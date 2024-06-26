В НХЛ вручают «Везину», «Конн Смайт» и «Харт». А кто это?

27 июня станут известны обладатели самых престижных индивидуальных трофеев в НХЛ: лучшему игроку, лучшему защитнику и наиболее надежному вратарю.

Всего в лиге вручают 22 приза: 18 индивидуальных и 4 командных. Предлагаю погрузиться в историю появления этих наград и разобраться, в честь каких людей с удивительной судьбой они названы.

Индивидуальные призы

Харт Трофи – вручается с 1924 года

Кому дают?

Игроку, внесшему наибольший вклад в успехи команды в регулярном чемпионате.

Действующий обладатель: Коннор Макдэвид, «Эдмонтон» (сезон-2022/23).

В чью честь назван?

Оригинальный трофей подарил лиге в 1923-м Дэвид Харт, отец Сесила Харта, являвшегося главным тренером «Монреаль Канадиенс» в 20-х и 30-х годах прошлого века.

В 1960-м награду отдали на вечное хранение в Зал хоккейной славы, заменив ее современным образцом.

Первый индивидуальный приз в истории лиги. Вопреки расхожему мнению, вручается не «самому ценному игроку сезона», хотя сейчас грань между формулировками сильно размыта.

Обладателя приза выбирают голосованием журналистов.

Леди Бинг Трофи – с 1925 года

Кому дают?

Хоккеисту, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

Действующий обладатель: Джейкоб Слэвин, «Каролина» (сезон-2023/24).

В чью честь назван?

Жена генерал-губернатора Канады Мэри Эвелин Бинг очень любила хоккей и болела за «Оттаву». Настолько, что купила трофей, с единственной целью – подарить его нападающему «Сенаторс» Франку Найбору. Приз за джентльменское поведение прижился в суровой мужской игре и с тех пор вручается ежегодно. Это единственный трофей в НХЛ, названный в честь женщины.

Портрет Леди Бинг кисти венгерского художника Филиппа де Ласло

Самый первый кубок отдали на вечное хранение его семикратному обладателю Фрэнку Буше в 1935-м. До нынешних дней награда не дожила, сгорев при пожаре в 1962 году.

Обладателя приза выбирают голосованием журналистов.

Везина Трофи – с 1927 года

Кому дают?

Лучшему вратарю сезона, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей.

Действующий обладатель: Линус Улльмарк, «Бостон» (сезон-2022/23).

В чью честь назван?

Легендарный вратарь «Монреаля» Жорж Везина стал первым в истории НХЛ, кто провел сухой матч. Он скончался от туберкулеза в 1926 году, после чего лига учредила в честь Жоржа трофей.

По легенде, в последней игре в НХЛ (сезон-1925/26), изрядно исхудавший и увядающий Везина вышел на лед и провел первый период, отыграв на ноль. Затем его стошнило кровью, голкипер был вынужден уйти с площадки и больше никогда не вернулся на лед.

Обладателя приза выбирают голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ.

Колдер Трофи – с 1937 года

Кому дают?

Лучшему новичку сезона.

Действующий обладатель: Мэтти Бенирс, «Сиэтл» (сезон-2022/23).

В чью честь назван?

Первый президент НХЛ Фрэнк Колдер ежегодно покупал кубок и лично вручал его лучшему дебютанту лиги. После смерти Колдера в 1943-м НХЛ продолжила традицию и сделала трофей постоянным.

Обладателя награды выбирают голосованием журналистов.

Арт Росс Трофи – с 1948 года

Кому дают?

Игроку, набравшему наибольшее количество очков в регулярном чемпионате.

Действующий обладатель: Никита Кучеров, «Тампа-Бэй» (сезон-2023/24).

В чью честь назван?

Артур Хауи Росс был хоккеистом, а затем тренером и генеральным менеджером. 17 сезонов он возглавлял «Бостон», с которым выиграл два Кубка Стэнли.

Запомнился среди прочего тем, что стал первым тренером в истории лиги, заменившим вратаря на шестого полевого игрока.

Перейдя на управленческую должность, в сезоне-1947/48 подарил трофей НХЛ, названный своим именем.

Джеймс Норрис Трофи – с 1954 года

Кому дают?

Лучшему защитнику сезона.

Действующий обладатель: Эрик Карлссон, «Сан-Хосе» (сезон-2022/23).

В чью честь назван?

Назван по имени Джеймса Норриса, владевшего «Детройтом» с 1932 по 1952 год. «Ред Уингс» были не первой попыткой бизнесмена приобрести клуб. С 1926-го Норрис регулярно пробовал купить одну из действующих команд или создать новую, но наталкивался на сопротивление других владельцев и лиги в целом. Из-за этого он ругался с Фрэнком Колдером.

