  • Федор Смолов: «Раньше «Краснодар» был у всех вторым любимым клубом. Вопрос времени, когда начнут говорить: «Надоели, верните «Спартак»
Экс-футболист сборной России Федор Смолов считает, что «Краснодар» скоро надоест некоторым болельщикам из-за побед.

Таким мнением 36-летний форвард, ставший чемпионом России в составе «быков», поделился в подкасте со стримером Nix.

Стример Nix: «В спорте выгодно быть вторым, некоторые не готовы быть первыми и специально остаются вторыми, потому что его поддерживают, жалеют, лелеют, а первого, кем бы он ни был, ненавидят.

Есть наш парень в Warcraft, он выигрывает все. Он побеждает китайцев, а ему пишут в комментариях: «Да он ###### [надоел] уже все выигрывать».

Федор Смолов: «Если перекладывать на российский футбол, например, «Зенит» 6 лет подряд был чемпионом, и все говорили: «Как же они ###### [надоели]».

Раньше «Краснодар» был у всех вторым любимым клубом. Например, человек болеет за «Локо», но симпатизирует «Краснодару».

А сейчас у «Краснодара» есть шансы второй год подряд стать чемпионом (подкаст был записан до того, как «Зенит» выиграл чемпионат – Спортс’‘). Я клянусь, на следующий год уже какая-то часть людей отвалится и будет говорить: «Ну все понятно». Уже начались разговоры, что судьи им благоволят.

Я тебя уверяю, вопрос времени, когда про «Краснодар» начнут говорить: «Они надоели, все понятно, дайте нам «Спартак», верните обратно».

Nix: «Некоторые люди специально хотят быть вторыми, потому что социальное одобрение важнее результата. Не каждый готов остаться один, но с титулом».

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Smol Talk
Комментарии

Краснодар теперь второй самый ненавидимый клуб РФ))
Комментарий скрыт
После Спартака
Согласен, многие команды специально проигрывали финал ЛЧ, или занимали второе место в лиге, потому что не хотели побеждать, а то им же там начнут писать, что они надоели всем
С радостью поддерживал бы Краснодар в гонке с Зенитом и в прошедшем, и в будущем сезоне, как минимум из-за Галицкого, но то как их откровенно тянули на протяжении всего сезона, отбило всё желание
Ахах ты поддерживаешь слова Смолова)
Именно этим Галицкий окончательно разрушил свой имидж. Почетный святой российского футбола понял, что нимб над его головой не приносит никаких трофеев, и с головой погрузился в мутный поток нашего кондового ногомяча.
Симпатичный Краснодар давно уже не симпатчен, как могут нравиться откровенные зацепы, захваты и симуляции? Тактика любой ценой не живёт вечно. В следующем сезоне Краснодар под микроскопом.
Краснодар у многих был условно вторым, потому что долгое время был: а) частным. Б) привлекательно играл в) всегда был где-то рядом, но за трофей не мог навязать борьбу, поэтому было комфортно его поддерживать.

Когда у Краснодара все тало прагматичнее, когда Краснодар перестал всегда играть только в атаку и быть удобной грушей для спарринга, то все. А теперь, когда еще, умышлено или нет, но в пользу Краснодара принимаются странные решения судей, то…
Добавим, что блестящий (без иронии) футболист Кордоба ведет себя мерзейшим образом, орет и симулирует, блестящий (без иронии) футболист Сперцян постоянно ноет, симулирует и тоже орет на судей.
«Спартак» уже много лет чемпионат выиграть не может и почему-то особо много людей, говорящих «верните «Спартак» нет 🤨
Ну, нет. Многие предлагают вернуть Спартак в роли сакральной жертвы, чтобы был повод для стеба.
Сакральная жертва это Динамо с маяком и счетчиком
Что-то много стало Смолова. Не так много как Мостового, но раздражает примерно также
У кого у всех? У Смолова и у Истоминой?
Абсолютно ненужный и притянутый за уши наброс. Смолов конечно дурачек.
Но никто никогда не скажет: "Надоели, верните Смолова"
