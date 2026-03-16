«МЮ» не оставит Каземиро в команде по окончании сезона, несмотря на хорошую игру. Решение приняли заранее, чтобы продолжить перестройку состава

«Манчестер Юнайтед» не планирует изменять решение об уходе полузащитника Каземиро из клуба по окончании сезона.

34-летний бразилец объявил в январе, что покинет команду по истечении срока контракта.

Ранее совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф выражал недоумение годовой зарплатой Каземиро в 18,2 млн фунтов, обещая снизить расходы клуба. Считалось, что именно это стало причиной решения не активировать опцию продления контракта Каземиро: решение приняли заранее, чтобы продолжить перестройку состава на долгосрочную перспективу.

Однако с тех пор Каземиро продемонстрировал успешную серию выступлений. В воскресенье он забил «Астон Вилле» (3:1) свой седьмой гол в сезоне. Шесть из них были забиты головой.

Полузащитник отпраздновал перед трибуной фанатов на «Олд Траффорд», неоднократно указывая на эмблему клуба на футболке. В ответ болельщики спели «Еще один год, Каземиро» и повторили кричалку после финального свистка, когда игрок направлялся в туннель. Капитан Бруну Фернандеш и защитник Лени Йоро после игры заявили, что надеются, что Каземиро останется в клубе.

Однако, по данным BBC Sport, клуб не планирует пересматривать решение о расставании с игроком.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
От перемены мест слагаемых сумма не меняется, сэкономят на Каземиро, насыплют какому-нибудь полену из чемпионата Голландии ещё больше, классика!
Слагать суммы можно по разному если не только +
Да очевидно же , что следующий сезон он не будет так играть, так как сейчас бешеная мотивация уйти на более мощные условия куда-то в более легкий чемпионат.
Он не согласится на зп 100к, как условный Мага (еще не факт). Надо попробовать взять Балеба и на 8 лет его закрепить
Зря,думаю пригодился бы такой профи,года 2 еще может поиграть на топ уровне
Ага, или быть черной дырой в бюджете с зарплатой 300к+ и показывать днарский футбол. Не такие ли как ты потом пишут про Ван Дейка и Салаха?
Да это Бразилец типичный. Контракт заканчивается, надо начинать играть, чтобы продлили, мы таких случаев миллион видели. Что его мешало так играть в том году?
Понятно, что нельзя с такой зп оставлять. А на меньшую он вряд ли согласился бы, т.к. очевидно может выбить последний большой контракт в карьере скорее всего в СА. Но очень жаль. Даже в своем возрасте сейчас всю опорку на себе держит. И на стандартах почти вся угроза именно от него исходит. Очень сильно будет его не хватать
Свежо предание. Салаха в прошлом сезоне продлили, умоляли оставить, но он сделал хуже команде и себе. Так что, лучше всего попрощаться на хорошей ноте!
Правильное решение. МЮ постепенно выздоравливает, новый босс проводит огромную работу.
Андерсон/Тонали/Гимараиш/Уортон/Балеба - кто-то двое окажутся в МЮ, вместо Каземиро и Угарте
окажется Горецка!
вряд ли. думаю, только из АПЛ будут рассматривать
Дело не в контракте, а обычно бразильцы хорошо играют перед ЧМ, чтобы попасть на итоговый список
Он за последние 10 лет, только 1 раз слабо играл, и то в Мю, и то в таком возрасте. Как можно такое говорить про Каземиро
По зп не договорились?
В Атлетико на сезончик зашел бы хорошо, может в стиле Вильи и Суареса отомстил бы бывшему клубу.
Платить по 20 лимонов в год МЮ игроку за 30 явно не хочет, тем более что и у Инеоса проблемы с бабками вроде как.

Последний контракт скорее всего будет жирным, но не факт, что у саудитов, учитывая обстановку. Может в США переедет, думаю в МЛС найдется кому предложить ему большие бабки. Ну и вариант есть в Бразилию вернуться, вроде как там деньги в лиге появились.
Кэррик о 3:1 с «Астон Виллой»: «МЮ» фантастически справился с испытанием, было важно вернуться на путь побед. Мы хорошо оборонялись, держали дисциплину, а потом смогли открыть игру»
15 марта, 17:15
«Манчестер Юнайтед» победил «Астон Виллу» – 3:1. У Куньи и Каземиро голы с пасов Бруну, Шешко тоже забил
15 марта, 15:56
