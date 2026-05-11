Талалаев – Петрову: «Всю команду ведешь в ресторан! И оплатишь». Илья не забил пенальти в матче с «Локомотивом»

Талалаев приказал игроку, запоровшему пенальти, сводить всю команду в ресторан.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев приказал сводить в ресторан всю команду игроку, не забившему пенальти в матче 29-гог тура Мир РПЛ с «Локомотивом » (0:1).

На 61-й минуте полузащитник Илья Петров не реализовал 11-метровый удар. Вратарь Антон Митрюшкин бросился в левый от себя нижний угол и отбил мяч в сторону от ворот.

После игры Талалаев собрал футболистов своей команды в круг им выступил с речью: «Пацаны, когда не стыдно – тогда не стыдно, все бывает. Все молодцы».

В конце выступления тренер повернулся к 30-летнему россиянину и сказал: «Петров, всю команду ведешь в ресторан! И оплатишь».

