Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20

Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в сезоне АПЛ.

Нападающий «Брентфорда» Игор Тиаго реализовал пенальти в концовке первого тайма матча с «Ньюкаслом» в 25-м туре АПЛ (3:2).

Это 17-й гол бразильца в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Больше него забил только Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» – 20 мячей.

