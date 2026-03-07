Мостовой про отмену гола «Ростова» «Балтике» из-за офсайда: «Чистейший гол. Кто не разбирается, скажет по-другому»
Мостовой не согласен с отменой гола «Ростова» «Балтике»: чистейший гол.
Александр Мостовой поделился мнением об отмененном голе «Ростова» в игре с «Балтикой» (1:1).
Защитник ростовчан Умар Сако забил на 13-й минуте после розыгрыша углового, однако главный арбитр Василий Казарцев с помощью ВАР отменил гол из-за офсайда у Егора Голенкова.
«В первом тайме с «Балтикой» «Ростов» забил гол, а его отменили. Никто не может понять. Сказали, что какой-то офсайд.
Мой футбольный комментарий, что в моменте можно поставить 10 определений. Но отменили почему-то чистейший гол. Кто не разбирается, скажет по-другому», – заявил бывший полузащитник сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
36 комментариев
Кто вернёт Ростову заслуженные два очка?
С Зенита надо снять 2 очка. За игру с Балтикой
В футболе давно уже всё ясно,продано и куплено.Все футбольные люди об этом знают,а трактовки могут быть разные.
Хорошая аргументация. Главное убедительная.
Не футбольные люди судили матч
