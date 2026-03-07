  • Спортс
  • Лусиано Гонду: «В Зените» я не играл из-за решений тренера, но я их уважал. Последние полгода были для меня не самыми простыми, но я не потерял интерес к футболу, а наоборот – стал сильнее»
Лусиано Гонду: «В Зените» я не играл из-за решений тренера, но я их уважал. Последние полгода были для меня не самыми простыми, но я не потерял интерес к футболу, а наоборот – стал сильнее»

Лусиано Гонду: в «Зените» я не играл по решению тренера.

Лусиано Гонду вспомнил последние месяцы в «Зените» перед трансфером в ЦСКА.

– Прямо по ходу сборов ты сменил игровой номер. Произошло это после ухода из команды Алеррандро. Почему решил поменять? 

– Да, как только Але ушел, я попросил себе девятку. Я очень долго играл под номером 32, и можно сказать, что он для меня особенный: с него я начинал свою профессиональную карьеру. Но также я иногда выступал и под номером 9. Он мне нравится, и думаю, что этот номер идеально подходит для центрфорварда.

Я немного знаком с историей этого номера в ЦСКА и хотел бы быть так же полезен, как лучшие девятки армейской команды. Но при этом не буду себя ни с кем сравнивать и ассоциировать, у меня свой собственный путь. 

– Хочется начать все с чистого листа?

– Именно так. Последние полгода были для меня не самыми простыми, но я старался соблюдать спокойствие, продолжал работать на пределе своих возможностей. Самое важное, что я вынес из этого периода, – я не потерял интерес к футболу. И даже наоборот – стал сильнее. В «Зените» я не играл из-за решений тренера [Сергея Семака], но я их уважал, и это важно подчеркнуть. Всякий раз, когда мне удавалось выйти на 5-10 минут, я работал на полную, но не забивал. Видимо, в этом и была проблема. 

Но я больше не хочу возвращаться к прошлому, я живу здесь и сейчас. Я очень счастлив быть в ЦСКА – в месте, где мне очень комфортно, – сказал Гонду. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт ЦСКА
Правильные слова от хорошего футболиста!

Тикнизяну стоит брать пример!
Хороший футболист, интересный... во всяком случае для РПЛ) В Зените никогда не был среди худших.
Ответ sleepink
Хороший футболист, интересный... во всяком случае для РПЛ) В Зените никогда не был среди худших.
Вы смеетесь? Он каждый раз когда выпускали одним из лучших был. За это Семак его и невзлюбил - под угрозой его решение о покупке дельфина оказалось
Ответ ulysses24
Вы смеетесь? Он каждый раз когда выпускали одним из лучших был. За это Семак его и невзлюбил - под угрозой его решение о покупке дельфина оказалось
притом, что луганский Гвардиола сам привел в команду Лусиано)
Вот и подтверждение, что Семак зачехлил Гонду... И поверил в своего назначенца Соболева. Грустно смотреть на такие решения, в проигрыше в итоге абсолютно все.
Ответ SergerSerj
Вот и подтверждение, что Семак зачехлил Гонду... И поверил в своего назначенца Соболева. Грустно смотреть на такие решения, в проигрыше в итоге абсолютно все.
Мне Лусиано очень нравился, но не покидало ощущение, что он не под Зенит.
Надеюсь искренне, что именно в составе коней он запылает.
Ответ SergerSerj
Вот и подтверждение, что Семак зачехлил Гонду... И поверил в своего назначенца Соболева. Грустно смотреть на такие решения, в проигрыше в итоге абсолютно все.
Охренеть какое подтверждение, да. Неигравший футболист сказал, что не играл из-за решений тренера оставлять его в запасе. Сенсация, срыв покровов, впервые в истории!
Из-за перебора нападающих кого-то надо было сажать на скамейку, и слабохарактерный сельдерей зачехлил Лусиано потомучто видимо он самый дружелюбный и нетоксичный, лишнее не скажет, будет выходить и молча стараться, тогда как над токсиками типа соболя он контроля не имеет
Ответ levon.a
Из-за перебора нападающих кого-то надо было сажать на скамейку, и слабохарактерный сельдерей зачехлил Лусиано потомучто видимо он самый дружелюбный и нетоксичный, лишнее не скажет, будет выходить и молча стараться, тогда как над токсиками типа соболя он контроля не имеет
По твоей логике Лусиано такой же слабохарактерный сельдерей. Или у таких как ты логика работает, только когда удобно?
Ответ levon.a
Из-за перебора нападающих кого-то надо было сажать на скамейку, и слабохарактерный сельдерей зачехлил Лусиано потомучто видимо он самый дружелюбный и нетоксичный, лишнее не скажет, будет выходить и молча стараться, тогда как над токсиками типа соболя он контроля не имеет
А может дело в том, что дельфин и Матео хотя бы что-то забивали в этом сезоне? Да не, бред какой-то
Какой же скам и бред пишут некоторые типа наши болелы про Семака, что но, мол, спецом Лусиано оставлял в запасе. Это про Богданыча, которые в последние сезоны много раз упирался в лимит, при этом оставляя на скамейке Глушенкова, Мостового и того же Соболева.
Ответ Rundatgame
Какой же скам и бред пишут некоторые типа наши болелы про Семака, что но, мол, спецом Лусиано оставлял в запасе. Это про Богданыча, которые в последние сезоны много раз упирался в лимит, при этом оставляя на скамейке Глушенкова, Мостового и того же Соболева.
Ну не, ты что, не могут местные врать, что соболь неприкасаемый и ради лимита выходит(ага, особенно с Луисом Энрике на острие матчи)
Сидел ты на лавке в Зените абсолютно правильно. Ещё немного и присядешь на лавку в ЦСКА, а потом Бабаев начнёт морщить репу, куда бы тебя отправить в аренду.
Ты никогда не был бомбардиром. А для побегать, потолкаться, у нас есть Мусаев.
Вот за кого было обидно, правда!
Удачи в ЦСКА!!
Ты нашёл свою команду Лучи.. В тебя здесь верют, ты нужен огонь как в атаке!!! 🔥Просто начни забивать!!! 💥 И всё будет в порядке!!! Голы от Напа это лучший ответ Чемберлену!!! 🤝🏆
Ответ Андрей Бирюков
Ты нашёл свою команду Лучи.. В тебя здесь верют, ты нужен огонь как в атаке!!! 🔥Просто начни забивать!!! 💥 И всё будет в порядке!!! Голы от Напа это лучший ответ Чемберлену!!! 🤝🏆
Крайне сложно начать делать то, чего он не умеет.
Ответ igor.igorev
Крайне сложно начать делать то, чего он не умеет.
Как раз он очень и очень это умеет!!! Вспомни хотя бы гол-красавец каторый он будучи ещё в Зените забил ЦСКА... Просто бомба!!! 🎊🎉
Дело не в тренере, а в том что Гонду посредственный футболист.

