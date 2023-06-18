Mia Boyka
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30 см до линии – и промах по пустым воротам! В Медиалиге шок и безумие 😳😳😳

БроукБойз БроукБойз
Сергей Шаюнов
Амкал Амкал
Winline Медиалига Winline Медиалига
Федор Маслов Федор Маслов
Медиафутбол Медиафутбол

Яркие моменты из Winline Медиалиги – вроде бы норма, но такого еще не было!

Мы даже не будем ничего объяснять, просто посмотрите это видео – не пожалеете.

Что-то не объяснимое! Он же обыграл вратаря, вообще никто не мешал, можно было просто покатить за линию ворот, даже не трогать мяч – лучше вариант. Но такой удар – и такой промах... Взрыв мозга!

Кто это и как он вообще все объяснил?

Пока просто запомним: это Сергей Шаюнов, лидер команды «БроукБойз».

Мы посмотрели фрагмент развязки четвертьфинала Winline Медиалиги между «БроукБойз» и «Амкалом» – они сыграли 0:0 в основное время. В турнире сразу после проводят серию буллиталити: то традиционный 11-метровый, то футбольный буллит. Перед каждой парой бьющих кидают жребий, чтобы определить, как именно исполнять.

В этой серии жребий каждый раз приводил к буллиту. В первой паре забили оба, во второй форвард «Броуков» Корж не забил – вратарь «Амкала» Федос Маслов потащил.

Третьим у «БроукБойз» пошел бить один из вице-капитанов – Сергей Шаюнов. Он обыграл Федоса, все были уверены, что это гол – ну а как иначе?

Какой же момент!

И какая реакция! Самого Сергея.

И Федора Маслова, когда он понял, что это не гол.

«Бог ты мой!» – кричал в прямом эфире Дмитрий Шнякин.

«Никогда такого не видел», – реагировал Константин Генич.

«Еще полста лет проживу, больше такого не увижу. Ансерьезебл, анбеливебл», – в шоке Василий Уткин.

Шаюнов сам не понял, что это было: «Вообще не знаю, как это объяснить. Просто необъяснимо. Уже бил... даже не знаю. То ли [мяч] скакнул, то ли на треть секунды расслабился, не знаю», – сказал Сергей для телеграм-канала Севастиана Терлецкого.

И добавил для телеграм-канала «Некласико»: «Я не могу объяснить. Я хотел просто сильно пробить. Даже не знаю, чем я пробил. Как будто полсекунды из жизни выпали. Я сто процентов виню себя. Не забить можно по-разному. 

Была не лучшая игра, но есть многие команды, которые не при самой лучшей игре добиваются результата. Именно за эту серию пенальти я полностью беру ответственность за себя, потому что с психологической точки зрения мой пенальти был самым важным. В «Амкале» говорят, что меня настигла карма? Мы через три дня проверим. Кто-то считает, что специально не забил? Пусть считают».

Этот фэйл правда очень навредил команде. Дальше «Амкал» реализовал свою попытку, а «Броуки» снова нет. «Амкал» вышел в полуфинал, 25 июня на «Ак Барс Арене» в Казани сыграют суперматч против 2Drots.

На предположение о специальном промахе отреагировал Роман Нагучев, раньше Шаюнов играл за «Амкал»: «Всякие умники, которые всерьез пишут о том, что Сергей специально пробил мимо, очевидно сами бы так и сделали. Судят же по себе. 120 тысяч [зрителей в онлайне], полный стадион и важнейший момент в игре против бывших. Если кто-то из вас решит в такой ситуации пробить специально мимо, можно даже не не вызывать доктора для диагноза. Это трагедия. Но в этом и футбол. И, уверен, магия Федоса».

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров нашел такое объяснение в разговоре с телеграм-каналом SUGAR FIFA: «Это все вопрос концентрации. Нужно просто катнуть мяч в ворота, а не со злостью куда-то пытаться сетку порвать. Так бывает».

А вы когда-нибудь видели хоть что-то подобное?

