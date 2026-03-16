Игорь Федотов о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Талалаева могут хлопнуть до конца сезона, это рецидив. Для него это шоу, скучно человеку»

Игорь Федотов о стычке «Балтики» и ЦСКА: Талалаева могут хлопнуть до конца сезона.

Бывший арбитр Игорь Федотов рассказал, какие санкции могут грозить тренерам «Балтики» и ЦСКА после стычки в матче 21-го тура Мир РПЛ .

В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.

Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.

«Что касается потасовки с участием тренеров, к Левникову тут какие вопросы могут быть? Это шоу Талалаева. Конечно, арбитр пошел на понижение всего, при желании можно было показывать гораздо больше карточек. Он выцепил основных героев и их наказал.

Талалаева действительно могут хлопнуть до конца сезона, поскольку это рецидив. Он дает интервью, где говорит, как команде не хватает тренера на скамейке – а потом делает вот это. Для него это шоу, скучно человеку.

Со стороны Левникова же я никакой проблемы не вижу. Игру он не упускал и ничего не сделал, чтобы это произошло. Это работа КДК, пускай разбираются. В протоколе все написали. Челестини тоже виноват, что забежал в чужую техническую зону. Но ему дадут мало, а Талалаеву – много», – сказал Федотов.