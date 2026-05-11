  • Француз Летексье обслужит матч «Астон Виллы» и «Фрайбурга» в финале ЛЕ, итальянец Мариани назначен на игру «Кристал Пэлас» и «Райо» в финале ЛК
УЕФА назначил судей на финалы Лиги Европы и Лиги конференций. 

Решающий матч ЛЕ между «Астон Виллой» и «Фрайбургом», который состоится 20 мая, обслужит бригада арбитров во главе с французом Франсуа Летексье. Ему будут помогать его соотечественники Сириль Мунье и Мехди Рахмуни, резервным судьей будет испанец Алехандро Эрнандес Эрнандес.

За ВАР будет отвечать Жером Брисар, его помощниками станут Вилли Делажо и Деннис Хиглер.

Главным судьей игры между «Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано» в финале Лиги конференций, которая пройдет 27 мая, назначен итальянец Маурицио Мариани. Его ассистентами будут Даниэле Биндони и  Альберто Тегони, резервным арбитром назначен швед Гленн Нюберг.

Видеоассистентом арбитра станет Марко Ди Белло, ему будут помогать Даниэле Киффи и Иван Бебек.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт УЕФА
Удачи Фрайбургу и КП
Удачи Фрайбургу и КП
Удачи Фрайбургу!!!
