Марсело о лучшем класико в карьере: «Финал Кубка Испании в 2011-м, когда Роналду забил. В эпоху доминирующей «Барсы» Гвардиолы эта победа вызывала гордость. Худшее – 0:5 на «Камп Ноу»
Экс-защитник «Реала» Марсело ответил на вопорос о лучшем класико в своей карьере.
«Я бы выбрал два момента. Первый – мой гол на «Камп Ноу» в ответном полуфинале Лиги чемпионов в 2011 году. Это немного горько-сладкое воспоминание, потому что нам не удалось выиграть противостояние.
Второй произошел в том же сезоне – в финале Кубка Испании, который мы выиграли благодаря голу Криштиану Роналду в дополнительное время. В эпоху Пепа Гвардиолы, когда «Барселона» доминировала, победа в том Кубке Испании стала облегчением и поводом для большой гордости в раздевалке», – сказал Марсело.
Также бразилец рассказал о самом сложном матче против «Барселоны».
«Поражение 0:5 на «Камп Ноу» в сезоне-2010/11. «Барселона» преподала нам настоящий футбольный урок. Хотя мы начали не так уж плохо, голы продолжали приходить, и чувство беспомощности только росло.
Это было тяжелое класико, потому что у нас так и не появилось реального шанса вернуться в игру. При счете 0:4, когда до конца оставалось 10 минут, мы все уже хотели уйти в раздевалку, потому что отыграться было невозможно», – добавил Марсело.
Я скажу сейчас непопулярное мнение, но именно благодаря Моуриньо прайм той барсы был быстротечным доволи, он постоянно искал в класико варианты как их победить, и уже другие тренера учились на его ошибках и брали пример с его игры.
Та Барса абсолютно сильнейший коллектив в истории футбола, даже близко не было такой машины в футболе.Просто гвардиола всегда любил мудрить и выдумывал бред там, где все остальные никогда бы не внесли изменения, это удел Гениальных людей.
Поэтому с той Барсой можно было только играть так, как играл Реал и все остальные
Про 0-5 многие игроки Мадрида(тот же Марсело и Касильяс недавно в интервью) говорят, что там ждали, когда уже матч закончится
Потому что в нем вообще её видели мяча. И что не помнят таких игр
Хоть и проигранный.
Но какой же там был второй тайм - ЭТО просто уникум какой темп был где то до 80 минуты, Месси просто божил проходя по 2, 3, 4 за несколько минут и так минут 20 это продолжалось! И Уткин запомнился в том матче коментирующий с Местальи.
Эх жаль что офсайд не определяют по ступням, так бы не отменили тот ГОЛ Педро после Потрясающего прохода Месси, собравшего на себя 5-6 игроков!
Определённо тот второй Тайм один из лучших Перформансов Лео, учитывая как грубо тогда играли бульдоги Реала.