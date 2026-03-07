  • Спортс
  • «Хороший песик». Фанаты «Нанта» забросили в президентскую ложу карикатуру, на которой глава клуба чистит обувь Аль-Хелайфи. Ранее клуб согласился на перенос матча с «ПСЖ» по просьбе парижан
«Хороший песик». Фанаты «Нанта» забросили в президентскую ложу карикатуру, на которой глава клуба чистит обувь Аль-Хелайфи. Ранее клуб согласился на перенос матча с «ПСЖ» по просьбе парижан

Фанаты «Нанта» сделали карикатуру на главу клуба и президента «ПСЖ».

Фанаты «Нанта» устроили акцию с осуждением действий президента клуба.

Ранее «ПСЖ» попросил перенести матч против «Нанта» в Лиге 1, который должен был состояться 15 марта, чтобы лучше подготовиться к противостоянию с «Челси» в Лиге чемпионов. «Канарейки» согласились, встреча была сдвинута на 20 апреля

Во время сегодняшнего матча против «Анже» (0:1) болельщики «Нанта» зашли в ложу для прессы и раздали листовки с карикатурой, на которой президент клуба Вальдемар Кита чистит обувь главе «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи, который хвалит его: «Вот так, Вальдемар, ты хороший песик!» На это Кита отвечает: «Спасибо, хозяин. Можно мне место на финале?»

Такие же листовки фанаты закинули в президентскую ложу.

