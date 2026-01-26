Антони пинал сумку, швырял перчатки, кричал и закрывал лицо руками после замены в матче с «Алавесом»

Антони разозлился из-за замены в матче с «Алавесом».

Антони рассердила замена на 60-й минуте матча с «Алавесом » в Ла Лиге (1:2).

Направляясь на скамейку, вингер «Бетиса » пнул лежавшую неподалеку сумку, затем швырнул перчатки, после чего вскочил с места и начал яростно что-то выкрикивать.

После этого бразилец сел, закрыв лицо руками.

В текущем сезоне Ла Лиги Антони забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 16 матчах. Футболист перешел в «Бетис» из «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года.