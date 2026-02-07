Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
Ханси Флик: судье не надо было показывать мне желтую.
Ханс-Дитер Флик рассказал, что обсуждал с судьей матча «Барселона» – «Мальорка» (3:0) Алехандро Кинтеро.
«Я не думаю, что у него были причины показывать мне желтую карточку. Я просто сказал ему, что футболисты «Мальорки» слишком близко выставили стенку [перед штрафным ударом].
Я также думаю, что в случае с падениям Ямаля следовало назначить пенальти», – сказал главный тренер «Барселоны».
«Барсе» не дали два пенальти в игре с «Мальоркой» – мяч попал в руку защитнику в 1-м тайме, Ямаля сбили во 2-м. Экс-арбитр Фернандес считает, что за руку был 11-метровый
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
нет
тогда желтая
Мадрид тащат за уши максимально нагло и откровенно. "90+ Мбаппе пенальти" уже как товарный знак можно регистрировать. Сегодня же 200%й пеналь не ставят Барселоне в немаловажном игровом отрезке. Про стенку вообще клоунада и позорище.
Пора лаптю рычаг самый большой и тяжёлый доставать.
Лучший игрок Мальорки - судья и его Вар болельщики)