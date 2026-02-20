Непомнящий о зимней селекции ЦСКА: «Есть надежда бороться за чемпионство. Трансферная кампания прошла успешно»

Непомнящий о зимней селекции ЦСКА: есть надежда бороться за чемпионство.

Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий оценил перспективы армейцев в чемпионской гонке в РПЛ .

После 18 туров красно-синие занимают в таблице 4-е место. Зимой ЦСКА подписал Матеуса Рейса, Дмитрий Баринова , Данилу Козлова , Лусиано Гонду и Максима Воронова .

«Этой зимой у ЦСКА трансферная кампания прошла успешно. Нужно, чтобы в конструкцию команды вписались все, кто пришел. Это тоже непростой момент. Иногда это быстро получается, иногда – не очень.

Надежда бороться за чемпионство есть», — сказал Непомнящий.