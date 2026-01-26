Аллегри про 1:1 с «Ромой»: «Как только «Милан» повел и подумал, что может победить, случился пенальти. Рады положительному результату в матче с прямым конкурентом»
Аллегри про ничью «Милана» с «Ромой»: положительный результат.
Массимилиано Аллегри прокомментировал результат игры между «Миланом» и «Ромой» (1:1) в Серии А.
«Мы хорошо провели первые 6-7 минут, затем «Рома» начала хорошо убегать в контратаки, а мы стали ошибаться при владении мячом. Соперник рвался вперед и собирал все отскоки. Меньян оставлял нас в игре. Во втором тайме мы улучшили техническую сторону игры. Как только мы повели, то подумали, что способны победить, но затем случилось то, что может случаться (пенальти – Спортс”).
Мы рады, что добились положительного результата в матче с прямым конкурентом за нашу цель», – сказал главный тренер «Милана» в эфире DAZN.
Кто выиграет Лигу чемпионов?25604 голоса
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TuttoMercatoWeb
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Так бывает, когда планируешь каждый матч выиграть 1-0
Так бывает, когда планируешь каждый матч выиграть 1-0
Так он каждый матч планирует 0:0 сыграть , а игроки сами уже какой нибудь затолкают , и вот он Аллегри гений
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости