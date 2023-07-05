Новые стадионы клубов РПЛ от нейросети: арена-конь, здание-поезд и Зимний дворец «Зенита»

Фантазировать с нейросетями – захватывающий аттракцион, в том числе и в футболе. 433 (медиаимперия, живущая в соцсетях) недавно показала, какими должны быть топовые стадионы мира, по мнению искусственного интеллекта. Трюк повторила и Лига 1 (первая часть, вторая). А теперь присоединяемся и мы – с аренами российских клубов.

Мы показали нейросети Midjourney стадионы РПЛ – а она нарисовала свои варианты. Исходя из особенностей клубов и городов, в которых они играют.

Наслаждайтесь!

«Краснодар»

Сделать что-то красивее нынешнего стадиона и парка в Краснодаре в обозримом будущем вряд ли возможно. Но этот эко-вариант неплох.

«Зенит»

«Газпром-Арена» с фасадом в стиле Зимнего дворца вписалась бы в архитектуру Питера.

«Динамо»

Волчьи барельефы на брутальной полицеской броне – новый облик стадиона «Динамо».

«Крылья Советов»

Волжская парящая жемчужина – лоно будущих самарских «Крыльев».

ЦСКА

Воинственный буцефал – таким предстал прототип стадиона ЦСКА.

«Спартак»

Ромбовидная арена с жилым кварталом от собственников клуба – спартаковская классика.

«Локомотив»

Выкатное поле, закрывающаяся крыша – прошлый век. Новый – весь стадион на рельсах! Такой уедет от любой непогоды.

«Рубин»

Поле в окружении семи минаретов и спящего зиланта – домашней защите «Рубина» не понадобятся даже четки Бердыева.

«Пари НН»

Прозрачный стадион Нижнего Новгорода – украшение лиги в столице русских закатов.

«Факел»

Инфернальные огни по периметру ансамбля православных соборов – пристанище «Факела» в Воронеже.

«Ростов»

Футуристичный комбайн для сбора очков посреди солнечного Ростова – отсюда Карпина точно никакой сборной не выманить.

«Урал»

Изящное решение для екатеринбургских фанатов минимум утроит посещаемость «Урала», и места хватит всем – дополнительные выносные трибуны просто не видны с этого ракурса.

«Оренбург»

Оренбургский гелиево-газово-футбольный комбинат – самое технологичное сооружение лиги.

«Балтика»

Готике русского футбола найдется место в Калининграде.

«Ахмат»

Стадион из малахита и чистого золота будет сразу повергать соперников «Ахмата» в благоговейную оторопь.

«Сочи»

Плетеное яйцо снежного барса в лучезарном Сочи – достойный сиквел открытого морскому бризу «Фишта».