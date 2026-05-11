  • Талалаев – Петрову: «Всю команду ведешь в ресторан! И оплатишь». Илья не забил пенальти в матче с «Локомотивом»
Талалаев приказал игроку, запоровшему пенальти, сводить всю команду в ресторан.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев приказал сводить в ресторан всю команду игроку, не забившему пенальти в матче 29-гог тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

На 61-й минуте полузащитник Илья Петров не реализовал 11-метровый удар. Вратарь Антон Митрюшкин бросился в левый от себя нижний угол и отбил мяч в сторону от ворот.

После игры Талалаев собрал футболистов своей команды в круг им выступил с речью: «Пацаны, когда не стыдно – тогда не стыдно, все бывает. Все молодцы».

В конце выступления тренер повернулся к 30-летнему россиянину и сказал: «Петров, всю команду ведешь в ресторан! И оплатишь».

«Я не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников». Талалаев о мнении Радимова, что «Балтике» «не хватило силенок»

«Зенит» уже точно чемпион?26891 голос
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Балтики»
Петров, оплатить!
Ответ Сергей Зотов
не все поймут))
Ответ Сергей Зотов
В оригинале вроде Сафонов?)
В следующий раз никто бить не пойдет. Мотивировал.
Ответ Любитель пожрать
Ну прям не пойдёт
Ответ Любитель пожрать
Пойдут, куда денутся. Для Петрова этого ресторан оплатить дневного заработка хватит. Ну а не хочешь - езжай в ФНЛ играть.
Лишь бы не в кофеманию
Ответ gukmamop
,а то наломают дров там.
Ответ Григорий Чернов_1116831514
Там дрова сами людей ломают
И есть за что. Митрюшкин молодец, что угадал, но пробил Петров плохо. И по высоте, и по точности.
Ответ Evgen Vynokurov
классика)
упади вратарь в другую сторону, все сказали бы "Уверенно развел вратаря и мяч по разным углам! "
Ответ circassian*
О да, такой штамп )
Как понять уверенно или нет )
В бургеркинг
А этот Талалаев что то выиграл как тренер или он просто на камеру так орет что бы ролик снять?
Ответ Andy
Когда раздавали ЧСВ, он с3,14здил у всех, кто был рядом
Ответ Andy
Бедненький,нам бы твои заботы
ну как бы все правильно и справедливо сказал
Мбаппе Арбелоа: всю команду ведёшь в ресторан! И оплатишь!
Ответ Antonn
На улицу Абаскаль
Всех в ресторан , а тренера к ветеринару!
Какое Талалаев всё же - человеческое дно
Ответ ЧтоТамПроСпорт
Я не в восторге от Талалаева, но сейчас-то он что не так сказал?
Ответ ЧтоТамПроСпорт
Почему так не говорят/делают все тренеры после незабитых пенальти?
Может было хотя бы пару раз, ну навскидку, когда так говорили игрокам, после ошибок с пенальти? Ну вот наверное, поэтому. Мотивация идти к точке для следующих - будет очень высокой?) И это не вопрос звучания фразы. А вопрос скрытого унижения.
