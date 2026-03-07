Лусиано Гонду: «В Зените» я не играл из-за решений тренера, но я их уважал. Последние полгода были для меня не самыми простыми, но я не потерял интерес к футболу, а наоборот – стал сильнее»
Лусиано Гонду вспомнил последние месяцы в «Зените» перед трансфером в ЦСКА.
– Прямо по ходу сборов ты сменил игровой номер. Произошло это после ухода из команды Алеррандро. Почему решил поменять?
– Да, как только Але ушел, я попросил себе девятку. Я очень долго играл под номером 32, и можно сказать, что он для меня особенный: с него я начинал свою профессиональную карьеру. Но также я иногда выступал и под номером 9. Он мне нравится, и думаю, что этот номер идеально подходит для центрфорварда.
Я немного знаком с историей этого номера в ЦСКА и хотел бы быть так же полезен, как лучшие девятки армейской команды. Но при этом не буду себя ни с кем сравнивать и ассоциировать, у меня свой собственный путь.
– Хочется начать все с чистого листа?
– Именно так. Последние полгода были для меня не самыми простыми, но я старался соблюдать спокойствие, продолжал работать на пределе своих возможностей. Самое важное, что я вынес из этого периода, – я не потерял интерес к футболу. И даже наоборот – стал сильнее. В «Зените» я не играл из-за решений тренера [Сергея Семака], но я их уважал, и это важно подчеркнуть. Всякий раз, когда мне удавалось выйти на 5-10 минут, я работал на полную, но не забивал. Видимо, в этом и была проблема.
Но я больше не хочу возвращаться к прошлому, я живу здесь и сейчас. Я очень счастлив быть в ЦСКА – в месте, где мне очень комфортно, – сказал Гонду.
Тикнизяну стоит брать пример!
Надеюсь искренне, что именно в составе коней он запылает.
Ты никогда не был бомбардиром. А для побегать, потолкаться, у нас есть Мусаев.
Удачи в ЦСКА!!
Гонду проиграл конкуренции всем атакующим игрокам Зенита. Даже Соболев вытеснил его из состава:
Соболев в 2025 году сыграл 1618 мин. 11 голов и 4 голевые передачи.
Гонду в 2025 году сыграл 1625 мин. 7 голов и 2 передачи.
Из 7 голов в РПЛ в 2025 году Соболева 6 стали решающими и принесли Зениту 8 очков.
Из 4 голов Гонду в РПЛ в 2025 году только 1 стал решающим и принёс Зениту 2 очка.
Ну и кого должен был ставить Семак на игру?
За две игры за ЦСКА Гонду ни разу не попал в створ ворот, не создал ни одного опасного момента, так что рискует в ЦСКА повторить путь в Зените от игрока основы до лавочника.
Тогда ему может лучше в Большой театр пойти работать, или хотя бы в ансамбль песни и пляски?)
Если серьёзно то по мне Гонду посредственный игрок уровня "Ростова", "Рубина" и ниже.
В топ-6 он мог заиграть при некоторых тренерах (например у Николича), но ничего выдающего.