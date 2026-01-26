Антони пинал сумку, швырял перчатки, кричал и закрывал лицо руками после замены в матче с «Алавесом»
Антони разозлился из-за замены в матче с «Алавесом».
Антони рассердила замена на 60-й минуте матча с «Алавесом» в Ла Лиге (1:2).
Направляясь на скамейку, вингер «Бетиса» пнул лежавшую неподалеку сумку, затем швырнул перчатки, после чего вскочил с места и начал яростно что-то выкрикивать.
После этого бразилец сел, закрыв лицо руками.
В текущем сезоне Ла Лиги Антони забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 16 матчах. Футболист перешел в «Бетис» из «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
Не понимаю почему тренеры так регулярно не делают в таких случаях. Сразу желающих повозмущаться в разы меньше будет.
Был совсем никакой , хотя и пропустил предыдущий матч в ЛЕ !
Легендарный игрок. Единственный кто показал майку с надписью до начала игры, зная, что не забьет и не получится показать надпись в честь Пеле))))