  Марсело о лучшем класико в карьере: «Финал Кубка Испании в 2011-м, когда Роналду забил. В эпоху доминирующей «Барсы» Гвардиолы эта победа вызывала гордость. Худшее – 0:5 на «Камп Ноу»
Марсело о лучшем класико в карьере: «Финал Кубка Испании в 2011-м, когда Роналду забил. В эпоху доминирующей «Барсы» Гвардиолы эта победа вызывала гордость. Худшее – 0:5 на «Камп Ноу»

Марсело назвал лучшее и худшее класико в карьере.

Экс-защитник «Реала» Марсело ответил на вопорос о лучшем класико в своей карьере. 

«Я бы выбрал два момента. Первый – мой гол на «Камп Ноу» в ответном полуфинале Лиги чемпионов в 2011 году. Это немного горько-сладкое воспоминание, потому что нам не удалось выиграть противостояние.

Второй произошел в том же сезоне – в финале Кубка Испании, который мы выиграли благодаря голу Криштиану Роналду в дополнительное время. В эпоху Пепа Гвардиолы, когда «Барселона» доминировала, победа в том Кубке Испании стала облегчением и поводом для большой гордости в раздевалке», – сказал Марсело. 

Также бразилец рассказал о самом сложном матче против «Барселоны». 

«Поражение 0:5 на «Камп Ноу» в сезоне-2010/11. «Барселона» преподала нам настоящий футбольный урок. Хотя мы начали не так уж плохо, голы продолжали приходить, и чувство беспомощности только росло.

Это было тяжелое класико, потому что у нас так и не появилось реального шанса вернуться в игру. При счете 0:4, когда до конца оставалось 10 минут, мы все уже хотели уйти в раздевалку, потому что отыграться было невозможно», – добавил Марсело. 

Да уж ... В те времена приходилось несладко и команде и болельщикам , Барса была мощна и разгромные поражения любимой команды оставили шрамы на душе . У Барсы была поставлена игра , у Реала только контратаки ... сейчас уже прошло много лет , но практически ничего не изменилось ,у Реала до сих пор нет поставленной игры . Была надежда с приходом Хаби Алонсо , но увы ...
Ответ Аскар Атаев
Да уж ... В те времена приходилось несладко и команде и болельщикам , Барса была мощна и разгромные поражения любимой команды оставили шрамы на душе . У Барсы была поставлена игра , у Реала только контратаки ... сейчас уже прошло много лет , но практически ничего не изменилось ,у Реала до сих пор нет поставленной игры . Была надежда с приходом Хаби Алонсо , но увы ...
Не было поставленной игры??? Ты правильно...предлагаешь играть с той Барсой во владение мяча???? Ты вообще адекватный????

Я скажу сейчас непопулярное мнение, но именно благодаря Моуриньо прайм той барсы был быстротечным доволи, он постоянно искал в класико варианты как их победить, и уже другие тренера учились на его ошибках и брали пример с его игры.

Та Барса абсолютно сильнейший коллектив в истории футбола, даже близко не было такой машины в футболе.Просто гвардиола всегда любил мудрить и выдумывал бред там, где все остальные никогда бы не внесли изменения, это удел Гениальных людей.

