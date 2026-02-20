  • Спортс
  «Тоттенхэм» потеряет ключевого спонсора вне зависимости от сохранения места в АПЛ. Победа в ЛЕ в ущерб результатам в лиге встречена с неодобрением (The Telegraph)
«Тоттенхэм» потеряет ключевого спонсора по окончании сезона.

В конце прошлого года многолетний коммерческий партнер «шпор» уже уведомил клуб о прекращении сотрудничества летом независимо от того, останется ли «Тоттенхэм» в Премьер-лиге. Такое же решение могут принять и некоторые другие спонсоры, сообщает The Telegraph.

После 26 туров лондонцы занимают в текущем розыгрыше АПЛ 16-е место, находясь в 5 очках от зоны вылета. 

Несмотря на то, что победа в Лиге Европы-2025 принесла «Тоттенхэму» первый за 17 лет трофей и квалификацию в Лигу чемпионов, решение пожертвовать, по сути, Премьер-лигой (в прошлом сезоне «шпоры» заняли 17-е место) в целом было встречено спонсорами с неодобрением.

«Клуб не дал никаких объяснений и не признал проблему с результатами на внутренней арене. Вместо этого его риторика была сосредоточена на Лиге Европы – турнире, успехов в котором глобальные спонсоры от так называемого «элитного клуба» не ждут», – сказал источник The Telegraph.

«Тоттенхэм» может потерять «десятки млн фунтов» в случае неучастия в еврокубках или вылета из АПЛ. Под угрозой контракты со спонсорами (The Telegraph)

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Telegraph
Победа в ЛЕ встречена неодобрением. Нельзя нарушать традиции проигрышей Тоттенхема😀
Ответ alexey102rus
Победа в ЛЕ встречена неодобрением. Нельзя нарушать традиции проигрышей Тоттенхема😀
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Форточку откройте
Руководству и игрокам, наверное, стоит извиниться перед спонсорами за победу в ЛЕ и пообещать, что больше трофеев не будет
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Руководству и игрокам, наверное, стоит извиниться перед спонсорами за победу в ЛЕ и пообещать, что больше трофеев не будет
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Руководству и игрокам, наверное, стоит извиниться перед спонсорами за победу в ЛЕ и пообещать, что больше трофеев не будет
Еще лучше - вернуть трофей!
В Англии всегда внутренние турниры, особенно Пример Лига ценились значительнее международных. И это наверное правильно
Ответ Predator777
В Англии всегда внутренние турниры, особенно Пример Лига ценились значительнее международных. И это наверное правильно
Ну так АПЛ смотрят по миру гораздо больше чем ЛЕ, а вот ЛЧ тут посоперничать может
Ответ Mario14
Ну так АПЛ смотрят по миру гораздо больше чем ЛЕ, а вот ЛЧ тут посоперничать может
Проблема не только в результатах но и в канонирском клоуне, которого назначила СЕО в Тоттенхэме семейка вредителей Льюисов. Уже говорили что он до сих пор не контактировал со спонсорами, не встречался, они даже не знакомы, он не вел никаких переговоров с ними и тд. Спонсоры удивлены противоположности Леви, который постоянно шел на контакт и пытался выстраивать доверительные отношения с источниками прибыли.
Ответ arspurs9
Проблема не только в результатах но и в канонирском клоуне, которого назначила СЕО в Тоттенхэме семейка вредителей Льюисов. Уже говорили что он до сих пор не контактировал со спонсорами, не встречался, они даже не знакомы, он не вел никаких переговоров с ними и тд. Спонсоры удивлены противоположности Леви, который постоянно шел на контакт и пытался выстраивать доверительные отношения с источниками прибыли.
Ну так плохой Леви ушёл, как писали некторые болельщики. Вот сейчас как всё зацветёт, заколосится.😁😁😁
Ответ Максим Черкашин
Ну так плохой Леви ушёл, как писали некторые болельщики. Вот сейчас как всё зацветёт, заколосится.😁😁😁
А в чем связь? Я много лет писал о желании увольнения Леви, ну либо сильном урезании его полномочий. Оставить управлять финансовой стороной клуба, к примеру, но закрыть доступ к футбольной части.
Уволили - отлично. Вопрос в том, что на его месте сейчас люди кратно хуже, вот и все. Естественно в выборе он или канонир Винай/семейка болванов Льюисов/любитель молодых мальчиков Ланге, все выберут Леви. Но изначально было желание, что бы вместо Леви все же пришел кто-то профпригодный.
"Давний ключевой спонсор" - это AIA?
Тоттенхэм долго обманывал всех, что он топ-клуб и только сейчас спонсоры их раскусили
Ответ korysh
Тоттенхэм долго обманывал всех, что он топ-клуб и только сейчас спонсоры их раскусили
Хз насчёт долго. По результатам Тоттенхэм был топом только в период с 2016 по 2019
Ответ S. A.
Хз насчёт долго. По результатам Тоттенхэм был топом только в период с 2016 по 2019
Он ничего не выиграл за этот период, топом не стал.
Без упоминания спонсоров выглядит набросом. Это частные инвесторы известного или неизвестного происхождения? Странное руководство Тоттенхэма не вчера стало странным. Ничего нового.
Но ведь нынешний ЛЕ это и правда ведь турнир для команд типа Бетиса, Лацио, Эвертона. Тоттенхем все-таки метит выше. Для них проигранный финал ЛЧ предпочтительнее, чем выигранный финал ЛЕ.
Ответ Santa-Barbara
Но ведь нынешний ЛЕ это и правда ведь турнир для команд типа Бетиса, Лацио, Эвертона. Тоттенхем все-таки метит выше. Для них проигранный финал ЛЧ предпочтительнее, чем выигранный финал ЛЕ.
Метит выше, но падает ниже.
Тогда нужно было путевку в ЛЧ отдать МЮ, раз победа в ЛЕ вызвала неодобрение
А мне тут в прошлом сезоне доказывали что ЛЕ при 17-м месте делает сезон Тоттенхэма успешнее 2-го места с полуфиналом ЛЧ
Ответ S. A.
А мне тут в прошлом сезоне доказывали что ЛЕ при 17-м месте делает сезон Тоттенхэма успешнее 2-го места с полуфиналом ЛЧ
Полуфинал и второе место на полку не поставишь.
