«Я не всегда оправдывал вашу любовь». Полная речь Мбаппе об уходе из «ПСЖ»

Попрощался. Теперь точно.

Килиан Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» и обратился к фанатам. Он записал почти четырехминутное видео и выложил его в соцсетях. Приводим его речь целиком.

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«Всем привет, это Килиан. Хочу пообщаться с вами. Всегда говорил, что сделаю это, когда придет время. Хочу объявить, что это последний для меня сезон в «ПСЖ». Я не продлю контракт, так что приключение закончится через несколько недель.

Я сыграю последний матч на «Парк де Пренс» в воскресенье. У меня много эмоций – большая честь представлять величайший клуб Франции, один из лучших в мире. Здесь я получил первый опыт в клубе с большим давлением, что помогло мне расти. Я находился рядом с лучшими футболистами в истории, некоторые из которых – великие чемпионы. Встретил множество людей, рос как мужчина, получал славу, совершал ошибки.

Прежде всего хочу поблагодарить товарищей по команде, с которыми играю и играл, всех тренеров – Унаи Эмери, Томаса Тухеля, Маурисио Почеттино, Кристофа Галтье и Луиса Энрике. Спортивных директоров Леонардо и Луиса Кампоса за то, что они всегда сопровождали меня.

Благодарю всех людей в клубе, которые остаются за кулисами, все они заслуживают признания. Они потрясающие, отдаются клубу полностью. Несмотря на происходящее снаружи, на весь медийный шум есть люди, которые любят команду, хотят ее защитить и сделать успешной. Это здорово. С ними клуб остается в надежных руках.

Все это сложно. Не думал, что будет так трудно объявить об отъезде из моей страны, из Лиги 1 – чемпионата, который я хорошо знал. Но, думаю, мне нужен был этот вызов через семь лет.

Хочу поблагодарить болельщиков. Я не всегда оправдывал любовь, которую вы дарили мне на протяжении семи лет. Но я никогда не хотел обманывать, всегда хотел быть эффективным.

«ПСЖ» никого не оставляет равнодушным – его любят или ненавидят. Я выбрал любить его, что и делал на протяжении семи лет со всеми взлетами и падениями. Но я никогда не жалел о том, что подписал контракт.

Этот клуб останется в памяти на всю жизнь. Я не буду за него играть, но буду смотреть матчи, потому что он всегда будет мне интересен. Со всеми качествами и недостатками я старался показать лучшую версию себя эти семь лет.

Хочу сказать вам спасибо. Без вас я бы не смог испытать и половины эмоций, что получил. Надеюсь, закончим сезон с трофеем. Мы собираемся хорошо провести время. Все это останется в моем сердце навсегда. Прощайте».

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● Мбаппе покидает «ПСЖ» после семи сезонов, в которых забил 255 голов в 305 играх и выиграл 14 трофеев.

● 12 мая он сыграет последний матч на «Парк де Пренс» за «ПСЖ» против «Тулузы» в Лиге 1. Дальше будут еще два выезда (в Ниццу и Метц), а 25 мая Мбаппе сможет выиграть 15-й трофей в «ПСЖ» – для этого надо победить «Лион» в финале Кубка Франции.

● Мбаппе наверняка окажется в «Реале». Все это уже давно понимают.

Килиан, будешь болеть за «Реал»? Реакция 👀

Фото: Gettyimages.ru /Richard Heathcote