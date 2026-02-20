«Тоттенхэм» потеряет ключевого спонсора вне зависимости от сохранения места в АПЛ. Победа в ЛЕ в ущерб результатам в лиге встречена с неодобрением (The Telegraph)

«Тоттенхэм» потеряет ключевого спонсора по окончании сезона.

«Тоттенхэм» потеряет давнего ключевого спонсора вне зависимости от сохранения места в АПЛ.

В конце прошлого года многолетний коммерческий партнер «шпор» уже уведомил клуб о прекращении сотрудничества летом независимо от того, останется ли «Тоттенхэм» в Премьер-лиге. Такое же решение могут принять и некоторые другие спонсоры, сообщает The Telegraph.

После 26 туров лондонцы занимают в текущем розыгрыше АПЛ 16-е место, находясь в 5 очках от зоны вылета.

Несмотря на то, что победа в Лиге Европы -2025 принесла «Тоттенхэму » первый за 17 лет трофей и квалификацию в Лигу чемпионов, решение пожертвовать, по сути, Премьер-лигой (в прошлом сезоне «шпоры» заняли 17-е место) в целом было встречено спонсорами с неодобрением.

«Клуб не дал никаких объяснений и не признал проблему с результатами на внутренней арене. Вместо этого его риторика была сосредоточена на Лиге Европы – турнире, успехов в котором глобальные спонсоры от так называемого «элитного клуба» не ждут», – сказал источник The Telegraph.