Джеймс любил хоккей, но страдал от проблем с сердцем и не мог постоянно присутствовать на матчах. После его смерти, дети подарили лиге трофей в честь Джеймса, а династия Норрисов в будущем завладеет тремя клубами Оригинальной шестерки. Дойдет до того, что НХЛ начнут называть Norris House League – лигой семьи Норрисов.

Обладателя приза лучшему защитнику выбирают голосованием журналистов.

Конн Смайт Трофи – с 1965 года

Кому дают?

Лучшему игроку плей-офф.

Действующий обладатель: Коннор Макдэвид, «Эдмонтон» (сезон-2023/24).

В чью честь назван?

В честь бывшего тренера, менеджера, президента и владельца «Торонто». С 1927 по 1961 год под управлением Смайта канадская команда 8 раз побеждала в Кубке Стэнли.

Конн Смайт был увековечен задолго до смерти в 1980-м. Клуб подарил лиге приз спустя несколько лет после ухода специалиста из «Мэйпл Лифс».

За время существования награда обросла двумя дополнительными ярусами, на которых красуются имена всех MVP плей-офф НХЛ с 1965 года.

Обладателя выбирают голосованием журналистов.

Билл Мастертон Трофи – с 1968 года

Кому дают?

Игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

Действующий обладатель: Коннор Ингрэм, «Аризона» (сезон-2023/24).

В чью честь назван?

Уильям Мастертон – единственный игрок за всю историю НХЛ, скончавшийся вследствие черепно-мозговой травмы, полученной во время матча. Это произошло в январе 1968 года, хоккеисту было 29 лет.

Смерть Мастертона вызвала длительные дебаты о целесообразности ношения шлемов, поскольку в то время лишь немногие игроки ими пользовались.

Часто Билл Мастертон Трофи вручается хоккеисту, который вернулся на лед после болезни или травмы, угрожающей карьере или даже жизни.

Каждый клуб самостоятельно выбирает одного кандидата от команды, после чего голосование журналистов определяет победителя.

Тед Линдсей Эворд – с 1971 года

Кому дают?

Лучшему хоккеисту сезона по итогам голосования игроков.

Действующий обладатель: Коннор Макдэвид, «Эдмонтон» (сезон-2022/23).

В чью честь назван?

До 2010 года приз назывался «Лестер Пирсон Эворд». Был подарен лиге профсоюзом игроков в 1970-м и назван в честь бывшего премьер-министра Канады.

Легендарный защитник «Детройта» 40-х и 50-х годов Тед Линдсей стал человеком-трофеем не за четыре Кубка Стэнли или девять попаданий на Матч звезд, а за то, что стал идейным вдохновителем создания профсоюза игроков.

Вел непримиримую борьбу с Конном Смайтом и другими владельцами команд за право на то, что назовут коллективным соглашением, в котором будут прописаны минимальные зарплаты хоккеистов, порядок распределения прибыли, пенсионные отчисления и так далее.

За это игрок подвергся репрессиям и был изгнан из НХЛ на несколько лет, но его дело надолго пережило самого Линдсея.

Джек Адамс Эворд – с 1974 года

Кому дают?

Тренеру, внесшему наибольший вклад в успехи команды.

Действующий обладатель: Рик Токкет, «Ванкувер».

В чью честь назван?

Джек Адамс – еще одна легенда эпохи зарождения НХЛ. С 1917 по 1927 год он играл за «Торонто» и «Оттаву», а после завершения карьеры перебрался в «Детройт».

На протяжении 20 лет Адамс был главным тренером команды, а генменеджером оставался до 1963 года, суммарно – 36 лет. Это рекорд лиги.

Трижды брал Кубок Стэнли как тренер, и по нынешний день делит первое место в списке самых титулованных специалистов в истории «Детройта».

Обладателя выбирают голосованием журналистов.

Фрэнк Дж. Селки Трофи – с 1978 года

Кому дают?

Лучшему нападающему оборонительного плана.

Действующий обладатель: Александр Барков, «Флорида» (сезон-2023/24).

В чью честь назван?

Селки никогда на уровне НХЛ не играл, зато в 1929 году в 36 лет стал помощником владельца «Торонто» Конна Смайта и проработал на него 17 лет.

Настоящую славу приобрел, будучи генменеджером «Монреаля». С 1946-го по 1964-й клуб шесть раз выигрывал Кубок Стэнли, включая пять побед подряд с 1956 по 1960 год.

Обладателя выбирают голосованием журналистов.

Уильям М. Дженнингс Трофи – с 1982 года

Кому дают?

Голкиперу или паре голкиперов одной команды, пропустившим наименьшее число голов по итогам регулярного чемпионата при не менее 25 сыгранных матчах.

