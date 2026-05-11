Талалаев – Петрову: «Всю команду ведешь в ресторан! И оплатишь». Илья не забил пенальти в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев приказал сводить в ресторан всю команду игроку, не забившему пенальти в матче 29-гог тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (0:1).
На 61-й минуте полузащитник Илья Петров не реализовал 11-метровый удар. Вратарь Антон Митрюшкин бросился в левый от себя нижний угол и отбил мяч в сторону от ворот.
После игры Талалаев собрал футболистов своей команды в круг им выступил с речью: «Пацаны, когда не стыдно – тогда не стыдно, все бывает. Все молодцы».
В конце выступления тренер повернулся к 30-летнему россиянину и сказал: «Петров, всю команду ведешь в ресторан! И оплатишь».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Балтики»
упади вратарь в другую сторону, все сказали бы "Уверенно развел вратаря и мяч по разным углам! "
Как понять уверенно или нет )
Может было хотя бы пару раз, ну навскидку, когда так говорили игрокам, после ошибок с пенальти? Ну вот наверное, поэтому. Мотивация идти к точке для следующих - будет очень высокой?) И это не вопрос звучания фразы. А вопрос скрытого унижения.