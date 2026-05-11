Дибала вряд ли продлит контракт: «Никто из «Ромы» ко мне не обращался»

Форвард «Ромы» Пауло Дибала заявил, что, скорее всего, летом покинет клуб свободным агентом.

«Согласно моему контракту, следующий матч станет последним за «Рому». Срок соглашения истекает в июне, и никто из «Ромы» ко мне не обращался», – сказал Дибала в эфире Sky Sport.

В 20 матчах сезона Серии А на счету 32-летнего аргентинца 2 гола и 3 ассиста. Дибала выступает за римлян с 2022 года.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
logoПауло Дибала
logoРома
logoсерия А Италия
logoвозможные трансферы
Судя по статистике он слишком хорошо играл в этом году
А как встречали на пиацце...
так-то он ещё не сильно старый, может где и закрепится в крепком середняке, а может в млс или пустыню, ну а вообще - в юве хорошо попылил, да и главное со сборной чм взял
Говорили про Боку. Хороший вариант
В пустыню вряд ли поедет, на родину либо в Штаты скорее всего.
Если запросы по зп чуток убавит, то, думаю, еще останется в Европе, а так всегда есть арабы, ну или переходить в США.
это была славная охота
Один из самых переоцененных футболистов в серии А
Ну с талантом у него всё в порядке. Характером не вышел и к сожалению очень хрупким стал
Были проблески хорошей игры, но этого мало для серьёзных команд.
Ну как это "проблески", он был неотъемлемой частью Ювентуса Аллегри, не раз становился лучшим ассистентом Серии А и при живом Роналду получал награду лучшего игрока чемпионата.

У него просто тело хрупкое.
Хрупкое? Выглядит как сдобная булочка.
Нужно в Бетис на реставрацию
