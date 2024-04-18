«Бавария» – в полуфинале ЛЧ! Впервые после ковида

«Бавария» прошла «Арсенал» в четвертьфинале Лиги чемпионов – после выездных 2:2 хватило домашнего гола Йозуа Киммиха. В первом тайме всего один раз попала в створ ворот, а вторым после перерыва – выбила соперника из ЛЧ.

Это была очень напряженная игра: владение 51% на 49% в пользу хозяев, и у них же превосходство по моментам: два явных шанса (у «Арсенала» 0), xG 1,33 против 0,47.

Развязка наступила на 63-й минуте, когда Лерой Сане переправил мяч с одного фланга на другой Рафаэлу Геррейру, а тот уже навесил в центр штрафной. Там борьбу вел Харри Кейн, но героем стал не он.

В эту зону ворвался Киммих, опередив Мартинелли. Неберущийся удар головой – и «Бавария» повела и в матче, и по сумме двух встреч.

Кстати, именно Йозуа запустил эту атаку пасом на Сане – управляет ритмом даже на позиции крайнего защитника!

Киммих забил 42-й гол за «Баварию» в 383-й игре. Прошлый мяч был давно – в декабрьской грусти против «Айнтрахта» (1:5). Зато второй год подряд забивает дома в 1/4 ЛЧ – в прошлом сезоне реализовал пенальти в ворота «Ман Сити».

А еще гол Киммиха стал 31-м в четвертьфиналах сезона-2023/24 – и это рекорд результативности ЛЧ! На этой стадии забивали максимум 30 мячей, и то 20 лет назад – когда в четвертьфиналах сезона-2003/04, например 4:2 и 1:3 играли «Реал» и «Монако», а «Милан» получил 0:4 от «Депортиво» после 4:1 в первой игре.

Кризисная «Бавария» прервала неудачную серию в ЛЧ

«Баварии» давно не было в полуфиналах.

В ковидном сезоне «Бавария» выиграла ЛЧ, в финале обыграв «ПСЖ», в полуфинале «Лион», а в четвертьфинале поиздевалась над «Барсой» (8:2). А дальше – пауза.

● В 2021-м «Бавария» уступила дома «ПСЖ» 2:3, а в гостях ей не хватило победы 1:0 – правило выездного гола тогда еще действовало.

● В 2022-м немцы неожиданно вылетели от «Вильярреала» с Унаи Эмери – уступили 0:1 в гостях и добыли лишь 1:1 на своем поле.

● Еще через год сильнее оказался «Ман Сити» – от него получили 0:3 в гостях, домашний матч ничего не изменил – 1:1.

Но с четвертой попытки все же получилось!

Теперь в полуфинале ЛЧ две команды из Бундеслиги.

Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press