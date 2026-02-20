Непомнящий о зимней селекции ЦСКА: «Есть надежда бороться за чемпионство. Трансферная кампания прошла успешно»
Непомнящий о зимней селекции ЦСКА: есть надежда бороться за чемпионство.
Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий оценил перспективы армейцев в чемпионской гонке в РПЛ.
После 18 туров красно-синие занимают в таблице 4-е место. Зимой ЦСКА подписал Матеуса Рейса, Дмитрий Баринова, Данилу Козлова, Лусиано Гонду и Максима Воронова.
«Этой зимой у ЦСКА трансферная кампания прошла успешно. Нужно, чтобы в конструкцию команды вписались все, кто пришел. Это тоже непростой момент. Иногда это быстро получается, иногда – не очень.
Надежда бороться за чемпионство есть», — сказал Непомнящий.
даже я соглашусь. на бумаге все хорошо, осталось посмотреть, что будет на поле
Рано еще трансферную активность оценивать, посмотрим что будет по результатам на выходе.
