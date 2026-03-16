  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о Карседо: «Ему нужно время, давайте оставим его в покое. Рано делать выводы по работе. «Спартак» в матче с «Зенитом» не наиграл на поражение»
10

Мостовой о Карседо: «Ему нужно время, давайте оставим его в покое. Рано делать выводы по работе. «Спартак» в матче с «Зенитом» не наиграл на поражение»

Александр Мостовой: Карседо нужно время, давайте оставим его в покое.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил игру «Спартака» при Хуане Карлосе Карседо.

В 21-м туре Мир РПЛ красно-белые проиграли «Зениту» со счетом 0:2.

«На мой взгляд, пока рано как-то оценивать и делать выводы по работе Карседо. Ему нужно время, давайте оставим его в покое. Играет «Спартак» нормально, создает моменты у чужих ворот. Главное, чтобы нападающие реализовывали эти моменты.

«Спартак» в матче с «Зенитом» точно не наиграл на поражение, красно-белые смотрелись лучше команды Семака», – сказал Мостовой. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoХуан Карлос Карседо
logoСпартак
logoЗенит
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мостовой сегодня сыплет адекватностью, весна на каждого действует по-своему!
Ответ ser91337
Мостовой сегодня сыплет адекватностью, весна на каждого действует по-своему!
Уже месяц такой... Подменили царя
Ответ ser91337
Мостовой сегодня сыплет адекватностью, весна на каждого действует по-своему!
Народ волнуется: Говорят царь ненастоящий! 🤣
Царь, ты ли это?)
Карседо выжал максимум в первых двух играх чемпионата. В матче с Зенитом подвёл Солари. 3 ошибки Карасева тоже повлияли...
Интересны слова в защиту после ближайшего Динамо )
То ли Абаскаль , лукавый, презлым заплатил за предобрейшее!
Ого, вот это поворот, Мост что-то стал удивлять 🤣
Приятно слышать нормальные слова
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем