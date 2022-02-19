Ценность борьбы на примере матча против «Брайтона»

«Манчестер Юнайтед» еще ни разу не уходил на перерыв, имея в своем активе ноль выигранных единоборств в этом сезоне АПЛ. Вплоть до минувшего матча.

Когда игроки покидали поле по истечении 45 минут, эта деталь не казалась главной фанатам на трибунах «Олд Траффорд», которые освистывали свою команду. Но сейчас мы имеем очередное доказательство, что до перерыва команда находилась в разобранном состоянии. В выступлении «Юнайтед» в первом тайме не было духа.

Однако, поменявшись сторонами, команда Рангника, атаковавшая теперь ворота напротив «Стретфорд Энд», победила в 9 единоборствах. Больше было лишь во втором тайме матча против «Бернли» (10).

Во втором столкновении из девяти Мактоминей отобрал мяч у Биссума и отдал его Роналду, который своим блестящим голом вдохнул жизнь в фанатов на трибунах.

Третий удачный отбор произошел, когда Эланга обокрал Данка. Отчаянная реакция последнего побудила видео-ассисстента рефери Джарреда Джиллетта пригласить Питера Бэнкса, главного арбитра встречи, взглянуть на повтор, впоследствии чего «Брайтон» остался в меньшинстве.

Все попытки отбора игроками «Манчестер Юнайтед»:

4’ Фред – Биссума. Неудачно;

25’ Фред – Мопе. Неудачно;

36’ Далот – Кукурелья. Неудачно;

36’ Мактоминей – Мопе. Неудачно;

39’ Мактоминей – Мак Аллистер. Неудачно;

41’ Фред – Биссума. Неудачно;

47’ Мактоминей – Биссума. Неудачно;

48’ Санчо – Кукурелья. Неудачно;

50’ Эланга – Троссард. Удачно;

51’ Мактоминей – Биссума. Удачно;

52’ Эланга – Данк. Удачно;

58’ Далот – Мак Аллистер. Удачно;

60’ Фернандеш – Модер. Удачно;

61’ Мактоминей – Мак Аллистер. Удачно;

67’ Шоу – Лэмпти. Удачно;

68’ Далот – Кукурелья. Удачно;

71’ Далот – Кукурелья. Неудачно;

90’ Далот – Кукурелья. Удачно;

Всего два момента с разницей в минуту полностью изменили ход игры. И произошли они благодаря вмешательству Ральфа Рангника.

О смене тактики в перерыве

В перерыве вопрос заключался в следующем: менять расстановку или способ атаки? Мы решили придерживаться нашей 4-2-3-1 и дали установку вингерам, Энтони Эланге и Джейдону Санчо, атаковать центральных защитников. Это означало, что наши крайние защитники должны были напрягать крайних защитников «Брайтона». Это окупилось дважды: когда мы забили гол, и когда заработали удаление. После этого игра перевернулась.

Эланга совершил первый отбор «Юнайтед» на 50-й минуте. Двумя минутами ранее Санчо попытался отобрать мяч у Марка Кукурельи, но «Брайтон» сохранил владение мячом.

До этого хозяева проиграли семь единоборств подряд. Команда выглядела все лучше по мере того, как матч продолжался, отобрав мяч в восьми из девяти случаев после первого успеха Эланги.

Можно вспомнить вопрос одного манчестерского тренера: «Что такое отбор?» Конечно, это не мери́ло достижений. Чтобы отобрать мяч, нужно его потерять, и что касается команды Гвардиолы – это редкость. Но «Брайтон» владел мячом 59% первого тайма, так что у «Юнайтед» было достаточно возможностей для отбора, и неспособность совершить его была заметным недостатком. Манкунианцы владели мячом лишь после неуместных передач игроков «Брайтона».

Игра хозяев была настолько отвратительной, что настроение в перерыве напоминало домашнее поражение от «Бернли» со счетом 2:0 в январе 2020 года. Во вторник, как и тогда, фанаты скандировали, что хотят, чтобы семья Глейзер покинула клуб. Атмосфера была накалена до предела.

Внимательный зритель заметил, как Фред пять минут направлял мяч в загадочном направлении. Заметил, как «Юнайтед» из-за отсутствия изобретательности был вынужден пасовать Давиду де Хеа под прессингом.

Заметил, как Далот плохо отпасовал на Фреда, который завозился, после чего Магуайр попытался доставить мяч до Бруну, но сильно промахнулся. Толпа застонала, Фернандеш захлопал. Секундой позже Линделеф, который был вынужден совершить рывок из-за отсутствия вариантов, оказался отрезанным от эпизода вертикальной контратакой «Брайтона». Рангник на бровке раздосадованно сжимал кулаки от разочарования.

На протяжении получаса игры Ральф переключался с 4-3-3 на 4-2-3-1 и обратно. Это команда, преследуемая неопределенностью.

Роналду, опустив голову, плелся последним в туннель на перерыв. Фанаты на близлежащих трибунах пели «Viva Ronaldo!», но звучало это меланхолично, не более того.

Через шесть минут после возвращения на поле Криштиану обыграл всю оборону соперников, оставил не удел Санчеса, и бежал к угловому флажку праздновать забитый мяч. Это был первый гол Роналду за 587 минут, его самая длинная голевая засуха более чем за 11 лет.

Чуть позже КриРо элегантно вывел Фернандеша один на один с вратарем, несмотря на возможность пробить самостоятельно. Он должен был забивать по крайней мере одним из двух своих ударов головой. И главный тренер не забыл похвалить игрока, за персональной статистикой которого следят пристальнее, чем за местом «Юнайтед» в таблице.

Криштиану Роналду

Энергично. Он всегда старается помогать товарищам по команде. Это определенно лучшее его выступления за последние недели.

Расточительность «Юнайтед» оставляла шансы на четвертую ничью со счетом 1:1 подряд, вплоть до момента, когда Поль Погба быстро разыграл штрафной, а Фернандеш великолепно завершил атаку. Штрафной этот был заработан Диогу Далотом в результате последнего в матче единоборства.

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