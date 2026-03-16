«МЮ» не оставит Каземиро в команде по окончании сезона, несмотря на хорошую игру. Решение приняли заранее, чтобы продолжить перестройку состава

«МЮ» не оставит Каземиро в команде, несмотря на хорошую игру.

«Манчестер Юнайтед » не планирует изменять решение об уходе полузащитника Каземиро из клуба по окончании сезона.

34-летний бразилец объявил в январе, что покинет команду по истечении срока контракта.

Ранее совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф выражал недоумение годовой зарплатой Каземиро в 18,2 млн фунтов, обещая снизить расходы клуба. Считалось, что именно это стало причиной решения не активировать опцию продления контракта Каземиро: решение приняли заранее, чтобы продолжить перестройку состава на долгосрочную перспективу.

Однако с тех пор Каземиро продемонстрировал успешную серию выступлений. В воскресенье он забил «Астон Вилле » (3:1) свой седьмой гол в сезоне. Шесть из них были забиты головой.

Полузащитник отпраздновал перед трибуной фанатов на «Олд Траффорд», неоднократно указывая на эмблему клуба на футболке. В ответ болельщики спели «Еще один год, Каземиро» и повторили кричалку после финального свистка, когда игрок направлялся в туннель. Капитан Бруну Фернандеш и защитник Лени Йоро после игры заявили, что надеются, что Каземиро останется в клубе.

Однако, по данным BBC Sport, клуб не планирует пересматривать решение о расставании с игроком.