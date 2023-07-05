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Новые стадионы клубов РПЛ от нейросети: арена-конь, здание-поезд и Зимний дворец «Зенита»

Крылья Советов Крылья Советов
Зенит Зенит
Ахмат Ахмат
ЦСКА ЦСКА
Спартак Спартак
Краснодар Краснодар
Локомотив Локомотив
Пари НН Пари НН
Динамо Москва Динамо Москва
Балтика Балтика
Ростов Ростов
Рубин Рубин
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Урал Урал
Сочи Сочи
Факел Факел
Оренбург Оренбург
Футбол Футбол

Фантазировать с нейросетями – захватывающий аттракцион, в том числе и в футболе. 433 (медиаимперия, живущая в соцсетях) недавно показала, какими должны быть топовые стадионы мира, по мнению искусственного интеллекта. Трюк повторила и Лига 1 (первая часть, вторая). А теперь присоединяемся и мы – с аренами российских клубов.  

Мы показали нейросети Midjourney стадионы РПЛ – а она нарисовала свои варианты. Исходя из особенностей клубов и городов, в которых они играют.

Наслаждайтесь! 

«Краснодар»

Сделать что-то красивее нынешнего стадиона и парка в Краснодаре в обозримом будущем вряд ли возможно. Но этот эко-вариант неплох.

«Зенит»

«Газпром-Арена» с фасадом в стиле Зимнего дворца вписалась бы в архитектуру Питера.

«Динамо»

 Волчьи барельефы на брутальной полицеской броне – новый облик стадиона «Динамо». 

«Крылья Советов»

Волжская парящая жемчужина – лоно будущих самарских «Крыльев». 

ЦСКА

Воинственный буцефал – таким предстал прототип стадиона ЦСКА.

«Спартак»

Ромбовидная арена с жилым кварталом от собственников клуба – спартаковская классика. 

«Локомотив»

Выкатное поле, закрывающаяся крыша – прошлый век. Новый – весь стадион на рельсах! Такой уедет от любой непогоды. 

«Рубин»

Поле в окружении семи минаретов и спящего зиланта – домашней защите «Рубина» не понадобятся даже четки Бердыева. 

«Пари НН»

Прозрачный стадион Нижнего Новгорода – украшение лиги в столице русских закатов.

«Факел»

Инфернальные огни по периметру ансамбля православных соборов – пристанище «Факела» в Воронеже. 

«Ростов»

Футуристичный комбайн для сбора очков посреди солнечного Ростова – отсюда Карпина точно никакой сборной не выманить. 

«Урал»

Изящное решение для екатеринбургских фанатов минимум утроит посещаемость «Урала», и места хватит всем – дополнительные выносные трибуны просто не видны с этого ракурса. 

«Оренбург»

Оренбургский гелиево-газово-футбольный комбинат – самое технологичное сооружение лиги. 

«Балтика»

Готике русского футбола найдется место в Калининграде. 

«Ахмат»

Стадион из малахита и чистого золота будет сразу повергать соперников «Ахмата» в благоговейную оторопь. 

«Сочи»

Плетеное яйцо снежного барса в лучезарном Сочи – достойный сиквел открытого морскому бризу «Фишта».