Действующий обладатель: Коннор Хеллибак, «Виннипег» (сезон-2023/24).

В чью честь назван?

Дженнингс тоже не играл в хоккей и был юристом по профессии.

Стал президентом «Рейнджерс» в 1962 году и оставался им до собственной смерти в 1981-м. Прославился в первую очередь тем, что являлся ключевой фигурой в расширении НХЛ в 1967 году, когда состав лиги удвоился по сравнению с первоначальными шестью командами.

Кинг Клэнси Трофи – с 1988 года

Кому дают?

Игроку, проявляющему лидерские качества на льду и вне его и принимающему активное участие в общественной жизни.

Действующий обладатель: Андерс Ли, «Нью-Йорк Айлендерс» (сезон-2023/24).

В чью честь назван?

В память о Фрэнке (Кинге) Клэнси, игроке «Торонто» 30-х годов. После окончания карьеры он 11 лет отработал в НХЛ судьей, а в середине 50-х три сезона тренировал канадский клуб.

Трофей подарил лиге владелец «Мэйпл Лифс» Гарольд Баллард, назвавший Клэнси «одним из величайших гуманистов, которые когда-либо жили».

Уважаемое на районе прозвище Король досталось ему не за хоккейную карьеру или гуманизм, а в наследство от отца, бывшего известным игроком в американский футбол.

Обладателя выбирает специальная комиссия из журналистов и вещателей НХЛ.

Морис Ришар Трофи – с 1999 года

Кому дают?

Лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Действующий обладатель: Остон Мэттьюс, «Торонто» (сезон-2023/24).

В чью честь назван?

Любимый трофей российских форвардов (12 побед в номинации, у канадских игроков – 9) носит имя легенды «Монреаля» Мориса Ришара, забросившего 544 шайбы за карьеру.

К сезону-1957/58, когда Ришар забил 500-й гол в НХЛ, ни у кого за всю историю лиги не было и 375 шайб. Он 8 раз брал Кубок Стэнли, провел 14 Матчей звезд и стал первым, кто забил 50 голов за 50 игр. Повторить это достижение смогли лишь 4 человека.

Вписал себя в историю не только хоккейными успехами, но и «бунтом Ришара». В 1955 году франкоканадцы считали, что руководство лиги во главе с англоговорящим Кларенсом Кэмпбеллом применяет двойные стандарты по отношению к франкофонам, включая Ришара.

Морису крепко доставалось от соперников на каждой игре, но никаких санкций от НХЛ за это не следовало. Когда Ришар взорвался и отвесил крепких оплеух сначала одному из обидчиков, а затем и лайнсмену, пытавшемуся разнять драчунов, лига дисквалифицировала его до конца сезона и на плей-офф.

Франкоканадцы были в бешенстве, и когда Кэмпбелл приехал на матч «Монреаля», его сначала закидали мусором и тухлыми яйцами, а затем беспорядки перенеслись в город. Толпа из 20 тысяч протестующих разгромила 50 магазинов, 37 человек получили ранения. Ущерб оценили в 100 000 долларов (1 114 184 доллара по курсу 2023 года).

Сам Ришар не участвовал в погроме, но, так как он стал поводом для его начала, бунт назвали в честь Мориса.

Приз Марка Мессье – с 2007 года

Кому дают?

Игроку, проявившему лидерские качества для команды на льду и за его пределами.

Действующий обладатель: Джейкоб Труба, «Нью-Йорк Рейнджерс» (сезон-2023/24).

В чью честь назван?

Марк Мессье считается олицетворением лидерства. Канадский форвард провел в НХЛ 25 сезонов и является единственным, кто в качестве капитана привел две разные команды к Кубку Стэнли, сделав это с «Ойлерс» в 1990 году и с «Рейнджерс» в 1994-м.

Сейчас он успешно работает экспертом на телевидении и веселит публику в паре с Пи Кей Суббаном.

Победителя в номинации выбирает Марк Мессье.

Джим Грегори Эворд – с 2010 года

Кому дают?

Генеральному менеджеру, внесшему наибольший вклад в успех команды.

Действующий обладатель: Джим Нилл, «Даллас» (сезон-2023/24).

В чью честь назван?

Джеймс Грегори был хоккейным тренером и функционером.

С 1969 по 1979 год он занимал должность генерального менеджера «Торонто». За десять лет работы Джеймс привел команду к восьми выходам в плей-офф.

Затем он перешел в главный офис НХЛ, став директором Центрального скаутского бюро, а позже занял аналогичный пост в отделе хоккейных операций, где и работал до самой смерти.

После кончины Грегори в 2019 году, награду переименовали в его честь. До этого она называлась просто «Приз лучшему генменеджеру».

Обладателя выбирает комиссия из 32 генеральных менеджеров, 5 президентов и 5 представителей медиа.

