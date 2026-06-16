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  4. Анри о Возинье: «Считается, что футбол вращается вокруг бомбардиров и суперзвезд. 40-летний вратарь стал сенсацией ЧМ за один матч, не дал целой нации отпраздновать победу»

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Анри о Возинье: «Считается, что футбол вращается вокруг бомбардиров и суперзвезд. 40-летний вратарь стал сенсацией ЧМ за один матч, не дал целой нации отпраздновать победу»
Анри о Возинье: считают, что футбол вращается вокруг бомбардиров и суперзвезд.

Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказался о ничьей сборной Испании с Кабо-Верде (0:0) в 1-м туре ЧМ-2026.

Лучшим игроком матча признали 40-летнего вратаря Возинью, который совершил 7 сэйвов.

«Давайте будем честны: без Возиньи мы, вероятно, говорили бы об уверенной победе Испании. Речь о вратаре, который стал сенсацией чемпионата мира за один матч.

Люди считают, что футбол вращается только вокруг бомбардиров и суперзвезд. Но потом наступает такой вечер, и 40-летний вратарь становится главной новостью чемпионата мира. Возинья не просто отражал удары Испании – он не позволил целой нации отпраздновать победу. Каждый его сэйв казался важнее предыдущего», – отметил француз.

При этом Анри считает, что Испания прибавит по ходу турнира.

«Сюда приехало много талантливых игроков, которым нужны игровое время и уверенность. Мы увидим более сильную Испанию, я в это верю. Это всего лишь один матч», – сказал Анри.

40-летний «Бабуля» сдержал Испанию. Что за герой Кабо-Верде?

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Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: As
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Комментарии

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"без Возиньи мы, вероятно, говорили бы об уверенной победе Испании"

Нормально он так обесценил всю сборную Кабо-Верде, которая вполне уверенно играла весь матч и не дала испанцам создать много моментов
Кабо Верде мог Испанию и без очка оставить, забей игрок на 90-й минуте
Кабовердийцы тоже нация какбЭ. Они отпраздновали.
Я может какую-то другую игру смотрел, то прямо спасений за матч от Возиниьи было парочку, не больше. Вратарь, конечно, молодец, никто не спорит, но хвалить полевых игроков надо не меньше, а может даже и больше. Именно они не позволили испанцам толком наносить удары в створ ворот.
Судя по его интервью и сам по себе человек приятный.
Возинья активировал режим бати и стал героем.
Где-то, посмотрев на это, снял бутсы с гвоздя некто Златан.
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