Поэтому с той Барсой можно было только играть так, как играл Реал и все остальные
Ответ Flag1111
Не было поставленной игры??? Ты правильно...предлагаешь играть с той Барсой во владение мяча???? Ты вообще адекватный???? Я скажу сейчас непопулярное мнение, но именно благодаря Моуриньо прайм той барсы был быстротечным доволи, он постоянно искал в класико варианты как их победить, и уже другие тренера учились на его ошибках и брали пример с его игры. Та Барса абсолютно сильнейший коллектив в истории футбола, даже близко не было такой машины в футболе.Просто гвардиола всегда любил мудрить и выдумывал бред там, где все остальные никогда бы не внесли изменения, это удел Гениальных людей. Поэтому с той Барсой можно было только играть так, как играл Реал и все остальные
Бавария Хайнкеса, как по мне, была сильнейшей. Но это просто мнение. Кому как.
Худшее 2-6 на Бернабеу в 2009
Ответ Dark.Babysitter
Худшее 2-6 на Бернабеу в 2009
Худшее 3:1 на Камп Ноу в 2017, в финале суперкубка
Ответ Dark.Babysitter
Худшее 2-6 на Бернабеу в 2009
Кстати, не факт
Про 0-5 многие игроки Мадрида(тот же Марсело и Касильяс недавно в интервью) говорят, что там ждали, когда уже матч закончится
Потому что в нем вообще её видели мяча. И что не помнят таких игр
Марсело провел против Барсы 31 матч. Реал выиграл только в девяти. уровень)))
Ответ Анатолий Дмитриевич
Марсело провел против Барсы 31 матч. Реал выиграл только в девяти. уровень)))
Комментарий скрыт
Ответ b_igh
Комментарий скрыт
Очные матчи Барсы и Реала в ЛЧ сравнить?)
Как для нейтрального зрителя для меня самые эпичные классико это ЛЧ 01-02 и ЛЧ 10-11. Потрясающие матчи. Жалко, что Реал Барса в ЛЧ очень редко встречаются. Удивительно, за последние 25 лет у них 11 трофеев на двоих и так мало личных встреч. Гол Месси Реалу в ЛЧ на века, хотя это далеко не самый красивый его гол даже в ЛЧ.
Ответ Фран
Как для нейтрального зрителя для меня самые эпичные классико это ЛЧ 01-02 и ЛЧ 10-11. Потрясающие матчи. Жалко, что Реал Барса в ЛЧ очень редко встречаются. Удивительно, за последние 25 лет у них 11 трофеев на двоих и так мало личных встреч. Гол Месси Реалу в ЛЧ на века, хотя это далеко не самый красивый его гол даже в ЛЧ.
До нового формата команды из одной страны разводили на групповом этапе и в первом раунде плей-офф.
Один из любимых моих матчей той Барсы!
Хоть и проигранный.
Но какой же там был второй тайм - ЭТО просто уникум какой темп был где то до 80 минуты, Месси просто божил проходя по 2, 3, 4 за несколько минут и так минут 20 это продолжалось! И Уткин запомнился в том матче коментирующий с Местальи.
Эх жаль что офсайд не определяют по ступням, так бы не отменили тот ГОЛ Педро после Потрясающего прохода Месси, собравшего на себя 5-6 игроков!
Определённо тот второй Тайм один из лучших Перформансов Лео, учитывая как грубо тогда играли бульдоги Реала.
Реал Моуриньо был последней командой, за которой было интересно наблюдать. Потом что-то не так в футболе пошло
Ответ DDSHA
Реал Моуриньо был последней командой, за которой было интересно наблюдать. Потом что-то не так в футболе пошло
За Барсой Энрике, за его же ПСЖ, Бавария Флика, Сити Пепа, Ливер Клоппа не интересно было как минимум?)
Потом выдали 5 лиг чемпионов за 7 лет и мы все простили и можем простить еще несколько лет без ЛЧ
Ответ The suspect
Потом выдали 5 лиг чемпионов за 7 лет и мы все простили и можем простить еще несколько лет без ЛЧ
Судейские Эльче до сих пор в почете у Реала)
Лучшее противостояние за всю историю, считаю, именно Реал Моура против БЧК Гвардиолы. Настоящий футбол, война, битва без ограничений и компромиссов. БЧК была, по моему, статистически успешнее в этом противостоянии, но и Мадрид оторвал несколько матчей. Вот тогда были эмоции, все, за что футбол любим. КОроче, трава была зеленее и Against Modern Football forever!
Комментарий удален пользователем
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Ну не нет. Да, в первый сезон Моуриньо влетел, а дальше всё +- нормально было. И обыгрывали Барсу в тяжелейших матчах.
Ответ chizexo
Ну не нет. Да, в первый сезон Моуриньо влетел, а дальше всё +- нормально было. И обыгрывали Барсу в тяжелейших матчах.
2 победы в 11 Класико против команды Пепа
Мда. Не густо... А где Магрегор против Хабиба? Маск против Цукерберг а?
