«Возвращаюсь в большой футбол». Тарасов завершил карьеру в 2021-м, но сыграет в Кубке России

Спасибо Winline Медиалиге.

В первом полуфинале третьего сезона Winline Медиалиги «Родина Медиа» без проблем обыграла «Бей Беги» – 3:0. Один из неочевидных сюжетов: полузащитник «РМ» Дмитрий Тарасов, завершивший карьеру в 2021 году, сыграет в Кубке России.

Медийные команды опять сыграют в Кубке России. РФС официально признал Медиалигу

В прошлом розыгрыше Кубка играли «Амкал» и 2Drots. Принцип отбора был неясен – похоже, РФС просто пригласил две самые популярные команды.

В этом сезоне все прозрачно. 22 июня генсек РФС Максим Митрофанов объяснил правила: в новом розыгрыше Кубка сыграют три медийных команды – два финалиста Медиалиги и одна, которая получит уайлд-кард от РФС. Стадия пока неизвестна, но в прошлом сезоне «Амкал» и 2Drots стартовали с 1/256 финала.

«Если лига соответствует регламенту Кубка, то РФС эту лигу признает на одном уровне со статусом команд третьего дивизиона», – пояснил Митрофанов.

Получается, сегодня «Родина Медиа» завоевала путевку не только в финал Медиалиги, но и в Кубок России.

Тарасов провел суперматч: отдал ноу тач пас, ассистировал на гол тура и шутил над Слуцким

Дмитрий Тарасов явно хотел сыграть в Кубке. Поэтому вышел в старте и доминировал весь матч.

В начале второго тайма Тарасов как носорог пронесся вдоль лицевой и отдал ассист на Оленченко. Арбитр отменил гол – офсайд был еще до включения Дмитрия.

Но Тарасов не успокоился. Через несколько минут «Родина Медиа» все же забила. В ключевой момент (когда «РМ» переходила от обороны к атаке) Тарасов элегантно пропустил мяч на Пичу.

Последние 10 минут «Бей Бей» почти не сопротивлялся, и у «РМ» было несколько шансов забить. Команды воспользовалась самым неочевидным: Маляров навесил в штрафную, Тарасов головой скинул Хантеру, и тот забил в падении через себя. Тарасов все-таки оформил ассист!

Мощную игру Тарасова заметили и комментаторы матча Станислав Минин и Сергей Дурасов: «Как же классно играет сегодня Тарасов!» – «Играет на уровне РПЛ. Как и должен играть Дмитрий Тарасов».

После замены Дмитрий продолжил куражиться. Подошел к болельщику, пожал руку и с улыбкой обсудил сезон в «Рубине»: «Ты же знаешь, там тренер был Слуцкий. Он меня не любит, только на программы зовет».

Об эмоциях после победы Тарасов рассказал в интервью корреспонденту Sports.ru Ангелине Карпенко: «Игра в Кубке была дополнительной мотивацией, конечно. Но нам хотелось очень сильно повторить прошлогодний результат и попасть в финал. Безусловно, это тяжело, и у нас команде всего-ничего – два сезона. Так что для меня уже достижение, что мы прошли в финал второй сезон подряд».

«Я возвращаюсь в большой футбол, – похвалился Тарасов в интервью телеграм-каналу «Крысева». – Я же сказал, что я готов. Я реально готов, хорошую форму набрал».

А когда Тарасов в последний раз играл в Кубке?

Кубок России – важный турнир для Дмитрий Тарасова. Он провел там 28 матчей и трижды брал трофей – в 2015-м, в 2017-м и в 2019-м. Все триумфы – с «Локомотивом».

А последний раз Тарасов играл в Кубке в 2021-м за «Велес» из ФНЛ. Дмитрий выскочил в 1/64 против «Томи» и на групповом этапе против брянского «Динамо». Суммарно – 116 минут.

В матче с «Динамо» Тарасов разбил голову – пришлось накладывать три шва.

«Велес» не прошел дальше, а Тарасов в октябре завершил карьеру.

Вряд ли Дмитрий мог предположить, что сыграет в Кубке России еще раз.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф