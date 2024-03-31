Минус 13 у «Баварии»! Влетели «Дортмунду» впервые за 5 лет 🤯
Похоже, это конец.
2:0 – «Дортмунд» неожиданно забирает Дер Классикер, прибив «Баварию».
Похоже, интрига в Германии окончательно схлопнулась.
Суперсэйв Хуммельса – отдельный великий хайлайт
«Дортмунд» повел уже на 10-й минуте: ошибся Мюллер, вскоре мяч получил Юлиан Брандт, который отличным пасом вывел в штрафную Карима Адейеми. Удар с острого угла застал врасплох вратаря Свена Ульрайха.
Ульрайх играет, потому что травмирован Нойер. Ушиб.
Через 25 минут «Бавария» чуть не отыгралась, но вмешался Матс Хуммельс: чудом достал мяч ногой из верхнего угла. Сэйвище!
Хуммельс весь матч ходил за Харри Кейном – и справился. Для защитника это особенная игра: 29-й Дер Классикер, ни у кого в истории нет больше.
А ведь Матс всерьез думает о завершении карьеры, так пишет Bild. Считает, что не продержится еще сезончик: 35 лет, контракт с «Боруссией» истекает летом.
А пока Хуммельс помог обыграть «Баварию». Под конец матча Юлиан Рюэрсон шмальнул в дальний нижний угол – успешно. 2:0!
После этого фанаты «Баварии» уходили со стадиона.
Они не верят.
Хвалим «Дортмунд». Быстрое резюме Артема Денисова
Первый тайм у обеих команд не очень понравился.
У «Баварии» здорово работал паттерн «Горетцка делает диагональ направо на Киммиха, Киммих навешивает», но проблема в том, что больше ничего не работало.
У «Боруссии» был странноватый прессинг (Сане был стабильно свободен за спиной Брандта), мало осмысленности в атаке и в конце тайма банально мало выходов из защиты. Подсели.
Во втором тайме одна команда была достаточно ужасной, чтобы другая на её фоне в любом случае выглядела достойно. Классика мёртвой позиционной атаки «Баварии».
Ну и «Дортмунд» сделал работу над ошибками. Теперь Матсену помогал Санчо, а не Адейеми (реально помогал). Да, Матсен именно в позиционной защите – робкий и слабоватый игрок, и пока это единственный его минус (правда, серьезный минус, как вы понимаете). «Дортмунд» перестроился с 4-3-3 на 4-2-3-1, и в конкретном случае разница между схемами значительная. При владении к Нмече большие вопросы, но без мяча он выглядел надежно.
Хуммельс – супер.
Рюэрсон – супер.
Дэвис – в «Реал».
«Дортмунд» выиграл в Мюнхене – впервые за 10 лет
Важная победа.
● «Дортмунд» одолел «Баварию» впервые с августа 2019-го, тогда взяли Суперкубок Германии. С тех пор у «Боруссии» одна домашняя ничья и 10 поражений.
● Если ограничиться «Альянц Ареной», там «Дортмунд» не выигрывал семь лет: в апреле 2017-го выбил «Баварию» в Кубке, рулил командой молодой Томас Тухель.
● В рамках Бундеслиги «Боруссия» не выигрывала в Мюнхене аж с апреля 2014-го. Десять лет!
● «Дортмунд» вообще в хорошей форме: пять побед подряд, еще и почти не пропускает. Готовится к четвертьфиналам ЛЧ – там «Атлетико».
● «Бавария», наоборот, разочаровывает – первое поражение за пять матчей.
Чемпионство «Байера» – в трех победах
Этим вечером в Мюнхене – минус 13 очков. До конца чемпионата осталось семь туров.
Впереди у «Баварии» матчи с «Хайденхаймом», два с «Арсеналом», «Кельном» и «Унионом», хотя от мюнхенцев ничего не зависит. «Байеру» играть с «Унионом», потом с «Вердером», «Дортмундом» и «Штутгартом». Плюс «Вест Хэм» в ЛЕ.
Чемпионская гонка в Германии – все?
«Байер» невозможно победить. Не-воз-мож-но
Фото: IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO, IMAGO/Eduard Martin, Tom Weller/dpa/Global Look Press
А они вообще-то ещё в прошлом сезоне могли вылететь из Бундеслиги. Тоже внимания заслуживают ребятки.
Вольфсбург — провал, Унион — провал, и это факт (если исходить из несоответствия результатов ожиданиям). Но вот, допустим, у Гладбаха — официально заявленная перестройка (команда лишилась лидеров и без денег), с которой они худо-бедно справляются.
Майнц и Кельн — так вообще, по умолчанию, борются за сохранение прописки, так что тут всегда от конкретного сезона зависит.
Зато Штутгарт какой! И Франкфурт периодически просыпается (но тут ждём следующего сезона).
Всё это не говоря про Леверкузен, который без пяти минут чемпион и 11-летнюю серию Баварии вот-вот прервет.
Так ещё и три команды в 1/4 еврокубков.
Превосходный сезон, по-моему
Обычно охапку получали в свои ворота
А тут еще и на ноль свграли
Благородный мужчина
Всем уже надоели чемпионства Баварии