Гонду проиграл конкуренции всем атакующим игрокам Зенита. Даже Соболев вытеснил его из состава:
Соболев в 2025 году сыграл 1618 мин. 11 голов и 4 голевые передачи.
Гонду в 2025 году сыграл 1625 мин. 7 голов и 2 передачи.
Из 7 голов в РПЛ в 2025 году Соболева 6 стали решающими и принесли Зениту 8 очков.
Из 4 голов Гонду в РПЛ в 2025 году только 1 стал решающим и принёс Зениту 2 очка.

Ну и кого должен был ставить Семак на игру?

За две игры за ЦСКА Гонду ни разу не попал в створ ворот, не создал ни одного опасного момента, так что рискует в ЦСКА повторить путь в Зените от игрока основы до лавочника.
Ответ ЦСКА УСБ
Дело не в тренере, а в том что Гонду посредственный футболист. Гонду проиграл конкуренции всем атакующим игрокам Зенита. Даже Соболев вытеснил его из состава: Соболев в 2025 году сыграл 1618 мин. 11 голов и 4 голевые передачи. Гонду в 2025 году сыграл 1625 мин. 7 голов и 2 передачи. Из 7 голов в РПЛ в 2025 году Соболева 6 стали решающими и принесли Зениту 8 очков. Из 4 голов Гонду в РПЛ в 2025 году только 1 стал решающим и принёс Зениту 2 очка. Ну и кого должен был ставить Семак на игру? За две игры за ЦСКА Гонду ни разу не попал в створ ворот, не создал ни одного опасного момента, так что рискует в ЦСКА повторить путь в Зените от игрока основы до лавочника.
Ну как говорят фанаты Лусиано - ОН ТАК ХОРОШО ДВИГАЕТСЯ
Ответ Лирой Дженкинс
Ну как говорят фанаты Лусиано - ОН ТАК ХОРОШО ДВИГАЕТСЯ
"ОН ТАК ХОРОШО ДВИГАЕТСЯ"
Тогда ему может лучше в Большой театр пойти работать, или хотя бы в ансамбль песни и пляски?)

Если серьёзно то по мне Гонду посредственный игрок уровня "Ростова", "Рубина" и ниже.
В топ-6 он мог заиграть при некоторых тренерах (например у Николича), но ничего выдающего.
Меньше балобольства больше голов.
Ответ Некорректный туберкулез
Меньше балобольства больше голов.
Человек только 2 матча провел, емае
Ответ Maxim Koskin
Человек только 2 матча провел, емае
А в проведенных двух не надо забивать? АИли ему тоже нужно время? Когда покупали из всех утюгов слышалось, что полностью адаптирован. А Мусаев сколько провел?
