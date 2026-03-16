«МЮ» не оставит Каземиро в команде по окончании сезона, несмотря на хорошую игру. Решение приняли заранее, чтобы продолжить перестройку состава
«Манчестер Юнайтед» не планирует изменять решение об уходе полузащитника Каземиро из клуба по окончании сезона.
34-летний бразилец объявил в январе, что покинет команду по истечении срока контракта.
Ранее совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф выражал недоумение годовой зарплатой Каземиро в 18,2 млн фунтов, обещая снизить расходы клуба. Считалось, что именно это стало причиной решения не активировать опцию продления контракта Каземиро: решение приняли заранее, чтобы продолжить перестройку состава на долгосрочную перспективу.
Однако с тех пор Каземиро продемонстрировал успешную серию выступлений. В воскресенье он забил «Астон Вилле» (3:1) свой седьмой гол в сезоне. Шесть из них были забиты головой.
Полузащитник отпраздновал перед трибуной фанатов на «Олд Траффорд», неоднократно указывая на эмблему клуба на футболке. В ответ болельщики спели «Еще один год, Каземиро» и повторили кричалку после финального свистка, когда игрок направлялся в туннель. Капитан Бруну Фернандеш и защитник Лени Йоро после игры заявили, что надеются, что Каземиро останется в клубе.
Однако, по данным BBC Sport, клуб не планирует пересматривать решение о расставании с игроком.
Он не согласится на зп 100к, как условный Мага (еще не факт). Надо попробовать взять Балеба и на 8 лет его закрепить
Последний контракт скорее всего будет жирным, но не факт, что у саудитов, учитывая обстановку. Может в США переедет, думаю в МЛС найдется кому предложить ему большие бабки. Ну и вариант есть в Бразилию вернуться, вроде как там деньги в лиге появились.