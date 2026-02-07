  • Спортс
  • Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20

Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в сезоне АПЛ.

Нападающий «Брентфорда» Игор Тиаго реализовал пенальти в концовке первого тайма матча с «Ньюкаслом» в 25-м туре АПЛ (3:2). 

Это 17-й гол бразильца в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Больше него забил только Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» – 20 мячей. 

Подробная статистика выступлений Тиаго – здесь

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
8 комментариев
Срочно в Сити за 100 лямов
После этого сезона уйдёт на повышение. Брентфорд хорошо продаёт форвардов, Тоуни, Мбембо, Висса.
Хорош. Странно, что в сборную еще не звали. То, что надо Бразилии. Мощный, забивной.
Всего два года назад в Болгарии играл а теперь в АПЛ феерит. хороший взлет у парня
в прошлом сезоне у Брентфорда был один забивной бородач, теперь сходу есть второй, просто респект скаутингу
Но Карлуха в сборную позовет родригу:)
Ответ rigobersong
Но Карлуха в сборную позовет родригу:)
А тебе какое дело? Ты за Месси болеешь
