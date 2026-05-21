Прокоп сыграет за «Банку» в МФЛ-7. Ранее «Мостолес» Михаила вылетел в полуфинале Кингс Лиги
Михаил Прокопьев сыграет за «Банку» в седьмом сезоне WINLINE Медиалиги.
Клуб объявил о возвращении полузащитника.
Ранее Прокоп выступал в испанской Кингс Лиге Жерара Пике за «Мостолес». Его команда вылетела в полуфинале турнира.
«Банка» встретится с ФК «10» в 6-м туре МФЛ-7. Матч пройдет 24 мая на стадионе Cosmos Arena в Москве.
Напомним, Прокоп играл за «Банку» в шестом сезоне Медиалиги и Кубке Лиги-2025.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Банки»
