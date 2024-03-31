Минус 13 у «Баварии»! Влетели «Дортмунду» впервые за 5 лет 🤯

Похоже, это конец.

2:0 – «Дортмунд» неожиданно забирает Дер Классикер, прибив «Баварию».

Похоже, интрига в Германии окончательно схлопнулась.

Суперсэйв Хуммельса – отдельный великий хайлайт

«Дортмунд» повел уже на 10-й минуте: ошибся Мюллер, вскоре мяч получил Юлиан Брандт, который отличным пасом вывел в штрафную Карима Адейеми. Удар с острого угла застал врасплох вратаря Свена Ульрайха.

Ульрайх играет, потому что травмирован Нойер. Ушиб.

Через 25 минут «Бавария» чуть не отыгралась, но вмешался Матс Хуммельс: чудом достал мяч ногой из верхнего угла. Сэйвище!

Хуммельс весь матч ходил за Харри Кейном – и справился. Для защитника это особенная игра: 29-й Дер Классикер, ни у кого в истории нет больше.

А ведь Матс всерьез думает о завершении карьеры, так пишет Bild. Считает, что не продержится еще сезончик: 35 лет, контракт с «Боруссией» истекает летом.

А пока Хуммельс помог обыграть «Баварию». Под конец матча Юлиан Рюэрсон шмальнул в дальний нижний угол – успешно. 2:0!

После этого фанаты «Баварии» уходили со стадиона.

Они не верят.

Хвалим «Дортмунд». Быстрое резюме Артема Денисова

Первый тайм у обеих команд не очень понравился.

У «Баварии» здорово работал паттерн «Горетцка делает диагональ направо на Киммиха, Киммих навешивает», но проблема в том, что больше ничего не работало.

У «Боруссии» был странноватый прессинг (Сане был стабильно свободен за спиной Брандта), мало осмысленности в атаке и в конце тайма банально мало выходов из защиты. Подсели.

Во втором тайме одна команда была достаточно ужасной, чтобы другая на её фоне в любом случае выглядела достойно. Классика мёртвой позиционной атаки «Баварии».

Ну и «Дортмунд» сделал работу над ошибками. Теперь Матсену помогал Санчо, а не Адейеми (реально помогал). Да, Матсен именно в позиционной защите – робкий и слабоватый игрок, и пока это единственный его минус (правда, серьезный минус, как вы понимаете). «Дортмунд» перестроился с 4-3-3 на 4-2-3-1, и в конкретном случае разница между схемами значительная. При владении к Нмече большие вопросы, но без мяча он выглядел надежно.

Хуммельс – супер.

Рюэрсон – супер.

Дэвис – в «Реал».

«Дортмунд» выиграл в Мюнхене – впервые за 10 лет

Важная победа.

● «Дортмунд» одолел «Баварию» впервые с августа 2019-го, тогда взяли Суперкубок Германии. С тех пор у «Боруссии» одна домашняя ничья и 10 поражений.

● Если ограничиться «Альянц Ареной», там «Дортмунд» не выигрывал семь лет: в апреле 2017-го выбил «Баварию» в Кубке, рулил командой молодой Томас Тухель.

● В рамках Бундеслиги «Боруссия» не выигрывала в Мюнхене аж с апреля 2014-го. Десять лет!

● «Дортмунд» вообще в хорошей форме: пять побед подряд, еще и почти не пропускает. Готовится к четвертьфиналам ЛЧ – там «Атлетико».

● «Бавария», наоборот, разочаровывает – первое поражение за пять матчей.

Чемпионство «Байера» – в трех победах

Этим вечером в Мюнхене – минус 13 очков. До конца чемпионата осталось семь туров.

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Впереди у «Баварии» матчи с «Хайденхаймом», два с «Арсеналом», «Кельном» и «Унионом», хотя от мюнхенцев ничего не зависит. «Байеру» играть с «Унионом», потом с «Вердером», «Дортмундом» и «Штутгартом». Плюс «Вест Хэм» в ЛЕ.

Чемпионская гонка в Германии – все?

«Байер» невозможно победить. Не-воз-мож-но

Фото: IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO, IMAGO/Eduard Martin, Tom Weller/dpa/Global Look Press