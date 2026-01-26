  • Спортс
50

Антони пинал сумку, швырял перчатки, кричал и закрывал лицо руками после замены в матче с «Алавесом»

Антони разозлился из-за замены в матче с «Алавесом».

Антони рассердила замена на 60-й минуте матча с «Алавесом» в Ла Лиге (1:2). 

Направляясь на скамейку, вингер «Бетиса» пнул лежавшую неподалеку сумку, затем швырнул перчатки, после чего вскочил с места и начал яростно что-то выкрикивать.

После этого бразилец сел, закрыв лицо руками.

В текущем сезоне Ла Лиги Антони забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 16 матчах. Футболист перешел в «Бетис» из «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
50 комментариев
В дубль! Или на трибуну на несколько матчей.
Не понимаю почему тренеры так регулярно не делают в таких случаях. Сразу желающих повозмущаться в разы меньше будет.
Ответ Kirkorofff
А заменили его на 60-ой .
Был совсем никакой , хотя и пропустил предыдущий матч в ЛЕ !
Ответ Kirkorofff
Ну любой нормальный тренер на лавку и отправит) а если тренер тряпка то он будет терпеть любые выходки игроков
Снова поплыл бегунок
Ответ masterwolw
Ответ masterwolw
Волчок
А что случилось Антони? Ты же так хотел от МЮ уйти со слезами рассказывал как счастлив был перейти в Бетис))) что всё что ли? Прошла это мотивация первого года после ухода из клуба, где давлению не справился, и снова прежний Антони тюфяк включился))))

Легендарный игрок. Единственный кто показал майку с надписью до начала игры, зная, что не забьет и не получится показать надпись в честь Пеле))))
Ответ mr.salah89
Тут больше эмоции. Согласен что он клоун, но всё же в Бетисе хорошо играет
Ответ Cristiano Ronaldo
В Бетисе да, неплохо. Но не как Иско тащит клуб
Не заплакал в этот раз?
"Дожили… мы его, можно сказать, на помойке нашли, помыли, отчистили так чисто, а он нам сумки пинает"
Ответ drow elf
Нихрена себе на помойке, сто лямов вывалили...
Ответ Cristiano Ronaldo
Мда, как же сложно общаться с нынешним поколением.
теперь он показал себя в полной мере! Правильно что из МЮ его пнули!
Ответ Brigant
Злопыхатели МЮ, которые кричали как игроки хорошо себя проявляют уходя из МЮ чет молчат уже многое время. Один в Барсе лавочник, который пока в аренде пытается себя показать, другой вот на второй год уже снова стал себя проявлять как слюнтяй (Антони) , Санчо вообще Легенда Виллы стал, Расмус как был таким и остался)))
Ответ mr.salah89
Рэшфорд не плох как и Мактоминей! Кому то перезагрузка идет в пользу. Ухода этих двоих я не хотел!
По сезону он вполне в порядке. Странно к этой его выходке подводить, что он в Бетисе провалился.
Ответ Куприн
Болелам Муму же надо как-то скомпенсировать его уход
Ну так просто так же не выдворяют из топ команды. Еще и подружки говорили, абьюзер еще тот. Гопник
Это тен Хаг виноват)
Ответ 2ran
Он и виноват с позорным руководством
походу неадекватный