40 комментариев

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GeorgeCostensa
Вася из соседнего подъезда промахнулся с 10 метров! В первенстве двора шок и безумие!
+53
-5
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Геннадий Тёкин
Когда поставил на результат в фонбет))).
+46
-4
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Антон
"Я сто процентов виню себя". Ахах, да неужели.
+25
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Cliff Booth
Конечно не специально он промахнулся! Также как и не специально встал перед ударом параллельно линии ворот, и совсем не специально ударил со всей дури на трибуну.
Это даже не рестлинг в мире футбола, там хотя бы пытаются сделать так чтобы выглядело реально.
+26
-4
+22
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эль Пуканьеро Бомбардини
останется ли кто-то кто после этого будет этот медиакринж всерьез воспринимать?
+19
-7
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Fulcrum
Действительно, посмотрел видео и не пожалел, что никогда не видел медиалигу раньше.
+10
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arslankolesov71@gmail.com
Специально так не промажешь
+6
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Кирилл Голивец
Насколько пуста жизнь тех, кто это смотрит.
+12
-6
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Pasta
Как же надоели с этой помойной медиа-лигой... Это не футбол, это какой-то цирк и кринж. Примерно такой же, как клоунские фриковые бои, где дерутся друг с другом всякие порно-звезды, карлики, руки базуки и прочее...

Судя по всему, боссы медиалиги подарили довольно ВЕСОМЫЕ подарки редации спортса, раз тут столько новостей и статей про этот недо-футбол и недо-лигу.
+7
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SeKToR
Ответ Cliff Booth
Конечно не специально он промахнулся! Также как и не специально встал перед ударом параллельно линии ворот, и совсем не специально ударил со всей дури на трибуну. Это даже не рестлинг в мире футбола, там хотя бы пытаются сделать так чтобы выглядело реально.
Ты гонишь нафиг))) Есть миллиард способов пробить этот буллит менее палевно и не забить, с наименьшими рисками, чем пытаться с 30 сантиметров въ**ать выше перекладины)
+8
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R Air
Ответ Геннадий Тёкин
Когда поставил на результат в фонбет))).
Ну так ударить, что бы не забить, очень сильный риск.
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Андрей Рязанов
Я думаю, статью ещё до матча заготовили. Только фото-видео ждали. Клоуны, и Уткин, и Шнякин
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Cliff Booth
Ответ SeKToR
Ты гонишь нафиг))) Есть миллиард способов пробить этот буллит менее палевно и не забить, с наименьшими рисками, чем пытаться с 30 сантиметров въ**ать выше перекладины)
Забил бы он - через час это бы забыли. А сейчас можно обсуждать как он не забил с того места, откуда нельзя промазать! Истинные причины пусть герой сам расскажет. Хотел выпендриться - так гол пяткой в этой ситуации выглядел бы на порядок красивее, да и заголовок тоже - "Забил буллит пяткой!".
Он спалился когда встал параллельно воротам. Не нужно быть гением, чтоб понять что в той позиции можно промахнуться только встав параллельно воротам и ударить сильно носком. Пробьешь низом - так тут еще палевнее будет, а по другому НЕ забить будет очень сложно.
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Андрей Вадимов
Нарочно промазал ради хайпа
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Rojo Crio
Никита Баженов одобряет.
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alexfreud
Он же специально промахнулся
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OnTuMyC
да скушно все равно, раздайте участникам оружие чтоли
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GromwuD
я человек простой, вижу слово медиалига, ставлю минус.
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CaSpeR-13
этим товарищам кроме лайков и просмотров совсем ничего не интересно поэтому не удивительно
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Plg
И так сезон длинный утомил футбол и еще это смотреть и еще и читать олигофренов с матч тв. Автор мой тебе совет - сходи лучше в отпуск:)
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Ничего Нового
Посмотрел видос. Уверен, что это не специально. Если с этой точки специально бить мимо ворот таким ударом, там и обычный футболист забьет 7 из 10, не говорят уж об данном мастере
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Aleksandr Danilov
Не могу спать, это реально шок
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IndependenT
Ответ Akmor
РФС будет расследовать этот договорный матч? Или как в кубок брать так "медиалига - почти профессиональная команда". А как расследовать лютейшие букмекерские залеты - "Медиалига не входит в РФС" ?
Да, Колосков и Блаттер были на трибунах, там будет разбирательство
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0
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Вечно в бане
Посмотрел. Действительно не пожалел, не обманули.

Ведь подобный треш вполне обосновывает мой «хейт» медиалиги. Это не футбол, а те, кто такие дешевые постановы смотрит, и всерьёз их обсуждает, не самые интеллектуальные, мягко говоря, люди.
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Кирилл Польский
А что смешнее, сам промах, или то, как все комментаторы, взрослые мужики доказывают, что это абсолютно точно всё по-настоящему, постановы быть не может, и вообще в медиафутболе всё серьёзно?)
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