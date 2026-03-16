  • Писарев о Мелкадзе: «Сравню его с Моратой – бывает, что не забиваешь, но делаешь много для команды. Георгию всегда не хватало бомбардирских качеств, но он хороший игрок»
Писарев о Мелкадзе: «Сравню его с Моратой – бывает, что не забиваешь, но делаешь много для команды. Георгию всегда не хватало бомбардирских качеств, но он хороший игрок»

Тренер сборной России Николай Писарев сравнил нападающего «Ахмата» Георгий Мелкадзе с форвардом «Монцы» и сборной Испании Альваро Моратой.

Мелкадзе был включен в расширенный список сборной России на товарищеские матчи с командами Никарагуа и Мали.

«На протяжении всей карьеры он не был «голистым» бомбардиром. А так всеми качествами хорошего игрока он обладает. Наверное, один из лучших этапов карьеры он переживает.

Он очень многое делает для команды. Ему всегда не хватало бомбардирских качеств. Но сейчас ему по силам держать планку и прибавлять именно в реализации.

Я могу сравнить его с испанцем Альваро Моратой. У нападающих бывают моменты, когда ты не забиваешь, но для команды очень много делаешь», – сказал Писарев.

В нынешнем сезоне Мелкадзе провел 26 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. Подробная статистика 28‑летнего игрока доступна по ссылке

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
