Федор Смолов: «У меня половина друзей со двора в Саратове сторчалась, половина отсидела. Это классика»

Бывший нападающий «Краснодара», «Динамо» и «БроукБойз» Федор Смолов и стример Александр Nix Левин обсудили дворовое воспитание и судьбу их друзей детства.

Nix: «Если бы я родился с золотой ложкой, то точно бы сторчался или умер в тюрьме. Я знаю, как легко купиться на все соблазны.

У меня была вся эта история, что я жил на улице. И если ты нормальный чел, у тебя есть свои ценности, то тебя начинают уважать, и ты попадаешь в какие-то компании друзей. А на улице нет крутых компаний.

Потом у меня начались переломы, обе ключицы сломал. И из-за этого я все больше сидел дома, не выходил на улицу и проводил время за компьютером.

Сейчас понимаю, что меня компьютер таким образом спас. Я смотрю со стороны и понимаю, что все мои друзья со двора уже отсидели в тюрьме».

Федор Смолов: «У меня тоже со старого двора в Саратове половина друзей сторчалась, половина отсидела уже. Это классика вообще.

Там такая вилка: кто-то в 20 лет сел или умер, а кто-то ближе к 30. Вот и все. Другого варианта нет».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Smol Talk
Другого варианта нет? Я из Тюменской области. Уж по тем временам точно ничем не лучше Саратова. Никто из друзей не сторчался, никто не сидел. Все в свои в +-40 живут нормальной жизнью
ОтветBartez1986
Ну Смолов по себе судит. Он и в Москве к тюрьме был близок, просто по лицу видимо паненкой бил
ОтветBartez1986
Зависит от семьи. Я из Москвы. Часть одноклассников (2-4) кто отсидел, кто умер от наркотиков. 40+ мне.
Мне кажется или это больше говорит о контингенте друзей Федора, чем о Саратове?
Никак ни возьму в толк, откуда все эти истории про "других вариантов нет". Каждый второй футболист, да и не только, об этом говорят. Типа чтобы образ "пробившегося из гетто" подчеркнуть?
Я вырос в относительно неблагополучном районе своего города, учился в относительно слабой школе, в очень непростые для страны 90-е годы. Само собой, компании разные там были. Но совсем уж маргиналов не так много, процентов 10 от силы. Остальные - абсолютно нормальные люди, у которых и сейчас обычная человеческая жизнь. Степень "успешности" у всех разная, естественно, но, например, из моего класса вообще ни одного торчка или алкаша не вышло. Что мы делали не так?
Ответtallmuch
да все так, просто Федя сгущает краски
Ответtallmuch
И теперь вы все обычные фашисты.
Чтобы получить сразу обе эти ачивки Смолов стал профессиональным футболистом
ОтветВлад Безруков
Сейчас , слава Богу , есть ещё один вариант !
Вот такие высокомерные идиоты и создают стереотипы о жизни в провинции. Я вырос в одном из самых криминальных районов Воронежа, и никто из моих друзей не сторчался и не сидит в тюрьме. Да есть какие то дальние знакомые из школы или из тех, с кем я играл в футбол, кто сторчался, спился или попал в тюрьму, но это единицы из десятков моих знакомых из детства и юности.
Из какого там двора мажорик Смолов? Смешно слушать эти истории о суровой уличной жизни от гламурных мальчиков.
ОтветRomain De Terrier
Криминальный двор 3 гимназии )
Можно уехать из Саратова, но Саратов из Феди не уехал

*Кое как отмазался о недавнего инцидента, а так тоже присел бы
Там такая вилка: либо паненкой, либо выше ворот.
Там такая вилка: либо паненкой, либо выше ворот.
Кто-то мог сесть ближе к 40, так что варианты имелись, просто у остальных возможностей поменьше было..
Кажется он очень сильно лукавит.Я живу в небольшом городке, где в 90-х творилась жесть.Но даже у нас не такая статистика.
ОтветАртур Джаниашвили
Разумеется врёт. Он в 15 лет уехал из Саратова и потом приезжал туда лишь на несколько дней в году.
