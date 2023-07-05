Новые стадионы клубов РПЛ от нейросети: арена-конь, здание-поезд и Зимний дворец «Зенита»
Фантазировать с нейросетями – захватывающий аттракцион, в том числе и в футболе. 433 (медиаимперия, живущая в соцсетях) недавно показала, какими должны быть топовые стадионы мира, по мнению искусственного интеллекта. Трюк повторила и Лига 1 (первая часть, вторая). А теперь присоединяемся и мы – с аренами российских клубов.
Мы показали нейросети Midjourney стадионы РПЛ – а она нарисовала свои варианты. Исходя из особенностей клубов и городов, в которых они играют.
Наслаждайтесь!
«Краснодар»
Сделать что-то красивее нынешнего стадиона и парка в Краснодаре в обозримом будущем вряд ли возможно. Но этот эко-вариант неплох.
«Зенит»
«Газпром-Арена» с фасадом в стиле Зимнего дворца вписалась бы в архитектуру Питера.
«Динамо»
Волчьи барельефы на брутальной полицеской броне – новый облик стадиона «Динамо».
«Крылья Советов»
Волжская парящая жемчужина – лоно будущих самарских «Крыльев».
ЦСКА
Воинственный буцефал – таким предстал прототип стадиона ЦСКА.
«Спартак»
Ромбовидная арена с жилым кварталом от собственников клуба – спартаковская классика.
«Локомотив»
Выкатное поле, закрывающаяся крыша – прошлый век. Новый – весь стадион на рельсах! Такой уедет от любой непогоды.
«Рубин»
Поле в окружении семи минаретов и спящего зиланта – домашней защите «Рубина» не понадобятся даже четки Бердыева.
«Пари НН»
Прозрачный стадион Нижнего Новгорода – украшение лиги в столице русских закатов.
«Факел»
Инфернальные огни по периметру ансамбля православных соборов – пристанище «Факела» в Воронеже.
«Ростов»
Футуристичный комбайн для сбора очков посреди солнечного Ростова – отсюда Карпина точно никакой сборной не выманить.
«Урал»
Изящное решение для екатеринбургских фанатов минимум утроит посещаемость «Урала», и места хватит всем – дополнительные выносные трибуны просто не видны с этого ракурса.
«Оренбург»
Оренбургский гелиево-газово-футбольный комбинат – самое технологичное сооружение лиги.
«Балтика»
Готике русского футбола найдется место в Калининграде.
«Ахмат»
Стадион из малахита и чистого золота будет сразу повергать соперников «Ахмата» в благоговейную оторопь.
«Сочи»
Плетеное яйцо снежного барса в лучезарном Сочи – достойный сиквел открытого морскому бризу «Фишта».
Держите плюс!
Лес и деревяшки )))
Интересная идея с эрмитажными статуями на стадионе Зенита (сразу вспоминается великий теннисный стадион в Риме), но слабо реализуемая, особенно с руководством Газпрома, помешанном на стекле и металлоконструкциях.
Больше особо ничего не приглянулось, либо слишком фантазийно, либо просто однотипно, как у Самары и НН.
Паровоз зачётный, В Питере несуразица.
Представил, как в Казани муэдзины поют с минаретов - гоо-оооо-оооооо-оо-ль.