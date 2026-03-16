Мостовой о Карседо: «Ему нужно время, давайте оставим его в покое. Рано делать выводы по работе. «Спартак» в матче с «Зенитом» не наиграл на поражение»

Александр Мостовой: Карседо нужно время, давайте оставим его в покое.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил игру «Спартака » при Хуане Карлосе Карседо .

В 21-м туре Мир РПЛ красно-белые проиграли «Зениту» со счетом 0:2.

«На мой взгляд, пока рано как-то оценивать и делать выводы по работе Карседо. Ему нужно время, давайте оставим его в покое. Играет «Спартак» нормально, создает моменты у чужих ворот. Главное, чтобы нападающие реализовывали эти моменты.

«Спартак» в матче с «Зенитом » точно не наиграл на поражение, красно-белые смотрелись лучше команды Семака», – сказал Мостовой.