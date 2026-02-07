  • Спортс
  • Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»

Ханси Флик: судье не надо было показывать мне желтую.

Ханс-Дитер Флик рассказал, что обсуждал с судьей матча «Барселона» – «Мальорка» (3:0) Алехандро Кинтеро.

«Я не думаю, что у него были причины показывать мне желтую карточку. Я просто сказал ему, что футболисты «Мальорки» слишком близко выставили стенку [перед штрафным ударом].

Я также думаю, что в случае с падениям Ямаля следовало назначить пенальти», – сказал главный тренер «Барселоны».

«Барсе» не дали два пенальти в игре с «Мальоркой» – мяч попал в руку защитнику в 1-м тайме, Ямаля сбили во 2-м. Экс-арбитр Фернандес считает, что за руку был 11-метровый

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
судья: ты тренер Реала?
нет
тогда желтая
Ответ человек-муравей человек-физрук
судья: ты тренер Реала? нет тогда желтая
😂😂😂😂
Но со штрафными реально смешно было. Игроки Мальорки стоят перед линией, судье на это указывают, он стоит молчит. Во время удара они еще делают шаг на встречу мячу и опять все норм. Я такую клоунаду первый раз в жизни
Ответ Simbad
Но со штрафными реально смешно было. Игроки Мальорки стоят перед линией, судье на это указывают, он стоит молчит. Во время удара они еще делают шаг на встречу мячу и опять все норм. Я такую клоунаду первый раз в жизни
Жизнь впереди длинная, насмотришься еще
Такое только у Реала прокатывает…
По пенальти и вопросов нет! Удивительно, что даже с ВАР его не поставили! Ну, это Испания, там всегда такое.
Ответ Z-7478
По пенальти и вопросов нет! Удивительно, что даже с ВАР его не поставили! Ну, это Испания, там всегда такое.
Да и со стенкой вопросов нет. Там ржали даже игроки Мальорки.
Флику скоро жёлтую будут давать как он только с кресла вставать будет.)
Сегодня класса хватило, чтобы судейский беспредел нивелировать. Но хватит ли на целый чемп - большой вопрос.
Мадрид тащат за уши максимально нагло и откровенно. "90+ Мбаппе пенальти" уже как товарный знак можно регистрировать. Сегодня же 200%й пеналь не ставят Барселоне в немаловажном игровом отрезке. Про стенку вообще клоунада и позорище.
Пора лаптю рычаг самый большой и тяжёлый доставать.
Все уже признают что многие судьи в испании проиив Каталонии, но Барса трахает их все равно, за сопратевление раком насильно🤭🤭🤭
Красавчики, хлопнули Мальорку в меньшинстве, на классе!)

Лучший игрок Мальорки - судья и его Вар болельщики)
а арбелоа бы судья чай бы принёс
Всё верно! Лимит пенальти ограничен. Если судьи будут давать пенальти Барсе, то сократиться количество для Реала. А это нельзя допустить. Это же Реал Мадрид, как же они без пенальти выигрывать будут? никто же не хочет, чтоб они провалились глубоко, поэтому их тянуть надо. Им главное нырнуть, а это они умеют….
Рекомендуем