49 комментариев

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Вячеслав Припузов
Круто и весьма реалистично. Видимо крыша у стадиона Спартака из области фантастики, запредельной даже нейро разуму в отличие от некоторых...
+50
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+47
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Валерий Рыбалко
Ответ Борнео
По моему скромному мнению - стадики в Краснодаре и Екатеринбурге - бомба🔥
Поясните "плетеное яйцо снежного барса"???
+41
-1
+40
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tverd1
Главное, что в Воронеже про беговые дорожки не забыли!
+29
-3
+26
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_El Nino_
На стадионе факела можно и в квидич поиграть.
+17
-1
+16
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Борнео
По моему скромному мнению - стадики в Краснодаре и Екатеринбурге - бомба🔥
+18
-2
+16
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Максим_К
Ответ Rundatgame
Из того, что с большой условностью можно было бы построить в реальности это Спартак, Пари НН и, возможно, Сочи. Всё остальное в нашем климате технически, нормативно невозможно или(и) космически дорого.
А нынешний стадион Зенита разве не попадает под категорию "космически дорого"?)
+15
-4
+11
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ultras_dm
Плетеное яйцо снежного барса – описание, судя по всему, тоже ИИ писал
+16
-5
+11
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Александр Михеев
сохраните эти фото, пригодятся при реконструкции действующих стадионов. бесплатная работа дизайнеров
+10
0
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And-Rover
Если честно - это так офигенно, что только восхищаться. На полном серьёзе бы взять фасады с этих арен, созданных нейросетью. Было бы нечто. Это 10 из 10.
+11
-2
+9
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alexman1996
Самара, Нижний и Екатеринбург — огонь! 🔥🔥🔥
+8
0
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Данко Лазович
Классная затея
Держите плюс!
+9
-2
+7
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Lexx2
Ответ ultras_dm
Плетеное яйцо снежного барса – описание, судя по всему, тоже ИИ писал
Яйцо Барса - самца просто
+7
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Oz80
Вот вы преставьте если бы такое построили😍😍😍
+5
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Ромазан
Представляю такой стадион в Нижнем . куда по 1-2 тысячи ходит, какое там эхо от мата будет стоять
+5
0
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Дмитрий Пушмин
яйцо снежного барса О_о
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ПомБур-Шиномонтажник
Балтика почему не в форме бутылки?
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Дмитриев Юрий
Все стадионы просто огонь и явно утроили бы посещаемость а так же в десятки раз увеличится туристическую привлекательность многих городов...
+4
-1
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fantast1c
Шикарные версии. У Оренбурга только фростпанк получился, как-то не ассоциируется.
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Andrei313
Рубин - топ!!!
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Rundatgame
Из того, что с большой условностью можно было бы построить в реальности это Спартак, Пари НН и, возможно, Сочи. Всё остальное в нашем климате технически, нормативно невозможно или(и) космически дорого.
+5
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Петроград
Я правильно вижу, что даже на эскизе стадион Факела - это обшарпанные и полузаколоченные церквухи? За что ИИ с ними так?
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Дмитрий Федоров
А почему на футбольном стадионе зенита , нет футбольного поля ?
Лес и деревяшки )))
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БилльХансен
Ответ Rundatgame
Из того, что с большой условностью можно было бы построить в реальности это Спартак, Пари НН и, возможно, Сочи. Всё остальное в нашем климате технически, нормативно невозможно или(и) космически дорого.
в нашем климате все космически дорого.
+3
-1
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Призрак Джона Готти
Стадионы из "Варкрафта".
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Александр Михеев
сохраните эти фото, пригодятся при реконструкции действующих стадионов. бесплатная работа дизайнеров
Артемий Лебедев эти же снимет впарит за миллионы долларов, выиграв гос тендеры на реконструкцию.
+3
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Rock-n-Rolla
стадион Локо так и не понял какой формы (точнее, где там само поле), остальные - шедевр, особенно Краснодар, Зенит, Рубин, Урал и Крылья
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Андрей Андреев
Олимпийский стадион в Ашхабаде - как раз реалистичная версия стадиона до армейцев
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playmaker
У Терека логово орков из Варкрафт 3
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Олег Шацков
Было бы круто, если ЦСКА на ипподроме играло
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тот самый Кадрус
Ответ Rock-n-Rolla
стадион Локо так и не понял какой формы (точнее, где там само поле), остальные - шедевр, особенно Краснодар, Зенит, Рубин, Урал и Крылья
Тоже самое подумал. Паровоз красивый но стадион прололговатый.
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playmaker
В Воронеж даже ворота не завезли, а в Оренбурге 2 центральных круга)
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Kramola
Красиво, канешнааа, Но наши стадионы , даже в Ростове должны быть с закрывающейся крышей, может быть за исключением Сочи и Ахмата, а так даже на рельсах и Летающие тарелки должны закрываться - мы северная страна и если хотим играть больше трех месяцев, ну на крайняк 5 месяцев в году, а лучше не менее 10 месяцев в году в нормальных условиях должны иметь технологичные легко закрывающиеся и легко открывающиеся крыши, а в провинциях такие стадионы тыс на 10 зрителей, а не гиганты для ЧМ, которые будут простаивать и требовать дорогущего ухода!
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Валерий Самсонов
Стадион Сочи сделали из обрезков ADIDAS YEEZY FOAM RUNNER?
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toptishka
Ну, кстати у Спартака достойная стекляшка получилась, вполне реалистично нечто подобное реализовать.

Интересная идея с эрмитажными статуями на стадионе Зенита (сразу вспоминается великий теннисный стадион в Риме), но слабо реализуемая, особенно с руководством Газпрома, помешанном на стекле и металлоконструкциях.

Больше особо ничего не приглянулось, либо слишком фантазийно, либо просто однотипно, как у Самары и НН.
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Isshin88
Очень красивая подборка. Было бы классно если смогли бы реализовать такие проекты.
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semN
Сочи огонь 🔥
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uragan
Ответ postblueink
Версия Зенита невероятно красива. Как-будто Сан-Сиро в формате фильма Видок.
У них под теплотрассу должен быть стадион
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Orgazmatron IGO
Нейросеть явно любит Церители, сплошная гигантомания.
Паровоз зачётный, В Питере несуразица.
Представил, как в Казани муэдзины поют с минаретов - гоо-оооо-оооооо-оо-ль.
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-2
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Lexx2
Ответ Amalfitano
А в словосочетании ИИ вторая И точно означает интеллект? По моему робот просто взял самые известные стереотипы о городе и влепил в облик стадиона. Казань - минареты, Зенит - образы Зимнего, Локо - стадион в виде Локомотива, Динамо - полицейская броня и т.д.
ИИ создает картинки по описанию, поэтому не менее половины замысла - это сам автор придумал.
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Shinco
У коней и мяса круто смотрятся 👍
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Вячеслав Припузов
Ответ tverd1
Главное, что в Воронеже про беговые дорожки не забыли!
Зато про разметку и ворота забыли, чистое поле...видимо проблема с дренажом останется вечной, поэтому решили оставить легкоатлетическим
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Рука_Марадонны
Воинственный буцефал))))
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N23
Классно, кто бы это не сделал
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ЦСКА УСБ
Самый прикольный стадион Краснодара. Необычно, стильно, функционально, в тему и красиво.
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Al561
Ни одного нормального стадиона, китч сплошной. Видимо настройки задали неправильные
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Куприн
Стадион в Нижнем почти так и выглядел на макетах, а в итоге почему-то по другому сделали.
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Павел Ермаков
Эти рисунки делал не искусственный интеллект.Если заложена программа или алгоритм построения,то выброс должен быть одинаковым.Смотрите в цска и динамо заложил их символы.Коня и волка.А где Бык,Шмель,Дракон,Кабан или гладиатор?Не надо врать нам.Рисовал это хороший вэб-дизайнер.
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