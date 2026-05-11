«Локомотив» не договорился с агентом Андраде по финансовым условиям. С «Балтикой» был согласован трансфер за 3-3,5 млн евро (Legalbet)

«Локомотив» не договорился с агентом Андраде из «Балтики».

По данным Legalbet, московский клуб не смог договориться с агентом футболиста по финансовым условиям.

«Локомотив» следил за колумбийцем еще со времен работы в «Балтике» Сергея Игнашевича. Между клубами даже была устная договоренность о покупке Андраде за 3-3,5 миллиона евро.

Сейчас в «Локомотиве» нет новых финансовых поступлений в бюджет, из-за чего сорвалась сделка.

Ранее сообщалось , что 26-летнего колумбийца купит «Зенит » за 3,2 млн евро.