиции Марк стартовал и где сделал отбор. После успешного возврата мяча еще побежал вперед – открылся по флангу, но Троссард пробил сам.

Буквально выжал Мареза на его треть и повалил на землю, отобрав мяч.

Он сделал это против Мареза! У Кукурельи вообще нет страха, чтобы так высоко подниматься и выжимать одного из лучших дриблеров мира.

Кукурелья в «Челси» – трансфер сразу на две позиции. Освежит левый фланг и Кулибали

Неожиданный интерес «Челси» к Кукурелье сначала казался чем-то несерьезным, но после инсайдов Фабрицио Романо о том, что лондонцы работают над подписаниями и правых крайних защитников (Уокер-Питерс, Дюмфрис) все встало на свои места.

Напрашивающаяся и вполне разумная мысль – усиление глубины состава. Крайние защитники играют невероятно большую роль у Тухеля. В прошлом сезоне, когда Лукаку и Вернер испытывали большие трудности с профильными задачами, «Челси» выручали именно крайние защитники.

Немецкий тренер сделал их главными атакующими единицами за счет умных тактических ходов, поэтому зимой, когда главные на тот момент бомбардиры команды Чилуэлл и Джеймс травмировались, лондонцы потеряли много очков и хуже создавали моменты.

К слову, недостаточная глубина состава подставляла «Челси» и на другом отрезке сезона, когда выбывали Ковачич и Жоржиньо. Поэтому новый владелец клуба не жалеет деньги, чтобы усилить глубину и в особенности подстраховать приоритетную позицию в системе Тухеля.

Чтобы понять важность крайних защитников для «Челси», достаточно взглянуть на эту картинку.

«Я бы даже не назвал их защитниками. Да, в некоторых эпизодах им приходится защищаться, но у них больше свободы, чем у классических крайних защитников, расстояние до ворот для них тоже короче. Они напрямую вовлечены в наши комбинации, подключаются в штрафную и даже завершают атаки – так мы становимся еще опаснее для соперника», – объяснял Тухель.

Когда команда в позиционной атаке, вингбэки подключаются очень высоко, образуя пятерку. Если соперник обороняется в пять защитников, футболистов «Челси» в последней линии может быть даже шесть, главное – создать численное преимущество, которое активно используют именно крайки.

Здесь Хадсон-Одои уводит крайнего защитника «Норвича», чтобы освободить пространство для подключения Чилуэлла – Бен без опеки получает мяч и забивает.

Чилуэлл мощно стартовал (3+1 в 6 матчах), но порвал кресты и вернулся только в конце сезона. Рис Джеймс, оформивший 5+9, травмировался целых четыре раза по ходу прошедшей кампании. У Тухеля была лишь одна сравнимая по качеству замена на две ключевые позиции – Маркос Алонсо.

У испанца 4 гола и 4 ассиста – такой же большой вклад в атаку, как у Чилуэлла, но Алонсо вариативнее: чаще подключается в штрафную по центру и делает андерлапы.

Пример из товарняка с «Удинезе»: испанец получает мяч на фланге, катит назад под разворот атаки и бежит в полуфланг. Спустя восемь секунд мы видим его в опаснейшей позиции, которую защитникам соперника крайне трудно контролировать именно из-за перегруза от «Челси».

Вы же помните, что Кукурелья обожает такие рывки в полуфланг? В «Брайтоне» он их не делал из-за установок Поттера создавать ширину, но в «Эйбаре», когда у него была свобода действий, Марк вытворял такое. Здесь Марк забил гол, но важно другое – Кукурелья получал удовольствие от таких рывков. В «Брайтоне» ему это запрещали, в «Челси» – будут требовать.

Кукурелья – умный и универсальный крайний защитник, способный выполнять любые виды открываний и перегружать последнюю линию. В довольно ограниченной роли в «Брайтоне» Марк стал четвертым лучшим защитником АПЛ по созданным шансам для партнеров (ассисты+передачи под удар).

Очевидное качество, отправляющее его в космос в сравнении с вингбэками «Челси» – остановка обводок. На Чилуэлла в этом просто больно смотреть.