И Джей Макгуайр Эворд – с 2016 года

Кому дают?

Проспекту, наилучшим образом демонстрирующему стремление к совершенству через силу характера, жажду борьбы и атлетизм.

Действующий обладатель: Коннор Бедард, 2023 год.

В чью честь назван?

Макгуайр был директором Центрального скаутского бюро с 2005 по 2011 год. Он активно участвовал в составлении преддрафтовых рейтингов и являлся желанным объектом интервью для прессы во время драфта. Умер от рака в 2011 году в 58 лет.

Победителя в номинации выбирает Центральное скаутское бюро.

Уилли О’Ри Эворд – с 2018 года

Кому дают?

Человеку, который с помощью хоккея оказал положительное влияние на общину, культуру или общество. Единственная награда НХЛ, вручаемая людям, не имеющим прямого отношения к лиге.

Действующий обладатель: Марк ДеМонтис, 2024 год. Он является основателем организации Canadian Blind Hockey, а также имеет золотую медаль в составе сборной Канады по хоккею для слепых.

В чью честь назван?

Уилли О'Ри в 1958 году стал первым чернокожим, сыгравшим в НХЛ. О'Ри потерял зрение на правый глаз в юном возрасте, но играл в профессиональный хоккей 21 год.

Как пишет сайт НХЛ, более двух десятилетий О'Ри служит послом разнообразия лиги, посещая школы и хоккейные программы по всей Северной Америке, чтобы поделиться своей историей и опытом, а также пропагандировать идеи инклюзивности, самоотверженности и уверенности.

Командные призы

Кубок Стэнли – с 1893 года

Кому дают?

Победителю плей-офф НХЛ.

Действующий обладатель: «Флорида», сезон-2023/24.

В чью честь назван?

Самый старый командный трофей в Северной Америке изначально представлял собой декоративную чашу, приобретенную генерал-губернатором Канады Фредериком Артуром Стэнли в 1892 году в Лондоне. В то время приз вручался лучшей любительской команде Канады.

Всего существует три Кубка Стэнли: оригинальный Dominion Hockey Challenge Cup, аутентичный Presentation Cup и исправленный с точки зрения орфографии Permanent Cup, который выставляется в Зале хоккейной славы, когда Presentation Cup недоступен.

Приз принца Уэльского – с 1925 года

Кому дают?

Команде-чемпиону Восточной конференции по итогам плей-офф. В разное время вручался победителю плей-офф НХЛ и лучшей команде регулярного чемпионата.

Действующий обладатель: «Флорида», сезон-2023/24.

В чью честь назван?

Приз носит имя Эдуарда, принца Уэльского, ставшего впоследствии королем Великобритании Эдуардом VIII.

Портрет короля Эдуарда VIII. Автор – Джон Сент-Хелиер Ландер

Он известен в том числе тем, что царствовал всего 326 дней, после чего отрекся от престола. Это один из самых коротких периодов правления в истории британской монархии.

Приз Кларенса Кэмпбелла – с 1968 года

Кому дают?

Команде-чемпиону Западной конференции по итогам плей-офф.

Действующий обладатель: «Эдмонтон», сезон-2023/24.

В чью честь назван?

Кларенс С. Кэмпбелл был президентом НХЛ с 1946 по 1977 год. Именно этого мужчину закидали мусором франкоканадцы во время «бунта Ришара».

Также при нем лига расширилась с 6 до 18 команд, появились драфты, а сам Кэмпбелл, по свидетельствам очевидцев, очень любил хоккей и работал до 18 часов в день.

Президентский кубок – с 1986 года

Кому дают?

Команде, завершившей регулярный чемпионат с наибольшим количеством очков.

Действующий обладатель: «Рейнджерс», сезон-2023/24.

В чью честь назван?

В честь президента НХЛ на момент учреждения трофея – Джона Зиглера-младшего.

Аналог приза существовал и до 1986 года. Ранее лучшая команда регулярного чемпионата имела право вывесить на домашней арене баннер с надписью «Чемпион Лиги НХЛ».

Сейчас главная ассоциация с Президентским кубком – проклятие, из-за которого обладатели награды не могут в тот же год выиграть Кубок Стэнли. Последняя победа чемпиона регулярки в плей-офф датируется сезоном-2012/13, а в эпоху потолка зарплат с 2005-го только 2 команды смогли преодолеть проклятие.

На этом исторический экскурс о наградах завершен. Надеюсь, что читать это было не менее интересно, чем писать.

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Фото: paintingondemand.art ; Pinterest /Kevin Nguyen; Hockey Hall of Fame /Montreal Canadiens/Sheldon Cohen; x.com /willieoree1; meisterdrucke.uk /John Saint-Hélier Lander