Мостовой про отмену гола «Ростова» «Балтике» из-за офсайда: «Чистейший гол. Кто не разбирается, скажет по-другому»

Мостовой не согласен с отменой гола «Ростова» «Балтике»: чистейший гол.

Александр Мостовой поделился мнением об отмененном голе «Ростова » в игре с «Балтикой» (1:1).

Защитник ростовчан Умар Сако забил на 13-й минуте после розыгрыша углового, однако главный арбитр Василий Казарцев с помощью ВАР отменил гол из-за офсайда у Егора Голенкова.

«В первом тайме с «Балтикой» «Ростов» забил гол, а его отменили. Никто не может понять. Сказали, что какой-то офсайд.

Мой футбольный комментарий, что в моменте можно поставить 10 определений. Но отменили почему-то чистейший гол. Кто не разбирается, скажет по-другому», – заявил бывший полузащитник сборной России.