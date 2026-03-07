Лусиано Гонду: «В Зените» я не играл из-за решений тренера, но я их уважал. Последние полгода были для меня не самыми простыми, но я не потерял интерес к футболу, а наоборот – стал сильнее»

Лусиано Гонду: в «Зените» я не играл по решению тренера.

Лусиано Гонду вспомнил последние месяцы в «Зените» перед трансфером в ЦСКА.

– Прямо по ходу сборов ты сменил игровой номер. Произошло это после ухода из команды Алеррандро. Почему решил поменять?

– Да, как только Але ушел, я попросил себе девятку. Я очень долго играл под номером 32, и можно сказать, что он для меня особенный: с него я начинал свою профессиональную карьеру. Но также я иногда выступал и под номером 9. Он мне нравится, и думаю, что этот номер идеально подходит для центрфорварда.

Я немного знаком с историей этого номера в ЦСКА и хотел бы быть так же полезен, как лучшие девятки армейской команды. Но при этом не буду себя ни с кем сравнивать и ассоциировать, у меня свой собственный путь.

– Хочется начать все с чистого листа?

– Именно так. Последние полгода были для меня не самыми простыми, но я старался соблюдать спокойствие, продолжал работать на пределе своих возможностей. Самое важное, что я вынес из этого периода, – я не потерял интерес к футболу. И даже наоборот – стал сильнее. В «Зените » я не играл из-за решений тренера [Сергея Семака ], но я их уважал, и это важно подчеркнуть. Всякий раз, когда мне удавалось выйти на 5-10 минут, я работал на полную, но не забивал. Видимо, в этом и была проблема.

Но я больше не хочу возвращаться к прошлому, я живу здесь и сейчас. Я очень счастлив быть в ЦСКА – в месте, где мне очень комфортно, – сказал Гонду.