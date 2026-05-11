Дибала вряд ли продлит контракт: никто из «Ромы» ко мне не обращался.

Форвард «Ромы» Пауло Дибала заявил, что, скорее всего, летом покинет клуб свободным агентом.

«Согласно моему контракту, следующий матч станет последним за «Рому». Срок соглашения истекает в июне, и никто из «Ромы» ко мне не обращался», – сказал Дибала в эфире Sky Sport.

В 20 матчах сезона Серии А на счету 32-летнего аргентинца 2 гола и 3 ассиста. Дибала выступает за римлян с 2022 года.