Так выглядит карта передач испанца в прошедшем сезоне, чем краснее линия – тем острее получился пас.

Помимо очевидного потенциала в позиционных атаках, Кукурелья может быть полезен в нейтрализации контратак – для Тухеля это не менее важно.

«Челси» не доминирует над соперником, забивая ему много голов, но они контролируют игру за счет владения и отбора мяча на чужой половине. Когда к тебе приходит мяч, у тебя минимум времени на решение – у «Челси» слишком хорошо работает контрпрессинг», – восхищался Ральф Хазенхюттль.

Находясь в высоких позициях, вингбэки Тухеля способны быстро сужаться и давить на соперника, убегающего в контратаку. Кукурелья блестяще обороняется на большом пространстве и отлично читает действия оппонента.

К слову, у Алонсо бывают с этим проблемы. В матче против «Удинезе» было трудно понять, что сделал Маркос: не увидел явную передачу и застыл на месте в ожидании дриблинга, после чего «Челси» получил острейший контрвыпад.

Кукурелья играл в системе, где нейтрализации контратак уделяется большое значение и был напрямую интегрирован в наиболее важную часть этой системы.

Карты, демонстрирующие позиции оборонительных дуэлей и перехватов Марка в прошедшем сезоне, разные цвета – для различия типов действий: в воздухе, на земле и т.д.

Мы больше сравнивали Кукурелью с Алонсо, допуская, что Марк приходит под замену Чилуэллу – в таком случае Алонсо точно уйдет (есть серьезный интерес «Барселоны»). В июне The Athletic писал, что Бен неприкасаем: стал важным игроков в раздевалке во время восстановления, в клубе ждут возвращения формы.

Но Чилуэлл сыграл в предсезонке всего 2 тайма – в последней игре с «Удинезе», где явно тестировали основу, все 90 минут отбегал Алонсо.

Прямо сейчас Кукурелья – полноценный апгрейд левого фланга «Челси». Марк сохраняет атакующий потенциал этой позиции: мультифункционально открывается и качественно доставляет мяч в штрафную (способен находить острые варианты).

Однако важнее, что с ним команда становится надежнее в защите. Кукурелья обороняется лучше всех вингбэков Тухеля, причем в разных ситуациях: в блокировке кроссов соперника, в статичной обороне 1-в-1, в зачистке штрафной.

Также Марк гораздо лучше защищается в высоких позициях за счет более грамотного чтения передач и лучшей обороны на большом пространстве.

Но Кукурелья и Чилуэлл могут играть вместе. Летом «Челси» потерял двух центральных защитников, но купил только Кулибали. Второй опцией в центр может стать как раз Кукурелья: Калиду в товарищеских играх выходил левым центральным, но испанец дает больше вариативности.

Марк способен сопоставимо качественно и агрессивно выдвигаться в отбор, но гораздо полезнее в атаке. В прошлом сезоне у «Челси» было немало матчей, когда приходилось спасать очки и вскрывать автобус – Тухель в таких случаях подключал навесы из глубины от правого крайнего ЦЗ Сесара Аспиликуэты.

Кукурелья способен давать эту опцию слева. Кстати, вот такую голевую он отдал именно в матче против «Челси».

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Этот текст мы написали до пресс-конференции Томаса Тухеля. В пятницу он подтвердил наши предположения:

«Чилуэлл выглядит все лучше и лучше, но ему нужно немного больше времени, чтобы адаптироваться к ритму АПЛ. Это нормально: это очень, очень требовательная лига, и мы должны подводить его постепенно.

[Трансфер Кукурельи] поможет Бену избежать давления «ты нам очень нужен сейчас». Марк будет вариантом на этой позиции и может очень хорошо играть в тройке защитников. Он дает нам множество вариантов».

Приход Кукурельи – невероятное счастье для Тухеля. Марк приходит как опция сразу на несколько позиций, но способен выиграть конкуренцию у Чилуэлла – точнее, закрепиться в основе и не пустить даже набравшего форму Бена.

Ценник вызывает вопросы, но «Челси» и так потерял слишком много целей, поэтому готов переплачивать.

Фото: Gettyimages.ru/George Wood, Bryn Lennon