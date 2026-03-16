  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Игорь Федотов о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Талалаева могут хлопнуть до конца сезона, это рецидив. Для него это шоу, скучно человеку»
17

Игорь Федотов о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Талалаева могут хлопнуть до конца сезона, это рецидив. Для него это шоу, скучно человеку»

Бывший арбитр Игорь Федотов рассказал, какие санкции могут грозить тренерам «Балтики» и ЦСКА после стычки в матче 21-го тура Мир РПЛ.

В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца. 

Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.

«Что касается потасовки с участием тренеров, к Левникову тут какие вопросы могут быть? Это шоу Талалаева. Конечно, арбитр пошел на понижение всего, при желании можно было показывать гораздо больше карточек. Он выцепил основных героев и их наказал.

Талалаева действительно могут хлопнуть до конца сезона, поскольку это рецидив. Он дает интервью, где говорит, как команде не хватает тренера на скамейке – а потом делает вот это. Для него это шоу, скучно человеку.

Со стороны Левникова же я никакой проблемы не вижу. Игру он не упускал и ничего не сделал, чтобы это произошло. Это работа КДК, пускай разбираются. В протоколе все написали. Челестини тоже виноват, что забежал в чужую техническую зону. Но ему дадут мало, а Талалаеву – много», – сказал Федотов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
Игорь Федотов
logoпремьер-лига Россия
logoФабио Челестини
logoАндрей Талалаев
logoЦСКА
logoБалтика
logoКирилл Левников
logoЧемпионат.com
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я не хочу больше видеть в телевизоре это тельце с стресящимся щеками.
Российский футбол превратили в балаган, Талалаев бравирует своим быдлячеством.
Левников половину фактов в протокол не вписал - а так, да, неуиноуат.
В марте 2025 года контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на два матча, один из которых — условно, с испытательным сроком один год.
Дисциплинарный регламент РФС:
4. При назначении условной спортивной санкции Юрисдикционный орган
устанавливает виновному лицу испытательный срок от 3 месяцев до 2 лет, в течение
которого данное лицо должно своим поведением доказать свое исправление.
5. В качестве условных могут быть назначены только следующие спортивные
санкции: штраф, дисквалификация, запрет на осуществление любой связанной с футболом
деятельности, запрет на допуск зрителей в секторы стадиона, проведение матча без
зрителей, проведение матча на нейтральном стадионе в другом городе. Назначение
условными иных спортивных санкций не допускается.
6. Совершение лицом, привлеченным к спортивной ответственности, в течение
испытательного срока дисциплинарного нарушения, за которое предусмотрена
возможность применения одной из спортивных санкций, указанных в части 5 настоящей
статьи, может влечь отмену условного исполнения спортивной санкции решением
Юрисдикционного органа и её последующую реализацию.
Это было бы правильно. Нервы-нервами, но есть ощущение безнаказанности.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Буде-Глимт» в гостях у «Спортинга», «Челси» примет «ПСЖ», «Реал» в гостях у «Ман Сити», «Арсенал» сыграет с «Байером»
25 минут назад
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь РПЛ. «Краснодар» против ЦСКА, «Спартак» сыграет с «Динамо» в среду
43 минуты назад
«Если ЦСКА не займет призовое место, руководству надо решать по Челестини». Валерий Новиков об армейцах
55 минут назад
Футбол – самый популярный спорт по числу занимающихся, «Балтика» просит отменить красную Талалаева, а ЦСКА – Челестини, «Сибирь» в плей-офф, «Спартак» пошел в ЭСК, штраф «Челси» и другие новости
сегодня, 04:10
Кто дороже – Палмер или Хвича? «Тоттенхэм» или «Атлетико»? Говорим о деньгах в ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
Гурцкая о «Рубине»: «Не будет седьмым. Они все равно завалятся. «Ахмат» их съест»
сегодня, 03:08
Мостовой о словах Чернышова: «А почему Мостовой не может осилить должность гендиректора «Спартака»? Я всю жизнь отдал футболу, там какие-то новые правила? Я готов, предлагайте!»
вчера, 21:58
Арбелоа о Мбаппе: «Реал» не может играть лучше без лучшего футболиста в мире. Килиан уже доступен, а Беллингем не сыграет с «Ман Сити»
вчера, 21:49
Валерий Овчинников о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Челестини повезло, что Талалаев сдержался от мощного удара. Пускай Кармо сидит в Бразилии, я бы его выкинул отсюда»
вчера, 20:53
Шнякин о праздновании Соболева в маске: «Такой вопиющей когнитивной простоты я давно не видел в РПЛ. Он знал, что за это дается желтая. Что было у него в голове?»
вчера, 20:32
Ко всем новостям
Последние новости
Мелкадзе о потолке «Ахмата»: «Первое место, если состав усилится. Если «Балтика» борется, почему мы не можем?»
11 минут назад
Радимов о Педро: «Стал лидером «Зенита». Не затерялся бы в сборной Бразилии»
сегодня, 04:32
У Гонсало Гарсии дискомфорт в колене около месяца. Форвард «Реала» лишь дважды выходил в старте на этом отрезке
сегодня, 04:16
Ски-альпинист Филиппов: «Хочется верить, что «Спартак» выиграет РПЛ до 2030 года»
сегодня, 03:54
Александр Глеб: «Никто не знает, как сложился бы матч «Зенита» с «Барсой» или «Баварией». В РПЛ сильный и тактический футбол»
сегодня, 03:41
Неймар о невызове в сборную: «Я расстроен, но сохраняю концентрацию. Окончательный список на ЧМ-2026 еще не определен»
сегодня, 03:28
Карседо посетил матч КХЛ «Спартак» – «Динамо»
сегодня, 02:51
Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» сыграл вничью с «Леванте»
вчера, 22:01
Чемпионат Англии. «Брентфорд» и «Вулверхэмптон» сыграли 2:2
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Фиорентина» разгромила «Кремонезе»
вчера, 21:38
Рекомендуем