Игорь Федотов о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Талалаева могут хлопнуть до конца сезона, это рецидив. Для него это шоу, скучно человеку»
Бывший арбитр Игорь Федотов рассказал, какие санкции могут грозить тренерам «Балтики» и ЦСКА после стычки в матче 21-го тура Мир РПЛ.
В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.
«Что касается потасовки с участием тренеров, к Левникову тут какие вопросы могут быть? Это шоу Талалаева. Конечно, арбитр пошел на понижение всего, при желании можно было показывать гораздо больше карточек. Он выцепил основных героев и их наказал.
Талалаева действительно могут хлопнуть до конца сезона, поскольку это рецидив. Он дает интервью, где говорит, как команде не хватает тренера на скамейке – а потом делает вот это. Для него это шоу, скучно человеку.
Со стороны Левникова же я никакой проблемы не вижу. Игру он не упускал и ничего не сделал, чтобы это произошло. Это работа КДК, пускай разбираются. В протоколе все написали. Челестини тоже виноват, что забежал в чужую техническую зону. Но ему дадут мало, а Талалаеву – много», – сказал Федотов.
Дисциплинарный регламент РФС:
4. При назначении условной спортивной санкции Юрисдикционный орган
устанавливает виновному лицу испытательный срок от 3 месяцев до 2 лет, в течение
которого данное лицо должно своим поведением доказать свое исправление.
5. В качестве условных могут быть назначены только следующие спортивные
санкции: штраф, дисквалификация, запрет на осуществление любой связанной с футболом
деятельности, запрет на допуск зрителей в секторы стадиона, проведение матча без
зрителей, проведение матча на нейтральном стадионе в другом городе. Назначение
условными иных спортивных санкций не допускается.
6. Совершение лицом, привлеченным к спортивной ответственности, в течение
испытательного срока дисциплинарного нарушения, за которое предусмотрена
возможность применения одной из спортивных санкций, указанных в части 5 настоящей
статьи, может влечь отмену условного исполнения спортивной санкции решением
Юрисдикционного органа и её последующую реализацию.