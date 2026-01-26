Аллегри про 1:1 с «Ромой»: «Как только «Милан» повел и подумал, что может победить, случился пенальти. Рады положительному результату в матче с прямым конкурентом»

Аллегри про ничью «Милана» с «Ромой»: положительный результат.

Массимилиано Аллегри прокомментировал результат игры между «Миланом » и «Ромой» (1:1) в Серии А.

«Мы хорошо провели первые 6-7 минут, затем «Рома » начала хорошо убегать в контратаки, а мы стали ошибаться при владении мячом. Соперник рвался вперед и собирал все отскоки. Меньян оставлял нас в игре. Во втором тайме мы улучшили техническую сторону игры. Как только мы повели, то подумали, что способны победить, но затем случилось то, что может случаться (пенальти – Спортс”).

Мы рады, что добились положительного результата в матче с прямым конкурентом за нашу цель», – сказал главный тренер «Милана» в эфире DAZN.