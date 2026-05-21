Федор Смолов: «У меня половина друзей со двора в Саратове сторчалась, половина отсидела. Это классика»
Бывший нападающий «Краснодара», «Динамо» и «БроукБойз» Федор Смолов и стример Александр Nix Левин обсудили дворовое воспитание и судьбу их друзей детства.
Nix: «Если бы я родился с золотой ложкой, то точно бы сторчался или умер в тюрьме. Я знаю, как легко купиться на все соблазны.
У меня была вся эта история, что я жил на улице. И если ты нормальный чел, у тебя есть свои ценности, то тебя начинают уважать, и ты попадаешь в какие-то компании друзей. А на улице нет крутых компаний.
Потом у меня начались переломы, обе ключицы сломал. И из-за этого я все больше сидел дома, не выходил на улицу и проводил время за компьютером.
Сейчас понимаю, что меня компьютер таким образом спас. Я смотрю со стороны и понимаю, что все мои друзья со двора уже отсидели в тюрьме».
Федор Смолов: «У меня тоже со старого двора в Саратове половина друзей сторчалась, половина отсидела уже. Это классика вообще.
Там такая вилка: кто-то в 20 лет сел или умер, а кто-то ближе к 30. Вот и все. Другого варианта нет».
Я вырос в относительно неблагополучном районе своего города, учился в относительно слабой школе, в очень непростые для страны 90-е годы. Само собой, компании разные там были. Но совсем уж маргиналов не так много, процентов 10 от силы. Остальные - абсолютно нормальные люди, у которых и сейчас обычная человеческая жизнь. Степень "успешности" у всех разная, естественно, но, например, из моего класса вообще ни одного торчка или алкаша не вышло. Что мы делали не так?
*Кое как отмазался о недавнего инцидента, а так тоже присел бы
_____________
Кто-то мог сесть ближе к 40, так что варианты имелись, просто у остальных возможностей поменьше было..