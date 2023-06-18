30 см до линии – и промах по пустым воротам! В Медиалиге шок и безумие 😳😳😳

Яркие моменты из Winline Медиалиги – вроде бы норма, но такого еще не было!

Мы даже не будем ничего объяснять, просто посмотрите это видео – не пожалеете.

Что-то не объяснимое! Он же обыграл вратаря, вообще никто не мешал, можно было просто покатить за линию ворот, даже не трогать мяч – лучше вариант. Но такой удар – и такой промах... Взрыв мозга!

Кто это и как он вообще все объяснил?

Пока просто запомним: это Сергей Шаюнов, лидер команды «БроукБойз».

Мы посмотрели фрагмент развязки четвертьфинала Winline Медиалиги между «БроукБойз» и «Амкалом» – они сыграли 0:0 в основное время. В турнире сразу после проводят серию буллиталити: то традиционный 11-метровый, то футбольный буллит. Перед каждой парой бьющих кидают жребий, чтобы определить, как именно исполнять.

В этой серии жребий каждый раз приводил к буллиту. В первой паре забили оба, во второй форвард «Броуков» Корж не забил – вратарь «Амкала» Федос Маслов потащил.

Третьим у «БроукБойз» пошел бить один из вице-капитанов – Сергей Шаюнов. Он обыграл Федоса, все были уверены, что это гол – ну а как иначе?

Какой же момент!

И какая реакция! Самого Сергея.

И Федора Маслова, когда он понял, что это не гол.

«Бог ты мой!» – кричал в прямом эфире Дмитрий Шнякин.

«Никогда такого не видел», – реагировал Константин Генич.

«Еще полста лет проживу, больше такого не увижу. Ансерьезебл, анбеливебл», – в шоке Василий Уткин.

Шаюнов сам не понял, что это было: « Вообще не знаю, как это объяснить. Просто необъяснимо. Уже бил... даже не знаю. То ли [мяч] скакнул, то ли на треть секунды расслабился, не знаю », – сказал Сергей для телеграм-канала Севастиана Терлецкого.

И добавил для телеграм-канала «Некласико»: «Я не могу объяснить. Я хотел просто сильно пробить. Даже не знаю, чем я пробил. Как будто полсекунды из жизни выпали. Я сто процентов виню себя. Не забить можно по-разному.

Была не лучшая игра, но есть многие команды, которые не при самой лучшей игре добиваются результата. Именно за эту серию пенальти я полностью беру ответственность за себя, потому что с психологической точки зрения мой пенальти был самым важным. В «Амкале» говорят, что меня настигла карма? Мы через три дня проверим. Кто-то считает, что специально не забил? Пусть считают».

Этот фэйл правда очень навредил команде . Дальше «Амкал» реализовал свою попытку, а «Броуки» снова нет. «Амкал» вышел в полуфинал, 25 июня на «Ак Барс Арене» в Казани сыграют суперматч против 2Drots.

На предположение о специальном промахе отреагировал Роман Нагучев, раньше Шаюнов играл за «Амкал»: «Всякие умники, которые всерьез пишут о том, что Сергей специально пробил мимо, очевидно сами бы так и сделали. Судят же по себе. 120 тысяч [зрителей в онлайне], полный стадион и важнейший момент в игре против бывших. Если кто-то из вас решит в такой ситуации пробить специально мимо, можно даже не не вызывать доктора для диагноза. Это трагедия. Но в этом и футбол. И, уверен, магия Федоса».

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров нашел такое объяснение в разговоре с телеграм-каналом SUGAR FIFA: «Это все вопрос концентрации. Нужно просто катнуть мяч в ворота, а не со злостью куда-то пытаться сетку порвать. Так бывает».

А вы когда-нибудь видели хоть что-то подобное?