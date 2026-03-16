Мостовой о Карседо: «Ему нужно время, давайте оставим его в покое. Рано делать выводы по работе. «Спартак» в матче с «Зенитом» не наиграл на поражение»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил игру «Спартака» при Хуане Карлосе Карседо.
В 21-м туре Мир РПЛ красно-белые проиграли «Зениту» со счетом 0:2.
«На мой взгляд, пока рано как-то оценивать и делать выводы по работе Карседо. Ему нужно время, давайте оставим его в покое. Играет «Спартак» нормально, создает моменты у чужих ворот. Главное, чтобы нападающие реализовывали эти моменты.
«Спартак» в матче с «Зенитом» точно не наиграл на поражение, красно-белые смотрелись лучше команды Семака», – сказал Мостовой.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
10 комментариев
Мостовой сегодня сыплет адекватностью, весна на каждого действует по-своему!
Уже месяц такой... Подменили царя
Народ волнуется: Говорят царь ненастоящий! 🤣
Царь, ты ли это?)
в лесу кто то сдох
Карседо выжал максимум в первых двух играх чемпионата. В матче с Зенитом подвёл Солари. 3 ошибки Карасева тоже повлияли...
Интересны слова в защиту после ближайшего Динамо )
То ли Абаскаль , лукавый, презлым заплатил за предобрейшее!
Ого, вот это поворот, Мост что-то стал удивлять 🤣
Приятно слышать нормальные слова
