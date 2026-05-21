Федор Смолов: «У меня половина друзей со двора в Саратове сторчалась, половина отсидела. Это классика»

Федор Смолов: половина друзей со двора в Саратове сторчалась, половина отсидела.

Бывший нападающий «Краснодара », «Динамо » и «БроукБойз » Федор Смолов и стример Александр Nix Левин обсудили дворовое воспитание и судьбу их друзей детства.

Nix: «Если бы я родился с золотой ложкой, то точно бы сторчался или умер в тюрьме. Я знаю, как легко купиться на все соблазны.

У меня была вся эта история, что я жил на улице. И если ты нормальный чел, у тебя есть свои ценности, то тебя начинают уважать, и ты попадаешь в какие-то компании друзей. А на улице нет крутых компаний.

Потом у меня начались переломы, обе ключицы сломал. И из-за этого я все больше сидел дома, не выходил на улицу и проводил время за компьютером.

Сейчас понимаю, что меня компьютер таким образом спас. Я смотрю со стороны и понимаю, что все мои друзья со двора уже отсидели в тюрьме».

Федор Смолов : «У меня тоже со старого двора в Саратове половина друзей сторчалась, половина отсидела уже. Это классика вообще.



Там такая вилка: кто-то в 20 лет сел или умер, а кто-то ближе к 30. Вот и все. Другого варианта нет».