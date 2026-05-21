Федор Смолов: «Раньше «Краснодар» был у всех вторым любимым клубом. Вопрос времени, когда начнут говорить: «Надоели, верните «Спартак»
Экс-футболист сборной России Федор Смолов считает, что «Краснодар» скоро надоест некоторым болельщикам из-за побед.
Таким мнением 36-летний форвард, ставший чемпионом России в составе «быков», поделился в подкасте со стримером Nix.
Стример Nix: «В спорте выгодно быть вторым, некоторые не готовы быть первыми и специально остаются вторыми, потому что его поддерживают, жалеют, лелеют, а первого, кем бы он ни был, ненавидят.
Есть наш парень в Warcraft, он выигрывает все. Он побеждает китайцев, а ему пишут в комментариях: «Да он ###### [надоел] уже все выигрывать».
Федор Смолов: «Если перекладывать на российский футбол, например, «Зенит» 6 лет подряд был чемпионом, и все говорили: «Как же они ###### [надоели]».
Раньше «Краснодар» был у всех вторым любимым клубом. Например, человек болеет за «Локо», но симпатизирует «Краснодару».
А сейчас у «Краснодара» есть шансы второй год подряд стать чемпионом (подкаст был записан до того, как «Зенит» выиграл чемпионат – Спортс’‘). Я клянусь, на следующий год уже какая-то часть людей отвалится и будет говорить: «Ну все понятно». Уже начались разговоры, что судьи им благоволят.
Я тебя уверяю, вопрос времени, когда про «Краснодар» начнут говорить: «Они надоели, все понятно, дайте нам «Спартак», верните обратно».
Nix: «Некоторые люди специально хотят быть вторыми, потому что социальное одобрение важнее результата. Не каждый готов остаться один, но с титулом».
Когда у Краснодара все тало прагматичнее, когда Краснодар перестал всегда играть только в атаку и быть удобной грушей для спарринга, то все. А теперь, когда еще, умышлено или нет, но в пользу Краснодара принимаются странные решения судей, то…