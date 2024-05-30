Дебют в прощальном матче – парадокс. Так кончилась бедовая карьера Маттиа Кальдара в «Милане»

Проиграл травмам.

На днях «Милан» трогательно прощался с героями последнего чемпионства: Оливье Жиру, Симоном Кьером и Стефано Пиоли.

Овации переполненного «Сан-Сиро», много слез. Ветераны уходят, впереди непростая перестройка с новым тренером. Вероятно, им станет Паулу Фонсека.

Где-то на этом празднике одиноко стоял защитник Маттиа Кальдара. Ему 30 лет, и для него та игра с «Салернитаной» тоже стала последней. «Милан» решил не продлевать контракт с Маттиа. Он уходит свободным агентом.

Кальдара числился в «Милане» аж с 2018-го, но дебютировал за клуб в Серии А в тот же вечер, когда попрощался. Да, все верно: Маттиа впервые вышел за «Милан» в чемпионате только на прощальный матч в 2024-м.

Всего у него три игры за клуб.

Кальдара ярко взлетел: Гасперини развил в «Аталанте», быстро пришел «Юве»

Маттиа – воспитанник «Аталанты», родился и рос в Бергамо. В девять лет попал в академию, с тех пор прошел все ступени и уже в 20 лет поехал в первую аренду – приютили в «Трапани», это третий дивизион.

Через год Кальдара дебютировал за «Аталанту», но в старт подводили постепенно. Сначала решили отправить за практикой в «Чезену», там Маттиа впервые стал основным. Признается: такие аренды помогают понять, что «лучше всего играть дома».

Совсем хорошо в «Аталанте» стало после прихода Джан Пьеро Гасперини. Тренер разглядел талант Кальдара и поставил в тройку центральных рядом с опытным Рафаэлем Толои. Уже через полгода за итальянцем пришел «Ювентус».

Маттиа считался талантом. Успешные полгода с Гасперини прокачали его еще сильнее, так что «Юве» не пожалел почти 20 млн евро. До лета 2018-го Кальдара оставили в «Аталанте», пока играл стальной Джорджо Кьеллини.

Но дебютировать за новый клуб Кальдара так и не смог, в 2018-м там решили вернуть Леонардо Бонуччи – он тогда играл за «Милан», но очень хотел вернуться в Турин. «Юве» искал идеальные условия и отдал Маттиа как часть сделки. Стороны договорились. Массимилиано Аллегри пожал плечами: «Мне жаль отпускать его, но рынок вынудил нас расстаться».

Кальдара в «Милане» – бесконечные травмы. Мучение

Маттиа перешел в «Милан», считался перспективным защитником. Многие верили: размен Кальдара на Бонуччи – гениальный ход миланцев, которые забирают следующего главаря обороны Италии. Время показало: нет, ставка не сыграла.

Кальдара приехал летом 2018-го, а в сентябре впервые травмировался. Вернулся в октябре, тут же порвал ахилл. Вылет еще на полгода.

В марте 2019-го снова вернулся к тренировкам. Провел одну игру с «Лацио» в Кубке, а в мае провал крестообразные связки.

«Тот год помог мне понять себя самого, найти недостатки в моем характере. Я много думал. Не играл, но рос как человек. Понял, чего мне не хватало в плане физики. Вторая травма – это же невезение, но первой мог избежать, будь я более гибким. Я работаю над этим. Конечно, я плакал. Пару раз, да, когда оставался один. Знаете, это помогает».

Под конец года Кальдара мучительно восстанавливался. «Милан» договорился с «Аталантой», аренда на полгода. Знакомый тренер, семья и родной город должны были помочь прийти в себя. Маттиа был счастлив: «Полтора года я не играл. Понимаю – трудно завоевать место в команде. Но я осознаю, что должен много работать. Это моя новая отправная точка».

В итоге аренда растянулась: Кальдара сначала играл мало, потом стал важной частью ротации. Он не был нужен «Милану». Вернувшись летом 2021-го, защитник осознал – пока лечился, клуб уже изменился. Пришел Фикайо Томори. Места не было. Маттиа сначала отправили в «Венецию», потом в «Специю».

Этим летом хотели продать, но Кальдара лег на операцию лодыжки. К февралю был готов, но так и не провел за «Милан» ни одной минуты. До прощального матча с «Салернитаной».

«Впервые в жизни не смог оправдать доверие, оказанное мне клубом, и показать свой уровень. Этот период до сих пор сжигает меня изнутри, – оглядывается Маттиа. – Все еще думаю об этом, но знаю, что должен отложить эти мысли. Всегда буду говорить спасибо «Милану». Если что-то не получилось, это только моя вина».

Кальдара – прекрасный человек. Сейчас докажем

Трагическая история Маттиа – часть такой странной биографии. Это необычный футболист.

● Кальдара – тихий, застенчивый и вдумчивый. Признавался: если бы не футбол, то он посвятил бы жизнь изучению языков. Леонардо с улыбкой представлял его фанатам «Милана» так: «Выбрал его, потому что у него есть диплом экономиста и потому что он читает Достоевского».

«Это правда, что я читал Достоевского. Предпочитаю почитать и побыть наедине с самим собой, а не играть в PlayStation», – ответ защитника.

● Еще в средней школе Маттиа страстно вник в разбор «Божественной комедии» Данте. Знакомству с русской классической литературой обязан преподавателю в колледже: «Мой профессор Синьорелли знал, что мне нравится литература, и поэтому посоветовал читать некоторых русских авторов. Книги помогают расти, после них люди начинают говорить лучше».

● Как-то у Кальдара спросили, не связано ли увлечение чтением с желанием произвести впечатление на девушек. Маттиа очень быстро ответил: «Нет-нет, они только смеялись надо мной из-за этого».

● Кальдара дважды прочитал «Преступление и наказание». А еще самые известные произведения Льва Толстого, в том числе «Войну и мир» и «Анну Каренину». Говорят, большой рюкзак Маттиа всегда был полон книг.

«Мне нравится читать, особенно русскую литературу. Это уединенное путешествие. Книги формируют меня как личность, – считает Маттиа. – А еще в будущем это может помочь мне устроиться на работу в Ассоциацию итальянских футболистов. Говорят, что я должен попробовать привить свое хобби другим. Как мне заставить их читать? Что вы, мне лучше заткнуться, а то они просто сожрут меня».

С годами Кальдара только углубился в чтение. Признается: если бы не книги и родные, ментально он бы сломался из-за травм.

Их было слишком много.

Бонуччи закончил. Удивительный путь: поиграл и за «Интер», и за «Ювентус», и за «Милан»

Фото: Gettyimages.ru /Francesco Pecoraro, Marco Luzzani