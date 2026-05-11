  «Локомотив» не договорился с агентом Андраде по финансовым условиям. С «Балтикой» был согласован трансфер за 3-3,5 млн евро (Legalbet)
«Локомотив» не договорился с агентом Андраде по финансовым условиям. С «Балтикой» был согласован трансфер за 3-3,5 млн евро (Legalbet)

Стало известно, почему сорвался трансфер защитника «Балтики» Кевина Андраде в «Локомотив».

По данным Legalbet, московский клуб не смог договориться с агентом футболиста по финансовым условиям.

«Локомотив» следил за колумбийцем еще со времен работы в «Балтике» Сергея Игнашевича. Между клубами даже была устная договоренность о покупке Андраде за 3-3,5 миллиона евро.

Сейчас в «Локомотиве» нет новых финансовых поступлений в бюджет, из-за чего сорвалась сделка.

Ранее сообщалось, что 26-летнего колумбийца купит «Зенит» за 3,2 млн евро.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
РЖД обнищали. В Локо точно большая распродажа ожидается.
Она и так была бы.
Батраков
Ньямси
Монтес
Точно бы ушли и так
Ещё вокзал и офис в Москва сити забыли ;))))))
Так вот почему Андраде быстро удалился)
Все мы знаем куда он перейдет
не стали кормить агента, ну и хорошо
давно пора избавиться от этих футбольных паразитов
Это которого пару раз Бакаев в матче повозил?
